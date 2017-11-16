По мотивам украинских СМИ и отечественной либеральной прессы

Недавно отняли последние купоны на водку за то, что я по болезни не вышел на добровольно-принудительные работы по благоустройству противотанковых рвов вокруг Москвы. Пришлось за талоны на интернет выменять немного незамерзайки. Мне они все равно уже не нужны, так как в Москве электричество осталось только в Кремле да на объектах огромной стратегической важности. Удачно поменял. Даже еще на два березовых полена для буржуйки хватило...Сижу на завалинке у Большого театра, в руках повестка, балуюсь последним стекломоем, а мимо нескончаемой вереницей уныло бредут раненые, убитые и просто в клочья разорванные псковские десантники. Привычное в последнее время зрелище для россиян... Опять из-под Ясиноватной развязки, наверное... Киевский вокзал забит платформами с обгоревшими остовами "Армат" и развороченными ржавыми жестянками черноморских подводных лодок, а в сторону Украины эшелон за эшелоном гонят боевых бурят и эскадроны алтайской морской пехоты.Постоянные драки в бесконечных очередях у пунктов по отовариванию продуктовых карточек, шныряющие по подворотням комендантские патрули, с завидной регулярностью отлавливающие зазевавшихся потенциальных призывников, и систематические облавы, насильно сгоняющие население на митинги в поддержку правящего режима... И попробуй откажись... Сразу забреют в рекруты — на Донбасс или, не приведи Господи, в Сирию, где, как слезно клянется "Эхо Москвы", бармалеи еще полгода назад всю российскую группировку под корень вырезали...А что намедни было! Сидим с соседом на кухне, никого не трогаем, киряем потихоньку да совсем шепотом завели песню Макаревича "Не стоит прогибаться под изменчивый мир"... И вдруг! Треск взломанной двери, звон стекла, щепки выбитой рамы... Яркая вспышка и удушливый дым светошумовой гранаты... Дикий вопль: "Лежать, бояться! Всем мордой в пол!", и изо всех щелей полезли в ОМОНовской форме ФСБшники из специальной группы захвата ГРУ. Наверное, по прослушке сработали...Повязали нас, бедолаг горемычных, подлечили немного по печени и ласково, но в крайне категоричной форме, объяснили, что с этого момента за пропаганду антироссийскую и незаконную агитацию за врага народа Андрюшу Макаревича мы являемся "официальными рабами" Путина и вину свою должны искупить кровью — либо в пехоте в Сирии, либо водителем тачки или оператором кайла на одном из путинских рудников по выращиванию ядерных боеголовок...Да какая, к черту, Сирия! У меня с детства плоскостопие! Да и неудобно как-то перед украинцами — их побратимов мочить... Согласился на каменоломни... Мне тут же, при свидетелях и понятых, повестку выписали и уехали. Пронесло... Могло и хуже быть...Всю ночь молился на портреты Касьянова и Ахеджаковой. Великие люди, столько всего сделали для России... Сижу, читаю повестку, рыдаю... Давясь слезами, доел последний собачий окорочок... Решаю извечный вопрос русской либеральной интеллигенции: "Что делать?"Краем уха, по сарафанному радио, слышал, что гениальнейший полководец незалежной державности Семен Семенченко уже Ростов взял... На Воронеж идет... Если доживу — встречу в вышиванке...— Здорово, Лёва! Чего это ты так растрещался? Зачистят же, сволочи... Ну и что, что ягель на рынке подорожал... Ну, подумаешь, соседи свою старушку съели... Если и видел что-то, то молчи. Ты что, Кощей Бессмертный? Или две головы имеешь?Чего беспокою? Дело у меня к тебе. Неотложное. Когда на вашей каменоломне отдых сатрапы объявят? Как освободишься, бросай кайло и подходи к оврагу. Помнишь, где мы на прошлой неделе с тремя беглыми якутами дохлую лошадь доедали? Печёными ежами побалуемся, стеклоочистителя бахнем по шкалику (я вчера на него талоны отоварил по блату), да о делах наших скорбных пошепчемся... Короче, гульнем не по-детски... Повод у меня сегодня. Шикую...На днях устроился на путинские рудники оператором тачки. На ту шахту, где сам Шойгу недавно чистки проводил, помнишь? Так вот, там после последних расстрелов кой-какие вакансии образовались... Прикинь, повезло! Теперь паёк крупяной получать буду. А по воскресеньям даже по банке кильки обещают! Гадом буду, не вру! Хоть какая-то стабильность. Старый я стал, чтобы шишки да ягель в тайге собирать, да и ежовое поголовье народ российский уже совсем почти под корень истребил. И о чем люди думают? Что потом жрать-то будут?А якутов, Лёва, тех уже нет... Двоих председатель НКВДшникам сдал. Их как только повязали, так сразу же в сельсовете "судом тройки" и приговорили... Повесили, болезных, у заготконторы. На елках. А третий на болотах прямо на комендантский патруль напоролся. Его в комендатуре расстреляли. Как китайского шпиона. Да оно и понятно... У него же больше года никакой прописки не было.. Вот заодно и помянем бедолаг этих грешных...Ты только к оврагу с северной стороны подползай, а то с юга на разъезды бурятской водолазно-бронетанковой кавалерии нарваться можно. С востока, у озера, дозоры горнострелковых тувинских подводников и чукотские шаманы-снайперы губернаторскую нефтяную вышку стерегут. Звери. Стреляют без предупреждения. И, ради Бога, поосторожней... ты мне пока ещё живой нужен — "незамерзайка" ждёт, и ежи уже совсем остыли... Ты уж поспешай... Уважь старика... Может быть, в последний раз увидимся, брат... Господи, как же страшно на Руси-матушке жить-то стало!..Как-то так... Навеяло под впечатлением...