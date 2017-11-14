15:01 14 ноября

Китайцы испытали гиперзвуковой беспилотник

Государственный китайский телеканал CCTV показал в своём репортаже испытания прототипа гиперзвукового ударного беспилотного летательного аппарата DF-ZF в аэродинамической трубе, пишет "Популярная механика".

Китайский экспериментальный гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат DF-ZF сможет развивать скорость более 12 тысяч км/ч и будет оснащён ракетами с ядерными боеголовками. Самолёт уже прошёл семь лётных испытаний, которые были признаны успешными. Его главная особенность заключается в том, что благодаря гиперзвуковой скорости полёта DF-ZF невозможно перехватить с помощью обычных систем противовоздушной обороны, использующих данные наземных и морских станций, а также спутниковой разведки, пишет издание

Китайцы испытали гиперзвуковой беспилотник



Отмечается, что в отличии от боеголовки ракеты, которая движется в космосе и верхних слоях атмосферы с большой скоростью, но по хорошо предсказуемой траектории, то DZ-ZF имеет возможность маневрировать, используя аэродинамические силы. После запуска он входит в атмосферу по баллистической траектории, а затем меняет направление на близкое к горизонтальному.

Движение с огромной скоростью практически параллельно поверхности земли на большой высоте значительно сокращает время атаки, а использование запаса кинетической энергии при большой скорости входа в атмосферу может позволить значительно увеличить дальность полёта. Модель DF-ZF была испытана в гиперзвуковой аэродинамической трубе JF-12 — крупнейшей в мире и способной тестировать летательные аппараты на скорости до 11100 км/ч).


Использованы фотографии: https://www.popmech.ru/
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Комментарии 29

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  1. 210окв Сегодня, 11:29
    Ну,в трубу можно засунуть любую болванку.Хотя китайцы я думаю смогут создать.
    210окв
    1. Клебер Сегодня, 11:49
      Вот поэтому пора бы уже С-500 до ума довести.
      Клебер
      1. maxim947 Сегодня, 14:57
        Слишком "громкое" заявление, то что стараются - молодцы конечно, но мало верится что сделают в ближайшие лет 20, имхо.
        maxim947
    2. ЮБОРГ Сегодня, 12:40
      Молодцы китая-мама, копируют, развивают, экспериментируют.
      ЮБОРГ
      1. Hammerlock Сегодня, 13:28
        да-да, молодцы китайцы. Но есть маленькое "НО" - запрос-ответ. Пока запрос, пока ответ. А время то идёт
        Hammerlock
      2. Alex777 Сегодня, 13:31
        Да, нам тут как в пословице: в гроссен фэмели клювом нихт клац-клац! bully
        Alex777
    3. dauria Сегодня, 14:56
      Ну,в трубу можно засунуть любую болванку


      А что, в любой стране есть гиперзвуковые трубы ? Пора репу чесать , а не смеяться над китайцами.
      dauria
  2. Vik66 Сегодня, 11:30
    А авиадвигатель 5-му поколению они уже тоже сделали ? wink
    Vik66
    1. Oden280 Сегодня, 14:52
      Они и к 4-му ещё нормально не смогли скопировать
      Oden280
  3. MoJloT Сегодня, 11:30
    Хорошая задумка, такое сложно сбить.
    MoJloT
    1. Hammerlock Сегодня, 13:30
      любой БПЛА легко сбить (пилот далековато - запрос-ответ, а это время)
      Hammerlock
      1. MoJloT Сегодня, 13:55
        БПЛА на гиперзвуке очевидно в большей степени управляется собственными мозгами, можно предположить, что оператор должен лишь давать односложные команды (уничтожить, отменить, другая цель...)
        MoJloT
      2. Großer Feldherr Сегодня, 13:57
        Далеко не каждый БПЛА управляется с земли.
        Großer Feldherr
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:33
    Сначала пишут, что испытали в аэродинамической трубе, потом пишут, что прошел семь летных испытаний. "Популярная механика", вы уж определитесь.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 11:45
      "Клиент путается в показаниях" (с) . Что-то тут не то...
      Джедай
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:01
        Выдает желаемое за действительное...это очень дорого и затратно и такое оружие еще доводить и доводить до ума.
        Тот же ЛЕХА
        1. Джедай Сегодня, 12:10
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          это очень дорого и затратно и такое оружие еще доводить и доводить до ума.

