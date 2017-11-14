Реактивный огнемет "Приз" показал свои невероятные возможности

Реактивный пехотный огнемет "Приз", также известный как "Шмель-М", разработан сравнительно недавно и рассчитан на замену хорошо себя зарекомендовавшего огнемета РПО-А "Шмель". Конструкторам удалось добиться значительных улучшений в характеристиках "Приза". Новый огнемет не только стреляет точнее и дальше, но и наносит более серьезный урон бронетехнике противника, ведь мощность взрыва боевой части сравнима со снарядом калибра 152 мм.