А как там в роли наших «братьев»?

Несмотря на то, что некоторые наши читатели уже в открытую обвиняют нас в украинофобии и антиукраинстве, мы все-таки продолжим размышления на тему того, что сегодня происходит внутри украинских голов. И делаем это не для украинцев, понятное дело, а для россиян. На Украине нас почти не читают, а вот понимание для россиян — это важная составляющая. Хотя бы для того, чтобы у нас не было очередного культурного и интеллектуального шока в случае майдана-3 или Одессы-2.В том, что подобное случится, если у нас и были сомнения, то с каждым днем они, подобно дыму, улетучиваются. По крайней мере, украинцы для этого делают довольно много.Свои выводы мы делаем не на основании заявлений сидящих на высоких постах деятелей или экспертов разного толка. Нас больше всего интересовал самый нижний уровень иерархической лестницы Украины. Те, кто сегодня-завтра пойдут служить в АТО, ремонтировать танки и отправлять СМС с допомогой славным воинам ВСУ.Все, с кем мы общались на простом житейском уровне, совершенно по-разному воспринимали наши вопросы и, соответственно, давали ответы. Кто-то воспринимал это как информационную войну, в которой просто необходимо победить. Кто-то, наоборот, как пиар-кампанию авторов на "горячей" теме. Для кого-то тема просто "умерла" и ответом тогда, в лучшем случае, было "да пошли они, эти политики". В худшем — известные маршруты, определяемые предлогами «в», «к» и «на».Тем не менее, определенное количество информации было собрано и усвоено, из чего родилась эта тема.Сегодня тема "созрела". А проблема, о которой пойдет речь, стала уже глобальной для Украины, да и для нас с вами. Сегодня Украина точно такая же страна, как и все прочие. Украина уже далеко не Россия и даже не добрый сосед. Проблема Донбасса с каждым днем становится реальной угрозой войны. Об этом нам говорят дончане. Об этом говорят достаточно многие граждане Украины. И угроза эта не в межгосударственных отношениях двух наших стран. Угроза в поколении, которое сейчас "правит бал" на Украине. Угроза в тех, чисто человеческих отношениях, что всегда существуют между простыми людьми.В комментариях к любой статье об Украине вы обязательно найдете примерно такой: "Автор, надоело уже об этой недостране. Пусть живут как хотят. Убивают друг друга, промышленность уничтожают, землю свою уникальную продают, ложатся под США или Евросоюз. Надоели своим постоянным нытьем и обвинениями".Даже граждане Украины пишут примерно так же. "Устали, телевизор не смотрим. Выживаем"...Выживание, собственно, убило политизированность в головах. Те, кто сохранился со времен СССР и не особо подвержен пропаганде, увы, но количество людей в этой категории за постмайданное время существенно сократилось. Категория тех, кому за 45-50 стала аполитичной. 9 из 10 прямо говорят о том, что не верят никому. И поддерживать на выборах не будут никого.А ведь именно эта категория избирателей составляет основную массу тех, кто пойдет на выборы. Более молодые "мальчишки и девчонки" чаще игнорируют такие мероприятия. Они решают политические вопросы более радикальным способом. Промаршировать с факелами. Поорать на майдане. Перевернуть пару-тройку автомобилей... Этим больше нравится сам процесс "революции".Естественно, теперь уже в силу профессии, мы общаемся и с этой категорией. И тоже делаем кое-какие выводы. Выводы собственные, основанные на личных разговорах, на встречах, на участии в информационных "междусобойчиках" по Интернету. Никаких официальных данных мы не использовали.Итак, что же из себя представляет в политическом плане украинская молодежь? Те, кто уже не застал Советский Союз и у кого представление о России, об истории Украины, об устройстве мира сформировано уже в период украинской государственности.Процентов 35-40 молодых людей четко настроены на эмиграцию. И сбегут из страны при первой же возможности. Причем, место будущей жизни совершенно не важно. Главное, получить всё и сразу. И желательно без проблем. Эта категория совершенно аполитична, как и родители, и смотрят на мир исключительно "пузом". "Хочу туда, где хорошо кормят". В не самой сытой стране это и нормально, и оправдано.Следующая группа не особо ушла от первой. Небольшая, но существующая в политических реалиях Украины группа пофигистов. Они уже поняли, что просто так ничего не происходит. За всё надо платить. А платить не хочется. Они заранее "состарились". "Живи как хочешь и будь что будет". Кривая всё равно куда-нибудь вывезет.Процентов 10-15 составляют "миролюбивые реформаторы". Они понимают, что страну необходимо реформировать, но делать это необходимо через улучшение законов, через подъем экономики, через развитие собственной страны. В принципе, эта категория должна была составить костяк "революционеров". Но они не бойцы. Они драться и перекрикивать оппонента не умеют.