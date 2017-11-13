16:11 13 ноября

Новый законопроект ВРУ: Россия обязана экономически содержать Донбасс

Нарпдеп ВРУ от Блока Петра Порошенко Иван Винник, который, как ранее сообщали украинские СМИ, пытался инициировать полный разрыв дипотношений с РФ, выступил с новым обращающим на себя внимание заявлением. По словам Винника, в обновлённом законопроекте о статусе Донбассе, теперь отсутствует всякое упоминание Минских соглашений.

Из заявления Винника:
Мы полностью вычистили упоминания про Минские соглашения в любом виде. В первом чтении кое-где упоминалось, что Украина должна обеспечить выполнение межгосударственных и международных соглашений в связи с войной с Российской Федерацией. Это могло трактоваться как выполнение Минских соглашений. Мы и эти упоминания убрали, чтобы не возбуждать зал.


Винник заявил о том, что в новом варианте законопроекта вся ответственность за содержание Донбасса возлагается на Россию. При этом Винник, привычно для Киева, называет ЛДНР «оккупированными территориями».


Новый законопроект ВРУ: Россия обязана экономически содержать Донбасс


Винник:
Это остановит любые дискуссии относительно выплаты пенсий гражданам, которые там находятся. Это обязательство Российской Федерации, или же граждане будут больше хотеть вернуться к обычному конституционному строю в пределах территории Украины.


При этом Винник заявил о том, что в ВРУ пока не приняли решения о том, сохранять ли для военном операции на Донбассе статус «АТО» или нет. По словам нардепа, такое решение будет принимать лично верховный главнокомандующий.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Андрей К Сегодня, 15:12
    ...Россия обязана экономически содержать Донбасс...

    Вот она... сущность небратьев...
    ...Мы полностью вычистили упоминания про Минские соглашения в любом виде...

    Вычистили в зРаде? А в Берлине и Париже об этом знают?
    ...В первом чтении кое-где упоминалось, что Украина должна обеспечить выполнение межгосударственных и международных соглашений в связи с войной с Российской Федерацией...

    Беда, Российская Федерация на войну не явилась., кастрюлеголовые в своём репертуаре...
    ...Это остановит любые дискуссии относительно выплаты пенсий гражданам, которые там находятся...

    С этого и надо было начинать, соцвыплаты работягам горбатившихся на б/у, в/на Юкрейн не платились с самого начала развязанной бойни на Донбассе, должок копится... А тут раз - росчерком пера все обязательства скинуть...
    Типа они содержали, устали от этих нахлебников...
    Для кого эти дешёвые рисовки...
    Андрей К
    1. Logall Сегодня, 15:16
      Цитата: Андрей К
      ...Россия обязана экономически содержать Донбасс...

      Вот она... сущность небратьев...
      Типа они содержали, устали от этих нахлебников...
      Для кого эти дешёвые рисовки...

      Просто отказываются от данной территории... Рисуется перед Европой - ''Россия оккупировала, пусть она и содержит...''!
      Logall
      1. Андрей К Сегодня, 15:25
        Цитата: Logall
        ...Просто отказываются от данной территории... Рисуется перед Европой - ''Россия оккупировала, пусть она и содержит...''!

        Так набрались бы смелости и прямо об этом сказали, обозначили бы им границу по Днепру и содержать не пришлось бы, внезапно обнаружилось бы, что Донбасс самодостаточен.
        Это та же самая история, которую они пели про Крым - нахлебники, содержанты, дотационники.
        Прошло время и давай тыкаться, со своими феерическими исками об упущенной выгоде.
        Андрей К
        1. Logall Сегодня, 15:34
          В Крыму, для них, 1 упущенная выгода - это Севастополь для НАТО...!
          Logall
          1. 79807420129 Сегодня, 15:53
            Цитата: Logall
            В Крыму, для них, 1 упущенная выгода - это Севастополь для НАТО...!

            Так Саня была бы воля,давно бы признали независимость ЛДНР и там уже совсем другое дело было бы,а то Мински,писки. what
            79807420129
        2. Николай Грек Сегодня, 16:11
          Цитата: Андрей К
          Это та же самая история, которую они пели про Крым - нахлебники, содержанты, дотационники.

          у свидамья странное понятие о дотационности!! wassat wassat wassat по ходу, они его явно с чем-то путают...не могут быть дотационными 3 региона, в следствии утраты которых хохлятская экономика рухнула на десятки процентов!!! lol lol lol
          Николай Грек
      2. volodya Сегодня, 15:28
        Цитата: Logall
        Просто отказываются от данной территории... Рисуется перед Европой - ''Россия оккупировала, пусть она и содержит...''!

        Отказывается то отказываются,но бомбить будут! Я так понял!ДНР и ЛНР обеспечат себя сами, не надо их обстреливать! И всё.
        volodya
        1. Logall Сегодня, 15:31
          Цитата: volodya
          Цитата: Logall
          Просто отказываются от данной территории... Рисуется перед Европой - ''Россия оккупировала, пусть она и содержит...''!

