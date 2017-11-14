15:04 14 ноября

Реактивный огнемет "Приз" показал свои невероятные возможности

Реактивный пехотный огнемет "Приз", также известный как "Шмель-М", разработан сравнительно недавно и рассчитан на замену хорошо себя зарекомендовавшего огнемета РПО-А "Шмель". Конструкторам удалось добиться значительных улучшений в характеристиках "Приза". Новый огнемет не только стреляет точнее и дальше, но и наносит более серьезный урон бронетехнике противника, ведь мощность взрыва боевой части сравнима со снарядом калибра 152 мм.




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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 11:34
    До чего дошла военно-техническая мысль... выстрелил и даже мокрого места не останется... Только вот не совсем понятно... это в сущности огнемёт или чего бронебойное... Если огнемёт, как более ранняя модификация... то тогда не понятно, при чём здесь бронетехника...
    Vard
    1. К0щей Сегодня, 11:51
      Цитата: Vard
      Только вот не совсем понятно... это в сущности огнемёт или чего бронебойное...

      на видео - явно огнемет. бронебойное не дало бы такого облака огня - прошило бы насквозь и все. по бронетехнике: не помню могла ли старая модификация их пробивать (или что она там делает).
      К0щей
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:58
    Мощная штука...плохо будет если такое оружие попадет в плохие руки...небольшое,компактное вполне можно спрятать в сумке под видом студенческого тубуса и не подкопаешься.
    Тот же ЛЕХА
  3. tchoni Сегодня, 15:00
    БРДМ вблизи после выстрела не показали. Непонятно воздействие девайса на броню. То ль проломил... то ль закоптил...
    tchoni
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