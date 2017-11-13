16:07 13 ноября

Россия разрабатывает легкий авианосец

Россия приступила к разработке легкого многофункционального авианосца (ЛМА) водоизмещением 40 тысяч тонн, сообщает FlotProm со ссылкой на источник в Крыловском государственном научном центре (КГНЦ).

Россия разрабатывает легкий авианосец


Макет нового корабля уже разработан и будет представлен в декабре 2017 года. Легкий авианосец является неким дополнением к разрабатываемому проекту тяжелого авианосца «Шторм», однако его производство обойдется в несколько раз дешевле.


«Новый корабль будет обладать довольно внушительными техническими характеристиками, учитывая не самые больше габариты. При водоизмещении в 30-40 тыс. тонн ЛМА будет способен взять на борт до 50 единиц различной техники. На данный момент планируется использовать в составе авиагруппы самолеты Су-33, являющиеся морским вариантом Су-35, а также МиГ-29К», – говорится в материале.

По словам, разработчиков, использование МиГ-35 пока не предусматривается, поскольку производитель еще не приступил к разработке корабельной версии самолета.

Кроме того, «для увеличения боевой эффективности авиационной группы будут использоваться самолеты радиолокационного дозора и современные вертолеты Ка-27».

Новые авианосец может быть построен на керченском заводе «Залив». Предприятие обладает необходимым опытом и технической оснащенностью для реализации проекта.

Использованы фотографии: krylov-center.ru/ Пресс-служба КГНЦ
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Комментарии 37

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  1. AlexanderVP Сегодня, 14:41
    Ну и название у статьи :)
    Разработает КГНЦ, а "Россия разработает" тогда, когда будет конкертный заказ от МО РФ. А пока только проект от конкретного бюро, разрабатываетмые по собственной инициативе этого бюро.
    AlexanderVP
  2. Монархист Сегодня, 14:42
    Давно надо,а то бедный"Кузя"уже заждался приемников. Вот только вопрос, когда он будет построен?
    Монархист
    1. Джедай Сегодня, 14:56
      Нескоро, поскольку даже не дошёл до стадии макета.
      Джедай
      1. 79807420129 Сегодня, 15:00
        Цитата: Джедай
        Нескоро, поскольку даже не дошёл до стадии макета.

        Макс макет то наверху,только от планов до реализации у нас сам знаешь какие расстояния. what hi
        79807420129
        1. Джедай Сегодня, 15:26
          Привет, Влад! hi Фото к статье это не макет, а 3d модель на компьютере.
          Цитата: 79807420129
          от планов до реализации у нас сам знаешь какие расстояния

          Знаю, потому и написал что
          Цитата: Джедай
          Нескоро

          Как-то так...
          Джедай
  3. rocket757 Сегодня, 14:43
    Наш ответ владычице морей!!! .... шутка, проектным бюро тож пофантазировать хочется, да и какую никакую денюжку получат.
    rocket757
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:43
    Мыслей куча, а мата еще больше! !! am Почему не подумали о легком авианосце сразу же после возвращения Крыма? am Будут ли его реально строить, или это сотый как минимум проект, который благополучно похоронят? ??Дальше только мат! !!! angry
    Геркулесыч
    1. Muvka Сегодня, 14:48
      А у меня вопрос. Вот допустим есть контора, которая разрабатывает подобные проекты. Вот она разработала авианосец. А дальше ей что делать? Увольнять людей, распускать персонал? Это работа. Они постоянно должны что-то проектировать. И то, что далеко не все проекты будут в металле - это тоже нормально.
      Muvka
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:50
        А может пора начать не просто разробатывать проект, но и реализовывать его? ???
        Геркулесыч
        1. Не либероид Русский Сегодня, 14:58
          ну оплати постройку и содержание - так реализуют
          Не либероид Русский
      2. Ami du peuple Сегодня, 15:49
        Цитата: Muvka
        А дальше ей что делать?

        Как что? Продолжать клеить макеты из картона. Без гособоронзаказа подобные инициативные мероприятия именно в это выливаются.
        Ami du peuple
        1. Muvka Сегодня, 16:00
          В любом случае они сложа руки сидеть не должны. А реализация проекта - это уже не их обязанности, да и возможностей у них таких нет.
          Muvka
    2. SOF Сегодня, 14:49
      ...дыма без огня не бывает. Неделю назад промелькнула новость о готовности Керченского завода "Залив" к постройке авианесущих кораблей, теперь вот это. Кто-то где-то что-то мутит. Большей конкретики, мне кажется, в ближайшее время, не дождемся.

