11:20 14 ноября

Два империалиста — Сталин да Путин: как это видят на Западе

Русские снова исповедуют «сталинский империализм». Именно так обстоят дела при Путине, считают некоторые западные аналитики.

Два империалиста — Сталин да Путин: как это видят на Западе

Ленин и его соратники. Фото: Flickr, лицензия CC BY-SA 2.0


Товарищ Ленин нынче подвергается критике за советский «авторитаризм», а вот ленинская борьба с внутрироссийским и с западным империализмом недооценивается, цитирует «ИноТВ» материала журнала «The Wire».


Дело в том, что вслед за крахом СССР и ельцинской эпохой Россия вернулась вовсе не к «антиимпериалистическому наследию Ленина», а к «империализму Сталина, нацеленному на геноцид», сообщает Рохини Хенсман в «The Wire».

Ленин был поборником освобождения народов Российской империи, и в этом его поддержало большинство руководителей большевистской партии. Но многие выступили и против, и первым тут был Иосиф Сталин.


Товарищ Сталин, 1935 г. Фото: Wikimedia Commons


Политика Сталина, по мнению автора публикации, оказалась «полной противоположностью» политике ленинской. «В 1930-е годы Сталин совершил массовые убийства украинской интеллигенции и духовенства и насильственно изымал зерно у украинских крестьян, что привело к гибели миллионов», — цитирует Хенсмана «ИноТВ».

Американский историк Тимоти Снайдер напоминает, что «в период с 1943-го по 1944 гг. были полностью переселены карачаевцы, калмыки, чеченцы и ингуши, балкарцы, крымские татары и месхетинские турки — того, кто не мог уехать, убивали, их деревни сжигали дотла». Вдобавок и пакт Молотова — Риббентропа имел «сильную империалистическую направленность», а сам Сталин «был эффективным пособником нацистов в течение первых двух лет Второй мировой войны».

Позднее, после Ялтинской конференции, «подчинённые Москве режимы» установились в Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Албании и Восточной Германии. И такая модель смахивает «на американский империализм с установлением власти дружественных диктаторов и военным вмешательством в случае угрозы свержения режима», считает Хенсман.

Далее в советской истории возник Михаил Горбачёв. Этот человек попытался возвратиться «к ленинскому антиимпериализму». Но у него ничего не вышло, потому как «ястребы-сталинисты» устроили госпереворот и посадили Горбачёва под домашний арест. Это укрепило власть Бориса Ельцина и (парадокс) ускорило развал СССР.

И вот теперь «к империалистической политике» вернулся Владимир Путин. По мнению автора, он начал «с жестокой войны против независимой Чечни», а закончил «аннексией Крыма».

Вывод автора: антиимпериалистическое наследие Ленина полностью «вытеснено».

Любопытно, заметим, что одной из ключевых фигур в возврате от «сталинизма» к «ленинизму» западные эксперты находят Михаила Горбачёва. Однако этому генсеку-президенту помешали: Ельцин «парадоксальным» образом занялся развалом СССР, а Путин унаследовал не ленинскую историческую линию, а сталинскую.

Впрочем, история на то и история, что изучает она прошлое. В будущее заглядывают футурологи — и по большей части их прогнозы неудачны. Поглядим, как оценят роль Путина в истории России и мира историки будущего. Считать его неким восприемником идей Сталина по меньшей мере забавно. С тем же успехом можно утверждать, что Россия XXI века ведёт народ к коммунизму, борется с религиозными предрассудками и отстаивает права трудящихся во всём мире.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 50

