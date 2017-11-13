20:59 13 ноября

Сталин не играл в Олимпийские игры, и России не следует

Ситуация с допуском российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее накаляется. WADA отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Причиной тому стало нежелание последней признавать «вмешательство государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб». Действия Всемирного антидопингового агентства, в свою очередь, могут привести к отстранению российской сборной от участия в ОИ.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Евродав Сегодня, 20:58
    Вполне возможно, что именно так и следует отреагировать...
    Евродав
Картина дня