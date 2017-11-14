Как Китай «разберётся» с долларом: будут ли продавать нефть за юани?

Китай — важнейший политический и экономический конкурент США. Многие события в мировой политике и экономике так или иначе связаны с плохо скрываемым противостоянием двух великих держав. Одна из ключевых задач, стоящих перед Китаем, — ослабление позиций доллара, что поможет подорвать и экономическую мощь Соединенных Штатов. Уже в текущем году КНР может сделать серьезнейший шаг, направленный как раз против доллара.Как известно, Китай является крупнейшим нефтяным импортером мира. Исторически сложилось так, что у Китая — самое большое в мире население, внушительная территория, природное разнообразие — от пустынь до высоких гор, от тайги до тропических джунглей. Но нефтяными ресурсами Китай обделен. Это создает для страны большие проблемы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в настоящее время ведется подготовка к началу торговли нефтяными фьючерсами на Шанхайской бирже. Если это произойдет, то следствием станет настоящая революция в мировой экономике. Сначала о том, что такое фьючерсы. Это, строго говоря, биржевые контракты купли-продажи базового актива. Заключая такой контракт, покупатель и продавец договариваются об уровне цены и сроках поставки товара.На протяжении второй половины ХХ века на мировом рынке сформировалась монополия американской валюты. Расчеты за нефть производились в долларах, что способствовало сохранению экономической гегемонии США. Такое положение американской валюты было достигнуто во многом благодаря усилиям руководителей США, сумевших убедить большую часть стран-экспортеров нефти в необходимости продавать свой стратегически важный ресурс только за доллары. Взамен нефтяные монархии Персидского залива получили американскую политическую и военную поддержку, которая была особенно ценной в годы Холодной войны (напомним, что тогда весь арабский мир сотрясали революционные события, просоветские силы пришли к власти в Южном Йемене, граничащем с Саудовской Аравией и Оманом, активно действовали леворадикальные и коммунистические организации и в других странах Аравийского полуострова).Всем известно, что в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, ОАЭ политические режимы по своей жесткости намного «круче», чем тот же режим Асада в Сирии или уже прекратившие свое существование режимы Мубарака в Египте или Каддафи в Ливии. Но ни США, ни Великобритания, ни другие западные страны никогда всерьез не озадачивались вопросами соблюдения прав человека в нефтяных монархиях, не вводили против них экономические санкции, не поддерживали оппозицию в этих странах. Арабские шейхи остаются «рукопожатными» и встречают полную поддержку со стороны западной элиты — от британской аристократии до американских финансовых магнатов. Это и есть плата за верность нефтяных монархий американскому доллару как универсальному средству оплаты за нефть.Вплоть до настоящего времени биржевая торговля нефтью осуществляется лишь на трех биржах — Нью-Йоркской товарной бирже, Лондонской нефтяной бирже и Дубайской товарной бирже. Все они контролируются одними и теми же кругами мировой финансовой олигархии. Владельцы бирж крепко держатся за возможность манипулировать ценами на нефть в произвольном режиме. Установка цен на нефть — мощнейший инструмент в мировой политике. Значительная часть современных военно-политических конфликтов связана именно с ценами на нефть и с попытками некоторых стран пойти против устоявшейся организации биржевой торговли нефтью. Например, санкции в отношении Ирана в 2005 году были введены Советом Безопасности ООН отнюдь не из-за специфики политического курса Тегерана (это лишь формальное оправдание санкций для недалекого обывателя), а именно по той причине, что Иран попытался создать собственную нефтяную биржу и выйти, тем самым, из порочного круга зависимости от мировой финансовой олигархии с центрами в США и Великобритании.