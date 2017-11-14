В Москве начинается процесс по делу о срыве строительства военных объектов в Арктике
Сегодня в Пресненском суде Москвы начнутся слушания по делу председателя совета директоров «Русальянс Строя» Алексея Эккерта и руководителя данной компании Дмитрия Бушманова, обвиняемых в срыве строительства военных объектов в Арктике, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь пояснил, что в зале суда состоится предварительное слушание. Эта стадия процесса пройдет в закрытом режиме. На заседании будут решаться процессуальные вопросы предстоящих слушаний.
Подсудимым вменяется «мошенничество в особо крупном размере» и грозит до 10-ти лет лишения свободы.
Согласно материалам следствия, фигуранты руководили строительством военных объектов и путем махинаций похитили у государства около 3-х млрд рублей.
Следователи считают, что Эккер пытался получить информацию обо всех закупках и договорах второго главного управления инженерных работ при Спецстрое, чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. В свою очередь Бушманов с помощью поддельных документов создавал видимость ведущихся в Арктике работ.
Архивное фото
Пресс-секретарь пояснил, что в зале суда состоится предварительное слушание. Эта стадия процесса пройдет в закрытом режиме. На заседании будут решаться процессуальные вопросы предстоящих слушаний.
Подсудимым вменяется «мошенничество в особо крупном размере» и грозит до 10-ти лет лишения свободы.
Согласно материалам следствия, фигуранты руководили строительством военных объектов и путем махинаций похитили у государства около 3-х млрд рублей.
Следователи считают, что Эккер пытался получить информацию обо всех закупках и договорах второго главного управления инженерных работ при Спецстрое, чтобы, используя свои старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход. В свою очередь Бушманов с помощью поддельных документов создавал видимость ведущихся в Арктике работ.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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