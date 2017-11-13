Россия разрабатывает легкий авианосец
Россия приступила к разработке легкого многофункционального авианосца (ЛМА) водоизмещением 40 тысяч тонн, сообщает FlotProm со ссылкой на источник в Крыловском государственном научном центре (КГНЦ).
Макет нового корабля уже разработан и будет представлен в декабре 2017 года. Легкий авианосец является неким дополнением к разрабатываемому проекту тяжелого авианосца «Шторм», однако его производство обойдется в несколько раз дешевле.
«Новый корабль будет обладать довольно внушительными техническими характеристиками, учитывая не самые больше габариты. При водоизмещении в 30-40 тыс. тонн ЛМА будет способен взять на борт до 50 единиц различной техники. На данный момент планируется использовать в составе авиагруппы самолеты Су-33, являющиеся морским вариантом Су-35, а также МиГ-29К», – говорится в материале.
По словам, разработчиков, использование МиГ-35 пока не предусматривается, поскольку производитель еще не приступил к разработке корабельной версии самолета.
Кроме того, «для увеличения боевой эффективности авиационной группы будут использоваться самолеты радиолокационного дозора и современные вертолеты Ка-27».
Новые авианосец может быть построен на керченском заводе «Залив». Предприятие обладает необходимым опытом и технической оснащенностью для реализации проекта.
Макет нового корабля уже разработан и будет представлен в декабре 2017 года. Легкий авианосец является неким дополнением к разрабатываемому проекту тяжелого авианосца «Шторм», однако его производство обойдется в несколько раз дешевле.
«Новый корабль будет обладать довольно внушительными техническими характеристиками, учитывая не самые больше габариты. При водоизмещении в 30-40 тыс. тонн ЛМА будет способен взять на борт до 50 единиц различной техники. На данный момент планируется использовать в составе авиагруппы самолеты Су-33, являющиеся морским вариантом Су-35, а также МиГ-29К», – говорится в материале.
По словам, разработчиков, использование МиГ-35 пока не предусматривается, поскольку производитель еще не приступил к разработке корабельной версии самолета.
Кроме того, «для увеличения боевой эффективности авиационной группы будут использоваться самолеты радиолокационного дозора и современные вертолеты Ка-27».
Новые авианосец может быть построен на керченском заводе «Залив». Предприятие обладает необходимым опытом и технической оснащенностью для реализации проекта.
Использованы фотографии: krylov-center.ru/ Пресс-служба КГНЦ
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