Пресловутое «мировое сообщество» отреагировало моментально и ввело против Тегерана экономические санкции, запретив всем остальным государствам покупать иранскую нефть. Иран стал искать обходные пути и, в конце концов, смог обходиться без американского доллара, поставляя свою нефть за национальные валюты стран — партнеров, либо за эквивалент в золоте. В случае с Китаем мы сможем наблюдать еще более интересное развитие событий. Все же масштабы Китая и Ирана как государств и игроков мировой политической и экономической арены весьма отличаются.Стремление Китая отказаться от использования доллара в своих «нефтяных» расчетах связано не с последствиями санкций, как в случае Ирана, а с ростом экономических амбиций Пекина. КНР видит себя лидером мировой политики и экономики, а для этого необходимо нанести масштабный удар по доллару. Еще в 2015 году китайский юань получил статус мировой резервной валюты. Конечно, в большей степени это политический ход МВФ, поскольку какого-либо реального увеличения доли юаня в запасах мировых банков за этим решением не последовало. Хотя некоторые страны стали совершать сделки в юанях, пока китайская валюта, конечно, еще не может сравниться с американской и даже с европейской.Но даже такое продвижение китайской валюты говорит о многом. И Пекин, разумеется, не собирается останавливаться на достигнутом и жаждет дальнейшего укрепления своих позиций на мировом валютном рынке. Уже сейчас китайский фондовый рынок, равным образом, как и рынок сырья, являются самыми крупными среди рынков всех развивающихся стран мира. Они давно догнали по объемам британский и японский рынки. Оборот торгов фьючерсами на биржах КНР в прошлом году составил 25,5 трлн долларов.Одна из важнейших задач, поставленных китайским руководством — увеличение количества стран мира, производящих расчеты с Китаем и Гонконгом в юанях. Это позволит укрепить позиции юаня как международной валюты. И именно с этой целью Китай принял решение о начале биржевой торговли нефтяными фьючерсами. До этого, в апреле 2016 года, стартовала торговля фьючерсами на золото, номинированными в юанях. Сначала торговля «золотыми фьючерсами» началась на Шанхайской бирже, а в июле 2017 года за Шанхайской последовала и Гонконгская биржа. Примечательно, что если на Нью-Йоркской и Лондонской биржах купить золото невозможно, продаются только фьючерсы на золото, то на китайских биржах представлено собственно золото. Оно реальное, и это делает китайские биржи куда более интересными.Собственно говоря, к реализации этой цели — обеспечить физическое присутствие золота на своих биржах — Китай шел давно, занимаясь скупками золота в огромных масштабах по всему миру. Сейчас реальные запасы золота в Китае гораздо больше, чем в США, не говоря уже о ведущих странах Европы. Так, если в ФРГ золотой запас составляет примерно 3400 тонн золота, в США — 8000 тонн золота, то в Китае — 20 000 тонн золота. Как мы понимаем, разница существенная. Теперь на биржах КНР появятся и нефтяные фьючерсы. В сентябре 2017 года китайские масс-медиа сообщили о том, что на Шанхайской международной энергетической бирже откроется торговля фьючерсами на сырую нефть — для иностранных компаний. Это стало, хотя и ожидаемой, но в любом случае сенсационной новостью.Какие последствия может повлечь это решение Китая для мировой экономики? Пока, разумеется, говорить о последствиях преждевременно, но все же можно дать некоторые прогнозы.Во-первых, в результате выхода юаня на нефтяной рынок снизится инвестиционная привлекательность американского доллара. На мировом рынке появится валюта (юань), обеспеченная реальным золотом. Партнеры Китая смогут на юани приобретать реальное золото по ценам китайских бирж. По доллару будет нанесен серьезный удар. Прежде всего, его ощутит американская экономика. В американских банках могут вырасти процентные ставки. Станет сложнее получить кредит, что неизбежно отразится на американском бизнесе самого разного уровня. Предпринимателям придется более активно работать с инвесторами, при этом сокращая потребительские расходы.Во-вторых, изменение раскладов на нефтяном рынке может положительно сказаться на ценах на нефть. Стоимость барреля нефти, вероятно, возрастет, причем некоторые эксперты называют цифру в 70 долларов. Нефть можно будет купить и в юанях. Рост цен на нефть неизбежно повлечет за собой и рост цен на золото. Заодно упростится и покупка золота. Ведь если поставщик нефти будет продавать нефть за юани по долгосрочному контракту, то он сможет приобрести параллельно с заключением контракта на продажу нефти фьючерсы на золото, которыми торгуют Шанхайская и Гонконгская биржи. Это, в свою очередь, обеспечит юань золотом и значительно улучшит его позиции на международном рынке, привлечет к нему внимание мирового бизнеса.