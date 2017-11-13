Бондарев назвал вторжение украинского беспилотника попыткой втянуть Россию в войну

Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта

Конечно, возможно, целью проникновения на российскую территорию, действительно, был шпионаж. Эта версия, лежащая на поверхности, сейчас активно разрабатывается, так как высокая скорость движения летательного аппарата позволяет сделать вывод, что в планы украинской стороны не входило наше скорое его обнаружение. С другой стороны, российские радиолокаторы, которыми оснащены наши радиолокационные станции, известны на весь мир своей высокой чувствительностью. Украинцы не могли не понимать, что мы его зафиксируем. Поэтому есть вероятность, что этот дрон – просто наживка. Подобные методы широко использовались американцами в годы «холодной войны

Нарушение украинским беспилотником границы России может быть попыткой втянуть Москву в войну, не исключил председатель Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.— приводит мнение парламентария его пресс-служба.Глава оборонного Комитета палаты регионов допустил, что целью проникновения БПЛА на территорию России был шпионаж.- заявил сенаторОдновременно Бондарев подчеркнул, что в этих условиях важно «не пороть горячку» и адекватно реагировать на провокации.Ранее сообщалось, что украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство России. Инцидент произошел накануне вечером в Брянской области. Дрон летел на высокой скорости и пытался пересечь границу незамеченным.Напомним, несколько дней назад глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украина «должна знать, что происходит на Камчатке» и намерена освоить выпуск «стратегических беспилотников».