Spiegel: "Азов" захотел "завоевать Европу" с помощью местных радикалов
В рядах украинского нацбатальона "Азов" оказывается все больше наемников из Германии и других стран Европы, сообщает немецкий журнал Spiegel. По данным издания, украинские радикалы привлекают единомышленников, раздавая флаеры на различных неонацистских мероприятиях, где призывают "спасти Европу от вымирания".
"Рекламная кампания" украинских радикалов увенчалась успехом, констатирует автор статьи: за последние три года количество членов "Азова" увеличилось в три раза. В 2014 году в него входило, по данным издания, 850 человек, а сейчас — 2500. В частности, в июле им удалось привлечь людей на фестивале Rechtsrock в немецком городе Темар. В этом мероприятии приняли участие около шести тысяч ультраправых радикалов. Бойцы "Азова" раздавали собравшимся листовки, в которых приглашали "вступить в ряды лучших".
Статью в Spiegel прокомментировал на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов. Он с иронией напомнил о заявлениях о том, что на Украине нет нацизма.
Цель — операция по вербовке для того, чтобы "завоевать Европу заново". И этим группировка привлекает в том числе немецких неонацистов среди молодежи— пишет Spiegel.
"Рекламная кампания" украинских радикалов увенчалась успехом, констатирует автор статьи: за последние три года количество членов "Азова" увеличилось в три раза. В 2014 году в него входило, по данным издания, 850 человек, а сейчас — 2500. В частности, в июле им удалось привлечь людей на фестивале Rechtsrock в немецком городе Темар. В этом мероприятии приняли участие около шести тысяч ультраправых радикалов. Бойцы "Азова" раздавали собравшимся листовки, в которых приглашали "вступить в ряды лучших".
Статью в Spiegel прокомментировал на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов. Он с иронией напомнил о заявлениях о том, что на Украине нет нацизма.
Spiegel пишет о неонацистских боевиках Азова. Но правда же, рассказы об украинских нацистах — это всего лишь "выдумка российской пропаганды"? Фашизма же на Украине нет?— спрашивает он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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