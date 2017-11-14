11:21 14 ноября

В Москве начинается процесс по делу о срыве строительства военных объектов в Арктике

Сегодня в Пресненском суде Москвы начнутся слушания по делу председателя совета директоров «Русальянс Строя» Алексея Эккерта и руководителя данной компании Дмитрия Бушманова, обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике, передает РИА Новости.

В Москве начинается процесс по делу о срыве строительства военных объектов в Арктике
Архивное фото

Пресс-секретарь пояснил, что в зале суда состоится предварительное слушание. Эта стадия процесса пройдет в закрытом режиме. На заседании будут решаться процессуальные вопросы предстоящих слушаний.


Подсудимым вменяется «мошенничество в особо крупном размере» и грозит до 10-ти лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, фигуранты руководили строительством военных объектов и путем махинаций похитили у государства около 3-х млрд рублей.

Следователи считают, что Эккер пытался получить информацию обо всех закупках и договорах второго главного управления инженерных работ при Спецстрое, чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. В свою очередь Бушманов с помощью поддельных документов создавал видимость ведущихся в Арктике работ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. destination Сегодня, 10:53
    Домашний арест опять дадут,как Васильевой,итить...А я колосок с поля подберу-расстрел на месте.
    destination
    1. 100502 Сегодня, 10:55
      Это обычная судебная практика в РФ холопам по полной а барин это другой сорт людей
      100502
      1. dik-nsk Сегодня, 11:04
        да хоть и максималку влепят - это не решит проблему, так и будут воровать.. что ему 10 лет, если он упер 3 ярда? ну отсидит полсрока и выйдет по УДО, а с таким баблом можно сидеть как на курорте.. Нужна конфискация всего имущества всех родственников первой очереди, может тогда думать будут, стоит ли рисковать, если лишишься всего сам и семья вплоть до внуков и бабушек, всего что есть, даже собственного честно нажитого имущества, по миру с протянутой рукой
        dik-nsk
    2. Dashout Сегодня, 10:56
      При всех чистках и внимании к Артике, как могло это в армии пройти?
      Dashout
      1. 210окв Сегодня, 11:03
        Как бы Вам потактичнее ответить..В организме зачастую поселяются паразиты.И их уничтожают..И только у нас в России с ними цацкаются.Может организм привык,или уже безнадежно болен?
        Цитата: Dashout
        При всех чистках и внимании к Артике, как могло это в армии пройти?
        210окв
      2. ИванИванов Сегодня, 11:04
        так же как на восточном очевидно. эффективный собственник везде эффективен.
        ИванИванов
    3. Чёрный Сегодня, 10:57
      Подсудимым вменяется «мошенничество в особо крупном размере» и грозит до 10-ти лет лишения свободы.
      Сидеть должны пока всё не вернут...И вообще, по-моему было бы справедливо отсчитывать начало срока не с момента заднржания, а с момента полного возмещения ущерба....быстрее вернул, быстрее срок начали отсчитывать.И уж никаких условных, подписок и домашних....только на НАРЫ!!!
      Чёрный
      1. Гардамир Сегодня, 11:05
        пока всё не вернут
        значит никогда не сядут. давно пора понять нельзя преступления мерять деньгами.
        Гардамир
    4. Маз Сегодня, 11:08
      Что то долго ждали, могли б и пораньше начать - сколько б сил и средств сэкономилибы
      Маз
  2. 210окв Сегодня, 10:56
    Слов нет.Одни матерные слова.Доколе!Когда к стенке начнем негодяев ставить?
    210окв
  3. Клебер Сегодня, 10:57
    Объект военный ... за такое надо не мошенничество шить, а диверсию и госизмену.
    Клебер
    1. LiSiCyn Сегодня, 11:18
      Правильно !!!! good И судить, военным судом. А, потом с поражением в правах , в Заполярье на стройку.. Обьекты достраивать..
      LiSiCyn
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:06
    обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике

    В былые времена это называлось проще и доходчивее - Вредительство (нанесение вреда государству с использованием служебного положения) и каралось соответственно.
    rotmistr60
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