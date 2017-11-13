18:42 13 ноября

В Приморье обнаружены фрагменты бомбардировщика Пе-2 и останки радиста

В Приморье из болота подняли останки стрелка-радиста с документами, а также фрагменты бомбардировщика, потерпевшего крушение в 1945 году, сообщает группа Авиапоиск Двфо в соцсети «ВКонтакте».

В Приморье обнаружены фрагменты бомбардировщика Пе-2 и останки радиста


Самолет был найден энтузиастами-поисковиками в районе села Варфоломеевка Яковлевского района Приморского края в начале ноября. Он ушел глубоко в болото, но фрагменты, которые удалось поднять, находятся в очень хорошем состоянии.


Предположительно, катастрофа произошла из-за пожара на борту и остановившихся двигателей. Пе-2 входил в состав 9-й Воздушной армии.



«На глубине около 3 метров были обнаружены фрагменты хвостовой части фюзеляжа с люковой турельной установкой и останками стрелка-радиста. Вместе с ним лежали сложенный парашют и планшет с документами. При дальнейшем изучении найденных бумаг удалось выяснить фамилию стрелка – Л. Конычев. В тетрадях, пропитанных авиационным бензином, были указаны населенные пункты Приморского края, над которыми пролегали маршруты полетов, а на одном из листков фигурировало название станции Сейсин. Эту станцию и одноимённый порт, которые находятся на территории Северной Кореи, в августе 1945 года штурмовали советские войска и бомбила наша авиация», – говорится в сообщении поисковиков.



С глубины около 6 метров были подняты все три стойки шасси, обгоревшая и закопченная обшивка, пулеметы УБ и ШКАС, один из двигателей М-105Р, лопасти винтов, фрагменты кабин и бронезащиты летчика. Останков самого летчика и штурмана обнаружено не было.



Поисковиками установлены номера обоих двигателей, и теперь в ходе архивной работы предстоит узнать судьбу экипаж и обстоятельства трагедии.



Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org, https://vk.com/aviapoisk_dfo
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Комментарии 5

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  1. Sergei75 Сегодня, 16:36
    Вернулся из последнего полёта ещё один экипаж. Молодцы поисковики, вернули героев.
    Sergei75
    1. 79807420129 Сегодня, 16:43
      Вечная память стрелку радисту и низкий поклон.Спасибо поисковикам. hi
      79807420129
  2. МВГ Сегодня, 16:40
    Вечная память
    МВГ
  3. Челдон Сегодня, 17:30
    Вот и завершился вылет протяженностью в 72 года. Царствие небесное членам экипажа.
    Челдон
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:34
    Хорошо, что в нашей стране есть неравнодушные к нашему прошлому люди! hi Спасибо им за их работу, а пилотам погибшим вечная память! !! soldier
    Геркулесыч
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