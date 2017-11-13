18:42 13 ноября

Боевики засняли, как Ми-28Н своей 30-мм пушкой вбивает их «коллег» в землю

Сегодня на вооружении ВВС Ирака стоят 15 единиц ударных вертолетов Ми-28НЭ. Как заявляют сами иракцы, эта российская машина сыграла важнейшую роль в освобождении от боевиков ключевых городов страны. На кадрах, опубликованных в сети, Ми-28 применяет основное орудие - 30-мм пушку 2А42, имеющую эффективную дальность стрельбы по живой силе противника до 4 км.




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  1. Victor_B Сегодня, 18:35
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    Однако...
    Victor_B
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