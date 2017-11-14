Почему Беларусь сегодня не по зубам НАТО?

Мы люди не чужие, у нас единое Отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее - назвали его Союзным государством.

То, что происходит на границах с Беларусью, - это зеркальное отражение границы с Калининградом. Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО. А конкретные факты говорят о том, что нам не на кого рассчитывать, нам, белорусам и россиянам, надо видеть свой интерес, интерес своих народов. Вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. В трудную минуту мы всегда подставим плечо.

Так сложилось, что Беларусь всегда отвечала в советские времена за Калининградскую область. Мы очень близки, наших людей очень много там работало - остались, живут. В середине 90-х я сказал, что Калининградскую область мы в обиду не дадим, белорусы всегда отвечали за неё и будут отвечать.