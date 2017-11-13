16:08 13 ноября

Тайна потерянного полка вермахта в белорусских лесах

За год до завершения Великой Отечественной войны фашистская разведка получила донесение, что на территории Белоруссии, в глубоком тылу скрываются крупные отряды войск вермахта. Около двух тысяч немецких солдат каким то чудом смогли избежать окружения Красной Армией и пытались пробиться к своим. Берлин принимает решение во что бы то ни стало помочь им вернуться на родину. С осени 1944 года и до полного поражения фашистской Германии, немцы с помощью своих бомбардировщиков сбрасывали потерянным солдатам вооружение, амуницию, продукты питания и прочее...




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Комментарии 3

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  1. svp67 Сегодня, 14:53
    Это был ОГРОМНЫЙ успех советской разведки.
    svp67
    1. Татьяна Сегодня, 15:19
      Чрезвычайно интересный исторический рассказ о ВОВ и героизме и мастерстве представителей советских разведовательных спецслужб!
      Татьяна
  2. Skay Сегодня, 15:18
    Белорусские партизаны были очень довольны.
    Skay
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