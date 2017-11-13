18:48 13 ноября

Минобороны РФ получило первую партию бронебульдозеров

В инженерные подразделения Российской армии поступила первая партия бронированных бульдозеров, разработанных и выпущенных на Челябинском тракторном заводе (ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" входит в корпорацию "Уралвагонзавод"). По имеющейся информации, личный состав в ближайшее время начнет ее освоение.

Минобороны РФ получило первую партию бронебульдозеров


При создании данной техники всецело учтен сирийский опыт. В ходе военного конфликта на Ближнем Востоке стало ясно, что кроме инженерных машин на дорогих и тяжелых танковых шасси существует острая необходимость обеспечить войска простыми и дешевыми бульдозерами, которые для защиты личного состава оборудовали броней.




В условиях Сирии такие машины встречаются очень часто, причем на всех участках фронта борьбы с международным терроризмом.
Учитывая опыт военных конфликтов, российские оборонщики также занялись созданием подобной техники. Челябинский тракторный завод предложил вариант "панцирного" бульдозера Б12. Машина получила бронированную капсулу рабочего места водителя, защищенный капот и бак с топливом.

Благодаря этим нововведениям, гусеничной машине не страшны пули и осколки. Это позволит существенно снизить потери личного состава и более эффективно выполнять боевые задачи, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: РГ\Алексей Моисеев
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Комментарии 22

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  1. Айрателинсион Сегодня, 17:09
    Пулемёт навесьте и пару ракет. И чудо советских анекдотов оживет
    Айрателинсион
    1. 210окв Сегодня, 17:13
      У чуда анекдотов был еще двигатель вертикального взлета...А так,судя по ящику на крыше пойдет это все в Сирию...Кондиционер.
      Цитата: Айрателинсион
      Пулемёт навесьте и пару ракет. И чудо советских анекдотов оживет
      210окв
      1. 79807420129 Сегодня, 17:17
        Цитата: 210окв
        так,судя по ящику на крыше пойдет это все в Сирию...

        Если в Сирию,то лучше как танк защищать,очень уж полосатая коалиция любит по такой технике авиацией лупить. laughing
        79807420129
        1. 210окв Сегодня, 17:22
          Вот и причина.У сирийцев такой техники совсем видно мало осталось..
          Цитата: 79807420129
          Цитата: 210окв
          так,судя по ящику на крыше пойдет это все в Сирию...

          Если в Сирию,то лучше как танк защищать,очень уж полосатая коалиция любит по такой технике авиацией лупить. laughing
          210окв
        2. НЕКСУС Сегодня, 18:40
          Цитата: 79807420129
          Если в Сирию,то лучше как танк защищать

          Танковая защита от налетов не шибко поможет. Танки при попадании авиаракеты или бомбы как консервные банки горят и плевать на броню.
          НЕКСУС
    2. Андрей К Сегодня, 17:23
      Цитата: Айрателинсион
      Пулемёт навесьте и пару ракет. И чудо советских анекдотов оживет

      Зачем далеко ходить и долго ждать.
      Посмотрите на шушпанцеры небратьев и советские анекдоты просто бледно выглядеть будут.

      А это, на минуточку - украинская выставка «Оружие и безопасность 2017»... lol
      Андрей К
    3. Vlad.by Сегодня, 17:29
      Вот он - мирнопашущий российский трактор...
      Кто не верит в пулемет на борту - пусть проверит.
      Vlad.by
    4. Банщик-М Сегодня, 18:01
      Такие бульдозеры уральские и до Киева дойдут в одиночку строем ,чтобы с берегазовкой и сиренами..Психологическая атака!
      А что смех смехом , а все их "заборы и схроны" проутюжат четко! Урал шутить не любит..
      Банщик-М
  2. Александр War Сегодня, 17:18
    Хорошо, поступает новая бронированная инженерная техника good
    Александр War
    1. Александр 3 Сегодня, 17:41
      Кстати такую технику на крупных пожарах можно использовать,где возможен разлёт осколков.
      Александр 3
  3. Арон Заави Сегодня, 17:24
    Удачи коллеги.

    Берегите себя. "За нами даже десант".
    Арон Заави
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:47
      Спасибо на добром слове! !! hi
      Геркулесыч
    2. ватник Сегодня, 18:24
      Цитата: Арон Заави
      Удачи коллеги.



      А это что у вас израильтян на бульдозере - флаг украинских нацистов из "Правого сектор" Яроша?
      Неужели евреи нацисты из Украины в Израиль с визитом пожаловали? lol
      ватник
  4. Симон Сегодня, 17:30
    А, что, для инженерных войск хорошая техника будет, уже испытанная в Сирии.
    Симон
  5. stone Сегодня, 17:35
    "При создании данной техники всецело учтен сирийский опыт."
    Скорее воспользовались израильским опытом бронированных Катерпиллеров D9. Правда у них уже есть беспилотные версии.
    stone
    1. avt Сегодня, 17:38
      Цитата: stone
      Скорее воспользовались израильским опытом бронированных Катерпиллеров D9.

      Да . Реально бюджетная версия
      инженерных машин на дорогих и тяжелых танковых шасси
      Пусть будет , запас карман не тянет.
      avt
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:49
    А гусеницы закрыть хотя бы экранами не судьба? ?? fool
    Геркулесыч
  7. jeka424 Сегодня, 17:57
    А этот для чего
    jeka424
    1. Вадим237 Сегодня, 18:11
      У нас всю технику для инженерных войск, решили бронированной сделать.
      Вадим237
    2. 73bor Сегодня, 18:15
      Этот стоит как четыре бульдозера !
      73bor
  8. enmesher Сегодня, 18:00
    А мне нравится, хоть шевелимся маленько!)))
    enmesher
  9. ватник Сегодня, 18:13
    Не так и давно что то подобное в Сирии "светилось"


    Кстати есть у сирийцев и собственные варианты бронирования бульдозеров но только в РГ.
    ватник
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