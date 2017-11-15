А всё-таки Трамп «наш агент»!

Формально это не так, строго говоря, CNN и сенатор Джон Маккейн не правы, а по сути дела — правы. И не потому, что президент Дональд Трамп — «полезный идиот» для Москвы, а потому, что он как раз не идиот и поставил в идиотское положение CNN и сенатора Джона Маккейна.В Америке происходит такое, что ещё вчера невозможно было представить, вздыхают наши американисты, и даже патриот Америки Николай Злобин не может ничего возразить в ответ и только скрипит зубами от злости: «Америка в долгую играет»… «В Америке — политическая война», — открывают секрет Злобина другие американисты и опять вздыхают: всему миру будет плохо. Это почему же миру будет плохо, если Америка наконец отстанет от мира со своей фейковой демократией и гомосексуализмом?Дональд Трамп, вступив в Белый дом Вашингтона, сделал одно великое дело для мира, и России, окрестив мировые американские СМИ фейк-ньюз, причём совершенно справедливо, защищая свою честь от их лжи. Этим он защищает от мировых фейк-ньюз весь мир и Россию. За это ему когда-нибудь будут ставить памятники во всём мире, как самому честному президенту Америки. Во всём прочем, включая любовь к Пентагону, Дональд Трамп — обычный американский миллиардер.Конечно, мы и раньше знали о мировых фейк-ньюз, и говорили об этом, но Дональд Трамп сказал об этом Америке, и показал на своём примере, как они лгут: даже президент Америки не защищён от их нападок, потому что за их эфирами стоят могущественные покровители и 17 спецслужб США. Так что фейк-ньюз могут даже на президента США вешать ярлык «агента Путина»! В этом заключается видимая часть политической войны в США.В переводе на русский язык, с приходом в Белый дом Вашингтона Дональда Трампа в Америке началась Перестройка. Падают столпы общества: CNN, "Вашингтон пост" и "Нью-Йорк таймс", и всё, связанное с ними: они врут обществу. Весь американский медиа мейн стрим врёт — это стало фактом американской общественной жизни, и будет иметь серьёзные последствия. По аналогии, это равносильно публичному объявлению газет «Правды», «Известия» и других лжецами генсеком Михаилом Горбачёвым, с последующей политической войной между ними, чего даже в Перестройку в СССР не было.В такой ситуации, США главное не мешать, даже канал RT в Америке, со штатом в 150 американских журналистов, становится для Конгресса бревном в глазу, и его репрессируют. Потому что этих 150 американцев в эфире достаточно, чтобы разрушить всю медиа империю США. Почему? Худая слава фейк-ньюз не бежит, а летит! Империи разрушаются только изнутри, это старая истина, поэтому все страны мира идут навстречу Америке, кроме Северной Кореи.Наш политолог в Вашингтоне Дмитрий Саймс заметил: «Пока болезненного для США ответа от России не было». Хотя Конгресс провоцирует Россию, как может, санкциями, надругались даже над государственным флагом России, президент Владимир Путин не провоцируется, чтобы США не отвлекались от своей политической войны.Так или иначе, Дональд Трамп устоял под натиском Конгресса и фейк-медиа, а последние теряют репутацию. Хотя нападки на Трампа продолжаются, угроза импичмента зависла. Власть в Америке находится в патовом состоянии, что проявилось на форуме АТЭС во вьетнамском Дананге, где США ничего не смогли предложить миру. Госсекретарь Рекс Тиллерсон, похоже, потерял контроль над Госдепом, и тот провалил заявленную Трампом встречу с Путиным. Политическая война в США дотянулась до Дананга.Анонимная неоконовская элита управляла США, проводя своих президентов посредством медиа, путём постоянной промывки мозгов обществу. На Хиллари Клинтон эту властную имперскую машину заклинил Дональд Трамп, пропагандистскую медиа машину заклинила фейк-ньюз про «Трампа — агента Путина». Обычное лицемерие мировых американских СМИ перестало работать. Вот как теперь анонимным властителям «американской демократии» управлять Америкой, не говоря уже обо всём мире?Наш режиссёр и политолог Карен Шахназаров заметил, что начавшаяся между США и Россией гибридная война, при всей её остроте, воспринимается не так страшно, как былая холодная война между США и СССР. Почему? Потому что теперь в США — Перестройка. А Россия, хоть и в стратегической обороне, но уже перестроилась, стала другой страной: у России другие лица, настроение, интеллигенция и медиа, чем в СССР, и они с успехом противостоят США даже на их территории! Наконец, у России появился Владимир Путин: нам долго «не везло на царей» и наконец повезло.