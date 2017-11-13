СМИ Чехии: Колониальная Россия должна распасться

Такое территориальное образование может спасти только авторитаризм. Но этот авторитаризм угрожает другим странам мира.

Россия, как империя, всегда будет угрожать. По крайней мере, она всегда будет создавать проблемы соседним с ней странам. Она перестанет угрожать только в случае распада. Почти на век запоздавший распад Российской империи сделает жизнь Европы и самих русских проще.