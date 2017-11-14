Почему Беларусь сегодня не по зубам НАТО?
Накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принимал у себя губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Основная тематика встречи: российско-белорусское сотрудничество – главным образом сотрудничество межрегионального характера. В ходе беседы президент Белоруссии сделал несколько заявлений, которые не могли не обратить на себя внимание.
Одно из этих заявлений касался границ РФ и РБ. По словам Александра Лукашенко, он не делит Россию и Беларусь по границам. Из заявления, которое приводит белорусское информационное агентство «БелТА»:
Другое заявление президента Белоруссии было связано с упоминанием угроз, которые, по словам белорусского лидера, одинаковы что у РБ, что у Калининградской области.
Лукашенко:
Чтобы придать заявлению о поддержке со стороны Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия, оказывается, «всегда отвечала за Калининградскую область». Из заявления белорусского лидера:
Вероятно, для многих калининградцев стало настоящим откровением то, что Белоруссия, оказывается, «всегда отвечала» за Калининградскую область, даже во времена СССР. Ну, да ладно. Сказал и сказал... Тут другое - выяснилось, что Бацька в очередной раз напугал своих прибалтийских соседей, за которых нынче «отвечают» совсем другие лица и государственные образования.
Как только заявления от главы РБ в ходе беседы с калининградским главным региональными начальником стали достоянием общественности, включая западную, в европейской медиасреде поползли комментарии из серии: «Лукашенко говорит о Калининградской области России фактически как о соседе. Что бы это значило, ведь у Беларуси и Калининградского региона нет общей границы?» Тут же вспомнили о главной страшилке для прибалтийских стран и Польши, страшилке, которая носит название «Сувалкский коридор». Нужно напомнить, что это участок польско-литовской границы длиной около сотни километров, который чисто географически отделяет Калининградскую область от «точек соприкосновения» с Беларусью. Мол, между РБ и Калининградом – «демократический» польско-прибалтийский «простор», а Лукашенко «на что-то антидемократическое намекает».
Запущенная страшилка о «готовности России и Беларуси своими армиями прорубать Сувалкский коридор» становится очередным информационным поводом для Запада развить свой же фейк о том, что на белорусской территории якобы остались российские военнослужащие после окончания учений «Запад-2017».
В общем, заявления Александра Лукашенко прибалтийских соседей взбудоражили и те привычно сами себя стали накручивать. Ну, что ж поделаешь, если «будоражатся» они фактически при любом упоминании слов «НАТО», «Калининград» и «Беларусь» в едином контексте. Их проблемы...
Для нас куда важнее проблемы собственные. Одна из главных – упомянутое Александром Григорьевичем непрекращающееся расширение НАТО. Белоруссия является фактически последним соседствующим с Россией государством Восточной Европы, в котором не присутствуют натовские военные, включая инструкторов и штабистов. Прибалтика – целиком и полностью натовская. На Украине хозяйничают американские спецслужбы, на так называемой ротационной основе военнослужащие армий США и Канады обучают украинских военных де-факто методам гражданской войны и провокационным действиям в отношении РФ. Польша, Норвегия – члены НАТО. Финляндия де-юре в Североатлантический военный блок не входит, но в последнее время «окучивание» финнов со стороны американских «партнёров» по поводу необходимости вступать в военный блок «из-за угрозы со стороны России» становится всё более назойливым.
Сама территория Белоруссии у натовских штабных тактиков и стратегов вызывает явный «спортивный» интерес именно из-за того, что это фактически последний (пусть и достаточно громко прозвучит) российский форпост к западу от границ РФ. Для НАТО РБ – белое пятно на карте государств Восточной Европы, на которое слишком серьёзные виды, но во главе которого продолжает оставаться человек, при всей его «многовекторности» продолжающий высказывать по поводу расширения НАТО вполне однозначное и известное мнение. В очередной раз это мнение Лукашенко высказал в беседе и с Алихановым.
Решать вопрос «белого пятна» для НАТО в лобовую – военным путём – никто в штаб-квартире военного блока, конечно, не собирается. А вот пытаться превратить Беларусь в инструмент давления на Россию, используя для этого, если можно так выразиться, альтернативные силы и средства – пожалуйста.
