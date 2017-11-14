11:28 14 ноября

Военная обстановка в Сирии: Боевикам удалось отбить свой «последний оплот»

Согласно данным ряда арабских источников, а также государственного информационного агентства Ирана, боевики ИГИЛ восстановили контроль над большей частью города Абу-Кемаль, который два дня назад был отбит у террористов. Это стало возможным благодаря переброски свежих сил из Ирака, а также наличия у противника большого количества противотанковых комплексов. Однако и у сирийской армии есть успехи: точечным ударом были уничтожены три полевых командиров террористов, включая высокопоставленного члена игиловского совета Шуры.




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Комментарии 3

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  1. xetai9977 Сегодня, 10:38
    Ну вот, подтвердилось. Вчера сообщения об этом пользователи встретили в штыки. называли " чернухой" и " недоброжелатели, бросающие тень на успехи в Сирии"
    xetai9977
    1. Dashout Сегодня, 11:01
      Вот именно! Зачем врать? Почему не сказать правду?
      Dashout
  2. К0щей Сегодня, 10:59
    ну хоть нет сообщений, что опять наши обороняли все это дело, пока сирийцы ох...ли или драпали бросив технику.
    К0щей
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