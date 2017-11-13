18:48 13 ноября

СМИ Чехии: Колониальная Россия должна распасться

В издании «Чешская позиция» вышел материал за авторством В.Кучика, размышляющего на тему того, в чём кроется причина очередного обострения отношений между Западом и Россией. Более чем обстоятельный материал, как выясняется, представляет собой самый настоящий сгусток русофобии и антироссийской риторики. Статья носит название: «Россия не современное национальное государство, а последняя европейская империя».

СМИ Чехии: Колониальная Россия должна распасться


Чешский автор, который работает на одного из богатейших людей Чехии, использует такие обороты, что вполне можно констатировать: перед нами махровая пропаганда, целью которой является попытка унизить Россию и лишь усугубить конфликт между РФ и западными странами. Эти же обороты доходчиво дают понять, чего от России хочет Запад.


Кучик называет Россию «последним пережитком колониальных империй с феодальной формой правления».

Кучик:
Такое территориальное образование может спасти только авторитаризм. Но этот авторитаризм угрожает другим странам мира.


По словам чешского автора, удел России – распад. Автор заявляет, что в своё время большевики «спасли страну от распада, фактически сохранив имперский дух, который теперь для многих является угрозой». Кучик отмечает, что и Путин делает всё, чтобы не дать России распасться.

Из материала:
Россия, как империя, всегда будет угрожать. По крайней мере, она всегда будет создавать проблемы соседним с ней странам. Она перестанет угрожать только в случае распада. Почти на век запоздавший распад Российской империи сделает жизнь Европы и самих русских проще.


В принципе, и без Кучика давно понятно, что Запад "успокоится" в своей русофобии только в том случае, когда увидит Россию слабой или трещащей по швам.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. DEZINTO Сегодня, 16:18
    Не написал а заработал )))))) писатель...
    DEZINTO
    1. Esoteric Сегодня, 16:22
      СМИ Чехии: Колониальная Россия должна распасться


      Ждите, прямо сейчас встанем и пойдём распадаться... fool только в "чешки" переобуемся... lol
      Esoteric
      1. Татьяна Сегодня, 16:31
        В принципе, и без Кучика давно понятно, что Запад "успокоится" в своей русофобии только в том случае, когда увидит Россию слабой или трещащей по швам.
        Ничего подобного!
        Западу не нужна вообще никакая Россия - ни социалистическая, ни буржуазная, ни феодальная! Вообще - НИКАКАЯ!!!
        А поэтому Западу не нужны и Русские как государство образующий народ России! Ибо нет Русского народа - нет и самой России! Отсюда и постоянная русофобия на паразитарном Западе!
        Татьяна
      2. майор Юрик Сегодня, 16:33
        Ну вот,наши в хоккей выспались на чехах ,а они вон чего написали от обиды! Как дети, ей Богу!
        майор Юрик
        1. Vlad.by Сегодня, 17:44
          Так и правда абыдно, слюшай!
          К тому же Чехословакия уже распалась, а Россия - таки нет.
          Нэ панимаю!
          Vlad.by
        2. 30 вис Сегодня, 18:35
          Когда в 70-х служил в Чехословакии чехи отключали нам свет и воду когда проигрывали в хоккей команде СССР . И мы уже знали- наши выиграли у чехов .Жди часа на три отключения света .. Ржачка ...Ей богу дети ....
          30 вис
      3. DMB_95 Сегодня, 16:34
        Цитата: Esoteric
        СМИ Чехии: Колониальная Россия должна распасться


        Ждите, прямо сейчас встанем и пойдём распадаться... fool только в "чешки" переобуемся... lol
        Российская империя существует несколько сотен лет и за это время развалились практически все остальные империи не только Европы . И во все времена нас безуспешно старались похоронить . Хрен !
        DMB_95
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:01
          а борзая Чехия должна золотишко из России утащенное вернуть с процентами и единовременно))
          Ратник с пулеметом
          1. Pirogov Сегодня, 17:14
            Цитата: Ратник с пулеметом
            а борзая Чехия должна золотишко из России утащенное вернуть с процентами и единовременно))

            И не только Чехия .сколько можно прощать долги и воровство ещё и тем кто желает России зла.
            Pirogov
            1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:21
              доброго вечера,это я еще умолчал про поставки оружия в Вермахт и прочие подвиги))
              Ратник с пулеметом
              1. Pirogov Сегодня, 17:25
                Цитата: Ратник с пулеметом
                доброго вечера,это я еще умолчал про поставки оружия в Вермахт и прочие подвиги))

