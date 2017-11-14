RT в США внесён в список "иностранных агентов"

Закон никак не ограничивает свободу слова и содержание распространяемой информации. Он беспристрастно реализуется в отношении (СМИ) всех иностранных государств.

Министерство юстиции США внесло телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik в список СМИ-«иностранных агентов». Таким образом, давление на российские СМИ привело к регистрации их в США именно в качестве «иноагентов» с необходимостью не только в финансовом, но и в иных форматах отчитываться о работе перед надзорными ведомствами США.Теперь представители RT должны будут размещать на экране информацию о том, что зритель в США ведёт просмотр программ «иностранного агента». Кроме того, в надзорное ведомство Соединённых Штатов руководство телеканала должно будет направлять отчётные документы о личных данных журналистов, интервьюируемых фигур. Перед тем как взять интервью у гражданина США руководство телеканала обязано уведомлять его, что он имеет дело с «иностранным агентом».Официальный сайт министерства юстиции США объявляет о том, что такие действия в отношении RT и Sputnik не являются нарушением свободы слова.Из заявления представителя американского Минюста:То, что закон реализуется в отношении СМИ «всех иностранных государств», да ещё и «беспристрастно» - очередное враньё представителей американских властей.Теперь в России собираются реализовать зеркальные меры в отношении всех американских СМИ, а также иных СМИ с американским уставным капиталом.