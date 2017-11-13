Китай завершил строительство второй нитки нефтепровода для поставок российского сырья

Теперь нам предстоит внимательно протестировать оборудование и функционирование всей системы в целом, необходимо проверить множество параметров, а также провести серию подготовительных работ к запуску,

Китайская госкорпорация CNPC в воскресенье полностью завершила сварочные работы на второй нитке нефтепровода Мохэ – Дацин, по которой с 1 января 2018 года в рамках проекта «Сковородино – Мохэ – Дацин» начнутся поставки энергоносителей из России, передает ТАСС сообщение Национального телевидения Китая.По данным телеканала, «длина нового отвода трубопровода, проходящего по территории провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и соседнего автономного района Внутренняя Монголия, превышает 940 км». Ежегодно по нему планируется поставлять до 30 млн тонн нефти – почти вдвое больше, чем прежде.сказал заместитель главы проекта по запуску второй нитки Дин Хэмин.По его словам, новый отвод «позволит существенно усилить энергетическую безопасность Китая, оптимизировать поставки энергоносителей, оказать стимулирующее воздействие на экономическое развитие северо-восточных провинций КНР».Агентство напоминает, что Российская нефть по отводу, идущему от ВСТО Сковородино, стала поступать в Китай с 2011 года. В прошлом году по маршруту Сковородино – Мохэ – Дацин в соседнюю страну было поставлено 16,5 млн т нефти. Строительство второй нитки началось в августе 2016-го.