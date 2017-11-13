18:45 13 ноября

Бондарев назвал вторжение украинского беспилотника попыткой втянуть Россию в войну

Нарушение украинским беспилотником границы России может быть попыткой втянуть Москву в войну, не исключил председатель Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта
— приводит мнение парламентария его пресс-служба.

Бондарев назвал вторжение украинского беспилотника попыткой втянуть Россию в войну



Глава оборонного Комитета палаты регионов допустил, что целью проникновения БПЛА на территорию России был шпионаж.

Конечно, возможно, целью проникновения на российскую территорию, действительно, был шпионаж. Эта версия, лежащая на поверхности, сейчас активно разрабатывается, так как высокая скорость движения летательного аппарата позволяет сделать вывод, что в планы украинской стороны не входило наше скорое его обнаружение. С другой стороны, российские радиолокаторы, которыми оснащены наши радиолокационные станции, известны на весь мир своей высокой чувствительностью. Украинцы не могли не понимать, что мы его зафиксируем. Поэтому есть вероятность, что этот дрон – просто наживка. Подобные методы широко использовались американцами в годы «холодной войны
- заявил сенатор

Одновременно Бондарев подчеркнул, что в этих условиях важно «не пороть горячку» и адекватно реагировать на провокации.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство России. Инцидент произошел накануне вечером в Брянской области. Дрон летел на высокой скорости и пытался пересечь границу незамеченным.

Напомним, несколько дней назад глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украина «должна знать, что происходит на Камчатке» и намерена освоить выпуск «стратегических беспилотников».

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Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 56

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  1. Александр War Сегодня, 17:27
    . Дрон летел на высокой скорости и пытался пересечь границу незамеченным. smile высокая скорость 120-130 км/ч
    Александр War
    1. Teberii Сегодня, 17:31
      Если Турчинов хочет знать что происходит на Камчатке,можно устроить экскурсию,эдак лет на 10.
      Teberii
      1. Александр 3 Сегодня, 17:35
        Пожизненная экскурсия по лесозаготовкам в ватнике с номером.
        Александр 3
      2. ПалБор Сегодня, 18:07
        Цитата: Teberii
        Если Турчинов хочет знать что происходит на Камчатке,можно устроить экскурсию,эдак лет на 10.

        Щас!Меньше,чем 20 не обойдётся.
        ПалБор
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:34
      одного не понял,его сбили или нет,какая разница на какой скорости он летел и с какими целями,если он в возд. пространстве РФ,то место ему в виде лома на земле request
      Ратник с пулеметом
      1. Alekseits Сегодня, 17:47
        Вроде сбили, по крайней мере на РИА Новости было сообщение что:
        ===В свою очередь, в Киеве прокомментировали сообщения о сбитом дроне.===
        https://ria.ru/politics/20171113/1508697777.html
        Alekseits
        1. Александр War Сегодня, 17:49
          Сбили пусть покажут , было видео где всу на Джанкоем летали и Панцирь даже не стрельнул!
          Александр War
          1. Logall Сегодня, 18:01
            Цитата: Александр War
            Панцирь даже не стрельнул!

            Для панциря это слишком маленькая цель! Он только СВЧ излучением маленький Дрон Сбить может. На очень близком расстоянии...
            Logall
        2. 79807420129 Сегодня, 18:20
          что Украина «должна знать, что происходит на Камчатке»

          Будете знать,будете обязательно в полосатой робе и с номерочком на груди. laughing
          намерена освоить выпуск «стратегических беспилотников».

          Пока покупают китайские,а освоили вот эти беспилотники. laughing
          79807420129
          1. enmesher Сегодня, 18:29
            Утка-козак!
            enmesher
      2. ПалБор Сегодня, 18:11
        Неа,как будто пожалели,хотя странно request
        ПалБор
    3. Банщик-М Сегодня, 17:50
      Ранее сообщалось, что украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство России

      Ну залетел и залетел...Или они надеялись , что мы как Израиль начнем палить по нему из С-300,400 и "Панцирей "? Нам нечего скрывать , мы же "братья".. laughing
      Банщик-М
    4. stas Сегодня, 18:04
      Эта статья подставляет генерала. Таких случаев очень много что бы это серьёзно обсуждать, и будут еще.
      Сейчас таких детских игрушек навалом.
      stas
    5. ser65 Сегодня, 18:09
      утомили уже с этой "большой" скоростью... все издания новость под копирку перепечатали.
      ser65
      1. Muvka Сегодня, 18:32
        Цитата: ser65
        утомили уже с этой "большой" скоростью... все издания новость под копирку перепечатали.