                И вам доброго . Согласен ,кому бы говорить но не этим ничтожествам имея самую крепкую в Европе армию ,сдались без единого выстрела . Надо было их раком ещё в 45 поставить и за работу на Германию и за все ихние выходки в гражданскую войну в России.
                Pirogov
                1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:29
                  да там если всех ракообразных соучастников потянуть,то нынешний евроколхоз и получится,вот что бесит
                  Ратник с пулеметом
                  1. Pirogov Сегодня, 18:18
                    Цитата: Ратник с пулеметом
                    да там если всех ракообразных соучастников потянуть,то нынешний евроколхоз и получится,вот что бесит

                    В любом случае чехи в лизании фашистских задниц ,обскакали всю Европу .
                    Pirogov
            2. серж сибиряк Сегодня, 18:16
              Атаман Семёнов ,кажется,Японцам на хранение около 46 тонн золотишка сдал,когда за бугор сбёг,они тоже должны с процентами отдать.Нефиг из чужого золота себе монетки клепать.
              серж сибиряк
          2. 30 вис Сегодня, 18:37
            Это была Австро-Венгерская империя .. Та ещё воровка!
            30 вис
        2. ghby Сегодня, 17:13
          Цитата: DMB_95
          Российская империя существует несколько сотен лет и за это время развалились практически все остальные империи не только Европы .

          Я бы к нескольким сотням ещё тысченку докинул, а то и поболе )))
          ghby
      4. To be or not to be Сегодня, 17:15
        "Не рой другому яму , сам в нее попадешь"
        (старинная русская пословица)
        To be or not to be
      5. НЕКСУС Сегодня, 17:36
        Цитата: Esoteric
        Ждите, прямо сейчас встанем и пойдём распадаться... только в "чешки" переобуемся...

        Ох жаль вернуть 45-й год нельзя...чтоб таких стран как Чехия,Польша,Венгрия и иже с ними не марали карту мира.
        Такое территориальное образование может спасти только авторитаризм. Но этот авторитаризм угрожает другим странам мира.

        Чехия со своей политикой,впрочем как и Польша с Прибалтикой выскочили как прыщ на заднице и с умным видом хозяев жизни рассуждают об участи РФ,благодаря которой они вообще существуют. Земноводные...тьфу
        НЕКСУС
    2. BerBer Сегодня, 16:22
      Это категория тех, кто гуано руками разбрасывает. Сколько таких? Не стоит внимания.
      BerBer
      1. Банщик-М Сегодня, 16:26
        Ничего, придет время со всеми по душам поговорим и все вспомним...
        Банщик-М
        1. enmesher Сегодня, 16:45
          С проститутками такого рода разговаривать не получится. Начнется сразу, - "Это не мы! Нас заставили!" это было в истории самой России не раз и не два. И будет еще...
          enmesher
      2. andre Сегодня, 16:31
        аналитическое агентство Stratfor выпустило свой очередной сенсационный доклад, в котором описало «страсти» в виде развала России , как вот уже оказывается, что Россия не только не разваливается, но и переживает новое возрождение.

        Так, по мнению все тех же аналитиков Stratfor , в 2017 году «воспользовавшись суматохой и неразберихой среди западных стран, Россия может попытаться вернуть свое влияние на постсоветском пространстве, которое пошатнулось после событий Евромайдана в 2014 году и развязанного конфликта в Украине. Однако в 2016 году антироссийский западный фронт дрогнул. Голосование по Брексит выявило глубокие проблемы в Европейском Союзе, которые не позволят таким странам, как Украина, Молдова и Грузия глубже интегрироваться в ЕС и, возможно, заставят их перейти к более прагматичным отношениям с РФ. А Кремль, в свою очередь, будет более осторожен и не станет действовать слишком уже агрессивно в отношении периферийных государств».
        andre
        1. BerBer Сегодня, 16:36
          Основной вывод - Россия агрессивна, но прагматична.
          BerBer
    3. Primoos Сегодня, 16:25
      Колониальная Чехословакия уже распалась! С чем и поздравляю. Мечтайте о чем нибудь реальном. Например о ласке нынешнего хозяина. Вечно под кем нибудь суетитесь, эуропцы дристаные.
      Primoos
      1. voyaka uh Сегодня, 16:54
        Чехословакия действительно распалась. По обоюдному
        желанию Чехии и Словакии. Мирно.
        voyaka uh
        1. bulvas Сегодня, 17:07
          Цитата: voyaka uh
          Чехословакия действительно распалась. По обоюдному
          желанию Чехии и Словакии. Мирно.


