Военная обстановка в Сирии: Боевикам удалось отбить свой «последний оплот»

Согласно данным ряда арабских источников, а также государственного информационного агентства Ирана, боевики ИГИЛ восстановили контроль над большей частью города Абу-Кемаль, который два дня назад был отбит у террористов. Это стало возможным благодаря переброски свежих сил из Ирака, а также наличия у противника большого количества противотанковых комплексов. Однако и у сирийской армии есть успехи: точечным ударом были уничтожены три полевых командиров террористов, включая высокопоставленного члена игиловского совета Шуры.