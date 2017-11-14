11:25 14 ноября

Киев надеется получить от Анкары финансовую помощь

Правительство Украины рассчитывает подписать с турецким кабмином соглашение, предусматривающее выделение более двух миллионов долларов финансовой помощи для обеспечения потребностей украинской армии, передает РИА Новости сообщение Минобороны республики.

Киев надеется получить от Анкары финансовую помощь


В ведомстве ожидают подписания соглашения о военно-финансовом сотрудничестве и протокола о финансовой помощи.


Следует отметить, что Турция профинансирует закупку товаров и услуг для обеспечения потребностей вооруженных сил Украины на сумму 9 миллионов турецких лир (2,3 миллиона долларов),
говорится в релизе.

Кроме того, согласно проекту соглашения, Турция должна обеспечить «краткосрочную курсовую подготовку украинских военнослужащих в учебных центрах вооруженных сил Турецкой Республики на сумму 0,3 миллиона турецких лир (77 тысяч долларов)», добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Куденко
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Комментарии 35

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  1. Андрей К Сегодня, 10:24
    ...Киев надеется получить от Анкары финансовую помощь...

    На шальвары не хватает...
    Надо же так себя неуважать: у светочей - дайте Джавелинов, у болгар - дайте патронов, у поляков и чехов - дайте пушек, у немцев - поношенные тряпки, турки теперь "должны профинансировать...."...
    А сами галушки лопать, помощи дожидаться...
    Кстати коллеги, заметили построение фраз: начало - "Киев надеется получить...", а по окончании "...Турция должна обеспечить..."...
    Турки невзначай стали уже обязаны, сейчас эти попрошайки прилипнут belay
    Андрей К
    1. Чёрный Сегодня, 10:25
      .....осталось попросить грошей у Габона и Гондураса... wassat............... когда от чужих денег, да еще выданных в кредит, зависит экономическая стабильность страны и её процветание... ну тут даже слов нет, просто руку высоко поднять... и резко опустить со словами "... с ней, этой Украиной"... laughing
      Чёрный
      1. Джедай Сегодня, 10:27
        Не там просят - к церкви на паперть (если пустят).
        Джедай
        1. Татьяна Сегодня, 10:53
          Ну, если учесть, что Порошенко с Эрдоганом уже договорились пару лет тому назад, что Турция окажет Киеву помощь в силовом возврате Крыма, а также что Киев за эту помощь провозгласит Татарскую автономию на территории Крыма и Херсонской области - и при этом эту Татарскую автономию Киев неофициально договорился передать Турции на 50 лет в аренду, то ничего удивительно в требовании Киева денег от Турции нет! Этого и следовало от Киева ожидать! Всё закономерно, только потаённые мотивы и причинно-следственные связи скрыты от глаз.
          Татьяна
          1. Джедай Сегодня, 10:58
            Татьяна, доброго дня! love Всё верно, вот только вопрос: хватит ли у Эрдогана ума не вестись на щедрые посулы Поросёнка? Ведь обещать жениться не значит и впрямь жениться, тем более что Крыма Киеву не видать как амёбу без микроскопа.
            Джедай
            1. Татьяна Сегодня, 11:09
              Добрый день, Максим!
              Херсонская область для Турции на 50 лет аренды, по мнению и с амбициями Эрдогана, тоже неплохо! В Херсонскую область уже завозили турецких боевиков "Серые волки". А во время аренды Турция добавит в Херсонской области турецких мигрантов в качестве турецкого населения - и через 50 лет Турция просто по факту аннексирует херсонские земли у славян.
              Татьяна
              1. Джедай Сегодня, 11:13
                Не дай Бог такому сценарию стать реальностью! negative Эрдоган не может не понимать что кое-кому такое точно не понравится. Или в погоне за своими имперскими амбициями он готов на всё?
                Джедай
                1. Татьяна Сегодня, 11:23
                  Джедай
                  Или в погоне за своими имперскими амбициями он готов на всё?

                  Да у Эрдогана в этом отношении "коготок" в Украине уже увяз! Колебаться Эрдоган, конечно, будет, но вряд ли он от такого куша от Порошенко в конечном счёте откажется!
                  Татьяна
            2. Соломон Кейн Сегодня, 11:10
              Всем присутствующим, Салют!!! hi
              Не думаю, что в рамках текущего визита Эрдогана в Сочи у Киева есть шанс получить хоть цент от Турции.
              Что было пару лет назад - поросло быльём....Ситуация радикально изменилась....Только недалекий Петя еще на что-то надеется..
              Соломон Кейн
              1. Джедай Сегодня, 11:15
                Костя, привет! hi Посмотрим что Эрдоган ответит на Петрухины "хотелки".
                Джедай
      2. Лелёк Сегодня, 11:10
        Цитата: Чёрный
        Чёрный