Что НАТО в последние годы мешает подмять под себя Минск? Факторов сразу несколько. Во-первых, у белорусов есть свой собственный пример попытки небезызвестными провокаторами осуществить цветную революцию, которую вовремя купировал президент и до конца стоявшие на защите законности правоохранители. Во-вторых, это фон украинского майдана, доходчиво объясняющий белорусам (как и нам, россиянам), кто в итоге оказывается во главе протеста, начинавшегося вроде бы со вполне понятных требований представителей простого народа. Объясняющий и то, чьи уши растут из-за любого «майдана» современности, и на сколько лет (а то и десятилетий) назад «цветные» потрясения способны отбросить отдельно взятую страну. В-третьих, играет свою роль и экономический фактор. Если одна из задач бюрократического аппарата НАТО – расширение для дальнейшего выбивания средств под растущие запросы, то задачи у бизнеса иные. Для того же крупного европейского бизнеса (да и для российского тоже) Белоруссия стала наиболее удобным рынком обхода многих торгово-экономических санкций и контрсанкций. И Белоруссия сама отнюдь не против поиграть в эту игру, учитывая ещё и то, что игра-то, как показывает практика, стоит свеч - приносит ощутимый доход.
О военном факторе вряд ли можно и нужно вести речь, так как военный фактор без крепкого руководства, как показывает практика, нередко превращается в колосса на глиняных ногах, как было, к примеру, с СССР.
А потому один из главных факторов того, почему Белоруссия сегодня не по зубам НАТО - непосредственно Александр Лукашенко. Он уже пересидел в кресле президента всех без исключения евроатлантических «демократизаторов», включая тех, кто называл его «последним диктатором Европы». А потому опыт выстраивания позиции в отношении серой еврошвали имеет огромный. Не меньший опыт у Лукашенко эффективной работы с внутренним белорусским, простите, дерьмецом, которое всеми силами старается нанести удар по Белоруссии, по белорусско-российским отношениям изнутри.
Понимает Бацька, что никаких гарантий ни от кого воспринимать всерьёз нельзя, ибо сольют, как уже слили даже тех, кто до пены у рта пытался доказать свою прозападную лояльность. И «партнёры» отнюдь не глупы, чтобы рассматривать возможность привычными для себя методами настроить белорусского лидера против России. Потому на «белорусском фронте» у НАТО пока «локальные дежурные перемещения» с одновременным поглядыванием на то, а не сделает ли Минск роковую ошибку, которой можно будет воспользоваться.
Одно из этих заявлений касался границ РФ и РБ. По словам Александра Лукашенко, он не делит Россию и Беларусь по границам. Из заявления, которое приводит белорусское информационное агентство «БелТА»:
Мы люди не чужие, у нас единое Отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее - назвали его Союзным государством.
Другое заявление президента Белоруссии было связано с упоминанием угроз, которые, по словам белорусского лидера, одинаковы что у РБ, что у Калининградской области.
Лукашенко:
То, что происходит на границах с Беларусью, - это зеркальное отражение границы с Калининградом. Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО. А конкретные факты говорят о том, что нам не на кого рассчитывать, нам, белорусам и россиянам, надо видеть свой интерес, интерес своих народов. Вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. В трудную минуту мы всегда подставим плечо.
Чтобы придать заявлению о поддержке со стороны Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия, оказывается, «всегда отвечала за Калининградскую область». Из заявления белорусского лидера:
Так сложилось, что Беларусь всегда отвечала в советские времена за Калининградскую область. Мы очень близки, наших людей очень много там работало - остались, живут. В середине 90-х я сказал, что Калининградскую область мы в обиду не дадим, белорусы всегда отвечали за неё и будут отвечать.
Вероятно, для многих калининградцев стало настоящим откровением то, что Белоруссия, оказывается, «всегда отвечала» за Калининградскую область, даже во времена СССР. Ну, да ладно. Сказал и сказал... Тут другое - выяснилось, что Бацька в очередной раз напугал своих прибалтийских соседей, за которых нынче «отвечают» совсем другие лица и государственные образования.
Как только заявления от главы РБ в ходе беседы с калининградским главным региональными начальником стали достоянием общественности, включая западную, в европейской медиасреде поползли комментарии из серии: «Лукашенко говорит о Калининградской области России фактически как о соседе. Что бы это значило, ведь у Беларуси и Калининградского региона нет общей границы?» Тут же вспомнили о главной страшилке для прибалтийских стран и Польши, страшилке, которая носит название «Сувалкский коридор». Нужно напомнить, что это участок польско-литовской границы длиной около сотни километров, который чисто географически отделяет Калининградскую область от «точек соприкосновения» с Беларусью. Мол, между РБ и Калининградом – «демократический» польско-прибалтийский «простор», а Лукашенко «на что-то антидемократическое намекает».
Запущенная страшилка о «готовности России и Беларуси своими армиями прорубать Сувалкский коридор» становится очередным информационным поводом для Запада развить свой же фейк о том, что на белорусской территории якобы остались российские военнослужащие после окончания учений «Запад-2017».
