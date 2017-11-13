16:09 13 ноября

Все соединения РВСН перевооружат на комплекс «Ярс» до 2026 года

Все ракетные соединения, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на ракетный комплекс «Ярс», передает ТАСС сообщение командующего РВСН Сергея Каракаева.

Все соединения РВСН перевооружат на комплекс «Ярс» до 2026 года


На ракетный комплекс "Ярс" с унифицированной ракетой идет перевооружение и мобильной группировки. Всего в период до 2026 года на этот ракетный комплекс планируется перевооружить практически все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы,
сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда».


По его словам, в настоящее время «уже завершено переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений».

Высокими темпами мобильный ракетный комплекс "Ярс" заменяет выслужившие установленные сроки службы ракетные комплексы "Тополь" в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях,
отметил генерал.

Командующий напомнил, что в течение последних пяти лет идет активное перевооружение группировки стационарного базирования – «на ракетный комплекс шахтного базирования "Ярс" переоснащаются полки Козельской ракетной дивизии».

Он уточнил, что «в настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками различного типа и класса мощности».

По словам Каракаева, в РВСН «сосредоточено более 60% носителей стратегического оружия и боезарядов Стратегических ядерных сил России».

Эти количественные показатели группировки соответствуют параметрам ограничений стратегических наступательных вооружений, установленных Договором о СНВ, и являются достаточными для осуществления разноплановых задач ядерного сдерживания,
добавил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:14
    Не понял, а новая ракета "сармат , что к тому времени еще не будет готова? ??Или ее уже благополучно "похоронили " , так и не дав "родиться " ???
    Геркулесыч
    1. Sergey53 Сегодня, 15:22
      "Ярс" считается основной мобильный ракетный комплекс. А "Сармат" будет основная шахтный ракетный комплекс
      Sergey53
    2. Laksamana Besar Сегодня, 15:24
      "Сармат" это смена "Воеводы", говорили что после 20-х пойдёт. winked
      Laksamana Besar
  2. stas Сегодня, 15:14
    Больше чем уверен, к 2026 году будет создан более совершенный ракетный комплекс. КБ работают.
    stas
    1. Sergey53 Сегодня, 15:29
      Насколько помню мы хотели уйти от большого ассортимента техники во всех родах войск. А теперь посмотрите что получается в реальности. АССОРТИМЕНТ растёт как на дрожжах во всех сферах. В Израиле любую годную технику доводят до современного уровня. А мы по ощущениям деньги подпиливаем.
      Sergey53
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