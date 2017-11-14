11:29 14 ноября

России необходим свой авиапром, иначе...

Отечественный рынок авиаперевозок захвачен американскими и европейскими производителями воздушных судов. Это стало следствием полного развала российского самолетостроения за последние 25 лет. Последние новости о банкротствах авиакомпаний только подтверждают нашу зависимость от иностранного импорта - обслуживать западные лайнеры становится дороже. В ближайшей перспективе Россия может лишиться до 10 своих авиаперевозчиков.




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Комментарии 2

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  1. Лесник Сегодня, 10:53
    О! проснулись! Сначала развалили, теперь давай штурмовщину по восстановлению устраивать!
    Лесник
  2. Гардамир Сегодня, 11:13
    в порядке сарказма. наверно мы всего не знаем и это.план хитрый.
    Гардамир
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