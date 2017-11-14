11:20 14 ноября

В Таджикистане начинается антитеррористическое учение сил ОДКБ

В Таджикистане прошла церемония открытия антитеррористического учения Коллективных сил ОДКБ, в ходе которого будут отработаны совместные действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горах, сообщает РИА Новости.

В Таджикистане начинается антитеррористическое учение сил ОДКБ


Учение продлится до 20 ноября.


Это финальная часть наших мероприятий по совместной оперативной боевой подготовке в 2017 году. Будет организована работа командования Коллективными силами по определению замысла, выработке решений, организации всех видов обеспечения. Для подразделений на каждом полигоне каждый день будут проходить отдельные эпизоды с боевой работой,
рассказал агентству начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Он подчеркнул, что «наиболее серьезный, решающий день будет 17 ноября на полигоне "Харбмайдон"».

Основная цель учения – «совершенствование системы управления Коллективными силами ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, а также улучшение оперативного взаимодействия между штабами различных государств и уровней».

Кроме того, маневры рассчитаны на «сопряжение систем управления войсками и оружием». Командиры смогут применить «практические навыки в планировании боевых действий и управлении войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов».

«В ходе учения, которое пройдет в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах вооруженных сил Республики Таджикистан, будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО», – отметили в секретариате ОДКБ.

Всего в маневрах задействовано «более 5 тысяч военнослужащих, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", самолеты дальней и фронтовой авиации, беспилотники».

Учение носит «сугубо оборонительный характер» и является завершающим этапом оперативно-стратегических маневров ОДКБ «Боевое братство-2017».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. 210окв Сегодня, 09:50
    Учение-это хорошо конечно.А вот ОДКБ..?В случае чего,не дай Бог,мы будем сами все разруливать..И без ОДКБ...
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 09:53
      Цитата: 210окв
      А вот ОДКБ..?В случае чего,не дай Бог,мы будем сами все разруливать..И без ОДКБ...

      Согласен....ОДКБ - мёртвое...
      Чёрный
    2. лысова Сегодня, 10:06
      Так оно и будет, но куда деваться - направление взрывоопасное.
      лысова
  2. andre Сегодня, 10:06
    Если рассматривать пройденный путь как 25-летний отрезок, то придется признать, что первые десять лет хотя и заложили концептуальную основу для дальнейшего развития, но не дали значимых практических результатов, что привело к выходу из Договора Азербайджана, Грузии и Узбекистана в 1999 г. (Правление пьяного и рыжего) Вместе с тем можно сказать, что ожидания этих стран были несколько завышенными, и Договор о коллективной безопасности, направленный на реакцию на внешнюю агрессию, никак не мог обеспечить урегулирование внутрирегиональных конфликтов.
    Ну хоть на что то повлияла
    Потенциал урегулирования конфликтов: причем здесь речь идет не только о Коллективных миротворческих силах, которые пока не были задействованы в реальных операциях, а о политическом весе Генерального секретаря ОДКБ и его аппарата, которые неоднократно принимали участие в политических консультациях по поводу урегулирования кризисных ситуаций в Центральной Азии — например, в Киргизии в 2010 г. или по поводу пограничного конфликта Киргизии и Таджикистана в 2014 г.
    andre
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