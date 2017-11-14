Два империалиста — Сталин да Путин: как это видят на Западе
Русские снова исповедуют «сталинский империализм». Именно так обстоят дела при Путине, считают некоторые западные аналитики.
Товарищ Ленин нынче подвергается критике за советский «авторитаризм», а вот ленинская борьба с внутрироссийским и с западным империализмом недооценивается, цитирует «ИноТВ» материала журнала «The Wire».
Дело в том, что вслед за крахом СССР и ельцинской эпохой Россия вернулась вовсе не к «антиимпериалистическому наследию Ленина», а к «империализму Сталина, нацеленному на геноцид», сообщает Рохини Хенсман в «The Wire».
Ленин был поборником освобождения народов Российской империи, и в этом его поддержало большинство руководителей большевистской партии. Но многие выступили и против, и первым тут был Иосиф Сталин.
Политика Сталина, по мнению автора публикации, оказалась «полной противоположностью» политике ленинской. «В 1930-е годы Сталин совершил массовые убийства украинской интеллигенции и духовенства и насильственно изымал зерно у украинских крестьян, что привело к гибели миллионов», — цитирует Хенсмана «ИноТВ».
Американский историк Тимоти Снайдер напоминает, что «в период с 1943-го по 1944 гг. были полностью переселены карачаевцы, калмыки, чеченцы и ингуши, балкарцы, крымские татары и месхетинские турки — того, кто не мог уехать, убивали, их деревни сжигали дотла». Вдобавок и пакт Молотова — Риббентропа имел «сильную империалистическую направленность», а сам Сталин «был эффективным пособником нацистов в течение первых двух лет Второй мировой войны».
Позднее, после Ялтинской конференции, «подчинённые Москве режимы» установились в Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Албании и Восточной Германии. И такая модель смахивает «на американский империализм с установлением власти дружественных диктаторов и военным вмешательством в случае угрозы свержения режима», считает Хенсман.
Далее в советской истории возник Михаил Горбачёв. Этот человек попытался возвратиться «к ленинскому антиимпериализму». Но у него ничего не вышло, потому как «ястребы-сталинисты» устроили госпереворот и посадили Горбачёва под домашний арест. Это укрепило власть Бориса Ельцина и (парадокс) ускорило развал СССР.
И вот теперь «к империалистической политике» вернулся Владимир Путин. По мнению автора, он начал «с жестокой войны против независимой Чечни», а закончил «аннексией Крыма».
Вывод автора: антиимпериалистическое наследие Ленина полностью «вытеснено».
Любопытно, заметим, что одной из ключевых фигур в возврате от «сталинизма» к «ленинизму» западные эксперты находят Михаила Горбачёва. Однако этому генсеку-президенту помешали: Ельцин «парадоксальным» образом занялся развалом СССР, а Путин унаследовал не ленинскую историческую линию, а сталинскую.
Впрочем, история на то и история, что изучает она прошлое. В будущее заглядывают футурологи — и по большей части их прогнозы неудачны. Поглядим, как оценят роль Путина в истории России и мира историки будущего. Считать его неким восприемником идей Сталина по меньшей мере забавно. С тем же успехом можно утверждать, что Россия XXI века ведёт народ к коммунизму, борется с религиозными предрассудками и отстаивает права трудящихся во всём мире.
Ленин и его соратники. Фото: Flickr, лицензия CC BY-SA 2.0
Товарищ Ленин нынче подвергается критике за советский «авторитаризм», а вот ленинская борьба с внутрироссийским и с западным империализмом недооценивается, цитирует «ИноТВ» материала журнала «The Wire».
Дело в том, что вслед за крахом СССР и ельцинской эпохой Россия вернулась вовсе не к «антиимпериалистическому наследию Ленина», а к «империализму Сталина, нацеленному на геноцид», сообщает Рохини Хенсман в «The Wire».
Ленин был поборником освобождения народов Российской империи, и в этом его поддержало большинство руководителей большевистской партии. Но многие выступили и против, и первым тут был Иосиф Сталин.
Товарищ Сталин, 1935 г. Фото: Wikimedia Commons
Политика Сталина, по мнению автора публикации, оказалась «полной противоположностью» политике ленинской. «В 1930-е годы Сталин совершил массовые убийства украинской интеллигенции и духовенства и насильственно изымал зерно у украинских крестьян, что привело к гибели миллионов», — цитирует Хенсмана «ИноТВ».
Американский историк Тимоти Снайдер напоминает, что «в период с 1943-го по 1944 гг. были полностью переселены карачаевцы, калмыки, чеченцы и ингуши, балкарцы, крымские татары и месхетинские турки — того, кто не мог уехать, убивали, их деревни сжигали дотла». Вдобавок и пакт Молотова — Риббентропа имел «сильную империалистическую направленность», а сам Сталин «был эффективным пособником нацистов в течение первых двух лет Второй мировой войны».
Позднее, после Ялтинской конференции, «подчинённые Москве режимы» установились в Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Албании и Восточной Германии. И такая модель смахивает «на американский империализм с установлением власти дружественных диктаторов и военным вмешательством в случае угрозы свержения режима», считает Хенсман.
Далее в советской истории возник Михаил Горбачёв. Этот человек попытался возвратиться «к ленинскому антиимпериализму». Но у него ничего не вышло, потому как «ястребы-сталинисты» устроили госпереворот и посадили Горбачёва под домашний арест. Это укрепило власть Бориса Ельцина и (парадокс) ускорило развал СССР.
И вот теперь «к империалистической политике» вернулся Владимир Путин. По мнению автора, он начал «с жестокой войны против независимой Чечни», а закончил «аннексией Крыма».
Вывод автора: антиимпериалистическое наследие Ленина полностью «вытеснено».
Любопытно, заметим, что одной из ключевых фигур в возврате от «сталинизма» к «ленинизму» западные эксперты находят Михаила Горбачёва. Однако этому генсеку-президенту помешали: Ельцин «парадоксальным» образом занялся развалом СССР, а Путин унаследовал не ленинскую историческую линию, а сталинскую.
Впрочем, история на то и история, что изучает она прошлое. В будущее заглядывают футурологи — и по большей части их прогнозы неудачны. Поглядим, как оценят роль Путина в истории России и мира историки будущего. Считать его неким восприемником идей Сталина по меньшей мере забавно. С тем же успехом можно утверждать, что Россия XXI века ведёт народ к коммунизму, борется с религиозными предрассудками и отстаивает права трудящихся во всём мире.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти