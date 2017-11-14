В России подрастает уникальное поколение детей: что с ними делать?

Российский писатель, публицист и журналист Дмитрий Быков пользуется сомнительным авторитетом в нашем обществе. Он часто критикует действующую власть, ее внешнюю и внутреннюю политику. Однако последняя речь Быкова в Совете Федерации РФ, на удивление, заслуживает внимания и обсуждения. Журналист затрагивает насущные проблемы воспитания подрастающего поколения, и предлагает весьма интересные методы их решения.