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  1. Vard Сегодня, 07:47
    Похоже любое действие направленное на защиту национальных интересов России вызывает форменную истерику на западе... Здесь есть одна особенность... если они нас ругают, то мы всё делаем правильно...
    Vard
    1. destination Сегодня, 07:53
      good Логично... hi Доклад закончил,ибо добавить нечего...
      destination
      1. Татьяна Сегодня, 08:05
        Вывод (иностранного) автора: антиимпериалистическое наследие Ленина полностью «вытеснено».
        Любопытно, заметим, что одной из ключевых фигур в возврате от «сталинизма» к «ленинизму» западные эксперты находят Михаила Горбачёва. Однако этому генсеку-президенту помешали: Ельцин «парадоксальным» образом занялся развалом СССР, а Путин унаследовал не ленинскую историческую линию, а сталинскую.
        Иностранец-"сказочник" может "разумничать" и писать всё, что ему угодно, про РИ/СССР/РФ, ведь он в России не живёт и ей не подотчётен! Тряпочкой ему рот издали не заткнёшь.
        Поэтому при его "ахинее" дать ему подтереться для приличия объективной критикой - и не замечать, игнорировать, его существование, как учёного, после!
        Татьяна
        1. destination Сегодня, 08:23
          Давно не виделись-рад безмерно... feel
          destination
          1. Татьяна Сегодня, 08:37
            Узнала Вас, Алексий Иванович, тоже! hi
            Бодрости и позитива Вам на весь день! drinks
            Татьяна
            1. dik-nsk Сегодня, 09:44
              Считать его неким восприемником идей Сталина по меньшей мере забавно
              не вижу забавного, согласен с сравнением - оба восстанавливают державу после либералов разрушителей... и дело не в названии партии - Ленин разрушитель как и Горбачев
              по мне так обозреватель несет не меньшую чушь..
              dik-nsk
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:07
        Если верить российским историческим событиям, то что-бы там, за бугром о нас не наговаривали, всё равно получают по морде когда уже приходят лично сами.
        товарищ ШУХЕР
        1. Монос Сегодня, 08:57
          В 1930-е годы Сталин совершил массовые убийства украинской интеллигенции и духовенства и насильственно изымал зерно у украинских крестьян, что привело к гибели миллионов


          Статейка - пошлая и бездарная попытка очернить нашу Историю. Судя по убогости контента, приложили руку хохляцкие нацики.
          Монос
          1. Светлана Сегодня, 10:35
            Цитата: Монос
            Статейка - пошлая и бездарная попытка очернить нашу Историю. Судя по убогости контента, приложили руку хохляцкие нацики.

            Статейка провокационная, типа: я с ними не согласен, но они, гады, так считают, что ж поделать? Вывод в статье противоречит основным утверждениям. Может, хватит иностранных аналитиков, походящих по своим высказываниям на древних укров, цитировать? Может, пора публиковать аналитику нашего российского Фурсова?
            Светлана
          2. лаврентий павлович Сегодня, 10:38
            Цитата: Монос
            В 1930-е годы Сталин совершил массовые убийства украинской интеллигенции и духовенства и насильственно изымал зерно у украинских крестьян, что привело к гибели миллионов


            Статейка - пошлая и бездарная попытка очернить нашу Историю. Судя по убогости контента, приложили руку хохляцкие нацики.

            Эко автора статейки зацепило, вообще то Сталин боролся с мировым империализмом, а здесь его в империалисты записали. О голодоморе американский историк М. Таугер, который на большом архивном материале показал подлинную картину голода 1932–1933 г : 1) в 1932 году случился очень тяжелый неурожай, который привел к голоду; 2) неурожай был вызван необычным сочетанием комплекса причин, среди которых засуха играла минимальную роль, главную же роль сыграли болезни растений, необычно широкое распространение вредителей и нехватка зерна, связанная с засухой 1931 года, дожди во время сева и уборки хлебов; 3) неурожай привел к тяжелому голоду, который распространился не только по Украине, но и практически по всему СССР, в особенности на Северном Кавказе и в Поволжье; 4) советское руководство, и в частности Сталин, не сумели получить информацию о масштабах голода; 5) Сталин и Политбюро из-за засухи 1931 года не имели резервов хлеба, но делали все от них зависящее, чтобы уменьшить людские потери от голода, и приняли все меры, чтобы голод больше не повторялся; 6) роль сопротивления крестьян коллективизации и роль отсутствия тягловой силы в возникновении голода были резко преувеличены в предыдущих публикациях.
            лаврентий павлович
    2. 79807420129 Сегодня, 07:58
      Путину до Сталина еще очень далеко,а читать западных идиетов и местную либерастню no
      79807420129
      1. Татьяна Сегодня, 08:26
        По мнению иностранцев
        Далее в советской истории возник Михаил Горбачёв. Этот человек попытался возвратиться «к ленинскому антиимпериализму». Но у него ничего не вышло, потому как «ястребы-сталинисты» устроили госпереворот и посадили Горбачёва под домашний арест. Это укрепило власть Бориса Ельцина и (парадокс) ускорило развал СССР.
        Иностранцы специально выворачивают сталинизм шиворот на выворот и неоконсервативно подменяют подлинные понятия!
        Татьяна
        1. aleks_29296 Сегодня, 08:43
          Как в воду глядел. Все точно про наше время.
          aleks_29296
      2. НасРать Сегодня, 08:49
        Цитата: 79807420129
        Путину до Сталина еще очень далеко.....


