07:14 14 ноября

RT в США внесён в список "иностранных агентов"

Министерство юстиции США внесло телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik в список СМИ-«иностранных агентов». Таким образом, давление на российские СМИ привело к регистрации их в США именно в качестве «иноагентов» с необходимостью не только в финансовом, но и в иных форматах отчитываться о работе перед надзорными ведомствами США.

Теперь представители RT должны будут размещать на экране информацию о том, что зритель в США ведёт просмотр программ «иностранного агента». Кроме того, в надзорное ведомство Соединённых Штатов руководство телеканала должно будет направлять отчётные документы о личных данных журналистов, интервьюируемых фигур. Перед тем как взять интервью у гражданина США руководство телеканала обязано уведомлять его, что он имеет дело с «иностранным агентом».

Официальный сайт министерства юстиции США объявляет о том, что такие действия в отношении RT и Sputnik не являются нарушением свободы слова.


RT в США внесён в список "иностранных агентов"


Из заявления представителя американского Минюста:
Закон никак не ограничивает свободу слова и содержание распространяемой информации. Он беспристрастно реализуется в отношении (СМИ) всех иностранных государств.


То, что закон реализуется в отношении СМИ «всех иностранных государств», да ещё и «беспристрастно» - очередное враньё представителей американских властей.

Теперь в России собираются реализовать зеркальные меры в отношении всех американских СМИ, а также иных СМИ с американским уставным капиталом.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 05:50
    Наконец.И пусть еще покажут-"Что бы у вас не случилось плохого-кошка сдохла,сосед буйный...Помните-во всем виноваты МЫ!"
    210окв
  2. Teberii Сегодня, 05:52
    Прижать их тоже необходимо и как можно быстрее.
    Teberii
    1. просто экспл Сегодня, 06:28
      что злит больше всего , это наши понторезы , матрасы сразу сказали просто зарегистрируйтесь как иностранные агенты , наши сказали что это погубит канал и что мы на это не пойдем , и что будем зеркально отвечать . у Соловьева кто только по этом поводу не визжал .
      и что в итоге? опять утерлись и сделали все что сказали сделать матрасы ? а че пыжились ? че грозились ответом (западные канали и шараги емнип и так иностранные агенты)?
      это как с С-400 в Сирии , когда поставили на дежурство всякие Клинцевичи по всем каналам трындели что небо Сирии закрыто , по всем сайтам выкладывали картинки с радиусом действия С-400 на карте Сирии . мол закрыли все, а потом полетели томагавки по аэродрому и уже все . никто кругов не рисует а ноет что С-400 оказывается не работает полноценно из за кривизны планеты Земля , а че , раньше Клинцевичи и прочие не знали что Земля круглая ?
      я все понимаю , что штатам по зарез нужна война (госдолг спишется) , что Россию достают , клевещут на нее , провоцируют , не только я , это мы все понимает , но блин , какого рожна всякие рожи с экрана блеют как мы им ухххх , да как мы их оххххх , а потом мы их ого го .
      а как матрасы дадут подпердачник , там нету ни ухххх , ни охххх , ни ого го , а одни стоны , и ощущение плевка на лице , потому что верили рожам с экрана что мы можем и уххх , и оххххх, и ого го .
      а на деле ......
      просто экспл
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:33
        какого рожна всякие рожи с экрана блеют как мы им ухххх , да как мы их оххххх , а потом мы их ого го .


        Круто smile good
        Тот же ЛЕХА
      2. SOF Сегодня, 06:47
        ...как мы им ухххх , да как мы их оххххх...

        ...эк Вас прорвало-то... Кого-то Вы сейчас напоминаете...........Ах да...
        ...всякие рожи с экрана...

        Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
        SOF
        1. PN Сегодня, 07:00
          Человече правильно всё расписал. Лучше молчать и делать, чем говорить и нет.
          PN
          1. просто экспл Сегодня, 07:08
            как вспоминаю , так реально стоящий ответ на западные шашни у нас был только один , это продуктовые и прочие контрсанкции , когда запретили импорт всякой хавки из ЕС и это реально ударили по ЕС , они лишились большого рынка , и это повлекло потери в лярды баксов .
            как помню так это то что у нас не трындели с экрана о том что наши вот вот введут санкции если запад что то там сделает. наши просто ввели контрсанкции молча , без понтов с экрана , сначала сделали , и только потом объявили что сделали . то есть поставили перед фактом .
            а теперь .... я как вижу что наши с экранов грозятся что они что то сделают в ответ , понимю что врут , потому что ничего они не сделают .
            и к сожалению я убедился за последние несколько лет в том что я прав ((((
            и кстати войска в Сирию наши ввели без понтов с экрана что мол мы введем . наши сначала построили инфраструктуру , потом ввели технику и личный состав (они там были как минимум за месяц до официального ввода , даже тут были статьи по этому поводу) .
            и только потом опять таки без пафоса , просто поставили перед фактом .
            просто экспл
  3. romandostalo Сегодня, 05:53
    Теперь в России собираются реализовать зеркальные меры в отношении всех американских СМИ, а также иных СМИ с американским уставным капиталом.

