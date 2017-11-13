Тайна потерянного полка вермахта в белорусских лесах

За год до завершения Великой Отечественной войны фашистская разведка получила донесение, что на территории Белоруссии, в глубоком тылу скрываются крупные отряды войск вермахта. Около двух тысяч немецких солдат каким то чудом смогли избежать окружения Красной Армией и пытались пробиться к своим. Берлин принимает решение во что бы то ни стало помочь им вернуться на родину. С осени 1944 года и до полного поражения фашистской Германии, немцы с помощью своих бомбардировщиков сбрасывали потерянным солдатам вооружение, амуницию, продукты питания и прочее...