        У Путина и Сталина разнонаправленный вектор развития страны, поэтому с каждым годом Путин от Сталина становиться только дальше... bully
        НасРать
      3. Соломон Кейн Сегодня, 10:11
        Путину до Сталина еще очень далеко....

        Да не просто далеко...а, как до Луны ракообразно...
        При Сталине И.В. данное агентство давно спалили, не зависимо от его местоположения, Лондон или Сан-Франциско, а автор лежал(ла) в местном морге...
        Господа "иноцы" не видели ещё имперских амбиций - от Восточного Берлина до Китайского моря, от Северного Полюса до Тегерана....
        Рузвельт и Черчилль, не чета нынешним клоунам Трампу и Мэй, в полголоса говорили о Сталине у себя в Вашингтоне и Лондоне....
        Соломон Кейн
    3. Комментарий был удален.
    4. stalkerwalker Сегодня, 09:18
      Цитата: Vard
      если они нас ругают, то мы всё делаем правильно...

      Чем ближе сроки президентских выборов в России, тем изощрённее будет бред пациентов местных психушек, прикрывающиеся под вывесками "честных и независимых" эксперДов.
      "Главное - нести пургу с умным видом, положив одну руку на Библию, а другую держать в кармане." А.Родченков.
      stalkerwalker
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:49
    Два империалиста — Сталин да Путин
    Смешались в кучу кони, люди....
    Вот уж точно манная каша в головах этих аналитегов ! wassat wassat
    Uncle Lee
    1. Vard Сегодня, 07:50
      Да нет... на манную кашу то что у них в головах не похоже... скорее на некий продукт жизнедеятельности...
      Vard
      1. Хагалаз Сегодня, 08:01
        Конечный продукт..... Вы забыли уточнить hi
        Хагалаз
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:49
    Русские снова исповедуют «сталинский империализм».
    fool Западные клоуны дошли в своём маразме до предела.
    Еще Путин тайно контактирует с инопланетянами.А Россия использует инопланетные технологии.И через интернет облучает западный народ. bully
    Наблюдатель2014
  4. Altona Сегодня, 07:51
    Комментировать такое межеумие даже нет смысла. Ленин и Сталин проводили одну политику. Тут и нацистов приплели, и "порабощенные" народы. В общем, весь набор западных шаблонов и пропаганды, которые логически не связаны.
    Altona
    1. Карен Сегодня, 08:04
      Цитата: Altona
      Комментировать такое межеумие даже нет смысла. Ленин и Сталин проводили одну политику. Тут и нацистов приплели, и "порабощенные" народы. В общем, весь набор западных шаблонов и пропаганды, которые логически не связаны.

      Ничего удивительного... Долгое чтение западной периодики неминуемо приведет к редициву из классики... ну врача типа долго что сидел в палате одной.
      Карен
      1. BerBer Сегодня, 08:22
        Источники данного опуса взяты из социальных сетей и периодики. Поэтому ничего удивительного.
        BerBer
    2. Лопатов Сегодня, 08:10
      Цитата: Altona
      и "порабощенные" народы.

      Между прочем, у штампа о "порабощённых народах" есть вполне конкретный автор- Геббельс
      Лопатов
  5. Сергей-svs Сегодня, 07:53
    Русские снова исповедуют «сталинский империализм». Именно так обстоят дела при Путине, считают некоторые западные аналитики.

