Как коварные русские сделали Каталонию «новым Крымом»
Мадрид обсуждает с «европейскими партнёрами» очередное «вмешательство русских». Понятно, какое: каталонские события «спровоцировал» Кремль. Уже дошло и до сравнения с «аннексией Крыма». Видимо, скоро Испания столкнётся с «зелёными человечками».
Сказанное в анонсе материале вовсе не шутка. Точнее, не совсем шутка. Об обсуждении с партнёрами по Евросоюзу «вмешательства» России в дела Испании действительно заявил на встрече министров иностранных дел и обороны государств ЕС Альфонсо Дастис Кеседо, испанский министр иностранных дел. Заявление носило весьма грозный характер. Речь зашла даже об обороне!
Свою речь господин Кеседо произнёс тотчас по прибытии на встречу европейских министров. По его словам, Мадрид желает обсудить с европейскими партнёрами вопрос «дезинформации», сложившейся вокруг «каталонского кризиса».
«Мы обсудим много вопросов, самый важный — запуск структурированного сотрудничества в области безопасности и обороны, — цитирует главу испанского внешнеполитического ведомства ТАСС. — Я затрону тему вмешательства, или как развивались вопросы по дезинформации, манипуляции вокруг референдума в Каталонии и последующего хода событий…»
В российском посольстве в Мадриде, сообщает ТАСС, отметили, что сообщения иных испанских СМИ о наличии «российского следа» в каталонском кризисе не способствуют обнаружению читателями прессы истинных причин проблем в названном регионе. «В России, как и в Испании, журналисты обладают свободой формулировать свои собственные мнения, но наша журналистская культура не позволяет распространять липовые новости», — прокомментировали последние испанские «сводки» в дипломатическом представительстве.
Эта отповедь дипломатов появилась, разумеется, не на пустом месте. Для неё были самые веские основания.
Упомянутый выше Альфонсо Дастис на прошлой неделе заявил в интервью, что «существуют весьма убедительные доклады», и их данные «свидетельствуют» о том, что за «некими действиями», обращёнными против Испании, стоят «русские сайты или хакеры». Эти действия могут «дестабилизировать» весь Евросоюз. По словам министра, которые приводит газета «El Pais», Россия «уже некоторое время» заинтересована в такого рода процессах, поскольку, чувствует себя «неуютно» на фоне «единства» проекта единой Европы.
Ввиду такой оценки стратегии Кремля господин Дастис заявил, что действия «русских сайтов» попадут под прицел: их «изучат», и не только в Испании, но и на уровне ЕС. Результатом «изучения» станет выработка стратегии «противостояния пропаганде», которую русские хакеры «ведут против ЕС».
В другом материале этой же «El Pais» господа «изучающие» указали на ещё большее число «фактов», указывающих на действия не только России, но и… Венесуэлы. Хакеры, интересующиеся свободой Каталонии, водятся и там.
Испанское правительство констатировало: «вмешательство» в Каталонии организовано «хакерами» из России и Венесуэлы. Об этом сообщается в самом начале материала, и в заголовке тоже.
По мнению членов правительства Испании, версия о вмешательстве хакеров, «прописанных» в России и Венесуэле, является «убедительной». Именно хакеры и стали причиной «институционального кризиса в Каталонии». Каких-либо конкретных аргументов, указывающих на следы хакеров, ведущих откуда-нибудь из пригородов Москвы, в этом заявлении не содержится.
Тем не менее, по словам официального представителя правительства Иньиго Мендеса де Виго и министра обороны Марии Долорес де Коспедаль, тема является серьёзной. «Это серьёзная тема, — отметил Мендес де Виго, — поскольку демократия должна противостоять вызовам, брошенным при помощи новых технологий». Подобные технологии, добавил представитель правительства, «не ведают границ», а посему «проблема должна решаться на уровне Евросоюза».
Что касается мнения министра обороны Испании, то эта храбрая женщина заявила: «Правительство убедилось: многие сообщения и вмешательства, устроенные через социальные сети, поступают с территории России». Мария Долорес де Коспедаль даже повторила это дважды: «Я использовала ясную формулировку. С территории России!»
Странно, что эта дама не топнула ногой.
Правда, далее последовала смягчающая оговорка. Любят на Западе «оговариваться», когда доказательств нет.
«Сказанное не обязательно означает, что мы [правительство Испании] уже убеждены в том, что это правительство России. А потому нужно действовать с максимальной осторожностью. Следует с предельной чёткостью определить, какое у них [атак хакеров] происхождение. Они идут частично с территории России, а частично — с других [территорий], для Евросоюза тоже посторонних. Сейчас это уточняется».
