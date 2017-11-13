Минобороны РФ получило первую партию бронебульдозеров

В инженерные подразделения Российской армии поступила первая партия бронированных бульдозеров, разработанных и выпущенных на Челябинском тракторном заводе (ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" входит в корпорацию "Уралвагонзавод"). По имеющейся информации, личный состав в ближайшее время начнет ее освоение.При создании данной техники всецело учтен сирийский опыт. В ходе военного конфликта на Ближнем Востоке стало ясно, что кроме инженерных машин на дорогих и тяжелых танковых шасси существует острая необходимость обеспечить войска простыми и дешевыми бульдозерами, которые для защиты личного состава оборудовали броней.В условиях Сирии такие машины встречаются очень часто, причем на всех участках фронта борьбы с международным терроризмом.Учитывая опыт военных конфликтов, российские оборонщики также занялись созданием подобной техники. Челябинский тракторный завод предложил вариант "панцирного" бульдозера Б12. Машина получила бронированную капсулу рабочего места водителя, защищенный капот и бак с топливом.Благодаря этим нововведениям, гусеничной машине не страшны пули и осколки. Это позволит существенно снизить потери личного состава и более эффективно выполнять боевые задачи, передает "РГ-Сила"