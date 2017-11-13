ОАК: испытания отечественных БПЛА завершатся через несколько лет

В разное время начали работу (над созданием различных комплексов БПЛА — прим.), но сейчас, примерно, на одном этапе находятся (беспилотники). Созданы образцы, они сегодня летают, подтверждают характеристики, которые им определили. Я бы сказал, успешно на сегодняшний момент

Это вообще проблемы всего мира. Наши коллеги из Америки тоже десять лет решают эти вопросы на самом высоком уровне

Мы сейчас говорим о создании системы беспилотной авиации