Здесь-то и прозвучало, опять же, без конкретики, указание на Венесуэлу. Это уже не слова министра обороны, а сообщение газеты. Как передаёт издание, «позднее» некие «источники в правительстве» выявили, что одна из этих «посторонних для ЕС» территорий — Венесуэла. Зачем Венесуэле понадобилось «ломать» Испанию, влезая в дела её и Каталонии, не уточняется. Может, Путин приказал? Никакой информации на сей счёт нет. И, вероятно, не будет. Не говорится и о том, каким образом испанские специалисты выявили «русский след».
Даже в США по поводу выборов 2016 года до сих пор никто не уверен: «побывали» ли там нанятые Кремлём бойцы невидимого фронта? Никаких реальных фактов и аргументов попросту не существует. Также до сих пор не доказано, что мистер Трамп участвовал в каком-либо «сговоре с русскими», о котором очень много писали в крупной (не жёлтой) американской прессе. Иные оппоненты Трампа договорились уже и до импичмента президенту, однако компромата до сих пор не найдено. А вот бдительные испанцы доказали всё за считанные дни. Сомнительно? Невозможно!
Что думают на этот счёт российские эксперты?
По словам ст. преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачёва, который ответил на вопросы «Свободной прессы», внешний фактор в каталонских событиях значение имеет, но он сводится не к России и даже не к ЕС, а к внутренним причинам.
«Роль России здесь близится к нулю, роль США — минимальна. Хакеры же здесь ничьи ни на что повлиять не могут — хоть с Марса, хоть с Венеры», — иронизирует эксперт.
Что касается «структур Сороса», о которых ранее писали, что они якобы могли поддерживать деньгами сторонников отделения Каталонии, а также собирали данные о «пророссийски настроенных» журналистах и политологах Испании, то на эту тему эксперт высказался так: «Собирать сведения о пророссийских журналистах и политологах структуры Сороса, безусловно, могли. Как и содействовать сторонникам независимости Каталонии они тоже могли. В конце концов, международному авантюристу Соросу (как представляется ему) вроде бы проще иметь дело не с относительно сильной и большой Испанией, а с более мелкой Каталонией и ослабленной Испанией. Но это тоже бабушка надвое сказала: совершенно не факт, что каталонские власти станут плясать под его дудку…» Ну а самому Евросоюзу, о чьей роли тоже говорят, раскачивать лодку, доводя дело до кровопролития, смысла нет: Евросоюзу «не нужна такая проблема на своей территории». И всё же силы в ЕС «существуют разнонаправленные», отметил Трухачёв. Есть и противники перекройки границ, есть и такая прослойка евробюрократии, которая полагает, что иметь дело с сильным государством — хуже, чем с двумя государствами послабее. Поэтому эксперт не исключает, что «внутри европейских чиновников есть силы, подыгрывающие каталонским сепаратистам».
Указания же на «вмешательство» России — это попытка Мадрида «перетянуть руководство ЕС на свою сторону, получить от них мандат одобрения на любые действия властей». Руководство Испании, отмечает эксперт, знает, кого и чего боится европейская бюрократия. И теперь обсуждением этой темы в ЕС «могут воспользоваться отмороженные русофобы, которые захотят ужесточить санкции против России».
Наконец, добавим, Мадрид и международные эксперты решительно намекнули на тождество «аннексии Крыма» и ситуации в Каталонии.
Цель Кремля — «легитимировать аннексию Крыма» (legitimar la anexión de Crimea), написала в специальной врезке газета «El Pais».
«Машина» русской пропаганды, наблюдая за борьбой «каталонских сепаратистов», увидела свой шанс, а именно возможность придать «легитимность» движению за независимость, «выгодному Кремлю». Речь в заметке не о Каталонии, речь о Крыме!
«Легитимность» Кремль намерен придать, по мнению испанской газеты, «аннексии Крыма и Донбасса» (la anexión de la península de Crimea y el Donbás), которые произошли во время конфликта 2014 года. (Каким образом русские сумели «аннексировать» Донбасс, не уточняется.)
Эксперт Донара Бароджян из Атлантического совета смело заявила, что «СМИ сепаратистов, окопавшихся на востоке Украины, сделали попытку использовать каталонский кризис ради легитимации незаконной аннексии Крыма». Бароджян убеждена, что каталонский кризис дал возможность «заново проявиться аргументам русских, а также лидеров [донбасских] сепаратистов». Это те самые аргументы, что уже были использованы в 2014 году на Украине.
Ну, ежели оно так, дорогой Брюссель, тогда мотай себе на ус: пока поляки, литовцы и финны ждали атаки путинской военной машины, Кремль без единого выстрела взял Каталонию.
