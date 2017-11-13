Новый законопроект ВРУ: Россия обязана экономически содержать Донбасс

Мы полностью вычистили упоминания про Минские соглашения в любом виде. В первом чтении кое-где упоминалось, что Украина должна обеспечить выполнение межгосударственных и международных соглашений в связи с войной с Российской Федерацией. Это могло трактоваться как выполнение Минских соглашений. Мы и эти упоминания убрали, чтобы не возбуждать зал.

Это остановит любые дискуссии относительно выплаты пенсий гражданам, которые там находятся. Это обязательство Российской Федерации, или же граждане будут больше хотеть вернуться к обычному конституционному строю в пределах территории Украины.

Нарпдеп ВРУ от Блока Петра Порошенко Иван Винник, который, как ранее сообщали украинские СМИ, пытался инициировать полный разрыв дипотношений с РФ, выступил с новым обращающим на себя внимание заявлением. По словам Винника, в обновлённом законопроекте о статусе Донбассе, теперь отсутствует всякое упоминание Минских соглашений.Из заявления Винника:Винник заявил о том, что в новом варианте законопроекта вся ответственность за содержание Донбасса возлагается на Россию. При этом Винник, привычно для Киева, называет ЛДНР «оккупированными территориями».Винник:При этом Винник заявил о том, что в ВРУ пока не приняли решения о том, сохранять ли для военном операции на Донбассе статус «АТО» или нет. По словам нардепа, такое решение будет принимать лично верховный главнокомандующий.