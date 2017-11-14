Гражданские на войне и о войне

"... А вот у вояк был тяжёлый вечер. Накрыли колонну ротирующихся на марше. Про потери слишком большой разброс мнений - в среднем до взвода 200-х за раз, а про 300 и разговора нет, до...а в общем. Завтра схожу в гости к штабным, отпишусь"."Если ты помнишь, про раз.... колонну и про склад я написал как обычно раньше, чем это появилось в СМИ. Поясню, почему про склад есть видео, а про колонну — нет. Не знаю стоит ли это публиковать, но так оно и было!Там ВВП с Трампом встречается, тут Петю за трон дергают, нужна была крупная провокация. С кучей трупов и химией. Постфактум уже стало понятно, что хотели расфигачить ёмкости с хлором на ДФС.Для этого дела выделили, вроде как дивизион «Акаций» (так я слышал, но может и ещё чего, не суть важно). Плюс к ней БК, управление и прочая свита. Колонна была внушительная, сам понимаешь. Но так как на «местных» укровояк надежды нет, пропьют всё или промажут , расчеты были укомплектованы забугорными «советниками» и шпротно-грузинскими наёмниками.Но получилась — ЗРАДА!Не знаю кто донёс на колонну, явно не местные партизаны, откуда нам знать про масштабы задуманного, про место, время, и т. д. Но ведь узнали. И огонь по колонне вёлся корректируемый с беспилотника. Ведь знали, когда и куда запускать.Кароч, накрыли колонну. В труху. Скорее всего из МСТА. А заодно и склад. Но там эпическое видео с беспилотника. Реально эпический разгром, как точно положили виртуозы, и показали сие действо специально. Если хотели бы держать в тайне, как июльский обстрел укров под Еленовкой, та и держали бы.И ещё, разгром был ДО массового обстрела Донецка . Глянь, там светло, а начинает темнеть сейчас в районе 17-00. Потому и я шел домой в районе 16-00, по этой причине по светлому и слышал это действо во всей красе.А уж обстрел жилых кварталов — это месть бандерлогов за эпический разгром!Да и на видео про склад явно видно, что накрывали не градами. По воронкам так же похоже на МСТА, так как на воронки от «Акаций» и «Гвоздик», уж насмотрелся, до горла, сил нет. А там мощнее! Тем более МСТА в ДНР самое ходовое по части контбатарейной. Не «Гиацинты» точно, по скорости выстрелов и прилётов.Да и про склад боеприпасов не всё ясно, то ли бригадный склад был, то ли всей группировки. Так что и тут я не проясню.Очередное обострение. Теперь тихо. Хотя, следов от гусениц по центральной улице много. Примерно 2 танка и 3-4 БМП. Мотались всю ночь туда-сюда.И ещё про видео от укров. Там явно видно, что пацаны новые и не обстрелянные. Если внимательно глянешь и послушаешь,то недалеко от вояк начался замес. Что он сделал?Повернул взгляд в сторону обстрела!Он что пулю хотел увидеть или мину? Так поступают новички. У нас в городе все местные поворачивают уши, дабы определить далеко или нет, и если что упасть. Потому, как смотреть в сторону выстрелов и взрывов бесполезно, уже проверено.Война поколения iPhon. ..Майк, это пи.... Если будишь писать, то замени маты, на то, что лучше и толерантный.Я пишу как есть. Сам видел отблески на вояковских позиций. И это ...Представляю как ржал Дарко (Деки) когда об этом узнал. Пишу как есть, можешь не верить, но отблески на позициях укров ВИДЕЛ сам. Вчера и сегодня. Я в шоке, они - нет.Это полный пердюмонокль. Грубо, так как я это вижу! Ну, пацаны из западенщины 18+, войну на картинке видели. На передовой в окопах сидят малолетки с телефонами (ну, реально отблеск на сотни метров). И это в районе Борисовки (северо-восточная окраина). Эти малолетки, а таких и прислали, голливудских фильмов насмотрелись?Но снайпера ДНР бьют не по ним, а по сержантам, которые хотят образумить этих «айфоновцев». Снайперскую войну никто не отменял.Это уже не война, а цирк.Вот такая нынче война малолеток. Я понимаю зачем это. И становится не смешно".