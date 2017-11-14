07:11 14 ноября

Каковы причины срочного развёртывания Израилем комплексов "Железный купол"?

Израильская армия накануне произвела развёртывание системы противоракетной обороны. Командование распространило сообщение о том, что на такой шаг пришлось в срочном порядке пойти в связи с разрушением незаконно строившегося тоннеля, ведущего из Сектора Газа. В результате разрушения под сводами тоннеля погибли 12 человек. Израиль считает, что погибшими были боевики одной из местных группировок.

Системы ПРО развёрнуты в центральной части Израиля в связи с опасениями по поводу того, что палестинские боевики попытаются атаковать израильскую территорию в качестве мести за действия по разрушению подземного объекта. Тоннель был разрушен после удара, нанесённого израильской авиацией. Власти страны заявили, что это необходимая мера, которая направлена на то, чтобы «восстановить законность на пограничном участке с сектором Газа». В Газе ответили, что «Израиль ожидает возмездие», не пояснив, кто именно и с какой целью тоннель строил.

Информация о развёртывании комплексов «Железный купол» подтверждается официальным представителем израильского военного ведомства.


Каковы причины срочного развёртывания Израилем комплексов "Железный купол"?


При этом в пресс-службе ведомства отказываются сообщить о том, какова вероятность того, что все гипотетически выпущенные с территории сектора Газа ракеты комплексами «Железный купол» будут в итоге перехвачены.

Использованы фотографии: wikimedia.org
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:14
    Ну развернули и развернули...Там у них постоянно такая движуха.Если искать причину то у нас много найдется конспирологов по поводу "Калибры"перехватывать".
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:21
      Против "калибров "он не только неэффективен, а явно не его поля ягода, чтобы сбить даже тремя ракетами хоть один "калибр "!
      Геркулесыч
    2. сибиралт Сегодня, 06:34
      Пока стоят израильские заборы вдоль границы, туннели будут рыть не прекращая. laughing
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:15
    А если тоннель для доставки обычной контробанды в виде продуктов и товаров народного потребления (одежда, обувь, посуда и прочие )?А че танки не вывели на улицы? ?? wassat
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:18
      Ну,может и нам не хватает такого..Контрабанду перехватывать,беспилотники сажать..На границе с руиной..
      Цитата: Геркулесыч
      А если тоннель для доставки обычной контробанды в виде продуктов и товаров народного потребления (одежда, обувь, посуда и прочие )?А че танки не вывели на улицы? ?? wassat
      210окв
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:18
    Кстати, тут как раз один момент интересный и нарисовался -данный комплекс янки! !!!относят к малоэффективным , израильтяне же про испытания комплекса в сша ихними военными предпочитают помалкивать. Видемо, есть им что скрывать.
    Геркулесыч
  4. Волька Сегодня, 06:19
    да нет, евреи явно задумали нечто, потому и пытаются наперед минимизировать ответку...
    Волька
    1. Александр War Сегодня, 06:25
      По Ливану ударить?
      Александр War
  5. shans2 Сегодня, 06:40
    Провокацию готовят, как обычно - сами себя обстреляют потом полезут на Сектор Газа, Ливан, отработанная за десятки лет шаблонная тактика).
    shans2
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    Они с этим "Железным куполом" как нищий с торбой мечутся. Развернули, успокоились? И дело тут не в палестинцах. Сколько раз те их обстреливали самодельными ракетами, а тут прямо развертывание противоракетной системы. Точно, что-то готовят и скорее всего в Сирии.
    rotmistr60
  7. andrewkor Сегодня, 07:01
    Может быть всё-таки "Железный куМпол"?
    andrewkor
Картина дня