    Западная либересня, никак не поймёт, что мы Путина критикуем не потому, что он - "слишком Путин", а за то, что он - "маловато Сталин"! yes
    Сергей-svs
  6. штольц Сегодня, 07:56
    Цитата: Наблюдатель2014
    Русские снова исповедуют «сталинский империализм»

    И это радует, главное, что не горбачёвское или ельцинское предательство и идиотизм.
    штольц
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:02
    к «империализму Сталина, нацеленному на геноцид»

    Ну если нынешняя политика России нацелена на геноцид, то западным "специалистам" по нашей стране пора уйти на покой и не выпячивать свою дремучую глупость. Понятно, что все происходящее в России их не только бесит, но еще и пугает своей открытостью и стремлением решать свои вопросы без чужой подсказки. Но не до такой же степени опускаться.
    rotmistr60
  8. iliitchitch Сегодня, 08:14
    Торчки , как всегда , предельно логичны , со своей колокольни . Иван 4 , Николай 1 , Сталин , теперь вот Путин - негодяи . Потому что болт на них ложили . Шипят , аки змеи , но страшно им , оч. страшно . Не , не кинутся , трусливые слишком .
    iliitchitch
  9. Евродав Сегодня, 08:16
    Цитата: 79807420129
    Путину до Сталина еще очень далеко,а читать западных идиетов и местную либерастню no

    Именно так!
    Евродав
  10. Евродав Сегодня, 08:18
    Цитата: iliitchitch
    Торчки , как всегда , предельно логичны , со своей колокольни . Иван 4 , Николай 1 , Сталин , теперь вот Путин - негодяи . Потому что болт на них ложили . Шипят , аки змеи , но страшно им , оч. страшно . Не , не кинутся , трусливые слишком .

    Не кинутся, ибо давно поняли- силой взять нас не получится, только развалом изнутри!
    Евродав
  11. bratchanin3 Сегодня, 08:25
    А не послать этот Запад по-русски, куда подальше?
    bratchanin3
    1. мордвин 3 Сегодня, 08:29
      Низзя. Партнеры, маму их так.
      мордвин 3
      1. Джедай Сегодня, 08:40
        А жаль. Загнуть бы им, да позаковыристее, этажа так в 44 - пусть бы тамошние толмачи разбирали до посинения изыски "великого и могучего". feel
        Джедай
        1. мордвин 3 Сегодня, 08:44
          Да я не против, только они все равно ни хрена (растение такое) не поймут. Что мать Кузьмы, что коза Сидора, для них -темный лес. Пусть сидят раком за камнем. laughing
          мордвин 3
      2. CT-55_11-9009 Сегодня, 08:54
        Партнёры ,говорите? Тогда понадописывать страницы две 5-м шрифтом выгодных нам доп. статей в договорах . Будет, считайте, то же самое, что и
        Цитата: bratchanin3
        послать этот Запад по-русски, куда подальше?

        .
        CT-55_11-9009
        1. мордвин 3 Сегодня, 09:01
          У Димона мозгов не хватит на две страницы. Не будите его, пусть спит. Устал он.
          мордвин 3
  12. Евродав Сегодня, 08:29
    Цитата: Наблюдатель2014
    Русские снова исповедуют «сталинский империализм».
    fool Западные клоуны дошли в своём маразме до предела.
    Еще Путин тайно контактирует с инопланетянами.А Россия использует инопланетные технологии.И через интернет облучает западный народ. bully

    Ну и как говорил Рагозин, который для некоторый как красная тряпка для быка, если говорят, то не надо ничего опровергать: Путин и рептилоиды- да, сейчас у них планёрка идет! Инопланетные технологии- да, только что три звездолета полных подвезли! Русские хотят создать империю- да, только что получили прошения на высочайшее имя от десяти космических наций о вхождении в состав РФ в качестве субъектов Федерации!
    И пусть у них лопнут бестолковки от собственного идиотизма!
    Евродав
    1. iliitchitch Сегодня, 08:49
      Цитата: Евродав
      Путин и рептилоиды- да, сейчас у них планёрка идет! Инопланетные технологии- да, только что три звездолета полных подвезли! Русские хотят создать империю- да, только что получили прошения на высочайшее имя от десяти космических наций о вхождении в состав РФ в качестве субъектов Федерации!
      И пусть у них лопнут бестолковки от собственного идиотизма!