          Отказывается то отказываются,но бомбить будут! Я так понял!

          Конечно будут! Они же не просто так, они агрессора бомбят... А законопроект - законный повод для онного!
          Logall
      3. Шура пермский Сегодня, 15:42
        Дак отдавайте сразу эти территории,мы разберемся…
        Шура пермский
        1. ПалБор Сегодня, 15:50
          Вот.Для начала,в административных границах Донецкой и Луганской областей...А дальше посмотрим yes
          ПалБор
      4. svp67 Сегодня, 16:04
        Цитата: Logall
        Рисуется перед Европой - ''Россия оккупировала, пусть она и содержит...''!

        А там есть администрация и государственные органы РФ? Нет. А раз так, то по всем международным законам эта территория не считается оккупированной.
        А вот то, что они В ПРЯМУЮ ОТКАЗЫВАЮТСЯ содержать граждан, которых они считают СВОИМИ, мало того, что идет в разрез с "минскими соглашениями" и они де факто ОТКАЗЫВАЮТСЯ от данных территорий. Я очень надеюсь, что наши юристы-международники этими "подарками" воспользуются.
        svp67
      5. Николай Грек Сегодня, 16:09
        Цитата: Logall
        Цитата: Андрей К
        ...Россия обязана экономически содержать Донбасс...

        Вот она... сущность небратьев...
        Типа они содержали, устали от этих нахлебников...
        Для кого эти дешёвые рисовки...

        Просто отказываются от данной территории... Рисуется перед Европой - ''Россия оккупировала, пусть она и содержит...''!

        в случае принятия такого закона, России надо дать дня 3 свидамитам, чтобы очистили всю территорию Донецкой и Луганской областей от своих военных, и брать их под свое крыло!!! естественно с уничтожением всей хохлятской нечисти, которая будет пытаться обстреливать эти территории!!!
        Николай Грек
    2. Ami du peuple Сегодня, 15:39
      Цитата: Андрей К
      Для кого эти дешёвые рисовки...

      Так почву же зондируют. Предполагаю, что в следующем законопроекте Рада обяжет Россию содержать всю Украину, так сказать, "от Сяну до Дону" laughing
      Ami du peuple
  2. злой партизан Сегодня, 15:12
    Этот Винник вполне себе неплохой бредогенератор. yes
    злой партизан
    1. Стройбат запаса Сегодня, 15:29
      Юра, их там таких на дюжину по 13 штук laughing
      Я уже читаю их "заявления" как записи бреда из палаты №6
      Привет, злюка! drinks
      Стройбат запаса
  3. Макаров Сегодня, 15:15
    По словам нардепа, такое решение будет принимать лично верховный главнокомандующий.
    ...а будет это Петя или Миша, будет зависеть от их сговорчивости, только результат будет один...
    Макаров
  4. bankirchik34 Сегодня, 15:15
    продали ЛДНР скакуасы) только вопрос, елси это терр-я на содержании у РФ, значит это терр-я РФ?
    bankirchik34
  5. Симон Сегодня, 15:16
    Я понял так, что Украина отказывается полностью от республик ДНР и ДРН.
    Симон
    1. Sergey53 Сегодня, 15:19
      Нет, она отказывается только от их содержания в финансовом плане. А территории оставляет за собой.
      Sergey53
      1. Васян1971 Сегодня, 15:24
        Цитата: Sergey53
        Нет, она отказывается только от их содержания в финансовом плане. А территории оставляет за собой.

        Очень умно (для Украины), только - глупо.
        Васян1971
  6. Sergey53 Сегодня, 15:16
    Как спихнуть себя и не выплачивать пенсии они придумали, а как со статусом АТО они не решили. Мы скакали мы скакали.
    Sergey53
  7. Немезида Сегодня, 15:17
    А в России пора ввести паспорта Не Граждан РФ для всей больной русофобией публики...Что до Донбасса,то он оккупирован и оккупант это Украина...
    Немезида
  8. Геркулесыч Сегодня, 15:21
    Я так понимаю, что это завуалированная форма передачи укроиной республик под офицеальную юрисдикцию России? ?? recourse Тогда мы только "за " !!!
    Геркулесыч
  9. Васян1971 Сегодня, 15:23
    Кто Донбасс содержит, тот его и танцует.
    И чего кипешуют рагули? Крым, Донбасс... Легко пришло, легко ушло. request
    Васян1971
  10. Федя2017 Сегодня, 15:23
    Само слово депутат, уже вызывает отторжение... Что думские балаболы, что в их раде... Как два сапога - пара.
    Федя2017
  11. ded100 Сегодня, 15:33
    Главнокомандующий еще не протрезвел для принятия решений! wassat
    ded100
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