    Давным давно пора! Больше и добавить нечего....
    romandostalo
    1. 210окв Сегодня, 05:56
      Ждем!Не пройдет и три года!До сих пор грязь льют безнаказанно.
      Цитата: romandostalo
      Теперь в России собираются реализовать зеркальные меры в отношении всех американских СМИ, а также иных СМИ с американским уставным капиталом.

      Давным давно пора! Больше и добавить нечего....
      210окв
  4. Александр War Сегодня, 05:53
    МИД выразит озабоченность ,мы не такие злые как сша и будем поддаваться на провокации и не будем американские сми регистрировать как иностранные агенты
    Александр War
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:05
    Боюсь в ответ со стороны Кремля будет только один большой пук на действия американцев...

    Выражаясь современным языком smile я в большом недоумении и озабоченности.
    Тот же ЛЕХА
    1. analgin Сегодня, 06:15
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Боюсь в ответ со стороны Кремля будет только один большой пук на действия американцев...

      В ответ на что? На то, что неизвестное никому АНО "ТВ-Новости" внесли в список иноагентов в самом его буззубом варианте?
      Вон к примеру, Дерипаска с "ВТБ-групп" рядышком в списке и совсем не возмущаются. wink

      О чём разговор то вообще, может кто тут внятно сказать?
      analgin
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:19
        О чём разговор то вообще, может кто тут внятно сказать?


        smile Я могу smile...
        разговор об адекватности ответных мер на шалости американцев ...проявлять озабоченность или делать как они также...фифти-фифти.
        Тот же ЛЕХА
        1. analgin Сегодня, 06:53
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          О чём разговор то вообще, может кто тут внятно сказать?


          smile Я могу smile...
          разговор об адекватности ответных мер на шалости американцев ...проявлять озабоченность или делать как они также...фифти-фифти.

          Какие "шалости американцев"? Вы хоть примерно представляете себе о чём пишите или вам это не важно, а лишь бы написать? В качестве "иноагентов" в штатах зарегистрированы куча например, китайских СМИ. В своё время так были зарегистрированы ТАСС, РИА и газета "Правда" и вой они не поднимали. Сейчас в чём проблема то можете объяснить?
          P.S.: Кстати, никакой Раша Тудей в Америке нет и не было. Вон с того же скрина "ВТБ-групп" есть, а рашитудей нет. Представляете? wink
          analgin
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:09
    А мы "ответим зеркально"-лет через 10, в лучшем случае.
    Геркулесыч
  7. Александр War Сегодня, 06:22
    Плакаты по информационной безопасности https://colonelcassad.livejournal.com/3805364.htm
    l
    Александр War
  8. Кот Маркиз Сегодня, 06:35
    Ну, "внесен" и дальше то что? А, что разве RT не является "иностранным агентом"? И действительно на прeсловутую "свободу слова" это никак не влияет. А, вот в России, давно уже надо все СМИ признать "иностранными агентами" включая и все ТВ каналы так, как они все принадлежат не гражданам России.
    Кот Маркиз
    1. Александр War Сегодня, 06:42
      laughing То-то я смотрю на RT America все русскоязычные с паспортами РФ и у каждого в кабинете портрет Путина и Сталина laughing
      Александр War
      1. analgin Сегодня, 06:56
        Цитата: Александр War
        laughing То-то я смотрю на RT America все русскоязычные с паспортами РФ и у каждого в кабинете портрет Путина и Сталина laughing

        Ага, и з/плата в $670000, т.е. 40 млн. рублей в год.
        analgin
  9. виктор н Сегодня, 06:55
    [quote=просто экспл]что злит больше всего , это наши понторезы , матрасы сразу сказали просто зарегистрируйтесь как иностранные агенты , ...........
    Не надо наивно верить "рожам с экрана", а вот продумывать ответные действия стоит всем вместе - метод "пьяных скифов" себя не изжил.
    виктор н
  10. К0щей Сегодня, 06:58
    сегодня смотрел в новостях интервью с П. Толстым: они там все про правильность и логичность рассуждают. скорее всего опять через одно место сделают. скопировать амерский закон и гнобить всех, кого надо (опять же как американцы) им что-то не позволяет... отсутствие серого вещества?
    К0щей
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:58
    в России собираются реализовать зеркальные меры в отношении всех американских СМИ, а также иных СМИ с американским уставным капиталом.

    Посмотрим на сколько быстро это произойдет. Все играли с западом в демократию и свободу слова. Доигрались до того, что нас стали мочить по всем направлениям от СМИ до спорта. Теперь продолжайте играть в эти игры и с российскими СМИ, которые ведут антироссийскую пропаганду в угоду западу.
    rotmistr60
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