Истребители НАТО проведут очередную тренировку в небе над Эстонией
Размещенные на авиабазе Эмари в Эстонии истребители F-16 ВВС Бельгии проведут на этой неделе тренировочные полеты на малых высотах, передает Интерфакс-АВН сообщение военного ведомства республики.
«Самолеты совершат бреющие полеты на высотах не ниже 500 футов (152 метра) и будут держаться вдали от населенных пунктов», – говорится в сообщении.
Как пояснили в главном штабе Сил обороны, «государства НАТО выделяют для учений и тренировок, в том числе и для полетов на низкой высоте, определенные части своего воздушного пространства».
В Эстонии полеты также согласовываются с департаментом авиации и АО «Обслуживание авиационного сообщения».
Сообщается, что четыре бельгийских истребителя F-16 прибыли в Эстонию 5 сентября в порядке ротации для патрулирования воздушного пространства стран Балтии.
Согласно решению Совета НАТО авиация стран альянса с 29 марта 2004 года приступила к охране воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, поскольку указанные республики не имеют своих истребителей.
«Самолеты совершат бреющие полеты на высотах не ниже 500 футов (152 метра) и будут держаться вдали от населенных пунктов», – говорится в сообщении.
Как пояснили в главном штабе Сил обороны, «государства НАТО выделяют для учений и тренировок, в том числе и для полетов на низкой высоте, определенные части своего воздушного пространства».
В Эстонии полеты также согласовываются с департаментом авиации и АО «Обслуживание авиационного сообщения».
Сообщается, что четыре бельгийских истребителя F-16 прибыли в Эстонию 5 сентября в порядке ротации для патрулирования воздушного пространства стран Балтии.
Согласно решению Совета НАТО авиация стран альянса с 29 марта 2004 года приступила к охране воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, поскольку указанные республики не имеют своих истребителей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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