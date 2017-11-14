Система дополнительной защиты RUAG SidePRO-RPG (Швейцария)



Бронетранспортер M113, оснащенный блоками SidePRO-RPG



Устройство и принцип действия блоков защиты



M113 с дополнительной защитой. Большая часть корпуса оснащена изделиями SidePRO-RPG, ходовая часть и кормовая аппарель - сетками SidePRO-Lasso

По материалам сайтов:

https://ruag.com/

http://btvt.narod.ru/

http://army-guide.com/

https://below-the-turret-ring.blogspot.fr/

https://strangernn.livejournal.com/

В силу объективных причин бронемашины легкого класса не могут оснащаться мощным бронированием, способным выдержать атаку серьезных противотанковых средств. По этой причине даже устаревшие реактивные противотанковые гранатометы могут представлять большую опасность для такой техники. Регулярно предлагаются различные решения этой проблемы, в первую очередь, связанные с использованием дополнительных модулей защиты. Одна из версий подобной дополнительной защиты под названием SidePRO-RPG была разработана швейцарской компанией RUAG Defence.На протяжении нескольких последних десятилетий швейцарские конструкторы из компании RUAG Defence работают над созданием дополнительных средств защиты для бронетехники разных классов, позволяющих предотвратить поражение противотанковыми боеприпасами. Главным результатом этих работ стало появление линейки проектов с общим названием SidePRO. В нее входят навесные блоки дополнительной защиты, сетчатые или решетчатые экраны и другие изделия, предназначенные для противодействия кумулятивным боеприпасам. Также были созданы несколько систем дополнительной защиты иного рода. Наиболее сложным представителем своего семейства стали навесные блоки SidePRO-RPG.Задачей проекта RUAG SidePRO-RPG являлось создание сравнительно легкой и простой системы, пригодной для установки на существующие боевые бронированные машины и обеспечивающей эффективную защиту от распространенных образцов противотанкового вооружения. На вооружении множества армий мира и вооруженных формирований состоят ручные гранатометы РПГ-7, и это учитывалось при разработке нового проекта. Фактически система SidePRO-RPG разрабатывалась для защиты именно от гранат ПГ-7В и их модификаций.Навесные блоки системы SidePRO-RPG отличаются крайне простым внешним видом. Для установки на бронетехнику предлагаются коробчатые устройства с металлическими корпусами, имеющие минимально возможную массу. Форма и конфигурация блоков зависят от особенностей будущего носителя. Блоки могут иметь как прямые, так и скошенные грани – с учетом места установки изделия. Все блоки, предназначенные для монтажа на любых участках корпуса бронетехники, имеют толщину 250 мм.Особенности экстерьера базовой боевой машины определяют только форму и конфигурацию корпуса блока дополнительной защиты, тогда как его внутреннее оснащение во всех случаях одинаково. Корпус предлагается изготавливать из сравнительно тонкого металла, не обеспечивающего полную защиту даже пуль или осколков. Таким образом, изделие SidePRO-RPG, изначально предназначенное для противодействия кумулятивным боеприпасам, никак не повышает уровень баллистической защиты. Эффект разнесенного бронирования, образованного собственным корпусом машины и металлом навесного модуля, не создается.На дне корпуса модуля предлагается устанавливать перфорированный лист брони, имеющий рифленую форму. Отверстия в этой детали предназначаются как для монтажа прочих устройств, так и для уменьшения массы. Значительная часть отверстий рифленого листа предназначается для установки металлических штырей. В соответствии с задумкой инженеров RUAG Defence, основным средством противодействия кумулятивному боеприпасу являются металлические прутки диаметром несколько миллиметров, монтируемые параллельно расчетной траектории подлетающей противотанковой гранаты. Расстояние между прутками не превышает нескольких сантиметров и определено с учетом габаритов изделий ПГ-7В и им подобных.Свободные верхние концы прутков, упирающиеся в крышку металлического корпуса, дополнительно прикрываются полимерным экраном. По-видимому, он необходим для удержания поражающих элементов в требуемом положении, а также в некоторой мере дополняет другие элементы конструкции и тем самым повышает часть характеристик защиты.Достаточно простая конструкция дает блокам SidePRO-RPG определенные преимущества перед модулями дополнительной защиты других моделей. В первую очередь, система швейцарской разработки отличается малыми габаритами и массой. Толщина блоков не превышает 250 мм. Масса изделия ранних версий – не более 45 кг на квадратный метр. Таким образом, с точки зрения массы навесные блоки соответствуют стальным броневым листам толщиной не более 6 мм. Одновременно с этим модули SidePRO-RPG отличаются от стальных экранов несравнимо высоким уровнем защиты от противотанковых средств.