        А что, они должны были добавить что-то свое в новости? Я понять не могу, что вы хотите от цитаты?
        Muvka
    6. лаврентий павлович Сегодня, 18:12
      Судя по сообщению наши проспали или ждали команду сверху, не беря на себя ответственность. Вообще то любой объект, незаконно пересекший государственную границу, подлежит уничтожению. Зачем тогда ПВО?
      лаврентий павлович
      1. Ami du peuple Сегодня, 18:30
        Цитата: лаврентий павлович
        Судя по сообщению наши проспали или ждали команду сверху, не беря на себя ответственность

        А давайте подождём, когда укро-дрон над Кремлем появится? Вот тогда завалим!
        Хотя с Рустом на Красной площади уже и такое проходили...
        Прям какие-то нехорошие ассоциации с поздним горбачевским СССР напрашиваются.
        Ami du peuple
    7. Partyzan Сегодня, 18:17
      Цитата: Александр War
      высокая скорость 120-130 км/ч

      для разведывательного полета - высокая, а для проникновения на низкой высоте в самый раз
      Partyzan
    8. Елена Захарова Сегодня, 18:20
      Цитата: Александр War
      . Дрон летел на высокой скорости и пытался пересечь границу незамеченным. smile высокая скорость 120-130 км/ч

      Ничего Вы не понимаете!
      Это огромное достижение укроборонпрома!
      Тише едешь, дальше будешь!
      Елена Захарова
    9. 30 вис Сегодня, 18:29
      И , что дрон сбили ,посадили , где предмет нарушения границы ??? Полетал и отпустили ,ещё и шоколадку дали так ,что ли ? Чужой летательный аппарат пересёк границу России .Посадить и представить общественности мира ! В чём проблема ?
      30 вис
  2. п-к Опарышев Сегодня, 17:27
    Частоты и команды ПВО их интересуют.Надеюсь наши не промахнулись в этой ситуации.
    п-к Опарышев
  3. Pirogov Сегодня, 17:28
    Одновременно Бондарев подчеркнул, что в этих условиях важно «не пороть горячку» и адекватно реагировать на провокации.......................................
    .................................................
    .................................................
    ............... Где то мои деды уже такое слышали..............
    Pirogov
    1. Partyzan Сегодня, 18:20
      Цитата: Pirogov
      Где то мои деды уже такое слышали

      но немного в другой формулировке "глубокая озабоченность" laughing
      Partyzan
      1. Pirogov Сегодня, 18:28
        Цитата: Partyzan
        но немного в другой формулировке "глубокая озабоченность"

        Да это не важно ! А вот что важно так это не подаваться на провокации....)
        Pirogov
        1. Partyzan Сегодня, 18:30
          Цитата: Pirogov
          А вот что важно так это не подаваться на провокации....)

          подразумеваете 1941 г?
          Partyzan
      2. sabakina Сегодня, 18:37
        Боб, hi , если ты про 41-й, то было: "Проявлять выдержку и не поддаваться на провокации".
        sabakina
        1. Partyzan Сегодня, 18:42
          так и я что-то не пойму, где деды это слышали? request
          Partyzan
  4. gml Сегодня, 17:29
    Украина? Войной? На Россию? Не верю.
    gml
  5. panov_panov Сегодня, 17:32
    В этом плане неплохо у евреев поучиться, они никогда не порят горячку а просто, сбивают!))
    panov_panov
    1. Лопатов Сегодня, 17:43
      Цитата: panov_panov
      В этом плане неплохо у евреев поучиться, они никогда не порят горячку а просто, сбивают!))

      Страна у нас большая, ПВО очаговое. Единственные, кто на постсоветском пытаются сохранить сплошное- белорусы..
      Лопатов
  6. Dave36 Сегодня, 17:34
    А было чем сбить? Может панцирей просто нет...граница огромная(
    Dave36
    1. panov_panov Сегодня, 17:37
      На этом направлении, станций обнаружения и систем ПВО с избытком))
      panov_panov
  7. ochakow703 Сегодня, 17:39
    Так его сбили, или просто ноту протеста и осуждения написали?
    ochakow703
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:51
      Скорее всего, нотой и сбили -скрепичным ключем, если быть точнее. ..
      Геркулесыч
      1. ochakow703 Сегодня, 18:03
        Круто, много слышал, но никогда не видел это "оружие" в действии. Обычно насморк пожуют, и сошлются на то, что "партнеры нас не слышат", а партнеры уже давно навалили на все наши ноты БОЛТ с дюймовой резьбой, и творят бардак по всему миру. Как там дедушка Ленин говорил сто лет назад - "Сбивать, и только сбивать..."
        ochakow703
  8. Sergei75 Сегодня, 17:41
    Шняга, не думаю, что дроном хотели спровоцировать войну. Для этого, достаточно было произвести артиллеристскую атаку по н.п. России и то вопрос.
    Разведку вел, но на территорию залетел случайно - заблудился, или промахнулся.
    Sergei75
    1. Kurare Сегодня, 17:54
      Цитата: Sergei75
      Шняга, не думаю, что дроном хотели спровоцировать войну.

