Мадрид: У нас нет доказательств, но Россия всё равно вмешивалась

У нас нет свидетельств причастности Москвы к подозрительному интернет-трафику. Но мы знаем, откуда идёт этот трафик, он связан с сетями, чьи точки распространения находятся в России, этой информацией мы поделились с российскими властями. 50% подозрительного трафика шло из России, 30% — из Венесуэлы. Только 3% аккаунтов, запущенных для освещения событий в Каталонии, были настоящими.

Власти Испании завершили рассмотрение вопроса «иностранного следа» в каталонских событиях последнего времени. Напомним, что накануне представители испанского кабмина объявили, что поднимут вопрос на заседании глав МИД ЕС на предмет возможного вмешательства в события в Каталонии «российских и иных иностранных хакеров». В ходе заседания рассматривалось и возможное «влияние» на каталонцев со стороны пользователей российских соцсетей.Теперь официальный Мадрид вынужден объявить, что никаких доказательств внешнего (российского) вмешательства в каталонский процесс на данный момент не выявлено. Но испанский МИД продолжает настаивать на том, что «вмешательство было». РИА Новости приводит заявление главы МИД Испании Альфонсо Дастиса, высказанное на заседании в Брюсселе.Теперь для Мадрида заявления о якобы влиянии «российских соцсетей» становится главным оправданием провальной политики в отношениях с Каталонией. Удивительно, что Пучдемона ещё не назвали «аватаром» из российских социальных сетей, спровоцировавшим протестные марши других "аватаров" в Барселоне...