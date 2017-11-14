...Киев надеется получить от Анкары финансовую помощь...

Следует отметить, что Турция профинансирует закупку товаров и услуг для обеспечения потребностей вооруженных сил Украины на сумму 9 миллионов турецких лир (2,3 миллиона долларов),

Правительство Украины рассчитывает подписать с турецким кабмином соглашение, предусматривающее выделение более двух миллионов долларов финансовой помощи для обеспечения потребностей украинской армии, передает РИА Новости сообщение Минобороны республики.В ведомстве ожидают подписания соглашения о военно-финансовом сотрудничестве и протокола о финансовой помощи.говорится в релизе.Кроме того, согласно проекту соглашения, Турция должна обеспечить «краткосрочную курсовую подготовку украинских военнослужащих в учебных центрах вооруженных сил Турецкой Республики на сумму 0,3 миллиона турецких лир (77 тысяч долларов)», добавили в военном ведомстве.