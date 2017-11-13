Spiegel: "Азов" захотел "завоевать Европу" с помощью местных радикалов

Цель — операция по вербовке для того, чтобы "завоевать Европу заново". И этим группировка привлекает в том числе немецких неонацистов среди молодежи

Spiegel пишет о неонацистских боевиках Азова. Но правда же, рассказы об украинских нацистах — это всего лишь "выдумка российской пропаганды"? Фашизма же на Украине нет?