Записки Колорадского Таракана. Тёплый угол в 90 градусов как памятник будущему Украины







Приветствую вас, мои дорогие читатели, читательницы и не дорогие бойцы с "вредными насекомыми"... Не волнуйтесь. Про бойцов я так, вскользь, сказал. Вредничаю, потому, что у нас зима началась. Мокрый снег или дождь. Не поймешь, на какую погоду обувь надевать. А для меня это архиважно. Это процесс. Обуви много использую. За раз...Кстати, я тут наконец-то открыл причину вашего интереса к нашему племени. Философски осмыслил нашу совместную жизнь. Оказывается, мы с вами приобрели одинаковые привычки и повадки. Совместная жизнь, она, знаете, обязывает. Вы по ночам к холодильнику на перекус ходите, и мы тоже. А любовь или нелюбовь ваша к нам завит от количества еды, которые есть в этом самом холодильнике. Не любим делиться.Так вот, у меня сейчас куча родственников обитает. Из Березняков. Нет, не из ваших, а из наших. С левого берега. В гости, мокрица их, прибежали. От мороза. Там отопления не включили.Вот ведь глупые. Я им посоветовал переселиться в углы. Лучше всего в прямые. Там всегда 90 градусов. Обиделись чего-то. "Наши (в смысле люди) там митингуют, чтобы отопление включили. А ты тут нас подкалываешь". А что я подкалываю-то? Геометрию надо учить.Вот мне больше делать нечего. Когда Тараканушка каждый день мозг выносит. "Дома есть нечего, и корочки не осталось". Ага, не осталось. Ни икорочки, ни осетриночки. Оглоеды березняковские. Не в смысле, плохие тараканы. В смысле — прожорливые.А женушка ежедневно об одном и том же: "Что я буду делать? Чем гостей потчевать"? Тьфу, тапком меня...Короче, зрадометр зашкаливает. В зраду.Вот что за существа эти жены? Никогда не знает, чего она хочет. Но ведь не успокоится, пока у меня не выпытает. То ли дело мы, мужчины.Лежишь на диване и думаешь... То ли розетку в ванной починить, то ли обои в углу подклеить. А может, Тараканушке картошку помочь почистить? Хозяйственные мы, мужики. Прямо гордость гендерная у меня проснулась. Только вот с дивана не спешит вставать. Проснулась и тоже смотрит на отклеившиеся обои...Вы, наверное, думаете, что-то Таракан про кучу родственников привирает. Как можно работать, когда вокруг постоянно кто-то скрипит хитином и рассказывает о зарплатах соседей, своих соседей. У нас сейчас многие этим грешат. А я не привираю. Просто у меня технический перерыв.Родные и близкие всей толпой помчались мыться горячей водой! Прямо как дерби в Великобритании. Гонки 4-летних "жеребцов и жеребиц". На площади Космонавтов, теплотрассу прорвало. Воды горячей... Курорт. При наших тарифах на горячую воду там сейчас, наверное, пол Киева собралось.Говорят, мэр наш срочно собрал всех заместителей и устроил разнос по полной. Требует доложить почему в условиях блокады и войны с агрессором воду нагревают и выливают на улицу.Особенно актуальна эта тема сегодня. В смысле, зимой. Потому, что саботируют прямое указание Кличко о борьбе с этой самой зимой. Он на митинге народу обещал, что зима в этом году внезапно не придет! И не пришла. Боится! Кличко её солью с песком засыпает. 64 машины по Киеву раскатывают и по мокрому снегу разбрасывают пескосмесь. Соль с песком значит.На мокрый снег с дождем действует! Только вот наши, что попадали под такие "разбросы", говорят, что бояться нечего. Нет там соли. Песок есть, а соль из Белоруссии не завезли. Обувь не покорежит. Только вот горячая вода на площади в Соломенским районе песок смывает.Диверсия Кремля, наверное.Что я рассказать-то хотел. Про еду, тьфу, мокрица её, про экономику. Тут у нас один персонаж, выступая перед новоизбранными депутатами территориальных общин заявил, что "для него большая честь быть президентом страны, которая демонстрирует такие достижения в условиях войны". Прямо так и заявил: "В условиях торговой блокады и экономического кризиса, когда пытались нас поставить на колени, мы обеспечили экономический рост и кардинальный рост". Вот и думаю, кого он "у нас" называет? Наверное, это про собственную семью. Не про Украину ни разу.Хотя нет. Есть у нас достижения в экономике! Как раз из той серии, о которой я вам в начале жаловался. Помните, в начале майдана я вам писал о наших "математических" лозунгах? Ну, "Грядут перемены!". "Переменим вора-президента на другого вора-президента!". Так вот, те, кто успел закончить школу до принятой Радой реформы, вспомнили математику. От перемены мест слагаемых, сумма не меняется! Правду говорят, математика точная наука.Так вот. Однако перемога всё-же есть. Украина стала лидером среди всех стран Европы(!!!!)... по повышению цен на продукты. Корзинка наша (она даже по сравнению с вашей именно корзинка, а не корзина, подорожала на 15% за год. И что самое обидное, украинцев лишают сала! Изверги... Подорожало на 67%! Свинина на 47%, говядина на 34%, курятина на 32%.