18:43 13 ноября

Актуальный расклад сил в Сирии

На сегодняшний день боевики ИГИЛ лишились всех крупных городов в Сирии, превратившись из "Исламского государства" в недобитую террористическую группировку. Бандиты по-прежнему сохраняют влияние в восточной части страны, держат под контролем часть сирийско-иракской границы и небольшую территорию возле Голанских высот. Многие боевики бросают оружие и бегут из Сирии в Европу, в надежде найти там убежище.




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Комментарии 1

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  1. Всадник без головы Сегодня, 18:13
    Многие боевики бросают оружие и бегут из Сирии

    Так и надо их мочить - в сортире wassat
    Всадник без головы
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