      Вот к примеру:....."Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в будущем керченский
      судостроительный завод «Залив» может строить авианосцы. Такую мысль он
      озвучил на встрече с иностранными журналистами из Греции, Италии и
      Словакии.
      «Судостроительный керченский завод «Залив» имеет самый
      большой сухой док в Российской Федерации, длиной 375 метров. Это
      позволяет строить все, вплоть до авианосцев. Возможно, и такие решения
      здесь будут приняты», — передает слова Сергея Аксенова РИА Новости."....
      SOF
    3. Ami du peuple Сегодня, 14:51
      Цитата: Геркулесыч
      Почему не подумали о легком авианосце сразу же после возвращения Крыма?

      Наверно потому, что Крым сам по себе авианосец. Непотопляемый.
      Да и какая связь между возвращением полуострова и проектом лёгкого многофунционального авианосца? Чтоб через Босфор ходить?
      Ami du peuple
  5. svp67 Сегодня, 14:51
    А нужен ли такой авианосец? Может направить усилия на создание УДК?
    svp67
    1. Воронок Сегодня, 15:02
      Вот и я думаю: полтора авиакрыла, ( а они все 50-70 самолетов), да пока разработают, построят, эти Су и МиГ устареют морально и физически. Ну не наша эта тема- авианосец.
      Воронок
    2. SOF Сегодня, 15:03
      Цитата: svp67
      А нужен ли такой авианосец? Может направить усилия на создание УДК?

      ...вот нужен... И УДК нужен и авианосец нужен. И не один.
      Не равен час завтра, очередному умнику яблоко по темечку стрельнет и втемяшет ему в думалку как деление ядра деактивировать. Сказка конечно, но китайцы вон космо-ведро-двигатель, вроде как изобрели. Чего делать потом будем, без возможности взаимного армагеддона? Как Нью Берлин за океаном брать будем? wink
      SOF
  6. Alexey RA Сегодня, 14:54
    30-40 тысяч тонн водоизмещения на авиагруппу в 50 единиц? Включая тяжёлые Сушки и самолёты ДРЛО (а значит и катапульты тоже)?
    На "Клемансо" и "Шарль де Голль" в том же диапазоне водоизмещения смогли запихать только 40 машин.
    Alexey RA
  7. Forcecom Сегодня, 14:57
    Новые авианосец может быть построен на керченском заводе «Залив». Предприятие обладает необходимым опытом и технической оснащенностью для реализации проекта.


    А как там поживает международный договор запрещающий проход через проливы авианосцев? (да да, я помню что 1143 проекты строились в Николаеве только по классификации они проходили как ТАКР (Тяжелый Авианесущий Крейсер) со всеми полагающимися уважающему себя крейсеру причиндалами в виде ПКР, ПВО и ПЛО, а самолеты? так это так до кучи). А тут сами классифицируем проект как авианосец.
    Forcecom
    1. Воронок Сегодня, 15:10
      Ну обзовем опять авианесущий КРЕЙСЕР
      Воронок
      1. SOF Сегодня, 15:13
        Цитата: Воронок
        Ну обзовем опять авианесущий КРЕЙСЕР

        ...вот, вот... Тем более, судя по картинке, он таковым назваться может легко.
        SOF
    2. opus Сегодня, 15:11
      Цитата: Forcecom
      со всеми полагающимися уважающему себя крейсеру причиндалами в виде ПКР, ПВО и ПЛО,


      назовут
      Многоцелевой авианосный тяжёлый крейсер = МАТКР
      или МВАК

      opus
    3. Kurare Сегодня, 15:12
      Насколько помню, выйти из ЧМ через проливы авианосец может, а вот войти обратно - проблематично.
      Kurare
      1. Muvka Сегодня, 16:02
        Цитата: Kurare
        Насколько помню, выйти из ЧМ через проливы авианосец может, а вот войти обратно - проблематично.

        Именно не может. Из-за этого наш Кузя да и вся серия именно такая, какая она есть.
        Muvka
  8. Симон Сегодня, 15:12
    Цитата: Muvka
    А у меня вопрос. Вот допустим есть контора, которая разрабатывает подобные проекты. Вот она разработала авианосец. А дальше ей что делать? Увольнять людей, распускать персонал? Это работа. Они постоянно должны что-то проектировать. И то, что далеко не все проекты будут в металле - это тоже нормально.