Система дополнительной защиты RUAG SidePRO-RPG имеет весьма простой принцип работы и не отличается сложностью в эксплуатации. Сравнительно тонкий корпус модуля не может защитить бронемашину от обстрела из стрелкового оружия или от осколков артиллерийских снарядов. В то же время, пули и осколки, пробивающие корпус навесного блока, не наносят серьезных повреждений его внутреннему оснащению, что позволяет ему сохранять требуемые возможности и характеристики.Реактивная противотанковая граната типа ПГ-7В или подобные ей боеприпасы, попав в модуль SidePRO-RPG, без труда пробивает его внешний корпус и полимерный внутренний лист. Пробив легкий корпус, головная часть гранаты буквально накалывается на внутренние металлические стержни, размеры и размещение которых соответствуют ее геометрии. Повреждения головной части гранаты, нанесенные штырями, предотвращают ее правильное срабатывание. Поломка элементов взрывателя не позволяет гранате подорваться, а повреждение заряда резко снижает бронепробиваемость, либо вовсе исключает образование кумулятивной струи.Рифленый бронелист с креплениями для стержней призван поглотить импульс удара, либо принять на себя часть ударной волны взрыва. Возможные осколки и оставшаяся сила ударной волны при этом должны останавливаться собственной броней боевой машины-носителя.Комплекс дополнительной защиты RUAG SidePRO-RPG изначально разрабатывался для противодействия выстрелам ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и его копий. Такое оружие достаточно давно получило широкое распространение, а также представляет особую опасность для легких бронемашин. Характеристики прочности и размещение внутренних стержней были определены с учетом параметров гранат ПГ-7В, ПГ-7ВМ, ПГ-7ВЛ и т.д. Можно предположить, что навесные модули способны хорошо показать себя и при использовании противником других противотанковых средств со схожей геометрией боеприпаса.Несмотря на всю простоту своей конструкции, швейцарская система дополнительной защиты отличается достаточно высокими характеристиками. По данным RUAG Defence, блоки с внутренними стержнями предотвращают правильное срабатывание кумулятивной гранаты более чем в 80% случаях. Иными словами, четыре гранаты из пяти, попав в такой модуль, разрушаются или подрываются нештатным образом. Лишь 20% завершаются правильным подрывом и образованием кумулятивной струи, угрожающей бронемашине.По своей эффективности система SidePRO-RPG сопоставима с современными образцами комплексов динамической защиты, однако при этом выгодно отличается меньшей массой и простотой адаптации к конкретным образцам бронетехники. При правильном конструировании комплекта модулей можно закрыть все внешние поверхности боевой машины, не оставив оголенных промежутков, как это иногда бывает с динамической защитой.Первый вариант комплекса был разработан в середине прошлого десятилетия, и вскоре его предложили потенциальным покупателям. Для демонстрации возможностей оригинальной разработки были подготовлены комплекты навесных модулей, предназначенные для конкретных образцов техники. В рекламных материалах по линейке SidePRO фигурировали гусеничный бронетранспортер M113 американской разработки и французская колесная боевая машина VBCI. Эти образцы изначально имели лишь противопульную броню, и монтаж блоков SidePRO-RPG позволил заметным образом повысить их живучесть.Вместе с коробчатыми модулями дополнительной защиты опытные образцы получили некоторые другие средства от компании RUAG Defence. Ходовая часть, кормовые двери и прочие элементы техники дополнительно прикрывались решетчатыми или сетчатыми экранами семейства SidePRO. Таким образом, пара прототипов могла наглядно демонстрировать комплексный подход к усилению защиты от противотанковых средств.По тем или иным причинам, базовая версия RUAG SidePRO-RPG не смогла стать предметом контракта. Тем не менее, компания-разработчик продолжила развитие существующих идей, и вскоре представила новую модификацию дополнительной защиты. При помощи различных доработок и улучшений массу модулей удалось сократить в полтора раза. В модификации 2012 года квадратный метр защиты весит всего 30 кг – в разы меньше динамической защиты со схожими параметрами.В 2013 году появились первые сообщения о заключении экспортного контракта на перспективные модули дополнительного бронирования. Кто именно пожелал приобрести такие изделия, однако, не отмечалось. Впоследствии появились еще несколько подобных новостей. Ряд зарубежных армий тоже проявил интерес к комплексам семейства SidePRO, и в некоторых случаях переговоры даже дошли до подписания контракта. Тем не менее, оригинальный швейцарский комплекс не стал по-настоящему массовым и распространенным.