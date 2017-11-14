Китайцы испытали гиперзвуковой беспилотник
Государственный китайский телеканал CCTV показал в своём репортаже испытания прототипа гиперзвукового ударного беспилотного летательного аппарата DF-ZF в аэродинамической трубе, пишет "Популярная механика".
Китайский экспериментальный гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат DF-ZF сможет развивать скорость более 12 тысяч км/ч и будет оснащён ракетами с ядерными боеголовками. Самолёт уже прошёл семь лётных испытаний, которые были признаны успешными. Его главная особенность заключается в том, что благодаря гиперзвуковой скорости полёта DF-ZF невозможно перехватить с помощью обычных систем противовоздушной обороны, использующих данные наземных и морских станций, а также спутниковой разведки, пишет издание
Отмечается, что в отличии от боеголовки ракеты, которая движется в космосе и верхних слоях атмосферы с большой скоростью, но по хорошо предсказуемой траектории, то DZ-ZF имеет возможность маневрировать, используя аэродинамические силы. После запуска он входит в атмосферу по баллистической траектории, а затем меняет направление на близкое к горизонтальному.
Движение с огромной скоростью практически параллельно поверхности земли на большой высоте значительно сокращает время атаки, а использование запаса кинетической энергии при большой скорости входа в атмосферу может позволить значительно увеличить дальность полёта. Модель DF-ZF была испытана в гиперзвуковой аэродинамической трубе JF-12 — крупнейшей в мире и способной тестировать летательные аппараты на скорости до 11100 км/ч).
Китайский экспериментальный гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат DF-ZF сможет развивать скорость более 12 тысяч км/ч и будет оснащён ракетами с ядерными боеголовками. Самолёт уже прошёл семь лётных испытаний, которые были признаны успешными. Его главная особенность заключается в том, что благодаря гиперзвуковой скорости полёта DF-ZF невозможно перехватить с помощью обычных систем противовоздушной обороны, использующих данные наземных и морских станций, а также спутниковой разведки, пишет издание
Отмечается, что в отличии от боеголовки ракеты, которая движется в космосе и верхних слоях атмосферы с большой скоростью, но по хорошо предсказуемой траектории, то DZ-ZF имеет возможность маневрировать, используя аэродинамические силы. После запуска он входит в атмосферу по баллистической траектории, а затем меняет направление на близкое к горизонтальному.
Движение с огромной скоростью практически параллельно поверхности земли на большой высоте значительно сокращает время атаки, а использование запаса кинетической энергии при большой скорости входа в атмосферу может позволить значительно увеличить дальность полёта. Модель DF-ZF была испытана в гиперзвуковой аэродинамической трубе JF-12 — крупнейшей в мире и способной тестировать летательные аппараты на скорости до 11100 км/ч).
Использованы фотографии: https://www.popmech.ru/
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