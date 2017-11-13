СМИ: Террористы прорвались на аэродром Дейр-эз-Зора
Телеграм-канал Directorate 4, отслеживающий деятельность боевиков, сообщает о том, что "неизвестная" террористическая группировка осуществила нападение на аэродром ранее освобождённого Дейр-эз-Зора. По неподтверждённым данным, прорыв на аэродром был совершён террористом-смертником, который в итоге привёл в действие взрывное устройство, находясь в непосредственной близости от группы военнослужащих ВС САР.
Отсутствие комментариев от Минобороны Сирии приводит к появлению слухов и домыслов в Сети. Так, один из ближневосточных ресурсов публикует сводку, в которой утверждается, что русскоговорящие боевики оказались на аэродроме под видом российских военнослужащих. На территории военной базы они осуществили подрыв и подожгли несколько самолётов ВВС Сирии. О том, была ли на боевиках российская военная форма, не сообщается.
Ожидаются комментарии от главного военного ведомства САР по поводу инцидента в Дейр-эз-Зоре.
Нужно отметить, что ранее боевики ИГИЛ (*) уже публиковали заявление о том, что им якобы вновь удалось овладеть центром Абу-Кемаля. В российском военном ведомстве это заявление опровергли.
На этом фоне арабский информационный портал «Аль-Арабия» публикует материал, в котором заявлено, что курдские формирования на севере Сирии передали представителям Чеченской Республики женщин и детей из семей боевиков так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ). Передача, по последним данным, произошла в городе Камышлы ещё 17 октября. В Россию вернулись 13 женщин и 29 детей.
Отсутствие комментариев от Минобороны Сирии приводит к появлению слухов и домыслов в Сети. Так, один из ближневосточных ресурсов публикует сводку, в которой утверждается, что русскоговорящие боевики оказались на аэродроме под видом российских военнослужащих. На территории военной базы они осуществили подрыв и подожгли несколько самолётов ВВС Сирии. О том, была ли на боевиках российская военная форма, не сообщается.
Ожидаются комментарии от главного военного ведомства САР по поводу инцидента в Дейр-эз-Зоре.
Нужно отметить, что ранее боевики ИГИЛ (*) уже публиковали заявление о том, что им якобы вновь удалось овладеть центром Абу-Кемаля. В российском военном ведомстве это заявление опровергли.
На этом фоне арабский информационный портал «Аль-Арабия» публикует материал, в котором заявлено, что курдские формирования на севере Сирии передали представителям Чеченской Республики женщин и детей из семей боевиков так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ). Передача, по последним данным, произошла в городе Камышлы ещё 17 октября. В Россию вернулись 13 женщин и 29 детей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти