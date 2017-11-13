СМИ Чехии: Колониальная Россия должна распасться
В издании «Чешская позиция» вышел материал за авторством В.Кучика, размышляющего на тему того, в чём кроется причина очередного обострения отношений между Западом и Россией. Более чем обстоятельный материал, как выясняется, представляет собой самый настоящий сгусток русофобии и антироссийской риторики. Статья носит название: «Россия не современное национальное государство, а последняя европейская империя».
Чешский автор, который работает на одного из богатейших людей Чехии, использует такие обороты, что вполне можно констатировать: перед нами махровая пропаганда, целью которой является попытка унизить Россию и лишь усугубить конфликт между РФ и западными странами. Эти же обороты доходчиво дают понять, чего от России хочет Запад.
Кучик называет Россию «последним пережитком колониальных империй с феодальной формой правления».
Кучик:
По словам чешского автора, удел России – распад. Автор заявляет, что в своё время большевики «спасли страну от распада, фактически сохранив имперский дух, который теперь для многих является угрозой». Кучик отмечает, что и Путин делает всё, чтобы не дать России распасться.
Из материала:
В принципе, и без Кучика давно понятно, что Запад "успокоится" в своей русофобии только в том случае, когда увидит Россию слабой или трещащей по швам.
Чешский автор, который работает на одного из богатейших людей Чехии, использует такие обороты, что вполне можно констатировать: перед нами махровая пропаганда, целью которой является попытка унизить Россию и лишь усугубить конфликт между РФ и западными странами. Эти же обороты доходчиво дают понять, чего от России хочет Запад.
Кучик называет Россию «последним пережитком колониальных империй с феодальной формой правления».
Кучик:
Такое территориальное образование может спасти только авторитаризм. Но этот авторитаризм угрожает другим странам мира.
По словам чешского автора, удел России – распад. Автор заявляет, что в своё время большевики «спасли страну от распада, фактически сохранив имперский дух, который теперь для многих является угрозой». Кучик отмечает, что и Путин делает всё, чтобы не дать России распасться.
Из материала:
Россия, как империя, всегда будет угрожать. По крайней мере, она всегда будет создавать проблемы соседним с ней странам. Она перестанет угрожать только в случае распада. Почти на век запоздавший распад Российской империи сделает жизнь Европы и самих русских проще.
В принципе, и без Кучика давно понятно, что Запад "успокоится" в своей русофобии только в том случае, когда увидит Россию слабой или трещащей по швам.
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