          Чехословакия, как, впрочем и любая другая страна в Европе, может превратиться в отдельные города, в составе ЕС, никакой разницы для них не будет.
          bulvas
          1. voyaka uh Сегодня, 17:36
            Так и должно быть, если соседи - мирные. Объединяются, когда кого-то боятся.
            Разъединяются, когда нет внешних угроз.
            voyaka uh
    4. Комментарий был удален.
    5. ЮБОРГ Сегодня, 16:30
      Колония США, что то пытается тявкать на Россию? Поразительная наглость. Тут уже психиатрия в тупике. Пример прыгающих заразителен.
      ЮБОРГ
    6. 79807420129 Сегодня, 16:40
      Угу ага,сейчас только тапки наденем и пойдем распадаться. fool fool fool Вот радуют вангователи,одни Россию рападают,все распасть не могут,другие хохолят,третьи матрасию страну.Не надоело Нострадамусы Ванговичи. laughing
      79807420129
  2. Sergey53 Сегодня, 16:18
    Вы шо хотите что бы мы как вы развалились? А нафига нам это надо?
    Sergey53
    1. Esoteric Сегодня, 16:25
      Цитата: Sergey53
      Вы шо хотите что бы мы как вы развалились?

      Если Россия развалится по-настоящему, она же всех передавит: lol
      Esoteric
      1. Банщик-М Сегодня, 17:17
        Цитата: Esoteric
        Если Россия развалится по-настоящему, она же всех передавит

