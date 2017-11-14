11:24 14 ноября

Корабельный зенитно-ракетный комплекс «Волна». Инфографика

М-1 «Волна» — это первый отечественный универсальный зенитно-ракетный комплекс, созданный специально для установки на корабли. В 1964 году «Волна» была оснащена новейшей по тем временам ракетой В-601 (4К91), предназначенной поражать цели, которые находятся на высотах свыше 10 километров.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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