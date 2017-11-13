16:08 13 ноября

Урсула фон дер Ляйен: мы делаем еще один шаг к созданию европейской армии

Оборонительный союз ЕС является шагом к созданию общей армии, однако он носит дополнительный характер по отношению к НАТО, который объединяет страны и союзы, заявила журналистам в Брюсселе глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен: мы делаем еще один шаг к созданию европейской армии


Сегодня особенный день для Европы, сегодня мы официально создаем оборонительный и военный союз ЕС… Это особый день, он знаменует еще один шаг к созданию европейской армии
— сказала Ляйен, добавив, что "европейский оборонительный союз носит дополнительный характер по отношению к НАТО" — в то время как Североатлантический альянс остается "представительством стран и союзов", оборонительное ведомство ЕС "займется множеством тем, ответ на которые должна дать Европа".


В понедельник более 20 стран Евросоюза передадут главе дипломатии ЕС и Совету ЕС официальное письмо о намерении приступить к постоянному структурированному сотрудничеству в сфере обороны (PESCO). Это сотрудничество позволит странам-членам ЕС объединить усилия в работе над разными оборонными проектами, которые смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. Комментарий был удален.
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:08
      Урсула фон дер Ляйен: мы делаем еще один шаг к созданию европейской армии
      сюрреализм...гинеколог,создаёт гейармию. belay
      Дедкастарый
      1. Partyzan Сегодня, 14:12
        идут по пути великой римской империи, не учат историю request
        Partyzan
        1. Идущий Сегодня, 14:15
          Пляски на граблях , да и США позволит создать только потешные войска.
          Идущий
          1. Partyzan Сегодня, 14:21
            Цитата: Идущий
            Пляски на граблях , да и США позволит создать только потешные войска.

            это не потешные войска, потешные были у нас
            Partyzan
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:40
          до Римской империи им,как до Пекина в позе раком,учитывая морально-нравственные критерии этой создаваемой армии(армия педро-мутантов),то попутного ветра в горбатую спину,и не шагами,а бегом,да и реально это слабо реализуемый проект по многим экономическим,политическим и этническим критериям.
          Ратник с пулеметом
          1. Partyzan Сегодня, 15:09
            Римская Империя тоже была многонациональной, но ключевое слово - была
            Partyzan
            1. Sergej1972 Сегодня, 15:37
              Но не факт, что большинство современных европейских государств просуществуют столько же лет, сколько просуществовали Римская империя, а затем Византия.
              Sergej1972
      2. Монос Сегодня, 14:16
        В НАТО уже всем чиновникам мест не хватает. Надо новые рабочие мета для отставных генералов создать. smile
        Монос
        1. Идущий Сегодня, 14:23
          Да , они уже открывают дополнительные штабы и командные пункты.
          Идущий
      3. Соломон Кейн Сегодня, 14:16
        Книжку на досуге пусть прочтет, а потом про евро армию рассуждает...
        Соломон Кейн
        1. Partyzan Сегодня, 14:22
          они и сами будут размышлять перед этим, и может еще один шедевр напишут
          Partyzan
          1. Соломон Кейн Сегодня, 14:25
            они и сами будут размышлять

            Видать, Володя, эта функция у них атрофировалась полностью.......
            Соломон Кейн
            1. Partyzan Сегодня, 14:28
              Цитата: Соломон Кейн
              они и сами будут размышлять

              Видать, Володя, эта функция у них атрофировалась полностью.......

              придется видать восстанавливать am Костя hi
              Partyzan
            2. Logall Сегодня, 14:31
              Цитата: Соломон Кейн
              они и сами будут размышлять

              Видать, Володя, эта функция у них атрофировалась полностью.......

              За ненадобностью! Эволюция...
              Костя hi
              Logall
              1. Соломон Кейн Сегодня, 14:33
                Взаимно, Александр! hi
                Соломон Кейн
  2. Sergey53 Сегодня, 14:07
    Так вашу армию следует теперь называть ,наверно, не Натовской а Европейской? А суть в чём? Американцев выкинете?
    Sergey53
    1. Ami du peuple Сегодня, 14:55
      Цитата: Sergey53
      Американцев выкинете?

      Чем черт не шутит... Вот щас как забьют немцы на пресловутый Канцлер-акт и кинутся стоить очередной Рейх. Четвёртый по счёту.
      Ami du peuple
  3. arane Сегодня, 14:07
    Сборная армия всегда будет воевать хуже национальной. Это аксиома. Пусть создают евроармию а свои упраздняют!
    arane
    1. Соломон Кейн Сегодня, 14:23
      Сборная армия всегда будет воевать хуже национальной.