        День добрый.
        Заметьте, это попрошайничество происходит сейчас, когда Руина практически не обременена возвращением долгов (около $80 млрд), а что будет в 2018-2019 гг, когда эта беременность перерастёт в схватки? Жаль Руину, но сами тупо выбрали себе таких судьбу и управителей.
        Лелёк
    2. 210окв Сегодня, 10:29
      Пошли вразнос...По всему миру с шапкой..
      Цитата: Андрей К
      Киев надеется получить от Анкары финансовую помощь
      Шальваров не хватает laughing
      210окв
      1. destination Сегодня, 10:32
        Ну а что-самолёты сшибать тоже умеют...Рыбак рыбака... wink
        destination
    3. Соломон Кейн Сегодня, 10:46
      у светочей - дайте Джавелинов,

      Какие им Джавелины........
      Три десятка пакистанских танков вышли из строя из-за украинского масла, которое оказалось контрафактным. Поставщиком продукции являлась госкомпания "Укрспецэкспорт".
      Оказалось, что Украина поставила Пакистану контрафактное моторное масло. Вместо продукции предприятия "Агринол" (Бердянск), единственного в стране производителя масла марки "Азмол Гарант", украинские экспортеры приобрели продукцию у завода "Ариан" в Киевской области, который ранее был уличен в производстве фальсификата
      Соломон Кейн
  2. BerBer Сегодня, 10:26
    Называется пошли по миру. Позор!
    BerBer
    1. 210окв Сегодня, 10:30
      Это не позор..Это работа такая.Халяву надо еще и зробить..А просто так не подают.
      Цитата: BerBer
      Называется пошли по миру. Позор!
      210окв
      1. BerBer Сегодня, 10:39
        Действительно, нищета это не позор. Пришло на ум определение - "политические женщины с пониженной социальной ответственностью".(простое определение не пускает цензура)
        BerBer
  3. andrewkor Сегодня, 10:26
    Всю жизнь с протянутой рукой стыд и позор !Надоело!
    andrewkor
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:26
    более двух миллионов долларов финансовой помощи для обеспечения потребностей украинской армии,

    ... это как раз, двум "укро енералам" смататься в отпуск на недельку, в тёплые края... bully
    a.s.zzz888
  5. ded100 Сегодня, 10:31
    Пусть надеятся надежда умирает последней может и дадут чего! wassat
    ded100
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:32
    Вот, нисколько не не удивлюсь, если турки дадут денег вечно просящим.
    Сибирский цирюльник
  7. Клебер Сегодня, 10:34
    А что они взамен туркам то предложат статья скромно умолчала.
    Клебер
    1. Андрей К Сегодня, 10:36
      Цитата: Клебер
      А что они взамен туркам то предложат статья скромно умолчала.

      А взамен, им скромность произнести не позволяет, но турки в курсе laughing
      Андрей К
    2. 210окв Сегодня, 10:38
      Ну как что?Наверное покупать у них газ Турецкий..Декоммунизированный и дерусифицированный..Втридорога.. wassat hi
      Цитата: Клебер
      А что они взамен туркам то предложат статья скромно умолчала.
      210окв
      1. Клебер Сегодня, 10:45
        Им в следующем году столько кредитов погашать, что покупалка сломается. Нее, тут что то другое ....
        Клебер
    3. Соломон Кейн Сегодня, 10:41
      А что они взамен туркам то предложат...

      Вместо Дюка поставят в Одессе памятник Эрдогану...
      Соломон Кейн
      1. 210окв Сегодня, 10:49
        Константин hi Придется нам Дюка вывозить в Севастополь..Сподвижник Потемкина,как никак..
        Цитата: Соломон Кейн
        А что они взамен туркам то предложат...

        Вместо Дюка поставят в Одессе памятник Эрдогану...
        210окв
      2. Клебер Сегодня, 10:49
        Ага, чтоб местные его краской облили ))))
        Клебер
        1. Соломон Кейн Сегодня, 10:56
          Это уже их проблемой будет - отчитываться перед турками....
          Соломон Кейн
  8. олег ватник Сегодня, 10:34
    так он скоро у Сомали будет помощи просить bully
    олег ватник
  9. штольц Сегодня, 10:36
    Цитата: BerBer
    Называется пошли по миру. Позор!

    Позорно, что, якобы, православные под руководством иудеев, просят помощи у басурман для войны со своими единокровными братьями-православными.
    штольц
    1. 210окв Сегодня, 11:07
      Я не считаю тех ...Слов нормальных нет..Да и какие это православные!Греко-католики и сектанты..
      Цитата: штольц
      Цитата: BerBer
      Называется пошли по миру. Позор!

      Позорно, что, якобы, православные под руководством иудеев, просят помощи у басурман для войны со своими единокровными братьями-православными.
      210окв
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:38
    двух миллионов долларов финансовой помощи для обеспечения потребностей украинской армии

    С бору по сосенке... С другой стороны, обещать не значит жениться.
    ожидают подписания соглашения о военно-финансовом сотрудничестве и протокола о финансовой помощи

    Учитывая личные качества Эрдогана можно ожидать, что подпишут.
    rotmistr60
  11. sgr291158 Сегодня, 10:41
    Опять попрошайничают, и так всю жизнь с протянутой рукой.
    sgr291158
  12. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:44
    Цитата: Клебер
    А что они взамен туркам то предложат статья скромно умолчала.

    Крым!))))
    Сибирский цирюльник
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