      wassat Стока кокса в колумбии нету , чтобы они такое осознали . На баяны с герычем перейдут . Вот это будет ВМЕШАТЕЛЬСТВО и ДИВЕРСИЯ , а то всё выборы-хакеры какие-то .
      iliitchitch
  13. Евродав Сегодня, 08:34
    Цитата: Altona
    Комментировать такое межеумие даже нет смысла. Ленин и Сталин проводили одну политику. Тут и нацистов приплели, и "порабощенные" народы. В общем, весь набор западных шаблонов и пропаганды, которые логически не связаны.

    По Ленину: Россия- хворост для разжигания мировой реаолюции! По Сталину: социализм в отдельно взятой стране! Ну просто "одна" политика?
    Евродав
  14. санчо Сегодня, 08:47
    Всётаки анаЛитик русское слово
    санчо
  15. BAI Сегодня, 08:53
    Все словоблудие ради этой фразы:
    «был эффективным пособником нацистов в течение первых двух лет Второй мировой войны».

    Потом "2 года" исчезнут, следующим шагом будет замена "пособника" на "виновника" и цель достигнута.
    BAI
  16. dvina71 Сегодня, 08:55
    Именно так выглядит сова натянута на глобус..суть статьи обсуждать совершенно нет желания..
    dvina71
  17. Стирбьорн Сегодня, 09:08
    При Сталине ресурсы страны шли на ее развитие, строились заводы, образование и медицины были бесплатные и общедоступные, а при Путине основной источник дохода бюджета - продажа нефти и газа за бугор.
    Стирбьорн
    1. sogdy Сегодня, 10:33
      Цитата: Стирбьорн
      При Сталине ресурсы страны шли на ее развитие

      то есть продажа ресурсов - в бюджет - развитие страны
      Цитата: Стирбьорн
      ри Путине основной источник дохода бюджета - продажа нефти и газа за бугор.

      ??????? покажите хоть одно отличие!
      sogdy
  18. Topotun Сегодня, 09:27
    Статья БРЕД. Обсуждать нет смысла.
    Topotun
  19. rocket757 Сегодня, 09:29
    Цитата: Vard
    Похоже любое действие направленное на защиту национальных интересов России вызывает форменную истерику на западе... Здесь есть одна особенность... если они нас ругают, то мы всё делаем правильно...

    Правильно мож то, что сохраняется самобытность народа ... а то, что наши баре поссорились с барями другой стороны эт просто сложилось так. Кто то оказался жаднее, чем противоположной стороне хотелось\допускалось.Народ просто виноватее всех оказался, со всех сторон ... потому как ему, народу, жить хочется нормально! В данный момент, альтернативы видятся оченно туманные, потому и поддерживать приходится, хоть и не за народ болящих, но своих барей!!!
    rocket757
  20. Esoteric Сегодня, 09:30
    Говорить о Ленине и Сталине, сравнивать их несколькими абзацами чрезвычайно не умно. Даже комментировать не стану...
    Esoteric
  21. andrej-shironov Сегодня, 09:31
    Не, ну я понимаю что образование у них ещё хуже чем наше! Но быть настолько кхм, недалёким как этот Хесман, это надо умудриться. Да где Путин и где Сталин! Величие фигур даже близко не сравнимо и не в пользу Путина.
    andrej-shironov
  22. Alekseits Сегодня, 10:26
    Цитата: Vard
    Похоже любое действие направленное на защиту национальных интересов России вызывает форменную истерику на западе... Здесь есть одна особенность... если они нас ругают, то мы всё делаем правильно...

    Не похоже, а так оно и есть.
    Alekseits
  23. Mavrikiy Сегодня, 10:58
    Русские снова исповедуют «сталинский империализм». Да это ладно.
    Запад снова исповедуют «гитлеровский фашизм»! Вот что с Западом делать будем?
    Сами пойдем или Искандера пошлем?
    Mavrikiy
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