Все соединения РВСН перевооружат на комплекс «Ярс» до 2026 года
Все ракетные соединения, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на ракетный комплекс «Ярс», передает ТАСС сообщение командующего РВСН Сергея Каракаева.
По его словам, в настоящее время «уже завершено переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений».
Командующий напомнил, что в течение последних пяти лет идет активное перевооружение группировки стационарного базирования – «на ракетный комплекс шахтного базирования "Ярс" переоснащаются полки Козельской ракетной дивизии».
Он уточнил, что «в настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками различного типа и класса мощности».
По словам Каракаева, в РВСН «сосредоточено более 60% носителей стратегического оружия и боезарядов Стратегических ядерных сил России».
На ракетный комплекс "Ярс" с унифицированной ракетой идет перевооружение и мобильной группировки. Всего в период до 2026 года на этот ракетный комплекс планируется перевооружить практически все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы,сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, в настоящее время «уже завершено переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений».
Высокими темпами мобильный ракетный комплекс "Ярс" заменяет выслужившие установленные сроки службы ракетные комплексы "Тополь" в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях,отметил генерал.
Командующий напомнил, что в течение последних пяти лет идет активное перевооружение группировки стационарного базирования – «на ракетный комплекс шахтного базирования "Ярс" переоснащаются полки Козельской ракетной дивизии».
Он уточнил, что «в настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками различного типа и класса мощности».
По словам Каракаева, в РВСН «сосредоточено более 60% носителей стратегического оружия и боезарядов Стратегических ядерных сил России».
Эти количественные показатели группировки соответствуют параметрам ограничений стратегических наступательных вооружений, установленных Договором о СНВ, и являются достаточными для осуществления разноплановых задач ядерного сдерживания,добавил он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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