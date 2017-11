Sexual harassment: старая дубинка – новые масштабы

Буквально на наших глазах, в эти дни, старая информационная дубинка для неугодных, но состоявшихся политических и общественных деятелей обретает новую мощь. Сексуальный скандал вокруг Харви Вайнштейна не только набирает обороты, но трансформируется в целое движение, явственно напоминающее охоту на ведьм в лучших традициях маккартизма.Казалось бы, причём здесь политика? Буря пока задела только богемную тусовку Голливуда и прошлась по Харви, Кевину Спейси, Бретту Ратнеру и Стивену Сигалу (да, на орехи досталось и старичку-боевичку), но не тут-то было. Естественно, что данные фамилии более известны в наших краях, потому они и фигурировали в СМИ. Но… Ураган под названием «я вспомнила неприятный взгляд» унёс граждан более влиятельных в США, но менее известных у нас. На данный момент Майкл Ореске, некогда занимавший руководящую должность в National Public Radio и бывший до этого редактором The New York Times, подал в отставку после того как три барышни «вспомнили» о его неудачном опыте их соблазнения. Вместе с Майклом в информационный отстойник полетел с десяток журналистов и корреспондентов разного уровня. И всех до единого смыло той же волной, что и бедолагу Вайнштейна.Когда это цунами дойдёт до политиков, оставалось вопросом времени. И оно пришло. В начале ноября этого года спикер палаты представителей штата Кентукки Джефф Гувер (республиканец) был вынужден снять с себя полномочия. Нет, никаких изнасилований за спиной Джеффа не наблюдалось, в качестве обвинений приводились «непозволительные» текстовые сообщения. В общём, всё то, что умещается в трендовое словечко харрасмент. И теперь, если эта эфемерная идиома появляется рядом с вашей фамилией – только держись. Кстати, сам Гувер 10 ноября, после развернувшейся в СМИ травле, не долго думая, схватился за сердце и отбыл в больницу. Так что, если в самых демократичных штатах Америки вдруг появятся вполне реальные погибшие от «борьбы с сексуальными домогательствами», лично я не удивлюсь.Но старая дубинка продолжает тяжелеть, обретая новые масштабы. Вроде бы, куда уж дальше? Но, видимо, слишком для многих этот инструмент крайне важен. 12 ноября в Голливуде прошел массовый марш против сексуального насилия под лозунгом «Я тоже!» (или «меня тоже», следуя их логике). Свою поддержку уличной тусовке выразили известная повелительница обывательских мозгов Опра Уинфри, обаятельная помощница «Леона» Натали Портман, продюсер Кэти Шульман и ещё с десяток персонажей разного калибра. С одной стороны удивляться нечему. В стране, в которой участники политического митинга против президента носят шапки в виде женских гениталий, и не такое возможно. Однако для максимальной «милоты» картинки участники марша приволокли с собой даже 4-летних детей, чем неприкрыто гордились, присобачив к ничего не понимающим малышам таблички – «me too».Кроме того, Академия кинематографических искусств и наук, что в Калифорнии уже заявила о разработке некоего «кодекса поведения». А «инициативная группа» из наиболее озабоченных «проблемой» граждан (всё та же Опра, Натали и блондинка Риз Уизерспун) вообще приняла решение о создании некоего «плана действий» по борьбе с сексуальными домогательствами, как они сами признали, в самых различных сферах человеческой жизни. Что означает непаханое поле для самых разнообразных спекуляций.Разумеется, не остались в стороне и тенденциозные западные СМИ. Каждый новый виток скандала, засасывающего всё большее количество людей, во всех подробностях освещается и в NBC, и в USA Today, и в The New York Times, и даже в британской Daily Mail, которая живо переняла передовой опыт американских коллег по раскрутке информационно-политического инструмента, теперь уже новой формации.К примеру, The New York Times уже самоутвердилась на ниве «борьба с сексуальными домогательствами», выложив список «обвиняемых» в хронологическом порядке с подробной справкой о профессиональной деятельности и фотографиями. Не хватало разве что домашнего адреса граждан и схемы проезда. Вышел эдакий «чёрный список» в люстрационном стиле наших украинствующих друзей.И всё это происходит на фоне того, как очередная партия вышедших из комы гражданок вспоминают о своём опыте сексуальных домогательств со стороны долгоиграющего Харви Вайнштейна. При этом вопрос уже о конкретном уголовном преследовании известного продюсера, хотя временная давность произошедшего, которая стирает все возможные улики, может соперничать разве что с разницей в возрасте всё появляющихся «жертв» (одной из них уже перевалило за полтинник).Вроде бы этот пошлый скандальчик не должен был протянуть дольше недели, но нет. Всё та же The New York Times с потрясающим упорством продолжает публиковать списки «изнасилованных» Харви со всеми подробностями, поддерживая тренд на плаву, словно время главного удара ещё не пришло.Если же посмотреть на всю эту, кажущуюся нам в России сюрреализмом, ситуацию, то станет ясен чёткий modus operandi наших западных друзей. Метод вполне себе полноценных репрессий против неугодных, скрытый под ширмой общественного гнева и гражданской инициативы, применялся давно. К примеру, стоит отмотать плёнку истории назад, как мы увидим, что клеймо «коммунист» вышибло из седла не одну сотню человек. При этом чем больше маховик скандала втянет людей, тем легче убрать вполне конкретную цель, которую просто не заметят во время этой своеобразной стрельбы по площадям. Кто сможет ответить, сколько гражданок и граждан поправят своё благосостояние и расчистят карьерную лестницу этой дубинкой?Казалось бы, зачем столь сильно наращивать массу дубинки под названием «харрасмент». Она неплохо работала и раньше. Ведь Доминика Стросс-Кана, который пытался вынуть европейскую экономику из американской петли, этой дубинкой огрели так, что очухаться он не смог. Ну, во-первых, порох нужно держать сухим. Во-вторых, массовость применения старой дубинки уже совсем окончательно девальвировала цену доказательств. Чтобы сбить строптивого соперника хватает самого наличия опомнившегося спустя много лет «потерпевшего».Главное же, что этот выкристаллизовавшийся принцип действия (не важно, что выступает в качестве дубинки) применяется и в международных отношениях, при полном молчании так называемой общественности. Вспомнить хотя бы ситуацию с WADA и вездесущим допингом. Пора бы уже понять, что рассчитывать на адекватность, готовность к компромиссу и реакцию той самой общественности не приходится.Поэтому я немало удивлён, почему на фоне демонизации всего и вся в России, какая-нибудь мигрантская барышня, очнувшись от многолетнего склеротического коматоза, не обвинила Владимира Путина в неподобающем поглаживании по коленке в далёком 80-м году. Хотя ещё не вечер… К примеру, бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер уже получил свою порцию «воспоминаний» от американской футболистки Хоуп Соло.