      По ходу последствия менопаузы - соображалка атрофировалась полностью.....
      Соломон Кейн
      1. Dimachrus Сегодня, 14:49
        Её специально так фотографируют (показывает размер) или .... ? )))))
        Dimachrus
    2. enmesher Сегодня, 15:11
      Согласен. Наполеон в пример...
      enmesher
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:08
    Германия скорее всего создаст первую в мире генекологическую дивизию, под командованием Урсулы -в Европе модно сейчас реализовывать самые фантастические идеи, типа принятия в нато любой страны, даже если там гражданская война, а это подроздиление просто личная гвардия министра генеколога. ...
    Геркулесыч
    1. Лопатов Сегодня, 14:19
      Цитата: Геркулесыч
      самые фантастические идеи

      Я бы не был так категоричен насчёт фантастичности.
      ЕС начинался с "Декларации Шумана", европейская армия может начаться с франко-германской бригады в Мюлльхайме
      Лопатов
    2. Sergej1972 Сегодня, 15:39
      Да ладно, министр обороны ФРГ по немецкому законодательству и не может быть назначен из числа действующих военных. Это политическая, гражданская должность, как и в других западноевропейских странах. Непосредственно войсками он не руководит.
      Sergej1972
  5. ul_vitalii Сегодня, 14:09
    Имя у неё красивое, а остальное так себе.
    ul_vitalii
  6. AlexanderVP Сегодня, 14:11
    Остается только надеяться, что собственная армия ЕС - первый шаг к реальной независимости от США.
    AlexanderVP
  7. Лопатов Сегодня, 14:13
    Кот из дома- мыши в пляс...
    Главные проводники интересов США в ЕС. британцы, дружно маршируют на выход. А новые вроде Польши не обладают достаточным весом, чтобы задушить идею Евровермахта в зародыше.
    А она, оказывается, тоже агент Путина 8)))
    Лопатов
  8. BerBer Сегодня, 14:13
    Очередной шаг к отрыву от НАТО и США соответственно.
    BerBer
    1. Идущий Сегодня, 14:31
      Да кто же им позволит.
      Идущий
      1. Kurare Сегодня, 15:26
        После прихода "нелюбимого" Трампа и Brexit у материковых европейцев развязаны руки для созания нечто подобного чисто европейской военной структуры. До этого все инницативы зарубались Англией. Сейчас же, страны как Польша или Прибалтики не имеют того веса и значения, что бы вставлять палки в колёса.

        Но наиболее важное в этих намерениях даже не "европейские войска", а гармонизация европейского ВПК. Разнородность оружейных типов на континенте огромная и американцы в этом конечно же главные виновники. Теперь же, 23 страны подписали меморандум о сотрудничестве. Сам по себе документ конечно же мало что значит, в прошлом таких меморандумов было подписано много, а получило путёвку в жизнь - мало. Но факт, что даже нейтральная Австрия его подписала - это уже интересно.

        Так что, в этом документе больше экономические и политические интересы, меньше военно-структурные. Как моё мнение, Штаты не дадут ходу этим намерениям, слишком жирный кусок пирога для ВПК может уплыть.
        Kurare
        1. Ратуш Сегодня, 15:41
          Цитата: Kurare
          Как моё мнение, Штаты не дадут ходу этим намерениям, слишком жирный кусок пирога для ВПК может уплыть.



          Европа закупает относительно очень мало вооружений у США.В основном армии европы вооружены продукцией европейского ВПК.
          Ратуш
          1. Kurare Сегодня, 16:07
            Цитата: Ратуш
            Европа закупает относительно очень мало вооружений у США.В основном армии европы вооружены продукцией европейского ВПК.

            Давайте вместе посмотрим (это только по памяти)
            ВВС: Голландии, Бельгии, Испании, Польши, Греции, Норвегии, Дании, частично Италии летают на американских фабрикатах.
            ПВО: Patriot в той же Германии, Голландии и т.д.
            ВМФ: Системы Aegis на многих кораблях, Гарпуны, Томагавки, ГТУ

            А это все десятки миллиардов Евро!
            Kurare
  9. Михаил Зубков Сегодня, 14:47
    Германцы явно намерены по-тихому создать евроармию без наглосаксов, с арийским командованием и диминированием, в пику американскому и атлантистскому НАТО. Но пока пудрят мозги ее "дополнительностью и параллельностью". Так что нам пора засекать время начала процесса деатлантизации военных процессов в Западной континентальной Европе.
    Михаил Зубков
    1. enmesher Сегодня, 15:19
      Мне кажется что вся эта палемика рассчитана на усмирение взглядов Трампа насчет ВВП налога на содержание НАТО. Мы, типа и сами себя защитить сможем. Никакой другой причины, думаю, нет.
      enmesher
    2. Sergej1972 Сегодня, 15:43
      Как они могут доминировать, если их армия гораздо слабее французской? И у них нет, в отличие от Франции, ни ядерного оружия, ни океанского флота, ни АПЛ, ни стратегической и тактической бомбардировочной авиации? И многие виды вооружений Германия не выпускает и выпускать не может по определению? В отличие от Франции, которая может производить практически все виды вооружений. Да и сами немцы, как политики, так и рядовые граждане, в массе своей особой воинственностью не отличаются.
      Sergej1972
  10. Skay Сегодня, 15:09
    Янки пытаются очередной дранг нах остен слепить. Нато для этого не подходит. Там янкам воевать придется. Иначе вассалы не поймут. А собрать очередное европейское стадо и послать на Восток - это в их духе.
    Skay
  11. rocket757 Сегодня, 15:49
    Что то мне не верится, что при таких министра получится. что то подобное вермахту и они опять аншлюсс смогут устроить???
    rocket757
  12. Евродав Сегодня, 15:54
    Блин, точно, она на каждом фото руками показывает то, о чем думала, когда в МО лезла!!!
    Евродав
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