В общем, заявления Александра Лукашенко прибалтийских соседей взбудоражили и те привычно сами себя стали накручивать. Ну, что ж поделаешь, если «будоражатся» они фактически при любом упоминании слов «НАТО», «Калининград» и «Беларусь» в едином контексте. Их проблемы...
Для нас куда важнее проблемы собственные. Одна из главных – упомянутое Александром Григорьевичем непрекращающееся расширение НАТО. Белоруссия является фактически последним соседствующим с Россией государством Восточной Европы, в котором не присутствуют натовские военные, включая инструкторов и штабистов. Прибалтика – целиком и полностью натовская. На Украине хозяйничают американские спецслужбы, на так называемой ротационной основе военнослужащие армий США и Канады обучают украинских военных де-факто методам гражданской войны и провокационным действиям в отношении РФ. Польша, Норвегия – члены НАТО. Финляндия де-юре в Североатлантический военный блок не входит, но в последнее время «окучивание» финнов со стороны американских «партнёров» по поводу необходимости вступать в военный блок «из-за угрозы со стороны России» становится всё более назойливым.
Сама территория Белоруссии у натовских штабных тактиков и стратегов вызывает явный «спортивный» интерес именно из-за того, что это фактически последний (пусть и достаточно громко прозвучит) российский форпост к западу от границ РФ. Для НАТО РБ – белое пятно на карте государств Восточной Европы, на которое слишком серьёзные виды, но во главе которого продолжает оставаться человек, при всей его «многовекторности» продолжающий высказывать по поводу расширения НАТО вполне однозначное и известное мнение. В очередной раз это мнение Лукашенко высказал в беседе и с Алихановым.
Решать вопрос «белого пятна» для НАТО в лобовую – военным путём – никто в штаб-квартире военного блока, конечно, не собирается. А вот пытаться превратить Беларусь в инструмент давления на Россию, используя для этого, если можно так выразиться, альтернативные силы и средства – пожалуйста.
Что НАТО в последние годы мешает подмять под себя Минск? Факторов сразу несколько. Во-первых, у белорусов есть свой собственный пример попытки небезызвестными провокаторами осуществить цветную революцию, которую вовремя купировал президент и до конца стоявшие на защите законности правоохранители. Во-вторых, это фон украинского майдана, доходчиво объясняющий белорусам (как и нам, россиянам), кто в итоге оказывается во главе протеста, начинавшегося вроде бы со вполне понятных требований представителей простого народа. Объясняющий и то, чьи уши растут из-за любого «майдана» современности, и на сколько лет (а то и десятилетий) назад «цветные» потрясения способны отбросить отдельно взятую страну. В-третьих, играет свою роль и экономический фактор. Если одна из задач бюрократического аппарата НАТО – расширение для дальнейшего выбивания средств под растущие запросы, то задачи у бизнеса иные. Для того же крупного европейского бизнеса (да и для российского тоже) Белоруссия стала наиболее удобным рынком обхода многих торгово-экономических санкций и контрсанкций. И Белоруссия сама отнюдь не против поиграть в эту игру, учитывая ещё и то, что игра-то, как показывает практика, стоит свеч - приносит ощутимый доход.
О военном факторе вряд ли можно и нужно вести речь, так как военный фактор без крепкого руководства, как показывает практика, нередко превращается в колосса на глиняных ногах, как было, к примеру, с СССР.
А потому один из главных факторов того, почему Белоруссия сегодня не по зубам НАТО - непосредственно Александр Лукашенко. Он уже пересидел в кресле президента всех без исключения евроатлантических «демократизаторов», включая тех, кто называл его «последним диктатором Европы». А потому опыт выстраивания позиции в отношении серой еврошвали имеет огромный. Не меньший опыт у Лукашенко эффективной работы с внутренним белорусским, простите, дерьмецом, которое всеми силами старается нанести удар по Белоруссии, по белорусско-российским отношениям изнутри.
Понимает Бацька, что никаких гарантий ни от кого воспринимать всерьёз нельзя, ибо сольют, как уже слили даже тех, кто до пены у рта пытался доказать свою прозападную лояльность. И «партнёры» отнюдь не глупы, чтобы рассматривать возможность привычными для себя методами настроить белорусского лидера против России. Потому на «белорусском фронте» у НАТО пока «локальные дежурные перемещения» с одновременным поглядыванием на то, а не сделает ли Минск роковую ошибку, которой можно будет воспользоваться.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://gov39.ru
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