Боливар не выдержит. Бои в провинции Дейр-эз-Зор – предлог для чистки рядов ИГИЛ

Террористы группировки ИГИЛ (организация запрещена в России), продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам вблизи города Абу-Кемаль. На приграничной с Ираком территории, перешедшей под контроль правительственных сил, идет активная зачистка малочисленных групп радикалов.После того, как 9 ноября был освобожден последний крупный оплот боевиков, ударная дивизия генерала Сухейла, силы народного ополчения и другие формирования сирийской арабской армии продвигаются на север провинции Дейр-эз-Зор, вдоль участка дороги Абу-Кемаль – Меядин.Тем не менее, утверждать, что игиловцы, понимающие безвыходность своего положения, сдают САА без боя населенные пункты вряд ли уместно. Скорее, сказать можно наоборот. Безрезультатные попытки вернуть под контроль приграничные территории продолжают предприниматься экстремистами, о чем информирует общественность «Сирийская обсерватория по правам человека» и ряд других организаций прозападной направленности.Как бы то ни было, невыразительные потуги поднять упавшее знамя вызваны не столько желанием террористов, сколько волей их высшего командования, не принимающих участия в боевых действиях.С приближением конца войны в Сирии, представители истеблишмента стран Запада все чаще говорят, что окончательная победа над терроризмом после вытеснения боевиков из Сирийской Арабской Республики не будет достигнута. Разбираясь в ситуации, заявления западных элит являются довольно очевидным прогнозом.Не привлекаемый к боевым действиям костяк ИГИЛ сохранился и, по всей видимости, в ближайшее время начнет выводится с территории Ирака и САР. Потенциальным кандидатом, который будет готов «приютить» радикалов остается Саудовская Аравия. В пользу данного вывода свидетельствует, что на стороне вооруженных игиловских бандформирований воюет до 30% уроженцев аравийского государства, сохранивших за собой право вернуться обратно. Кроме того, крупный ближневосточный игрок заинтересован в сохранении идеологического ядра ИГИЛ, которое в дальнейшем можно использовать для борьбы с Тегераном – главным конкурентом Эр-Рияда, а также в менее значимых военных конфликтах, назревающих в регионе.Активизация же боев в пригородах Абу-Кемали и безрезультатное забрасывание правительственные войска пушечным мясом в попытке вернуть утерянный населенный пункт свидетельствует, что принять всех саудиты не в состоянии. Понимая, что до окончательного разгрома ИГИЛ в Сирии остается не так много времени, руководящий состав террористической организации начинает списывать ненужный резерв простым и весьма эффективным способом.Подытоживая, нельзя не вспомнить высказывание: «Боливар двоих не выдержит». По всей видимости, все, кого ему не снести, сейчас воюют во славу «Исламского халифата» на окраинах Сирийской Арабской Республики.