16:10 13 ноября

Египту подарили списанный корейский корвет

В сентябре этого года Минобороны Южной Кореи официально объявило о бесплатной передаче ВМС Египта своего корвета Jinju типа Pohang. Как сообщает портал navyrecognition.com, корабль доставлен в порт Александрия и готовится к официальной церемонии приёма в состав египетского флота.

Египту подарили списанный корейский корвет


Корвет Jinju поступил на вооружение южнокорейского флота в 1988 году и прослужил 28 лет. После списания корабль прошел капитальный ремонт и был официально передан ВМС Египта. Командование египетского флота уже объявило о том, что корабль получит новое имя — Shabab Misr («Молодёжь Египта»).


Корвет PCC 763 Jinju имеет водоизмещение в 1200 т и длину 88 м. Корабль может развивать скорость до 32 узлов (59 км/ч) и имеет автономность хода до 4000 миль (7400 км). Экипаж насчитывает 95 человек. Вооружение корвета включает в себя два артиллерийских орудия OTO Melara калибра 76 мм, две скорострельные пушки калибра 40 мм, кроме того, корабль оснащён торпедными аппаратами и системами постановки глубинных бомб, передает "Warspot"

Использованы фотографии: navyrecognition.com
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Комментарии 9

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  1. лысова Сегодня, 14:43
    Интересные подарки ( праздник какой? ). Да и имя " Молодёжь Египта " не совсем уместно, " Дедуля " больше подходит.
    лысова
    1. Татьяна Сегодня, 14:45
      Минобороны Южной Кореи официально объявило о бесплатной передаче ВМС Египта своего корвета Jinju типа Pohang.
      Такого "БЕСПЛАТНО" не бывает при рыночных отношениях!
      Скорее всего, именно за спиной Южной Кореи стоят США и их Пентагон, перевооружающий и мобилизующий ВС Южной Кореи. Лишние в Южной Корее корабли Пентагон просто перераспределят в свои другие страны.
      Татьяна
      1. Джедай Сегодня, 15:00
        Те же мысли, Татьяна. Сразу вспомнился Винни-Пух и его незабвенное:
        Джедай
      2. donavi49 Сегодня, 15:02
        Р-32 тоже подарили.
        4 августа 2016 года на египетской военно-морской базе Рас-эт-Тин в Александрии состоялась церемония передачи в состав ВМС Египта большого ракетного катера Р-32 проекта 12421 из состава ВМФ России. В составе египетского флота катер получил название Ahmed Fadel (бортовой номер "801"). В церемонии приняли участие командир Ленинградской военно-морской базы ВМФ России контр-адмирал Игорь Сечин и командующий ВМС Египта адмирал Усама Мунир Рабиа.

        donavi49
      3. лысова Сегодня, 15:38
        Да так оно и есть, мол старьё сдайте, а что нибудь по новей получите.
        лысова
    2. Геркулесыч Сегодня, 14:45
      Почему не укроине? ?? wassat Там сейчас десант готовят небось wassat угнать "свой "почти что крейсер wassat !!!
      Геркулесыч
      1. лысова Сегодня, 15:41
        А у Египта заберут что нибудь по старее (28 лет) и перекинут Украине laughing
        лысова
  2. Комментарий был удален.
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:48
    На ум пришел старый стишок про подарок wassat
    "Подорили мне машину, и гораж построить обещали
    А наутро, с той машины
    руль, мотор, копот и шины -ррраз и сняли! !! wassat
    Геркулесыч
  4. Васян1971 Сегодня, 15:51
    Глотайте слюни, хохлоадмиралы! Не захлебнитесь на здоровье!
    Васян1971
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