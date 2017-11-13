16:15 13 ноября

Китай завершил строительство второй нитки нефтепровода для поставок российского сырья

Китайская госкорпорация CNPC в воскресенье полностью завершила сварочные работы на второй нитке нефтепровода Мохэ – Дацин, по которой с 1 января 2018 года в рамках проекта «Сковородино – Мохэ – Дацин» начнутся поставки энергоносителей из России, передает ТАСС сообщение Национального телевидения Китая.

Китай завершил строительство второй нитки нефтепровода для поставок российского сырья


По данным телеканала, «длина нового отвода трубопровода, проходящего по территории провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) и соседнего автономного района Внутренняя Монголия, превышает 940 км». Ежегодно по нему планируется поставлять до 30 млн тонн нефти – почти вдвое больше, чем прежде.


Теперь нам предстоит внимательно протестировать оборудование и функционирование всей системы в целом, необходимо проверить множество параметров, а также провести серию подготовительных работ к запуску,
сказал заместитель главы проекта по запуску второй нитки Дин Хэмин.

По его словам, новый отвод «позволит существенно усилить энергетическую безопасность Китая, оптимизировать поставки энергоносителей, оказать стимулирующее воздействие на экономическое развитие северо-восточных провинций КНР».

Агентство напоминает, что Российская нефть по отводу, идущему от ВСТО Сковородино, стала поступать в Китай с 2011 года. В прошлом году по маршруту Сковородино – Мохэ – Дацин в соседнюю страну было поставлено 16,5 млн т нефти. Строительство второй нитки началось в августе 2016-го.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Sergey53 Сегодня, 15:30
    Неплохо. В казну поступления пойдут скоро.
    Sergey53
    1. хрыч Сегодня, 15:35
      На карте примерно так
      хрыч
      1. Шура пермский Сегодня, 15:41
        Поднимем китайскую экономику за счет русского газа…
        Шура пермский
        1. alexmach Сегодня, 15:50
          Нефти вообще-то. А так-да, лучьше конечно чем совсем ничего, но насколько выгодней было бы хотябы иметь НПЗ на своей стороне границы и поставлять в Китай продукты пререработки...
          alexmach
        2. Ami du peuple Сегодня, 15:58
          Цитата: Шура пермский
          Поднимем китайскую экономику за счет русского газа…

          Ващета нефти, в этом случае... Но все равно - поднимем!
          Двойственное какое-то впечатление от подобных новостей: вроде как экспортная выручка необходима, а сдругой стороны, будущим своих детей торгуем...
          Ami du peuple
      2. НасРать Сегодня, 15:42
        Если бы Сев. Корейцы подсуетились - и пропустили через свою территорию нитку на Юж. Корею - была бы вообще сказка...
        НасРать
  2. Джедай Сегодня, 15:35
    Пока Европа рассуждает с подачи США как уменьшить зависимость от российских нефти и газа, Китай делом занимается. yes
    Джедай
    1. voyaka uh Сегодня, 15:39
      Китай на прошлой неделе подписал с США договор об импорте
      американского сжиженного газа. А китайским компаниям дали
      право на разработку нефти на Аляске.
      Так что, Вы правы, времени китайцы не теряют ни дня.
      voyaka uh
      1. rocket757 Сегодня, 15:47
        Гребёт Китай все, что может, до чего руки дотянулись и даже дальше .... что сказать, остаётся вспомнить старый анекдот " ..... при китайцах мы ели!"
        rocket757
        1. Logall Сегодня, 15:54
          Я конечно не дочь китайского офицера, но не всё там так однозначно:
          Есть месторождение Прудо-Бэй на самом севере Аляски на побережье Моря Бофорта. Газ там «правильный», то есть не сланцевый. Задача - построить там завод по очистке газа, протянуть трубу длинной 1288 км от Прудо-Бэй до Никиски, что на юге Аляски и построить уже там три завода по сжижению газа. На сколько это реально? Может и реально: прецендент был. В 70-х за 2 года был построен нефтепровод по проекту русского (белоэмигранта) инженера Егора Попова этим же маршрутом. Правда запасы нефти на северном побережье Аляски иссякли гораздо быстрее, чем было первоначально обозачено и чем хотелось бы американцам. Потому вопрос сколько реально газа в Прудо-Бэй и кто кого тут хочет «надрать» пока остаётся открытым
          Logall
      2. Ратуш Сегодня, 15:50
        За время пребывания Трампа в КНР американские и китайские компании подписали соглашения на общую сумму $253 млрд — контракты, в частности, были заключены в сфере энергетики, обороны и технологий.

        Стороны подписали в том числе 43-миллиардный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай из Аляски.


        https://m.gazeta.ru/politics/2017/11/10_a_1097819
        6.shtml
        Ратуш
      3. Primoos Сегодня, 15:52
        Ага, у нищих пин.досов за
        Цитата: voyaka uh
        Китай на прошлой неделе подписал с США договор об импорте
        американского сжиженного газа. А китайским компаниям дали
        право на разработку нефти на Аляске.
        Так что, Вы правы, времени китайцы не теряют ни дня.

        Ага, у нищих пин.досов за долги забрал. А чему в этом случае радуются евреи? Или вы с этого свой гешефт имеете? Сомневаюсь. Или такой восторг от любви к искуству гадить всегда и всем?
        Primoos
      4. Васян1971 Сегодня, 15:58
        Цитата: voyaka uh
        Китай на прошлой неделе подписал с США договор об импорте
        американского сжиженного газа. А китайским компаниям дали
        право на разработку нефти на Аляске.
        Так что, Вы правы, времени китайцы не теряют ни дня.

        Ну и чё? Ласковый (читай - умный) телёнок у двух маток молочком подпитывается.
        Васян1971
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:09
    А по второй трубе в Россию массово потянутся китайцы? ?? wassat
    Геркулесыч
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