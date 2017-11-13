Директор ФСВТС: С Саудовской Аравией подписан контракт на поставку ЗРК С-400

У нас известные контракты в области ПВО, в частности, и по другим темам подписаны.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев дал интервью журналистам телеканала «Россия24» . В интервью директор ФСВТС рассказал о том, что Саудовская Аравия подписала контракт на закупку у Российской Федерации партии зенитно-ракетных комплексов С-400.Из заявления Шугаева при ответе на вопрос о том, есть ли какие-то препятствия для реализации российских систем ПВО в Саудовскую Аравию:Ранее в ФСВТС заявляли, что с Эр-Риядом достигнуты принципиальные договорённости о поставках С-400 Саудовской Аравии.Напомним, что несколько недель назад саудовская делегация осуществляла визит в Москву. Причём король Саудовской Аравии посещал Россию впервые в истории. В ходе того визита и были достигнуты упомянутые договорённости по приобретению систем противовоздушной обороны.Тогда же в Минобороны арабского государства было заявлено, что Эр-Рияд выражает заинтересованность и в приобретении других российских вооружений.