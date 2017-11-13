16:08 13 ноября

ОАК: испытания отечественных БПЛА завершатся через несколько лет

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе тяжелые разведывательно-ударные, проходят летные испытания в России, они завершатся через несколько лет, заявил РИА Новости в понедельник вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по боевой авиации Сергей Коротков.

В настоящее время в России над созданием комплексов беспилотных летательных аппаратов работают четыре компании: МиГ, Сухой, ОКБ Симонова и группа "Кронштадт". Они разрабатывают линейку разведывательно-ударных беспилотников массой от одной до 20 тонн.

ОАК: испытания отечественных БПЛА завершатся через несколько лет



В разное время начали работу (над созданием различных комплексов БПЛА — прим.), но сейчас, примерно, на одном этапе находятся (беспилотники). Созданы образцы, они сегодня летают, подтверждают характеристики, которые им определили. Я бы сказал, успешно на сегодняшний момент
— сказал Коротков в ходе работы международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017.

По его словам, при создании БПЛА возникает много вопросов, которые связаны не с самими беспилотниками, а, "например, с управлением воздушным движением"

Это вообще проблемы всего мира. Наши коллеги из Америки тоже десять лет решают эти вопросы на самом высоком уровне
— отметил вице-президент ОАК.

Мы сейчас говорим о создании системы беспилотной авиации
— подчеркнул Коротков. По его информации, в интересах Минобороны РФ в настоящее время создаются БПЛА массой более 10 тонн.

Использованы фотографии: © РИА Новости
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Комментарии 6

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:40
    Оправдываем(((
    Шура пермский
    1. Primoos Сегодня, 15:58
      Скоро только кошки родятся. Надежное управление БПЛА, сложнейшая проблема. Грош цена беспилотнику, управление которым можно перехватить или нарушить.
      Primoos
    2. Тралл Сегодня, 16:02
      В субботу утром Израиль сбил с помощью ЗРК PATRIOT сирийский «дрон» иранского производства (предположительно, БПЛА Mohajer-4), потратив примерно 3 млн. долларов на уничтожение беспилотника стоимостью 400-600 тысяч долларов.
      Тралл
  2. Alexey-74 Сегодня, 15:42
    Да, все таки дает о себе знать упущенное время в 90-х и 00-х...теперь нагонять надо и США и Китай и Израиль....ну ничего учитывая наш опыт в авиастроении , думаю нагоним и перегоним.
    Alexey-74
  3. Alex_K Сегодня, 16:01
    Теряем время и деньги. Давно необходимо было закупать китайские, они спокойно тырят западные технологии, а мы покупая у них, законно эти технологии приобретаем. Причем покупать совсем необязательно, у нас есть пока что предложить по бартеру. Ни чего путевого у нас самих уже не выйдет, слишком далеко все остальные ушли вперед. Пример автоваза - еслибы не Рено, все еще ездили бы на девятках и десятках.
    Alex_K
    1. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 16:07
      Да уж...
      Летающего бегемота F-35 никогда уже НЕ догнать и перегнать :-)))))
      Шариков Полиграф Полиграфович
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