          И обычно о промежуточных и сомнительных успехах не трубят на весь мир. Может, опыт США переняли?
          Джедай
          1. Соломон Кейн Сегодня, 12:16
            Американский гиперзвуковой боевой блок AHW (Advanced Hypersonic Weapon) прошел два испытания: первое успешно (2011 год), а во время второго взорвалась ракета. По информации источников глайдер AHW может развивать скорость до 8 Махов. Разработка этого аппарата проводится в рамках программы Global Prompt Strike.

            Пока никак у господ полосатых....
            Соломон Кейн
            1. Джедай Сегодня, 14:57
              Костя, США вон тоже свой вундерзнишчувач не довели до ума, что не мешает им его нахраписто рекламировать и ещё более нахраписто втюхивать. wink
              Джедай
    2. Lycan Сегодня, 14:45
      Суровая "Механика", думается, хочет нас запугать тем, что
      а)
      испытали в аэродинамической трубе

      б) ну а затем, как следствие -
      Самолёт уже прошёл семь лётных испытаний, которые были признаны успешными.

      Итого: всем врагам прогрессивного общества с аргументом "гипердубины" запасать соль, спички, гречку и вязаные бабушкины носки.
      Lycan
  5. Идущий Сегодня, 11:37
    Поторопились сказать гоп...
    Идущий
  6. Симон Сегодня, 12:01
    Я не понял, что, эта ракета испытывалась только в аэродинамической трубе и семь раз уже отлетала самостоятельно? belay Туфта какая то! request
    Симон
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:14
      В 2014 г. китайцы на WU-14.в устойчиво-стабильном состоянии, "сняли" 10 М, но с оговоркой, в трубе.
      Наши на Домбаровском в 2015 провели полигонные испытания блока 4202 (он же Ю-71)
      Вопрос в другом откуда у китайской реплики "ноги растут"?
      Соломон Кейн
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 12:03
    ... а "домой" так же на гипер скорости?... laughing
    a.s.zzz888
  8. К0щей Сегодня, 12:06
    я конечно полный 0 в этом деле, но...
    Отмечается, что в отличии от боеголовки ракеты, которая движется в космосе и верхних слоях атмосферы с большой скоростью, но по хорошо предсказуемой траектории, то DZ-ZF имеет возможность маневрировать, используя аэродинамические силы.
    разве ракеты не могут/перестали делать тоже самое - маневрировать на подлете к цели?
    Движение с огромной скоростью практически параллельно поверхности земли на большой высоте значительно сокращает время атаки

    эмм... а в чем отличие от
    в отличии от боеголовки ракеты, которая движется в космосе и верхних слоях атмосферы с большой скоростью

    несколько километров ниже идет? там где выше сопротивление воздуха? да еще и маневрирует.
    что-то я не врубаюсь...
    К0щей
  9. voyaka uh Сегодня, 12:43
    "...в гиперзвуковой аэродинамической трубе JF-12 — крупнейшей в мире и способной
    тестировать летательные аппараты на скорости до 11100 км/ч)."////

    Показатель их размаха. Что бы они сейчас ни делали: завод, порт, аэропорт - крупнейший в мире.
    voyaka uh
    1. _Jack_ Сегодня, 13:15
      Гигантомания
      _Jack_
      1. voyaka uh Сегодня, 13:33
        У них есть некая пропорция с их гигантским населением и уже гигантским (и быстро растущим) ВВП.
        У нас, например, поражены, насколько быстро они строят новый торговый порт в Израиле.
        Раз в ...сто (и это не преувеличение) быстрее, чем это сделали бы мы своими силами.
        voyaka uh
  10. павлентий Сегодня, 13:54
    как человек с авиационным образованием скажу вам, что половина этого бреда неправда)
    павлентий
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