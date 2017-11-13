Урсула фон дер Ляйен: мы делаем еще один шаг к созданию европейской армии

Сегодня особенный день для Европы, сегодня мы официально создаем оборонительный и военный союз ЕС… Это особый день, он знаменует еще один шаг к созданию европейской армии

Оборонительный союз ЕС является шагом к созданию общей армии, однако он носит дополнительный характер по отношению к НАТО, который объединяет страны и союзы, заявила журналистам в Брюсселе глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.— сказала Ляйен, добавив, что "европейский оборонительный союз носит дополнительный характер по отношению к НАТО" — в то время как Североатлантический альянс остается "представительством стран и союзов", оборонительное ведомство ЕС "займется множеством тем, ответ на которые должна дать Европа".В понедельник более 20 стран Евросоюза передадут главе дипломатии ЕС и Совету ЕС официальное письмо о намерении приступить к постоянному структурированному сотрудничеству в сфере обороны (PESCO). Это сотрудничество позволит странам-членам ЕС объединить усилия в работе над разными оборонными проектами, которые смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда, передает РИА Новости