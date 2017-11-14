11:26 14 ноября

Программа создания японского истребителя Ф-3 заморожена

Агентство Reuters сообщает о решении японского правительства по заморозке программы создания перспективного истребителя Ф-3 из-за финансовых проблем и острой необходимости скорейшего оснащения Сил Самообороны средствами противодействия "северокорейской и китайской угрозам". Для разработки и развертывания производства новых японских истребителей (F-3) потребуются, по некоторым оценкам, более 40 млрд долларов. При этом решение о производстве для включения проекта в пятилетний оборонный план, реализация которого начнется с апреля 2019 года, должно быть принято не позже первого полугодия 2018 года.

Решение же относительно F-3, отметили источники, будет принято, скорее всего, только после 2018 года.

Программа создания японского истребителя Ф-3 заморожена



Издание отмечает, что Япония может и не позволить себе траты в 40 млрд долларов на этот проект с учетом покупки американского вооружения, в том числе самолетов F-35, ракет Raytheon и т.д. Также рассматривается вопрос приобретения перехватчиков ракет для противодействия северокорейской угрозе.

Однако силы обороны Японии хотят, чтобы истребители F-3 противостояли растущей китайской силе в небе над западной частью Тихого океана и Восточно-Китайского моря. Кроме того, создание самолета должно укрепить оборонную промышленность Японии благодаря предоставлению Mitsubishi Heavy Industries и ее поставщикам первой истребительной программы спустя два десятилетия, когда был произведен собственный истребитель F-2.

Разработка нового самолета в компании Mitsubishi уже началась, но пока это «летающая коробка» без всех систем, сказал другой источник.

Mitsubishi в апреле 2016 года уже продемонстрировала свой самолет пятого поколения проекта X-2. Таким образом Япония стала четвертой страной после России, США и Китая, которая начала испытания истребителя пятого поколения собственного производства.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил Японии купить вооружение для перехвата северокорейских ракет. Премьер Японии Синдзо Абэ подтвердил намерение Токио покупать у США вооружение.

Использованы фотографии: https://yandex.ru/images
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 10:58
    Так и надо говорить Отменили.В связи с финансовыми проблемами после решения о покупке F-35.Кстати,эта коробка что стоит на стапеле-красива.
    210окв
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 11:00
      В связи с финансовыми проблемами после решения о покупке F-35.

      Ага, после общения с амерскими партнёрами денег не осталось совсем.
      Анкыпельгыгыргын
      1. Железякин Сегодня, 11:06
        Цитата: Анкыпельгыгыргын
        Ага, после общения с амерскими партнёрами денег не осталось совсем.

        Партнеры то за общение уж больно много просят.
        Железякин
        1. cniza Сегодня, 11:16
          Цитата: 210окв
          Так и надо говорить Отменили.В связи с финансовыми проблемами после решения о покупке F-35.Кстати,эта коробка что стоит на стапеле-красива.


          Шифруются , хотя всем понятно куда уйдут деньги.
          cniza
    2. Scoun Сегодня, 11:08
      Цитата: 210окв
      Так и надо говорить Отменили.В связи с финансовыми проблемами

      Японцы технологически очень развиты но видать они сочли что построить самолёт отвечающий характеристикам 5-го поколения это можно а вот его боевое применение и научить его воевать это ещё одна проблема, это и ракеты и прочее надо всё к одному сложить.
      Вон немцы с французами к 2040 году стбираются создать а турки к 2025 вроде )) Эрдоган думает что они продвинутей япов и немцев а с 5-м не всё так просто как и с 4+
      ИМХА.
      Scoun
    3. Berkut24 Сегодня, 11:15
      Да дело не только в финансовых проблемах. Основная проблема - невозможность в короткие сроки разработать и довести до ума все системы для истребителя 5-го поколения. Собственно, в Японии сейчас нет школы создания боевых самолетов как таковой. нет промышленности, которая имеет опыт серийного производства чего-то своего. Всё, что Япония собирала на своей территории - это сборка клонов из запасных частей, которые присылали из США. Своего там очень мало.
      Япония катастрофически отстает по срокам от США, России и КНР. И прекрасно понимает, что в лучшем случае закончит программу испытаний 5-го поколения к моменту принятия другими "авиационными" странами на вооружение уже 6-го поколения. Время ни за какие деньги не купишь. Поэтому они готовы закупать что-то типа 5- или 4+ на замену устаревающему парку. Ну хоть что-то.
      Berkut24
  2. Железякин Сегодня, 11:01
    Посмотрел на планер и захотелось колеса к нему прикрутить. Уж больно на болид Ф1 похож. Цвета скудерии ему б пошли;)
    Железякин
  3. voyaka uh Сегодня, 11:07
    Они опоздали с 5-м поколением, как и европейцы.
    Когда американцы и китайцы уже вышли на конвеер, русские - в прототипах
    перед выпуском.
    А у японцев - голый планер.
    voyaka uh
    1. Deniska Сегодня, 11:23
      Полностью согласен. Но как задел на беспилотный.... Думаю забрасывать не стоит. Довели бы до летного экземпляра. Фюзеляж красивый как ни как ))
      Deniska
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:08
    Забудьте г-да японцы о своем. Трамп вас развел, теперь будете приобретать только американское и за большие деньги.
    rotmistr60
  5. лаврентий павлович Сегодня, 11:11
    Симпатичный, модный, вот если бы еще и летал, а так "коробка".
    лаврентий павлович
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