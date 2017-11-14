России необходим свой авиапром, иначе...
Отечественный рынок авиаперевозок захвачен американскими и европейскими производителями воздушных судов. Это стало следствием полного развала российского самолетостроения за последние 25 лет. Последние новости о банкротствах авиакомпаний только подтверждают нашу зависимость от иностранного импорта - обслуживать западные лайнеры становится дороже. В ближайшей перспективе Россия может лишиться до 10 своих авиаперевозчиков.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти