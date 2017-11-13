Варшава вводит запрет на въезд в страну для "главного полонофоба Украины"

Польские СМИ публикуют сообщения о том, что официальная Варшава ввела запрет на посещение Польши в отношении главы так называемого института национальной памяти Украины. Речь идёт о человеке по имени Владимир Вятрович. Информация о том, что для главы института нацпамяти Украины перекрыт въезд в Польшу, а вместе с ним и в ЕС, фактически подтверждается министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.Ващиковский отметил, что запрет на пересечение украинско-польской границы введён в отношении человека, который занимается пропагандой антигуманизма и антиевропейских ценностей».По словам главы МИД Польши, людей с такими взглядами Варшава не намерена впускать на свою территорию. При этом Ващиковский добавил, что это «не является акцией, нацеленной на то, чтобы испортить отношения с Украиной».Для справки: Владимир Вятрович отличается своими, мягко говоря, неординарными трактовками исторических событий, включая события, называемые в историографии «Волынской резнёй».Вятрович является автором книги, вызвавшей удивление и возмущение в Польше и не только. Книга озаглавлена как "Вторая украинско-польская война 1942-1947 годов". В Польше после выхода этой книги Вятровича назвали "главным полонофобом Украины".