Впрочем, несмотря на весьма ограниченный коммерческий успех, компания RUAG Defence продолжает рекламировать свои последние разработки, в том числе и модули SidePRO-RPG. Вполне возможно, что в обозримом будущем она представит очередной улучшенный вариант этой системы, и за этим последуют новые контракты. Рынок средств дополнительной защиты для легкой бронетехники постоянно растет, и все разработчики подобных систем имеют определенные шансы получить свою долю заказов.Как и другие средства дополнительной защиты, комплекс RUAG SidePRO-RPG имеет плюсы, минусы и неоднозначные особенности. К последним можно отнести специализацию этой системы. Конструкция навесных модулей такова, что обеспечивает защиту только от кумулятивных боеприпасов. В теории, их можно использовать с блоками баллистической защиты, но это может привести к новым проблемам технического характера. Дело в том, что блок с внутренними стержнями обязательно следует помещать снаружи: противотанковая граната должна иметь возможность пробить легкий корпус модуля. В противном случае она не получит повреждения и взорвется штатным образом.Безусловный плюс предложенной системы – компактность и легкость. Толщина модулей не превышает 250 мм, а масса квадратного метра, в зависимости от модификации, составляет 45 или 30 кг. Благодаря этому габариты бронемашины изменяются в приемлемых пределах, а масса увеличивается незначительно. Полный комплект навесных блоков для усредненного современного бронетранспортера будет весить лишь несколько центнеров – в разы меньше чем динамическая защита со схожими параметрами.Заявленная эффективность, превышающая 80%, тоже является плюсом системы SidePRO-RPG. Как уже упоминалось, по этому параметру облегченный комплекс защиты почти не отличается от представителей других классов. При определенных обстоятельствах блоки SidePRO-RPG могут дополняться другими системами своего семейства. Так, борта бронемашины могут комплектоваться модулями противокумулятивной защиты, тогда как ходовую часть и другие элементы техники можно прикрыть сетками SidePRO-Lasso.От других средств дополнительной защиты швейцарское изделие отличается более высокой ремонтопригодностью. При разрушении гранаты без взрыва блок сохраняет свою работоспособность. Он может нуждаться в извлечении остатков гранаты и установке новой крышки, но все же способен выдержать и следующее попадание. Разрушение набора штырей так же не является большой проблемой. В таком случае можно заменить весь модуль, а затем, при наличии такой возможности, поменять поврежденные детали.Впрочем, комплекс не лишен серьезных недостатков. Главный его минус – ограниченный потенциал с точки зрения номенклатуры «совместимых» противотанковых боеприпасов. Швейцарские конструкторы учитывали параметры выстрелов для гранатометов РПГ-7, СПГ-9 и т.д., но не приняли во внимание особенности более совершенного оружия. Появившиеся позже гранатометы отличаются иной геометрией боеприпаса. Таким образом, результаты взаимодействия боезаряда с набором стержней могут заметно отличаться с понятными результатами для уровня защиты. К примеру, возможна такая ситуация, при которой граната успеет ударить о днище корпуса модуля до того, как получит критические повреждения от стержней. Результатом этого будет подрыв и пробитие основного корпуса.Также следует вспомнить о более серьезных угрозах. Множество современных противотанковых систем оснащается боеприпасами с тандемной кумулятивной боевой частью. Сможет ли SidePRO-RPG выдержать попадание такого выстрела – неизвестно. Доступные сведения позволяют предполагать, что набор стержней действительно способен разрушить без взрыва два заряда. При этом, однако, подрыв лидирующего заряда и разрушение элементов защиты позволит основному без труда добраться до цели.В целом, система дополнительной защиты RUAG SidePRO-RPG представляет собой удобное средство повышения стойкости легкой бронетехники к кумулятивным боеприпасам и улучшения общей живучести на поле боя. Она имеет определенные ограничения и не может бороться со всеми реальными или потенциальными угрозами, но при этом самым заметным образом снижает вероятность поражения техники, изначально не имеющей никакой защиты от гранат ПГ-7В или подобных боеприпасов. Таким образом, как самостоятельно, так и в сочетании с другими образцами эта система может представлять определенный интерес для потенциальных заказчиков.Выйдя на международный рынок, системы семейства RUAG SidePRO, в том числе SidePRO-RPG, успели стать предметом нескольких экспортных контрактов. Однако количество таких договоров пока не слишком велико, а возможные покупатели не проявляют ожидаемого интереса. Возможно, в будущем ситуация изменится тем или иным образом, и оригинальным швейцарским разработкам все же удастся получить заметное распространение. Впрочем, насыщенность рынка может привести и к обратному результату, оставив SidePRO-RPG на имеющихся позициях.