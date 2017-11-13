16:06 13 ноября

Maxim 9: «глушитель со встроенным пистолетом»

SilencerCo Maxim 9 создан на базе пистолета Smith&Wesson M&P и слегка напоминает пистолет Робокопа. По заявлениям представителей компании, это первый в мире пистолет с интегрированным ПБС (прибор бесшумной стрельбы), который легко помещается в кобуру. Мэтт с "Разрушительного ранчо" решил продемонстрировать возможности данного "ствола".




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