Сказанное в анонсе материале вовсе не шутка. Точнее, не совсем шутка. Об обсуждении с партнёрами по Евросоюзу «вмешательства» России в дела Испании действительно заявил на встрече министров иностранных дел и обороны государств ЕС Альфонсо Дастис Кеседо, испанский министр иностранных дел. Заявление носило весьма грозный характер. Речь зашла даже об обороне!
Свою речь господин Кеседо произнёс тотчас по прибытии на встречу европейских министров. По его словам, Мадрид желает обсудить с европейскими партнёрами вопрос «дезинформации», сложившейся вокруг «каталонского кризиса».
«Мы обсудим много вопросов, самый важный — запуск структурированного сотрудничества в области безопасности и обороны, — цитирует главу испанского внешнеполитического ведомства ТАСС. — Я затрону тему вмешательства, или как развивались вопросы по дезинформации, манипуляции вокруг референдума в Каталонии и последующего хода событий…»
В российском посольстве в Мадриде, сообщает ТАСС, отметили, что сообщения иных испанских СМИ о наличии «российского следа» в каталонском кризисе не способствуют обнаружению читателями прессы истинных причин проблем в названном регионе. «В России, как и в Испании, журналисты обладают свободой формулировать свои собственные мнения, но наша журналистская культура не позволяет распространять липовые новости», — прокомментировали последние испанские «сводки» в дипломатическом представительстве.
Эта отповедь дипломатов появилась, разумеется, не на пустом месте. Для неё были самые веские основания.
Упомянутый выше Альфонсо Дастис на прошлой неделе заявил в интервью, что «существуют весьма убедительные доклады», и их данные «свидетельствуют» о том, что за «некими действиями», обращёнными против Испании, стоят «русские сайты или хакеры». Эти действия могут «дестабилизировать» весь Евросоюз. По словам министра, которые приводит газета «El Pais», Россия «уже некоторое время» заинтересована в такого рода процессах, поскольку, чувствует себя «неуютно» на фоне «единства» проекта единой Европы.
Ввиду такой оценки стратегии Кремля господин Дастис заявил, что действия «русских сайтов» попадут под прицел: их «изучат», и не только в Испании, но и на уровне ЕС. Результатом «изучения» станет выработка стратегии «противостояния пропаганде», которую русские хакеры «ведут против ЕС».
В другом материале этой же «El Pais» господа «изучающие» указали на ещё большее число «фактов», указывающих на действия не только России, но и… Венесуэлы. Хакеры, интересующиеся свободой Каталонии, водятся и там.
Испанское правительство констатировало: «вмешательство» в Каталонии организовано «хакерами» из России и Венесуэлы. Об этом сообщается в самом начале материала, и в заголовке тоже.
По мнению членов правительства Испании, версия о вмешательстве хакеров, «прописанных» в России и Венесуэле, является «убедительной». Именно хакеры и стали причиной «институционального кризиса в Каталонии». Каких-либо конкретных аргументов, указывающих на следы хакеров, ведущих откуда-нибудь из пригородов Москвы, в этом заявлении не содержится.
Тем не менее, по словам официального представителя правительства Иньиго Мендеса де Виго и министра обороны Марии Долорес де Коспедаль, тема является серьёзной. «Это серьёзная тема, — отметил Мендес де Виго, — поскольку демократия должна противостоять вызовам, брошенным при помощи новых технологий». Подобные технологии, добавил представитель правительства, «не ведают границ», а посему «проблема должна решаться на уровне Евросоюза».
Что касается мнения министра обороны Испании, то эта храбрая женщина заявила: «Правительство убедилось: многие сообщения и вмешательства, устроенные через социальные сети, поступают с территории России». Мария Долорес де Коспедаль даже повторила это дважды: «Я использовала ясную формулировку. С территории России!»
Странно, что эта дама не топнула ногой.
Правда, далее последовала смягчающая оговорка. Любят на Западе «оговариваться», когда доказательств нет.
«Сказанное не обязательно означает, что мы [правительство Испании] уже убеждены в том, что это правительство России. А потому нужно действовать с максимальной осторожностью. Следует с предельной чёткостью определить, какое у них [атак хакеров] происхождение. Они идут частично с территории России, а частично — с других [территорий], для Евросоюза тоже посторонних. Сейчас это уточняется».
Здесь-то и прозвучало, опять же, без конкретики, указание на Венесуэлу. Это уже не слова министра обороны, а сообщение газеты. Как передаёт издание, «позднее» некие «источники в правительстве» выявили, что одна из этих «посторонних для ЕС» территорий — Венесуэла. Зачем Венесуэле понадобилось «ломать» Испанию, влезая в дела её и Каталонии, не уточняется. Может, Путин приказал? Никакой информации на сей счёт нет. И, вероятно, не будет. Не говорится и о том, каким образом испанские специалисты выявили «русский след».
