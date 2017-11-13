16:08 13 ноября

Истребители НАТО проведут очередную тренировку в небе над Эстонией

Размещенные на авиабазе Эмари в Эстонии истребители F-16 ВВС Бельгии проведут на этой неделе тренировочные полеты на малых высотах, передает Интерфакс-АВН сообщение военного ведомства республики.



«Самолеты совершат бреющие полеты на высотах не ниже 500 футов (152 метра) и будут держаться вдали от населенных пунктов», – говорится в сообщении.


Как пояснили в главном штабе Сил обороны, «государства НАТО выделяют для учений и тренировок, в том числе и для полетов на низкой высоте, определенные части своего воздушного пространства».

В Эстонии полеты также согласовываются с департаментом авиации и АО «Обслуживание авиационного сообщения».

Сообщается, что четыре бельгийских истребителя F-16 прибыли в Эстонию 5 сентября в порядке ротации для патрулирования воздушного пространства стран Балтии.

Согласно решению Совета НАТО авиация стран альянса с 29 марта 2004 года приступила к охране воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, поскольку указанные республики не имеют своих истребителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. DEZINTO Сегодня, 16:03
    Пусть только сильно не разгоняются....
    DEZINTO
    1. Logall Сегодня, 16:06
      Цитата: DEZINTO
      Пусть только сильно не разгоняются....

      Ага, а то от такой скорости у эстонцев ''лампочка'' в голове перегорит... bully
      Logall
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