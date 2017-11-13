Все соединения РВСН перевооружат на комплекс «Ярс» до 2026 года

На ракетный комплекс "Ярс" с унифицированной ракетой идет перевооружение и мобильной группировки. Всего в период до 2026 года на этот ракетный комплекс планируется перевооружить практически все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы,

Высокими темпами мобильный ракетный комплекс "Ярс" заменяет выслужившие установленные сроки службы ракетные комплексы "Тополь" в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях,

Эти количественные показатели группировки соответствуют параметрам ограничений стратегических наступательных вооружений, установленных Договором о СНВ, и являются достаточными для осуществления разноплановых задач ядерного сдерживания,