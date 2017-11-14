В Таджикистане начинается антитеррористическое учение сил ОДКБ

Это финальная часть наших мероприятий по совместной оперативной боевой подготовке в 2017 году. Будет организована работа командования Коллективными силами по определению замысла, выработке решений, организации всех видов обеспечения. Для подразделений на каждом полигоне каждый день будут проходить отдельные эпизоды с боевой работой,

В Таджикистане прошла церемония открытия антитеррористического учения Коллективных сил ОДКБ, в ходе которого будут отработаны совместные действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горах, сообщает РИА Новости Учение продлится до 20 ноября.рассказал агентству начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.Он подчеркнул, что «наиболее серьезный, решающий день будет 17 ноября на полигоне "Харбмайдон"».Основная цель учения – «совершенствование системы управления Коллективными силами ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, а также улучшение оперативного взаимодействия между штабами различных государств и уровней».Кроме того, маневры рассчитаны на «сопряжение систем управления войсками и оружием». Командиры смогут применить «практические навыки в планировании боевых действий и управлении войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов».«В ходе учения, которое пройдет в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах вооруженных сил Республики Таджикистан, будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО», – отметили в секретариате ОДКБ.Всего в маневрах задействовано «более 5 тысяч военнослужащих, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", самолеты дальней и фронтовой авиации, беспилотники».Учение носит «сугубо оборонительный характер» и является завершающим этапом оперативно-стратегических маневров ОДКБ «Боевое братство-2017».