        РВСН не развалится, бахнуть успеет по целям , уже давно намеченным....(не дай Бог конечно)
        А танки рванут на запад , круша все подряд в последней атаки за всех нас... soldier
        Умирать , так в бою, все равно уничтожат в этот раз уже навсегда и ВСЕХ!
        Банщик-М
  3. Венд Сегодня, 16:18
    Как же они этого жаждут. Не распадется, потому что не колониальная Россия страна.
    Венд
  4. Железякин Сегодня, 16:20
    "Чудны крестьянские дети!" И почему я не удивлен, вот нет бы что нового сказали! Например, что Чехия развернется лицом к России и сама себя агрессору отдаст (проведет референдум за объединение))))
    Железякин
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:20
    Сперва ваша чехия развалится на провинции, или как там оно у вас называется. и каждая провинция объявит себя государством! am
    Геркулесыч
  6. Мур Сегодня, 16:21
    Это пишет представитель страны, которую в 20-м в нагибали все, кому не лень...
    Мур
  7. parusnik Сегодня, 16:24
    Грубо говоря....Не дождетесь...
    parusnik
  8. Евгений РС Сегодня, 16:25
    ЕС точно распадётся.
    Евгений РС
    1. серж сибиряк Сегодня, 18:27
      ЕС уже разваливается.А вот СССР воссоеденится когда ЕС развалится.Ибо закон"Один за всех и все за одного"работает только тут,в Евразии,а не там,в героппе. recourse
      серж сибиряк
  9. Лесс Сегодня, 16:25
    Кучик называет Россию «последним пережитком колониальных империй с феодальной формой правления».
    За такие слова в приличном обществе канделябрами бьют)
    Лесс
  10. Alexey RA Сегодня, 16:26
    А что Вы хотели от бывшей части Австро-Венгерской Империи и бывшей части объединённой Чехословакии? Сами распались - теперь и других агитируют. Чтобы не так обидно было. smile
    Alexey RA
  11. Не либероид Русский Сегодня, 16:26
    ну если подумать то та же германия это империя (сколько там королевств и земель собранно) великобритания (шотландия, уэльс, северная ирландия)... а Россия чегото сотни лет как есть на картах и никак не может распасться, то больше то меньше становится, но ведь стоит... не смотря на всякое ... либеральное у власти
    Не либероид Русский
  12. afrikanez Сегодня, 16:27
    Слишком уж много на себя взял Кучек, находясь в Чехии рассуждать за всю Европу? Так и хочется задать вопрос этому "писаке", чем лично Россия ему угрожает? Скорее всего деньги Сороса, ему ближе чем хорошее отношение с Россией.
    afrikanez
  13. Геркулесыч Сегодня, 16:28
    России нужно жить по принципу "не делай добра " , и составить список стран которым делать добро противопоказано! !! sad
    Геркулесыч
    1. Галеон Сегодня, 16:52
      Э, нет, Геркулесыч - России нужно по прежнему жить по своему принципу: "делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадет, добром к тебе вернется". Не от людей, не от "партнеров", так от Всевышнего. А если жить "не делай добра" - какая ж мы Россия после этого?
      Галеон
  14. К-50 Сегодня, 16:30
    Интересно, где этот чех колонии у России обнаружил, не уголовного наказания конечно же.
    Как бы чтобы ляпнуть, абы засветиться. Очередной даун. negative
    К-50
  15. Sergei75 Сегодня, 16:31
    У чешских СМИ комплекс неполноценности, как и у многих других руководителей стран Восточной Европы.
    Чешский народ к русским относится нормально, а кое-где и с симпатией.
    Sergei75
  16. alfa19638 Сегодня, 16:31
    Надо устроить несчастный случай с необратимым результатом
    alfa19638
  17. Вождь краснокожих Сегодня, 16:32
    А не чехи ли недавно за ДНР ратовали и Украину от Крыма отказаться приглашали? Прям двуликие анусы какие то!
    Вождь краснокожих
  18. МВГ Сегодня, 16:32
    "В издании «Чешская позиция» вышел материал за авторством В.Кучика" - интересно, а у этого господина фамилия не от слова "кучка" произошла? А кучка чего была та кучка ? )))
    МВГ
  19. Симон Сегодня, 16:34
    Раньше была Чехословакия - развалилась. Осталось Чехии распадаться дальше еще на несколько частей и тогда стане много современных государств, на ихний манер. А мы, хватит, до распадались! И сколько проблем сразу возникло военных, экономических и политических. Не будет по ихнему, все они мечтают об этом, только не будет по ихнему. am
    Симон
  20. panov_panov Сегодня, 16:42
    Сила и слабость России, её многонациональность. Ахиллесова пята, наличие этнократических образований, всяких республик и прочих ...станов, из вне Россию не победить, а вот расколоть изнутри пожалуй могут. В это и будут целить.
    panov_panov
  21. P0LYM Сегодня, 16:51
    Не знаю какое у кого... а моё мнение, что Россия в данный момент ведёт свой последний бой... и, думаю, нам его не выиграть...
    P0LYM
    1. Володин Сегодня, 16:59
      Цитата: P0LYM
      Не знаю какое у кого... а моё мнение, что Россия в данный момент ведёт свой последний бой... и, думаю, нам его не выиграть...

      Хорошо, что вы с вашем мнением - это далеко не вся Россия...
      Володин
    2. DPN Сегодня, 17:14
      Не вернувшись в СОЦИАЛИЗМ народ России единым не будет. Пожив в СССР рабочий с капиталистом не уживутся.
      По этому богатые буратино и выступают против ЛЕНИНА.
      ЛЕНИНА знают все ,а в Москве были только единицы из населения РФ.
      DPN
    3. Васян1971 Сегодня, 17:27
      Цитата: P0LYM
      Не знаю какое у кого... а моё мнение, что Россия в данный момент ведёт свой последний бой... и, думаю, нам его не выиграть...