Даже в США по поводу выборов 2016 года до сих пор никто не уверен: «побывали» ли там нанятые Кремлём бойцы невидимого фронта? Никаких реальных фактов и аргументов попросту не существует. Также до сих пор не доказано, что мистер Трамп участвовал в каком-либо «сговоре с русскими», о котором очень много писали в крупной (не жёлтой) американской прессе. Иные оппоненты Трампа договорились уже и до импичмента президенту, однако компромата до сих пор не найдено. А вот бдительные испанцы доказали всё за считанные дни. Сомнительно? Невозможно!
Что думают на этот счёт российские эксперты?
По словам ст. преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачёва, который ответил на вопросы «Свободной прессы», внешний фактор в каталонских событиях значение имеет, но он сводится не к России и даже не к ЕС, а к внутренним причинам.
«Роль России здесь близится к нулю, роль США — минимальна. Хакеры же здесь ничьи ни на что повлиять не могут — хоть с Марса, хоть с Венеры», — иронизирует эксперт.
«ЕС, естественно, не мог здесь остаться в стороне, ибо Испания входит в его состав. Но и его роль я бы не преувеличивал. Происходящее в Каталонии обуславливается прежде всего внутренними причинами, многим из которых не одна сотня лет».
Что касается «структур Сороса», о которых ранее писали, что они якобы могли поддерживать деньгами сторонников отделения Каталонии, а также собирали данные о «пророссийски настроенных» журналистах и политологах Испании, то на эту тему эксперт высказался так: «Собирать сведения о пророссийских журналистах и политологах структуры Сороса, безусловно, могли. Как и содействовать сторонникам независимости Каталонии они тоже могли. В конце концов, международному авантюристу Соросу (как представляется ему) вроде бы проще иметь дело не с относительно сильной и большой Испанией, а с более мелкой Каталонией и ослабленной Испанией. Но это тоже бабушка надвое сказала: совершенно не факт, что каталонские власти станут плясать под его дудку…» Ну а самому Евросоюзу, о чьей роли тоже говорят, раскачивать лодку, доводя дело до кровопролития, смысла нет: Евросоюзу «не нужна такая проблема на своей территории». И всё же силы в ЕС «существуют разнонаправленные», отметил Трухачёв. Есть и противники перекройки границ, есть и такая прослойка евробюрократии, которая полагает, что иметь дело с сильным государством — хуже, чем с двумя государствами послабее. Поэтому эксперт не исключает, что «внутри европейских чиновников есть силы, подыгрывающие каталонским сепаратистам».
Указания же на «вмешательство» России — это попытка Мадрида «перетянуть руководство ЕС на свою сторону, получить от них мандат одобрения на любые действия властей». Руководство Испании, отмечает эксперт, знает, кого и чего боится европейская бюрократия. И теперь обсуждением этой темы в ЕС «могут воспользоваться отмороженные русофобы, которые захотят ужесточить санкции против России».
Наконец, добавим, Мадрид и международные эксперты решительно намекнули на тождество «аннексии Крыма» и ситуации в Каталонии.
Цель Кремля — «легитимировать аннексию Крыма» (legitimar la anexión de Crimea), написала в специальной врезке газета «El Pais».
«Машина» русской пропаганды, наблюдая за борьбой «каталонских сепаратистов», увидела свой шанс, а именно возможность придать «легитимность» движению за независимость, «выгодному Кремлю». Речь в заметке не о Каталонии, речь о Крыме!
«Легитимность» Кремль намерен придать, по мнению испанской газеты, «аннексии Крыма и Донбасса» (la anexión de la península de Crimea y el Donbás), которые произошли во время конфликта 2014 года. (Каким образом русские сумели «аннексировать» Донбасс, не уточняется.)
Эксперт Донара Бароджян из Атлантического совета смело заявила, что «СМИ сепаратистов, окопавшихся на востоке Украины, сделали попытку использовать каталонский кризис ради легитимации незаконной аннексии Крыма». Бароджян убеждена, что каталонский кризис дал возможность «заново проявиться аргументам русских, а также лидеров [донбасских] сепаратистов». Это те самые аргументы, что уже были использованы в 2014 году на Украине.
Ну, ежели оно так, дорогой Брюссель, тогда мотай себе на ус: пока поляки, литовцы и финны ждали атаки путинской военной машины, Кремль без единого выстрела взял Каталонию.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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