В-третьих, укрепление позиций юаня на фоне ослабления доллара приведет к тому, что в течение ближайшего десятилетия юань вытеснит доллар и в других направлениях мировой торговли. Вслед за золотом и нефтью придет очередь другого сырья. Китай сейчас достиг такого уровня развития, когда уже он может диктовать условия продавцам нефти. Например, Саудовской Аравии недавно было предложено перейти в расчетах с Китаем на юани. Хотя пока реакция Эр-Рияда неизвестна, можно предположить, что саудиты оказались в очень сложной ситуации.С одной стороны, Китай — один из важнейших покупателей саудовской нефти. Китаю нефть нужна в огромных количествах, это не маленькая европейская «Бельгия» или «Австрия». Лишиться такого покупателя для Саудовской Аравии было бы очень плохо. Но с другой стороны, согласиться с предложением Китая значит разгневать американских покровителей, которые собственно и осуществляют поддержку нефтяных монархий потому, что те хранят верность доллару. Учитывая, что Китай стал сокращать объемы импорта нефти из Саудовской Аравии, можно догадываться либо об отказе Эр-Рияда от китайского предложения, либо о стремлении Пекина «показать кузькину мать» — как оно будет, если не захотят принимать предложения КНР.Выигрывают страны, у которых наблюдаются определенные проблемы в отношениях с США и американскими сателлитами, которых масс-медиа любят называть «мировым сообществом». Они смогут избегать расчетов за продаваемую нефть в американской валюте. Китайское решение заинтересует такие страны как Иран или Венесуэла, а вполне вероятно — и тот же Катар, который сейчас переживает непростой период во взаимоотношениях с Соединенными Штатами. Выгодны ли происходящие события для России? Конечно, учитывая сложные отношения с Соединенными Штатами, ослабление доллара может принести России немалые дивиденды. Тем более, что Россия также нуждается в покупателях российского сырья, а Китай — это огромный рынок, который, учитывая современные тенденции экономического развития, будет с годами только расти и укрепляться. Россия сможет продавать нефть в Китай, при этом тут же обменивая полученные юани на золото. Таким образом, будет расти золотой запас России, снизится зависимость страны от американской валюты.Противостоять китайской экономике Соединенные Штаты Америки вряд ли смогут, по крайней мере, если говорить о долгосрочной перспективе. Ведь главная основа экономического и политического могущества США — практически монопольное до последнего времени положение доллара на мировом рынке. Если доллар утратит свои позиции, то для США это станет фатальным ударом. «Печатный станок» больше не сможет обеспечивать экономическое процветание и политическую гегемонию американского государства.Китайская экономика уже сейчас более мощна и динамична, чем американская. Если же юань превратится в международную валюту, то дальнейший рост китайской экономики будет еще более бурным. Что остается Соединенным Штатам? Вашингтон явно не устроит сложившаяся ситуация, поэтому стоит ожидать дальнейшие попытки политической дестабилизации в разных регионах мира, организованные Соединенными Штатами. Цель у Вашингтона, по сути, одна — продлить существующий статус американской державы еще на какое-то время. Однако ход истории остановить не удастся. В ХХ веке прежний «мировой гегемон» — Британская империя — утратил свое могущество и был оттеснен на второстепенные позиции Соединенными Штатами, а затем и Советским Союзом, и КНР. Такой же сценарий в обозримой перспективе ожидает и США.Ослабление доллара может стать необходимым «глотком живительной влаги» для многих национальных экономик, которые сегодня испытывают большие проблемы именно из-за долларовой гегемонии. Выиграют, в том числе, и развивающиеся страны, у которых есть большой экономический потенциал, но сдержать развитие которых Соединенные Штаты пытались всю вторую половину ХХ и начало XXI веков.