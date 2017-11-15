Как коварные русские сделали Каталонию «новым Крымом»

«ЕС, естественно, не мог здесь остаться в стороне, ибо Испания входит в его состав. Но и его роль я бы не преувеличивал. Происходящее в Каталонии обуславливается прежде всего внутренними причинами, многим из которых не одна сотня лет».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru