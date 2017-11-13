Египту подарили списанный корейский корвет
В сентябре этого года Минобороны Южной Кореи официально объявило о бесплатной передаче ВМС Египта своего корвета Jinju типа Pohang. Как сообщает портал navyrecognition.com, корабль доставлен в порт Александрия и готовится к официальной церемонии приёма в состав египетского флота.
Корвет Jinju поступил на вооружение южнокорейского флота в 1988 году и прослужил 28 лет. После списания корабль прошел капитальный ремонт и был официально передан ВМС Египта. Командование египетского флота уже объявило о том, что корабль получит новое имя — Shabab Misr («Молодёжь Египта»).
Корвет PCC 763 Jinju имеет водоизмещение в 1200 т и длину 88 м. Корабль может развивать скорость до 32 узлов (59 км/ч) и имеет автономность хода до 4000 миль (7400 км). Экипаж насчитывает 95 человек. Вооружение корвета включает в себя два артиллерийских орудия OTO Melara калибра 76 мм, две скорострельные пушки калибра 40 мм, кроме того, корабль оснащён торпедными аппаратами и системами постановки глубинных бомб, передает "Warspot"
Корвет Jinju поступил на вооружение южнокорейского флота в 1988 году и прослужил 28 лет. После списания корабль прошел капитальный ремонт и был официально передан ВМС Египта. Командование египетского флота уже объявило о том, что корабль получит новое имя — Shabab Misr («Молодёжь Египта»).
Корвет PCC 763 Jinju имеет водоизмещение в 1200 т и длину 88 м. Корабль может развивать скорость до 32 узлов (59 км/ч) и имеет автономность хода до 4000 миль (7400 км). Экипаж насчитывает 95 человек. Вооружение корвета включает в себя два артиллерийских орудия OTO Melara калибра 76 мм, две скорострельные пушки калибра 40 мм, кроме того, корабль оснащён торпедными аппаратами и системами постановки глубинных бомб, передает "Warspot"
Использованы фотографии: navyrecognition.com
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