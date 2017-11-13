18:39 13 ноября

Spiegel: "Азов" захотел "завоевать Европу" с помощью местных радикалов

В рядах украинского нацбатальона "Азов" оказывается все больше наемников из Германии и других стран Европы, сообщает немецкий журнал Spiegel. По данным издания, украинские радикалы привлекают единомышленников, раздавая флаеры на различных неонацистских мероприятиях, где призывают "спасти Европу от вымирания".

Цель — операция по вербовке для того, чтобы "завоевать Европу заново". И этим группировка привлекает в том числе немецких неонацистов среди молодежи
— пишет Spiegel.

Spiegel: "Азов" захотел "завоевать Европу" с помощью местных радикалов



"Рекламная кампания" украинских радикалов увенчалась успехом, констатирует автор статьи: за последние три года количество членов "Азова" увеличилось в три раза. В 2014 году в него входило, по данным издания, 850 человек, а сейчас — 2500. В частности, в июле им удалось привлечь людей на фестивале Rechtsrock в немецком городе Темар. В этом мероприятии приняли участие около шести тысяч ультраправых радикалов. Бойцы "Азова" раздавали собравшимся листовки, в которых приглашали "вступить в ряды лучших".

Статью в Spiegel прокомментировал на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов. Он с иронией напомнил о заявлениях о том, что на Украине нет нацизма.

Spiegel пишет о неонацистских боевиках Азова. Но правда же, рассказы об украинских нацистах — это всего лишь "выдумка российской пропаганды"? Фашизма же на Украине нет?
— спрашивает он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr Сегодня, 18:31
    Нацисты везде одинаковы. И неважно, на языке какого народа они разговаривают.
    oleg-gr
  2. НЕКСУС Сегодня, 18:31
    В рядах украинского нацбатальона "Азов" оказывается все больше наемников из Германии и других стран Европы

    Размножаются как глисты...не зря зовется нацизм серой чумой. Сколько уже инфицированных. Не ровен час придется снова брать в руки "метлу" и "совок" и делать генеральную уборку.
    НЕКСУС
    1. Вадим237 Сегодня, 18:36
      В России таких тоже дофига.
      Вадим237
  3. Проксима Сегодня, 18:32
    Романтика «солдатов удачи» быстро заканчивается в реальных боевых действиях. Пусть у своих дедов с восточного фронта поспрашивают. Если есть у кого спросить конечно belay
    Проксима
  4. ИмПерц Сегодня, 18:35
    Интересно, что это за статья? Почитать бы. Попробую на "Иносми" посмотреть.
    ИмПерц
  5. Kurare Сегодня, 18:36
    Spiegel пишет о неонацистских боевиках Азова. Но правда же, рассказы об украинских нацистах — это всего лишь "выдумка российской пропаганды"? Фашизма же на Украине нет?

    Нациков - нет, наёмников - тоже нет... А вот что есть, так это про-европейские силы, готовые бороться за демократию против российского агрессора.

    Похоже, начинает припекать, раз даже der Spiegel (принадлежит кстати американцам) эту тему затронул.
    Kurare
  6. Смог Сегодня, 18:39
    Ну что Гейропа, и в частности Германия. Тебе мало исламских бармалеев?, Принимай нациков из самой "демократичной" территории. Ну нет же вна окраине нацистов, нету..... am
    Смог
  7. Livonetc Сегодня, 18:39
    Цитата: Вадим237
    В России таких тоже дофига.

    Может быть.
    Только с началом бедствия на Украине, в России их как корова языком слизала.
    По щелям заныкались да на руину подались.
    Livonetc
Картина дня