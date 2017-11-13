18:46 13 ноября

СМИ: Террористы прорвались на аэродром Дейр-эз-Зора

Телеграм-канал Directorate 4, отслеживающий деятельность боевиков, сообщает о том, что "неизвестная" террористическая группировка осуществила нападение на аэродром ранее освобождённого Дейр-эз-Зора. По неподтверждённым данным, прорыв на аэродром был совершён террористом-смертником, который в итоге привёл в действие взрывное устройство, находясь в непосредственной близости от группы военнослужащих ВС САР.

Отсутствие комментариев от Минобороны Сирии приводит к появлению слухов и домыслов в Сети. Так, один из ближневосточных ресурсов публикует сводку, в которой утверждается, что русскоговорящие боевики оказались на аэродроме под видом российских военнослужащих. На территории военной базы они осуществили подрыв и подожгли несколько самолётов ВВС Сирии. О том, была ли на боевиках российская военная форма, не сообщается.

Ожидаются комментарии от главного военного ведомства САР по поводу инцидента в Дейр-эз-Зоре.


Нужно отметить, что ранее боевики ИГИЛ (*) уже публиковали заявление о том, что им якобы вновь удалось овладеть центром Абу-Кемаля. В российском военном ведомстве это заявление опровергли.

СМИ: Террористы прорвались на аэродром Дейр-эз-Зора


На этом фоне арабский информационный портал «Аль-Арабия» публикует материал, в котором заявлено, что курдские формирования на севере Сирии передали представителям Чеченской Республики женщин и детей из семей боевиков так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ). Передача, по последним данным, произошла в городе Камышлы ещё 17 октября. В Россию вернулись 13 женщин и 29 детей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Logall Сегодня, 16:39
    Ждём официальных заявлений! А то опять какая-нибудь английская обсерватория с непонятным ''observateurом'' шмоточником...
    Logall
    1. Банщик-М Сегодня, 16:47
      Я даже подозреваю, кто такую операцию разработал...Ничего , это нам все уже знакомо по Чечне! А мочить будем продолжать жестко!
      Банщик-М
      1. 210окв Сегодня, 16:52
        А я не исключаю что это правда.К сожалению тылы сирийцы прикрывают слабо.На все нет сил.
        210окв
        1. Logall Сегодня, 17:39
          Дим, я тоже не исключаю ничего! Но хотелось бы сразу правды, а то в последнее время...
          Logall
      2. venaya Сегодня, 18:21
        Цитата: Банщик-М
        Я даже подозреваю, кто такую операцию разработал... Ничего, это нам все уже знакомо по Чечне!

        Уже есть информация на сей счёт:
        Источники боевиков, ссылаясь на родственников «муджахеда» сообщают, что родом он из Чечни, и при входе на авиабазу представился военнослужащим российской армии ..
        venaya
      3. ID90 Сегодня, 18:30
        Цитата: Банщик-М
        А мочить будем продолжать жестко!

        как в Чечне баблом мочить будете?
        ID90
    2. gml Сегодня, 16:49
      Ждём
      Двое боевиков взорвались.
      gml
    3. 79807420129 Сегодня, 16:52
      Цитата: Logall
      Ждём официальных заявлений! А

      Вот именно-оффициального,сейчас любые галантерейщики из всяких обсерваторий все с ног на голову будут ставить. hi
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 17:41
        Может это вездесущие ''Копатели морей'' и ''истинные строители пирамид''? belay
        Logall
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:41
    Опять фейки полетели. Не могут сделать реально, можно придумать... wassat
    Горный стрелок
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:44
      Опять фейки полетели. Не могут сделать реально, можно придумать...

      Верно... в последнее время СМИ превратились настоящий базар...по типу одна бабка сказала...

      приходится выжидать какое то время когда все устаканивается и проходит реальная настоящая информация... дурдом какой то.
      Тот же ЛЕХА
    2. MoJloT Сегодня, 16:47
      Вроде не фейк, прошла информация что атаковал чеченский спецназ...Ждем подтверждения.
      MoJloT
      1. Muvka Сегодня, 16:50
        Цитата: MoJloT
        Вроде не фейк, прошла информация что атаковал чеченский спецназ...Ждем подтверждения.

        А возглавлял их лично Путин!
        Muvka
      2. Володин Сегодня, 16:53
        Цитата: MoJloT
        прошла информация что атаковал чеченский спецназ

        Чавой..?? "Чеченский спецназ" атаковал сирийский военный аэродром, на котором находились сирийские военные? А бурятская конная дивизия его там не атаковала?..
        Володин
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:59
          smile Эти могут все...

