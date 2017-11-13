16:12 13 ноября

Директор ФСВТС: С Саудовской Аравией подписан контракт на поставку ЗРК С-400

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев дал интервью журналистам телеканала «Россия24». В интервью директор ФСВТС рассказал о том, что Саудовская Аравия подписала контракт на закупку у Российской Федерации партии зенитно-ракетных комплексов С-400.

Из заявления Шугаева при ответе на вопрос о том, есть ли какие-то препятствия для реализации российских систем ПВО в Саудовскую Аравию:
У нас известные контракты в области ПВО, в частности, и по другим темам подписаны.


Директор ФСВТС: С Саудовской Аравией подписан контракт на поставку ЗРК С-400



Ранее в ФСВТС заявляли, что с Эр-Риядом достигнуты принципиальные договорённости о поставках С-400 Саудовской Аравии.

Напомним, что несколько недель назад саудовская делегация осуществляла визит в Москву. Причём король Саудовской Аравии посещал Россию впервые в истории. В ходе того визита и были достигнуты упомянутые договорённости по приобретению систем противовоздушной обороны.

Тогда же в Минобороны арабского государства было заявлено, что Эр-Рияд выражает заинтересованность и в приобретении других российских вооружений.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. askort154 Сегодня, 13:40
    В очередь, ребята, в очередь. yes
    askort154
    1. фигвам Сегодня, 13:44
      Да, быстро они...
      фигвам
    2. Монос Сегодня, 13:52
      С-400 как какие-то айфоны продают. Как-то мне это не очень нравится...
      Монос
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:08
        Кстати, для айфонов кристаллический экран производится в России.
        Владыка Ситх
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:11
          сапфировый. и на апл вотч а не айфон. Но делают в Ставрополе да.

          А так в каждом 10-ом мобильнике, есть платы с Ангстрема.

          "Бензоколонка" выращивает искусственные сапфиры как пироги. Есть такое дело

          с-т Petrov
          1. Владыка Ситх Сегодня, 14:28
            Прошу прощения, вы правы. Спасибо за поправку!
            Владыка Ситх
            1. с-т Petrov Сегодня, 14:39
              Прошу прощения, вы правы. Спасибо за поправку!


              хорошим людям всегда ! drinks
              с-т Petrov
            2. LiSiCyn Сегодня, 15:00
              Владыка hi . Как, к вас там..? А то пошла инфа, готовятся укропы, особонно на юге.
              LiSiCyn
  2. 210окв Сегодня, 13:41
    У нас надо очередной завод "Алмаз-Антею"строить..Дабы удовлетворить желающих..
    210окв
    1. x.andvlad Сегодня, 13:53
      Да уж, осталось только производство и обслуживание наладить, что бы вовремя и качественно удовлетворить всех заказчиков.
      x.andvlad
    2. Соломон Кейн Сегодня, 13:58
      "Рекламное агентство дядюшки Рэджепа" сыграло свою роль.
      Дмитрий, приветствую!
      Соломон Кейн
    3. Trotil42 Сегодня, 14:00
      И енто есть гуд.... wink
      Trotil42
  3. zivXP Сегодня, 13:41
    Что творится! Толи еще будет.
    zivXP
    1. 210окв Сегодня, 13:50
      А что может сотворить?Саудовский "Патриот"в очередной раз облажается?
      Цитата: zivXP
      Что творится! Толи еще будет.
      210окв
  4. GaLe Сегодня, 13:42
    мда уж,продавать пособникам террористов с400...деньги не пахнут? sad
    GaLe
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:50
      Бизнес он такой -бабло даже ценой продажи врагу новейшего оружия! !!
      Геркулесыч
    2. askort154 Сегодня, 13:51
      GaLe......мда уж,продавать пособникам террористов с400...деньги не пахнут?


      С-400 чисто оборонительное оружие. Вот они и встают в очередь( Китай, Индия, Турция, Сауды, Египет, Марокко .....) чтобы защититься от главного террориста.
      askort154
      1. GaLe Сегодня, 14:03
        да бросьте вы,саудиты плотно сидят на американском оружии,пэтриоты пачками,скоро тххады поставят...и вообще КСА главный союзник штатов в регионе.А если что саудитам эти с400 мало чем помогут.
        GaLe
        1. ПАМ Сегодня, 15:45
          GaLe
          недавно по международному аэропорту в Саудовской Аравии йеменцы лупанули старой советской баллистической ракетой (правда иранцами доработанной), который прикрывал п..ндоский петриот (выпустили до 5 ракет ПВО), но так и не сбили, поэтому и побежали за С-400.
          Толи слишком петриот разрекламированный неспособен решать задачи по прикрытию от таких балистических ракет, толи операторы не справились, но иток один просрали (облажались)!
          ПАМ
    3. К0щей Сегодня, 13:55
      Цитата: GaLe
      мда уж,продавать пособникам террористов с400...деньги не пахнут?

