Каковы причины срочного развёртывания Израилем комплексов "Железный купол"?

Израильская армия накануне произвела развёртывание системы противоракетной обороны. Командование распространило сообщение о том, что на такой шаг пришлось в срочном порядке пойти в связи с разрушением незаконно строившегося тоннеля, ведущего из Сектора Газа. В результате разрушения под сводами тоннеля погибли 12 человек. Израиль считает, что погибшими были боевики одной из местных группировок.Системы ПРО развёрнуты в центральной части Израиля в связи с опасениями по поводу того, что палестинские боевики попытаются атаковать израильскую территорию в качестве мести за действия по разрушению подземного объекта. Тоннель был разрушен после удара, нанесённого израильской авиацией. Власти страны заявили, что это необходимая мера, которая направлена на то, чтобы «восстановить законность на пограничном участке с сектором Газа». В Газе ответили, что «Израиль ожидает возмездие», не пояснив, кто именно и с какой целью тоннель строил.Информация о развёртывании комплексов «Железный купол» подтверждается официальным представителем израильского военного ведомства.При этом в пресс-службе ведомства отказываются сообщить о том, какова вероятность того, что все гипотетически выпущенные с территории сектора Газа ракеты комплексами «Железный купол» будут в итоге перехвачены.