          Тот же ЛЕХА
      3. gml Сегодня, 16:57
        Вроде не фейк, прошла информация что атаковал чеченский спецназ
        Два чеченца, один взорвался на машине, второй без. Были одеты в форму Российской армии.
        gml
    3. Deniska999 Сегодня, 16:54
      А что такого сверхъестественного в этой новости, чтобы считать её фейком?
      Deniska999
  3. 16112014nk Сегодня, 16:42
    3 года Дейр-эз-Зор был на замке, а после освобождения превратился в проходной двор? Как же так, война ведь не окончилась?
    16112014nk
  4. Laksamana Besar Сегодня, 16:48
    Фейковый канал, зачем на ВО оттуда новости, непонятно.
    Laksamana Besar
  5. voyaka uh Сегодня, 16:51
    На аэродроме Дер Зор был сильный взрыв. Больше пока
    ничего не известно.
    voyaka uh
  6. фа2998 Сегодня, 16:56
    Это как-террористов уничтожили, а будущих террористок, ходячий бомб обратно в Россию? И детей их привезли, явно они не паиньки. Там кровавая месть! А нам в России этот геморрой нужен? stop hi
    фа2998
  7. DPN Сегодня, 16:57
    Прорываются с боями,а здесь возможно просто проход или хреновая служба КАРАУЛА.
    Думаю это деза.
    DPN
  8. ватник Сегодня, 17:14
    Вполне может быть у террористов ИГИЛ сейчас "агония" и они будут пытаться любыми возможными способами нанести ущерб САА нашим военным Хезболле ведь учителя у бандитов-фанатиков были "способные" из США Израиля.
    Да и конечно к сожалению это будет ещё один хороший повод для местных ненавистников Сирии России Ирана "поскакать".
    ватник
    1. Банщик-М Сегодня, 17:28
      Цитата: ватник
      Вполне может быть у террористов ИГИЛ сейчас "агония" и они будут пытаться любыми возможными способами нанести ущерб САА нашим военным Хезболле ведь учителя у бандитов-фанатиков были "способные" из США Израиля.
      Да и конечно к сожалению это будет ещё один хороший повод для местных ненавистников Сирии России Ирана "поскакать".

      Все так и будет Ватник! Агония , сейчас начнутся подрывы и самое опасное , это покушение на Б.Ассада (денег не пожалеют ) Наши спецслужбы(совместно с сирийскими и иранскими) надеюсь и в этот раз сработают на высоте..
      Провокации будут жестокие ...
      Банщик-М
      1. ватник Сегодня, 17:34
        Цитата: Банщик-М
        Агония , сейчас начнутся подрывы и самое опасное , это покушение на Б.Ассада

        Да его очень хотят убить ведь он символ победы Сирии над терроризмом причём убить его хотят не только террористы но и США и Израиль.
        А он себя к сожалению не бережёт постоянно на виду.
        ватник
        1. Банщик-М Сегодня, 18:21
          Цитата: ватник
          ведь он символ победы Сирии над терроризмом

          Так и есть! Когда Дамаск был уже в окружении , он свой народ не бросил не сбежал ..Да Россия помогла, но если бы ему народ не верил , мы бы ничего не смогли сделать, проверяли его до последнего ...Потом уже наши ВКС и т.д. пошли в Сирию ..Путин сильно рисковал , но Ассад не подвел и сирийский народ тоже!
          Теперь нам никто не страшен и мразей будем продолжать мочить , где бы они не прятались...
          А Израиль (за свои бомбежки территории Сирии) пусть окопы и бункера копает.. soldier
          Банщик-М
        2. stalkerwalker Сегодня, 18:21
          Цитата: ватник
          А он себя к сожалению не бережёт постоянно на виду.

          Немалая заслуга личности Б.Асада именно в том, что не прятался, в бункере не отсиживался, в Ростов не просился. И многие немалая толика сирийцев поверила ему, что Сирию не сдадут.
          stalkerwalker
  9. mavrus Сегодня, 17:27
    Цитата: фа2998
    Это как-террористов уничтожили, а будущих террористок, ходячий бомб обратно в Россию? И детей их привезли, явно они не паиньки. Там кровавая месть! А нам в России этот геморрой нужен? stop hi

    Эти "непаиньки" у Рамзана Ахматовича под присмотром. Так что если от них какой-то геморой пойдет, то он им и устоит "кровавую месть". Главное, в этом случае, ему просто не мешать.
    mavrus
  10. Геркулесыч Сегодня, 17:38
    Правда это или нет,узнаем со временем главное сейчас это тотальная зачистка всей Сирии, чтобы подобное не было возможно даже теоретически! Много времени пройдет, много сил будет потрачено, но это необходимо для мирного будущего страны.
    Геркулесыч
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