Актуальный расклад сил в Сирии

На сегодняшний день боевики ИГИЛ лишились всех крупных городов в Сирии, превратившись из "Исламского государства" в недобитую террористическую группировку. Бандиты по-прежнему сохраняют влияние в восточной части страны, держат под контролем часть сирийско-иракской границы и небольшую территорию возле Голанских высот. Многие боевики бросают оружие и бегут из Сирии в Европу, в надежде найти там убежище.