      Расстрелять паникёра! По закону военного времени.
      Васян1971
  22. DPN Сегодня, 17:06
    сами развалились и другим этого желают-иуды.
    DPN
  23. 1536 Сегодня, 17:07
    Трудно понять чехов. Они-то на что надеются? В системе внутренних уездов Китая такого уезда, как Чехия, не предусмотрено. Может быть, надеются на немцев? Возможно, но опять же, где там чехи, неясно? Словом, опять как всегда: кто-то из этих восточных европейцев "бархатно" пукнул в воду, пошли круги, но на этом все и закончилось.
    Пора бы уже понять, период "полураспада России" равен 10 в девятнадцатой степени лет. Но если этот процесс начать ускорять, то реакция на это ускорение будет такой, что и китайских уездов может не остаться, не говоря уже о маленьких гордых европейских шахматных государствах. Лучше бы сидели и желали нам здоровья всем миром.
    1536
  24. APASUS Сегодня, 17:11
    Один раз в сто лет, вся Европа собирается и идет воевать против России
    Получает люлей
    и следующие сто лет становиться тихо!
    Похоже этапы большого пути пересекаются ?
    APASUS
    1. серж сибиряк Сегодня, 18:36
      Простите,сударь,мне мою неграмотность,но,в 20 столетии это происходило в 3 или 4 раза больше.1905 год-Япония,1914 год-Германия,1918 год АНТАНТА и Япония,1941 год опять Германия. hi
      серж сибиряк
  25. Сухой_Т-50 Сегодня, 17:13
    А кому принадлежит сайт?И кто этот Кучик такой?Просто это может быть какой-то чешский маргинал вроде нашего Стомахина на прикорме у какого-нибудь проукраинского олигарха.

    Удивлён,что и чехи туда же
    Сухой_Т-50
  26. samarin1969 Сегодня, 17:18
    И это государство, которое почти всю историю безропотно кормило всех своих завоевателей ещё кому-то что-то указывает?
    samarin1969
  27. anjey Сегодня, 17:19
    Последняя империя нашего времени это как раз - сша ,а мелкий ее вассал - чехия как то не внятно выглядит на мировой арене с глупыми заявлениями,тем более отставшими как от жизни так и от реальности...
    anjey
  28. ватник Сегодня, 17:20
    Да что там СМИ Чехии?
    У нас на сайте наши "доброжелатели" из США Израиля Азербайджана и местной "пятой колонны" это каждый день пытаются внушить рассказывая нам "страшные сказки" какая наша страна плохая как мы все по нищенски живём и какой нехороший человек у нас президент и заканчивают они свои фантазии фразами - а вот у нас в Израиле или США всё как "сыр в масле катаются" lol
    ватник
  29. Васян1971 Сегодня, 17:23
    Начхать на чехов!
    Васян1971
  30. ul_vitalii Сегодня, 17:30
    Это целое направление, они живут этим, делают карьеру, защищают докторские, русофобия это беспроигрышный вариант на западе.На много проще оболгать, оклеветать, не писать о своих проблемах, отвлекать и направлять общественное мнение в нужное русло.
    ul_vitalii
  31. ЗВС Сегодня, 17:43
    Чехам наши хоккеисты вставили по самые помидоры, вот теперь они дерьмом и сыпят.
    ЗВС
  32. Волька Сегодня, 17:47
    чехи видать пивка перебрали...
    Волька
  33. Евродав Сегодня, 17:57
    Кто ж вам, упоротые мешал оставаться Чехословакией? Теперь слезы за нападками прячете?
    Евродав
  34. unignm Сегодня, 17:58
    почему последняя? есть ещё франция с колониями, англия тоже, да в конце концов сша и ес. а чехия всиволишь провинция ес гггг
    unignm
  35. andrej-shironov Сегодня, 18:02
    Уважаемая редакция ВО! Может хватит публиковать откровенно глупые тезисы откровенно глупых людей? К чему это? Я понимаю что вам необходимо держать всех здесь в тонусе и как то заполнять сайт, но подобного рода статьи ну ни разу не интересны! Такие статьи можно даже найти, если порыться,в русскоязычном интернете!
    andrej-shironov
  36. Челдон Сегодня, 18:06
    Кучик,ты с пивком по-аккуратнее.
    Челдон
  37. серж сибиряк Сегодня, 18:10
    Щас размечтался!Если какой народ на земле ещё может сплотиться так это РОССИЯНЕ,другим это чуждое чувство-
    обьединения и сплочения перед врагами своего государства.А народы населяющие земли этого гос-ва и есть те кто это уже не однократно доказывал ,что с Россией бороться.кроме как на борцовском ковре,ненадо."С Россией надобно дружить,а не враждовать."А писака "гонорарчик"отбатрачил.Чехи как впрочем ивсе(Венгры,Болгары,да и СШАшники) безроду и племени,добра непомнящие.
    серж сибиряк
  38. Egorovich Сегодня, 18:33
    С этой мечтой, о распаде России, Кучик и умрет, с наваленной кучей земли на своей могиле.
    Egorovich
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