      а вы их бомбить собирались?))) с-400 в отличие от много другого не использовать для нападения + незаметно такие штуки не перепродать.
      все верно наши делают. а на счет "деньги не пахнут", а давайте тогда не будем топливо Европе продавать - там пособников поболее)))
      К0щей
    4. Trotil42 Сегодня, 13:59
      Абсолютно нет...Всё что они могут сбить не РФ производства...да и отключить С-400,наверняка можно по команде....
      Trotil42
  5. д^Амир Сегодня, 13:46
    ой шо дееется!!!! шо дееется!!!!! турки, саудиты за ними Марокко...
    д^Амир
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:49
    Янки в голос хохочут, самолеты и инженеры со спецтехникой наверное ко взлету готовы, чтобы изучить наши комплексы! !!А че дальше то не пошли -не построили завод по производству С400 в саудитии, не подарили им чертежи и технологии? ??Это что такое -вооружать откровенных наших врагов нашим новейшим оружием? ??
    Геркулесыч
    1. bulvas Сегодня, 14:34
      Цитата: Геркулесыч
      Янки в голос хохочут, самолеты и инженеры со спецтехникой наверное ко взлету готовы, чтобы изучить наши комплексы! !!А че дальше то не пошли -не построили завод по производству С400 в саудитии, не подарили им чертежи и технологии? ??Это что такое -вооружать откровенных наших врагов нашим новейшим оружием? ??


      Глупость написали

      Характеристики снять (которые доступны)- уже давно была такая возможность у всех желающих
      Современный комплекс ПВО - это не слесарные тиски, как его не копируй и не измеряй - такое же изделие не получится

      Американцы уже сколько лет получают наши ракетные двигатели?
      И чего же не скопировали?
      bulvas
  7. Горный стрелок Сегодня, 13:52
    Оп-ля! Клизма на пол-ведра скиа с патефонными иголками нарисовалась? Для Матрасии?
    Санкции Саудовцам объявят?
    Горный стрелок
  8. Немезида Сегодня, 13:53
    А Саудовская Аравия союзник США...С таким же успехом можно продать С-400 в штаты,только вот потом эффективность ПВО РФ упадет ниже плинтуса,после изучения потенциальным противником новейших систем ПВО России
    Немезида
    1. dvina71 Сегодня, 14:05
      Цитата: Немезида
      С-400 в штаты,только вот потом эффективность ПВО РФ упадет ниже плинтуса,

      Узбагойся уже.. истеришь как баба базарная.. Эффективность ПВО РФ упадет только в одном случае..,если саудитам продадут частотные характеристики излучателей и алгоритм обработки сигнала приемников..,но тех что используются в комплексах ПВО\ПРО РФ..
      dvina71
    2. GaLe Сегодня, 14:08
      ну скоро местные "знатоки" переобуются и быстро вам объяснят,что с400 вовсе и не такой новейший комплекс,а саудиты не такие уж и союзники штатам,да и вообще с террористами у них нет ничего общего.. wink
      GaLe
      1. Немезида Сегодня, 14:19
        Да вот...Нагадят и в Лондон улетят,в свои особняки,деньги на которые украдены ( непосильным трудом ) в РФ и получены за слив национальных интересов РФ,а нам потом тут расхлебывать...
        Немезида
      2. Ратник-80 Сегодня, 15:38
        Ну первые поставки с-400 туркам будут в 2020 помоему , саудитам во обще не известно когда но после турок , с- 500 принимают на вооружение тоже 2020 , так что да на момент продажи с- 400 не будет новейшим комплесом пво
        Ратник-80
  9. Trotil42 Сегодня, 13:54
    Лозунг!!! Каждой стране Российское ПВО(нам бомбить легче)!!!Позитивчик поймал!Пробить саудитов на поставку нашего оружия воще супер...Блин в глаза бы посмотреть баклажану Силуянову, который ратует за снижение военного бюджета и военных разработок..Ух...флот бы...эсминцы...фрегаты... drinks
    Trotil42
  10. Sergey53 Сегодня, 14:03
    Пару раз попадались статьи о продаже наших двигателей РД-180 в США по заниженной цене, ниже себестоимости.Это как и зачем? Или это просто утка? И в тему. Саудовской Аравии мы по нормальной цене продадим ЗРК С-400, или как двигатели РД-180?
    Sergey53
  11. Incvizitor Сегодня, 14:35
    С 400 уже не просто оружие а политический аргумент good
    Incvizitor
  12. enmesher Сегодня, 14:38
    Молодцы саудиты! Чувствую скорое ухудшение отношений СА/США.
    Помнится еще подростком прочитал статью одного политолога о крахе США в ближайшие 25-35 лет. Прошло с тех пор 22 года. Тогда, в детстве это казалось очень далеким и очень уж фантастическим событием. А сейчас нет, все к тому и идет, медленно, но верно...
    enmesher
    1. ghby Сегодня, 14:53
      Цитата: enmesher
      Молодцы саудиты! Чувствую скорое ухудшение отношений СА/США.
      Помнится еще подростком прочитал статью одного политолога о крахе США в ближайшие 25-35 лет. Прошло с тех пор 22 года. Тогда, в детстве это казалось очень далеким и очень уж фантастическим событием. А сейчас нет, все к тому и идет, медленно, но верно...

      Так установки то наверняка обслуживать надо будет, а это уже более близкое сотрудничество, ну или шаг к нему, ну то есть к выдавливанию звездно-полосатых.
      ghby
    2. voyaka uh Сегодня, 15:12
      "Помнится еще подростком прочитал статью одного политолога о крахе США
      в ближайшие 25-35 лет. Прошло с тех пор 22 года"////

      А я помню, как крах США (с убедительными цифрами в руках) предсказывали еще в 70-х
      годах в СССР.
      Вам надо запастись большим терпением smile
      voyaka uh
  13. voyaka uh Сегодня, 15:09
    У них есть операторы ПВО - на Пэтриотах сидят американцы.
    По совместительству они смогут обслуживать и С-400.
    Работа похожая, привычная. wink
    voyaka uh
Картина дня