Оно и понятно, тот скот, для которого это слово просто обозначение, а не ругательство, не выживает в наших условиях. Глупость сделали их предки, когда "купились" на обещания протоукров о заботе и любви. Вот потомки и страдают. Сегодня их, скотов этих, на Украине проживает так мало, как не было никогда. В смысле, за годы незалежности нашей. Про "советскую оккупацию" я не пишу. Тогда в селах только успевали уворачиваться от какого-нибудь копыта, а «лепешка» вообще делом обыденным была...И знает, это я вам из личного опыта вывод выдам, наши собственные, украинские продукты по цене уже почти догнали европейские... Спасибо гречке. Только она оказалась патриоткой. Почти на четверть цена снизилась. Вот такие коврижки. Обещал Порошенко, что украинцы будут жить в шоколаде. Спасибо, хоть с цветом не обманул.В американском городе Ливерморе, штат Калифорния, есть "чудо-света". В буквальном смысле этого слова. Там есть 4-ваттная лампочка, которую включили в 1901 году! Как включили, так больше и не выключали. И она горит! Ручная работа!Это я к чему вспомнил. Во-первых, электричество. Во-вторых, постоянство. У нас тоже есть такие вещи! Вон в Никопольском районе Днепропетровской области воры решили украсть металл с ЛЭП. Думаете невозможно, если ЛЭП работает?У нас возможно всё! Тут надо технически! Короче взяли и подпилили опоры этой самой ЛЭП. А что? Металла там ой сколько. Только, при падении провода такой фейерверк устроили, что воры бежали быстрее гепардов. Кто его знает, это электричество. Может и через землю убьёт. В результате 3 села, около 600 домов, остались без света. И лампочки там потухли. Не Ливермор чай... Говорят, на ремонт теперь 100 000 гривен надо.У нас сейчас много таких событий, которые вам должны напомнить вашу историю двадцатилетней давности. Вот в пятницу, в Запорожье, мужик решил украсть кабель Укртелекома. Так эти гады кабель под землю спрятали. От кого? От украинца?Нашел наш вор колодец на Кирпичной улице и полез под землю. Кабель не устоял! Срезал и выкинул на поверхность. Ну и начал вылезать. Думал, самый умный. Закапывали-то тоже украинцы. Короче, застрял он в люке.Приезжают полицейские. "А ну, ворюга, вылазь"! Пистолетами-автоматами машут. Предвкушают премию и награды за задержание преступника. А он им так нагло: "Не вылезу"! Вот прикиньте ваши действия в этой ситуации. Но полицейские были тоже украинцами. Выволокли мужика вместе с остатками кабеля.Повезло вору в Запорожье. Попал бы в такую ситуацию в Киеве — всё. Так и стоял бы "памятником" всю зиму. Замерз бы и стоял в колодце. У нас просто полицейские не приехали бы. В нашей полиции сегодня 231 Toyota Prius. Числится. Правда, 84 нуждаются в кузовном ремонте. А вообще, эти привередливые "японки" отказываются возить украинскую полицию. 40% из общего числа!Поговаривают, что мэр Кличко приказал рассмотреть вопрос о переплавке Toyota и производстве из полученного металла велосипедов. Только вот ученые подсчитали, японцы для своих машин так мало металла используют, что при существующей системе (ну вы понимает, туда дай, сюда дай) для одного велосипеда необходимо две машины...Во. Возвращаются обжоры. Намылись уже. А грязные-то какие. Наверное, под "пескосмесь" попали все же. А для тех, которые из "тараканушконенавистников", специально раскрою секрет собственной покладистости. Тараканушка тут у подруги книжку взяла почитать. "Яды. История убийств" называется. Вот и занимаюсь домашним хозяйством после этого "с удовольствием". На всякий случай...А напоследок я хотел с вами одной глубокомысленностью поделиться.О памяти и памятниках. Нет, не о тех, которые краской стало модно обливать, нет. О других.Памятник — (в узком смысле слова) сооружение, предназначенное для увековечения людей, событий, объектов, иногда животных, литературных и кинематографических персонажей и др. Кроме выполнения объективно-исторической функции, многие памятники несут и политическую нагрузку, являясь объектами фундаментальной пропаганды.Из определения я вот об этих «и др» хочу пару слов сказануть.Не знаю, есть ли памятники целым государствам, но если бы была такая практика, то памятник Украине выглядел бы… А как выглядел бы?Я вот в архиве порылся своем, и такие мысли после Припяти в мозгу колобаются… Поневоле поверишь в освежающее и отрезвляющее свойство гамма-лучей.Дам вам серию фотографий. Не объясняя, что где снято. Что-то в Припяти, что-то на границе с... югом, что-то в центре Украины.Вы уже привыкли, наверное, что я вам другую Украину показываю. Где чисто, где памятники целые и ухоженные стоят. Вот вам другая Украина.Разницу видите? Вот и я не вижу. А если нет разницы у Припяти, где события происходили 30 лет тому назад, и тому, что творится сейчас, то какой тут вывод напрашивается?Да, Припять сейчас что? Правильно, объект туризма и все такое. А остальное? А остальное тоже как показатель, что за 30 лет ничего особо и не изменилось.Вот и получается, что главным памятником Украине станут развалины. Как памятник глупости, жадности и тщеславию.