В Приморье обнаружены фрагменты бомбардировщика Пе-2 и останки радиста
В Приморье из болота подняли останки стрелка-радиста с документами, а также фрагменты бомбардировщика, потерпевшего крушение в 1945 году, сообщает группа Авиапоиск Двфо в соцсети «ВКонтакте».
Самолет был найден энтузиастами-поисковиками в районе села Варфоломеевка Яковлевского района Приморского края в начале ноября. Он ушел глубоко в болото, но фрагменты, которые удалось поднять, находятся в очень хорошем состоянии.
Предположительно, катастрофа произошла из-за пожара на борту и остановившихся двигателей. Пе-2 входил в состав 9-й Воздушной армии.
«На глубине около 3 метров были обнаружены фрагменты хвостовой части фюзеляжа с люковой турельной установкой и останками стрелка-радиста. Вместе с ним лежали сложенный парашют и планшет с документами. При дальнейшем изучении найденных бумаг удалось выяснить фамилию стрелка – Л. Конычев. В тетрадях, пропитанных авиационным бензином, были указаны населенные пункты Приморского края, над которыми пролегали маршруты полетов, а на одном из листков фигурировало название станции Сейсин. Эту станцию и одноимённый порт, которые находятся на территории Северной Кореи, в августе 1945 года штурмовали советские войска и бомбила наша авиация», – говорится в сообщении поисковиков.
С глубины около 6 метров были подняты все три стойки шасси, обгоревшая и закопченная обшивка, пулеметы УБ и ШКАС, один из двигателей М-105Р, лопасти винтов, фрагменты кабин и бронезащиты летчика. Останков самого летчика и штурмана обнаружено не было.
Поисковиками установлены номера обоих двигателей, и теперь в ходе архивной работы предстоит узнать судьбу экипаж и обстоятельства трагедии.
Самолет был найден энтузиастами-поисковиками в районе села Варфоломеевка Яковлевского района Приморского края в начале ноября. Он ушел глубоко в болото, но фрагменты, которые удалось поднять, находятся в очень хорошем состоянии.
Предположительно, катастрофа произошла из-за пожара на борту и остановившихся двигателей. Пе-2 входил в состав 9-й Воздушной армии.
«На глубине около 3 метров были обнаружены фрагменты хвостовой части фюзеляжа с люковой турельной установкой и останками стрелка-радиста. Вместе с ним лежали сложенный парашют и планшет с документами. При дальнейшем изучении найденных бумаг удалось выяснить фамилию стрелка – Л. Конычев. В тетрадях, пропитанных авиационным бензином, были указаны населенные пункты Приморского края, над которыми пролегали маршруты полетов, а на одном из листков фигурировало название станции Сейсин. Эту станцию и одноимённый порт, которые находятся на территории Северной Кореи, в августе 1945 года штурмовали советские войска и бомбила наша авиация», – говорится в сообщении поисковиков.
С глубины около 6 метров были подняты все три стойки шасси, обгоревшая и закопченная обшивка, пулеметы УБ и ШКАС, один из двигателей М-105Р, лопасти винтов, фрагменты кабин и бронезащиты летчика. Останков самого летчика и штурмана обнаружено не было.
Поисковиками установлены номера обоих двигателей, и теперь в ходе архивной работы предстоит узнать судьбу экипаж и обстоятельства трагедии.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org, https://vk.com/aviapoisk_dfo
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