    Согласен! Сколько советских разработок было поднято в середине двухтысячных годах, которые превосходили американские и натовские разработки.
    Симон
  9. Федя2017 Сегодня, 15:16
    Всё это лишь картинки и макетики... Имеющиеся мощности судостроения загружены заказами на много лет вперёд. Если строить, то полноценный ударный авианосец с ядерными реакторами, с катапультою... А не эрзац заменитель. как в макете этом. Мало что - ли уже имеющегося чуда-гибрида "Кузи" ? Или снова нет понимания. что авианосец должен быть просто плавучим аэродромом в составе АУГ ? Опять всё как-то по-дешевле, по-меньше, по-короче... А впрочем. всё это мечты и ничего серьёзного... Так, чтобы хоть конструкторы не по-уходили из конторы.
    Федя2017
  10. Sergei75 Сегодня, 15:18
    Интересно, а самолёты с него взлетать будут с полной боевой нагрузкой и заправленные под завязку?
    Sergei75
  11. Berkut24 Сегодня, 15:20
    Чешутся ручёнки у КБ, пытаются заказ выманить у МО. Только кажется мне, что МО их обломают. Сирия показала, что достаточно и дешевле в регионе иметь наземную базу. Одно пополнение топливом и боеприпасами чего стоят, я уж не говорю про интенсивность боевой работы.
    Berkut24
  12. Olegi1 Сегодня, 15:23
    В Керчи строить? А никто не забыл, что Турция через проливы авианосцы не пускает? Кузю-то протащили, залегендировав, как противолодочный корабль...
    Olegi1
    1. SOF Сегодня, 15:27
      Цитата: Olegi1
      А никто не забыл, что Турция...

      ...не забыли и чуть выше уже ведется дискуссия на эту тему.
      А еще не забыли, что довольно таки не глупое государство СССР, в Николаеве, до своего развала строило полноценный атомник... Как-то ведь собирались решить проблему с Монтрё? Ну не Босфор же отвоевывать собирались? Не правда ли?
      SOF
    2. BAI Сегодня, 15:36
      А никто не забыл, что Турция через проливы авианосцы не пускает?

      Монтре - не для черноморских государств. При покупке "Мистралей" вопрос проход этих кораблей через проливы стоял наверное на последнем месте.
      BAI
  13. BAI Сегодня, 15:30
    Над модельками Украины смеемся, а сами чем лучше?
    BAI
  14. Евродав Сегодня, 15:37
    Цитата: Монархист
    Давно надо,а то бедный"Кузя"уже заждался приемников. Вот только вопрос, когда он будет построен?

    Чего сравнивать задницу с пальцем? Кузнецов- авианесущий тяжёлый крейсер, который сам может навалять супостату, тут же говориться о каком то лёгком авианосце... Вот и объясните нам, зачем это ведро нам? Вместо мишени? На эту тему уже бодались... Раз так ждёте этих посудин, потом не говорите, что где то в нужном месте урезали, например, где же наши Арматы...
    Евродав
  15. Евродав Сегодня, 15:39
    Цитата: Berkut24
    Чешутся ручёнки у КБ, пытаются заказ выманить у МО. Только кажется мне, что МО их обломают. Сирия показала, что достаточно и дешевле в регионе иметь наземную базу. Одно пополнение топливом и боеприпасами чего стоят, я уж не говорю про интенсивность боевой работы.

    Все верно, но кто то очень хочет, чтобы мы втянулись в это дорогое и ненужное дело!
    Евродав
  16. Евродав Сегодня, 15:49
    Цитата: SOF
    Цитата: svp67
    А нужен ли такой авианосец? Может направить усилия на создание УДК?

    ...вот нужен... И УДК нужен и авианосец нужен. И не один.
    Не равен час завтра, очередному умнику яблоко по темечку стрельнет и втемяшет ему в думалку как деление ядра деактивировать. Сказка конечно, но китайцы вон космо-ведро-двигатель, вроде как изобрели. Чего делать потом будем, без возможности взаимного армагеддона? Как Нью Берлин за океаном брать будем? wink

    А авианосец то каким способом доковыляет до берегов Матрасии? При таком количестве их флота! Ерунду какую то ,как мантру несёте... Хвалимся и гордимся нашими ракетами, так они то точно долетят куда надо и с суши и из под воды, а авиавозец накроют в минуту... Как и дредноуты в ПМВ будут прятать от противника, так как они слишком дороги в любом смысле и потеряй Матрасиия хотя бы один и конец финансово-авианосной пирамиде, сказкам и престижу, который и так под вопросом!
    Евродав
  17. фрезер Сегодня, 16:03
    Это сказки пор су33 стал морским вариантом су35? А чего сразу не су 57.
    Очередная статья для поддержания духа ура патриотов.
    фрезер
  18. Тишка Сегодня, 16:04
    Можно разрабатывать все, что угодно,все равно,пока это правительство у власти, денег нет, и не будет, но Вы держитесь!
    Тишка
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