      Спровоцировать войну они конечно же такой выходкой не смогут, но объявить об очередной "пэрэмоге" над "агрессором" - запросто. А на более они и не способны.
      Kurare
    2. Вадим237 Сегодня, 18:18
      Для этого, достаточно было произвести артиллеристскую атаку по н.п. России - В 2014 летом, такое уже было, деда убило во дворе собственного дома и двое военнослужащих погибло.
      Вадим237
  9. Shuttle Сегодня, 17:44
    Бондарев назвал вторжение украинского беспилотника попыткой втянуть Россию в войну

    Да вся суть Украины Майдана 2.0 это и есть прямая и явная попытка втянуть Россию в войну.
    Shuttle
  10. Волька Сегодня, 17:44
    надо было его уронить используя средства РЭБ ПВО, причем на нашей территории,и со всеми вытекающими плследствиями...
    Волька
  11. pvv113 Сегодня, 17:46
    важно «не пороть горячку» и адекватно реагировать на провокации

    Я так понял, что беспилотник ушел безнаказанным
    pvv113
    1. Partyzan Сегодня, 18:22
      Цитата: pvv113
      Я так понял, что беспилотник ушел безнаказанным

      как то и я так понял, только почему то не выразили "глубокую озабоченность"
      Partyzan
      1. pvv113 Сегодня, 18:24
        Давай начнем выражать озабоченность, но адекватно реагируя на провокацию wassat
        pvv113
        1. Partyzan Сегодня, 18:32
          Цитата: pvv113
          Давай начнем выражать озабоченность, но адекватно реагируя на провокацию wassat

          мудрое решение good будешь баллотироваться - только свисни - пол форума за тебя пойдут голосовать good drinks
          Partyzan
          1. pvv113 Сегодня, 18:34
            Цитата: Partyzan
            будешь баллотироваться

            Спасибо за доверие, но бОЛОтироваться не буду - с детства боюсь болота wink
            pvv113
            1. Partyzan Сегодня, 18:38
              Цитата: pvv113
              Спасибо за доверие, но бОЛОтироваться не буду - с детства боюсь

              а может выборы проводить по такому принципу
              Partyzan
              1. pvv113 Сегодня, 18:43
                А так намного эффективней! good
                pvv113
  12. Геркулесыч Сегодня, 17:46
    Я так понял , что его не сбили? Если это так, то все слова политиков сейчас просто бессмысленное и бесполезное пустомельство! Укроинцы понимают только действия, с наших слов они просто посмеются, и еще больше и сильнее будут на вредить!
    Геркулесыч
  13. panov_panov Сегодня, 17:51
    Цитата: Лопатов
    Цитата: panov_panov
    В этом плане неплохо у евреев поучиться, они никогда не порят горячку а просто, сбивают!))

    Страна у нас большая, ПВО очаговое. Единственные, кто на постсоветском пытаются сохранить сплошное- белорусы..

    Повторюсь на этом направлении и систем обнаружения и систем ПВО достаточно) Главное что бы воля у руководства и инициатива принятия решения у командиров расчетов была!))
    panov_panov
    1. Dave36 Сегодня, 17:58
      Тогда печально
      Dave36
    2. Лопатов Сегодня, 18:02
      Цитата: panov_panov
      Повторюсь на этом направлении и систем обнаружения и систем ПВО достаточно)

      "На направлении" может и достаточно. "Направление" понятие растяжимое.
      А вот насчёт того, что 100% перекрытия гос. границысредствами ПВО даже на западе страны нет и не было- железобетонный факт.
      Лопатов
  14. serega61 Сегодня, 18:00
    "ПОРОТЬ горячку" не стоит,стоит утерется и выразить 156-ю озабоченность.
    serega61
  15. gorgo Сегодня, 18:02
    Думаю, это был DJI Phantom 3, поставленный в войска волонтерами. У них бывает сбивается программа, когда теряется связь с пультом, и они улетают "домой" на автопилоте. В Китай то есть...
    gorgo
  16. ded100 Сегодня, 18:06
    Стратегический беспилотник в незалежной это бред убогого пастора а на камчатке он может поработать в робе чего ему и пожелаю! wassat
    ded100
  17. ВЕРЕСК Сегодня, 18:24
    Украина «должна знать, что происходит на Камчатке» Или на Луне.А Марс-не причём.
    ВЕРЕСК
  18. ИванИванов Сегодня, 18:42
    Влетел беспилотник враждебного гос-ва, его нужно было просто сбить. Или сбить беспилотник = втянуться в войну?
    "Александр Турчинов заявил, что Киев будет получать информацию о происходящем на территории России с помощью беспилотников" (с) о чем тут разговаривать?
    Ежу понятно что влетающие и вылетающие обратно беспилотники это как минимум подрыв имиджа
    ИванИванов
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