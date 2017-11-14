07:20 14 ноября

Мадрид: У нас нет доказательств, но Россия всё равно вмешивалась

Власти Испании завершили рассмотрение вопроса «иностранного следа» в каталонских событиях последнего времени. Напомним, что накануне представители испанского кабмина объявили, что поднимут вопрос на заседании глав МИД ЕС на предмет возможного вмешательства в события в Каталонии «российских и иных иностранных хакеров». В ходе заседания рассматривалось и возможное «влияние» на каталонцев со стороны пользователей российских соцсетей.

Теперь официальный Мадрид вынужден объявить, что никаких доказательств внешнего (российского) вмешательства в каталонский процесс на данный момент не выявлено. Но испанский МИД продолжает настаивать на том, что «вмешательство было».

Мадрид: У нас нет доказательств, но Россия всё равно вмешивалась



РИА Новости приводит заявление главы МИД Испании Альфонсо Дастиса, высказанное на заседании в Брюсселе.

У нас нет свидетельств причастности Москвы к подозрительному интернет-трафику. Но мы знаем, откуда идёт этот трафик, он связан с сетями, чьи точки распространения находятся в России, этой информацией мы поделились с российскими властями. 50% подозрительного трафика шло из России, 30% — из Венесуэлы. Только 3% аккаунтов, запущенных для освещения событий в Каталонии, были настоящими.

Теперь для Мадрида заявления о якобы влиянии «российских соцсетей» становится главным оправданием провальной политики в отношениях с Каталонией. Удивительно, что Пучдемона ещё не назвали «аватаром» из российских социальных сетей, спровоцировавшим протестные марши других "аватаров" в Барселоне...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 06:40
    Я понимаю шутка может быть смешной в первый раз..Но это уже тысяча первый...Про виновность русских...
    210окв
    1. татарин 174 Сегодня, 06:45
      Цитата: 210окв
      Про виновность русских...

      Но это же очень удобно и доказывать ничего не надо, а время идёт пока разберутся. Так что ещё долго будут обвинять во всём Россию, она большая и о ней все говорят.
      татарин 174
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 07:04
        - Ты суслика видишь?
        - Нет.
        - И я не вижу, а он есть...

        Европеи обленились до такой степени, что даже врать что-то новое уже не хотят придумывать... банальный плагиат, один придумал, а другие эксплуатируют...
        товарищ ШУХЕР
      2. Чёрный Сегодня, 07:16
        У нас нет доказательств, но Россия всё равно вмешивалась
        Упоротые политики из разных стран даже неудосуживаются слова местами менять - текс как под копирку. Содрали его с доклада WADA и переаечатывают один в один laughing
        Чёрный
    2. Anarchist Сегодня, 06:48
      Это всё Ленин! Идеи о мировой революции Пролетариата воплощаются в жизнь... Только не говорите, что он умер и не мог повлиять на ситуацию.
      ''Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!''
      Anarchist
  2. kuznec Сегодня, 06:43
    Битва Дон Кихота Ламанчского с ветряными мельницами продолжается...
    Похоже, в Испании бюрократы тоже тронуты умом, как и Дон Кихот. Вот только их дурь не настолько безобидна для своего же народа.
    kuznec
    1. destination Сегодня, 06:51
      Rакая же это дурь?Всё правильно делают-если Берг у нас тоже самое замутит,большинство тоже поддержит его,но увы,он верный солдат властей масковских.
      destination
  3. Немезида Сегодня, 06:44
    Бред какой...Зачем России устраивать смуту в Испании,которая конфликтует с Англией из за Гибралтара? России выгоднее поддержать Испанию,против Англии,которая регулярно вредит России,вместе с США...
    Немезида
  4. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:45
    Бацилла украинства шагает по планете, даже не шагает - уверенно топает.
    Анкыпельгыгыргын
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:46
    Но испанский МИД продолжает настаивать на том, что «вмешательство было».

    Зараза русофобии проникла и в ИСПАНИЮ...психиатрия должна изучить скорее этот феномен...а то скоро падеж из окон высоток русофобов начнется с криком русские идут.
    Тот же ЛЕХА
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:46
    У нас нет доказательств, но Россия всё равно вмешивалась

    Что же вы г-да испанцы берете дурной пример с американских чокнутых? Что свои просчеты и ошибки признавать трудно поэтому решили по американскому сценарию переложить все с больной головы на здоровую? Пора завязывать иначе добром для вас же не кончится.
    rotmistr60
  7. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:46
    РИА Новости приводит заявление главы МИД Испании Альфонсо Дастиса, высказанное на заседании в Брюсселе.
    У нас нет свидетельств причастности Москвы к подозрительному интернет-трафику. Но мы знаем, откуда идёт этот трафик, он связан с сетями, чьи точки распространения находятся в России, этой информацией мы поделились с российскими властями. 50% подозрительного трафика шло из России, 30% — из Венесуэлы. Только 3% аккаунтов, запущенных для освещения событий в Каталонии, были настоящими.

    У меня нет свидетельств, но Альфонсо Дастиса - гомосексуалист в обоих смыслах слова.
    Ушлый_башкорт
    1. andrewkor Сегодня, 06:55
      Я ,тоже,свечку не держал,но присоединяюсь к предыдущему оратору!
      andrewkor
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:57
    Короче, власти ишпании обычные balabol, s, а не нормальные адекваты fool !!!
    Геркулесыч
  9. рюрикович Сегодня, 06:57
    Всё,понеслось - фразой "у нас нет доказательств,но мы уверены" теперь можно оправдать любые деяния laughing Реальная правда подменяется призрачной верой в свою правду fool
    К.Пауэр хоть пробиркой трусИл request
    рюрикович
  10. tchoni Сегодня, 07:06
    Я горжусь своей страной! Она вершит дела на которые не был способен даже СССР! ЛЕГКО назначает призедента в США! (США!!! КАРЛ!!!) Непринужденно отделяет Каталонию от Испании.... и все такое)))))
    tchoni
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