Ну и наконец, самая большая категория молодежи Украины. Те самые радикалы, которые активно участвуют во всех революционных событиях. Они с детства усвоили, на уровне подсознания знают, что главный враг — Россия. Им не требуются доказательства этой вражды, а те, кто пытается рассказывать правду о современной России автоматически становятся врагами нации. Если хотите, их личными врагами.Они идут добровольцами в АТО. Они составляют костяк радикальных организаций. Они четко "заточены" на врага. Про Россию разговор уже был. Но врагом в глазах этих молодых людей может стать любое государство, которое перестанет поддерживать их революцию. На сегодня это Польша, Венгрия, Германия. Эти страны "предали идеалы майдана" и "имеют многовековые связи с имперской Россией". А главное, "эти страны всегда старались угнетать вольных украинцев".Наверное, после решения США все-таки не давать денег на хунту, американцы тоже превратятся во врагов...Кстати, тут необходимо развеять ещё один миф, который бытует в России. Основу этой категории составляют вовсе не "западенцы". Нет, это чаще всего студенты вузов и прочих учебных заведений. Причем из центральной и южной Украины. Для западной Украины наоборот, характерны сепаратистские настроения "крымского" образца. Отделиться от этого "дурдома" и присоединиться к европейской стране. Желательно, чтобы за это им ничего не было. Чтобы не били их, как бьют сегодня Донбасс. Знаете, этакая мечта современного Обломова. Жить хорошо и ничего не делать.В комментариях к статьям есть ещё одна тема, встречающаяся постоянно. "Мы братские народы. У большинства россиян родственники на Украине. А вы своими статьями хотите их рассорить. Мы должны дождаться смены власти в Киеве и всё станет по-прежнему"...Признаемся, в какой-то период мы тоже считали наши народы братскими. Вбито это было в нас в советской школе. Да так глубоко вбито, что стало частью мировоззрения.Однако, с течением времени стали возникать простые вопросы. За четыре постмайданных года покажите нам хоть одно доказательство нашей "братскости". Одно! Мы можем привести сотни примеров того, что нас, россиян, призывают помнить о братском народе. Оплатить дурость младшего "брата". Но вот доказательств с украинской стороны нет!Братья тем и отличаются от знакомых, друзей, что их не выбирают. Они просто есть. А что мы видим в отношении нас с украинской стороны? О "братстве" вспоминают ровно тогда, когда жрать нечего. Вот в следующем году мы точно снова станем "братьями". Просто потому, что за "братство" украинцы надеются купить очередной договор о транзите нефти и газа. Мы будем такими "братьями", что на наших политических шоу целоваться в десны будут участники с обеих сторон.Есть у человека, как у организма, такие "братья". Много и разных. Только называются они по-другому. Странно, но с этими "братьями" мы боремся. Убиваем их всеми доступными и недоступными способами. Даже нанося вред собственному здоровью.Родственные связи? А есть ли в России человек, у которого сохранились все родственные связи на Украине? Есть ли человек, который не услышал или не прочитал о себе гневные слова? Да такие, от которых волосы дыбом вставали. Есть ли человек, который не "копался в себе"? "А может и правда что-то мы плохое украинцам сделали?". Сомневаемся, но допускаем, конечно.И потом, почему наше "братство" сопровождается такой антироссийской истерией? Почему "братья" всем миром собирают "на сброю" деньги для своих солдат, которые "воюют с российско-сепаратистскими войсками на Донбассе"? Почему в приграничных областях России чуть ли не еженедельно ФСБ вылавливает очередных "шпыгунов"? Почему спецы в "постоянном напряге" от реальной возможности терактов со стороны Украины? Почему недавно, в одной из украинских соцсетей мы прочитали "воспоминания поджигателя тайги"?Человек якобы работал в Красноярском крае и поджигал тайгу. В свободное от трудовых будней на агрессора время. Понятно, что скорее всего, это фейковое сообщение. Написавший это вообще с территории Украины не выезжал. Или выезжал, но не поджигал. Тайга и так горит сама, как с помощью человека, так и без. Или действительно, выезжал и поджигал.Но кто его заставил написать такое? И как отреагируют на такой подвиг другие "заробитчане"? Это точно "брат" писал? И лайки ему ставили "братья" русских?Вот так, плавно, мы выходим на ещё одну тему, о которой часто пишут. Тему этих самых "заробитчан". Всегда поражает способность нашего человека придумывать вопрос. Потом самому на него отвечать и при этом ещё и спорить. Тихо сам с собою...Большинство граждан России достаточно положительно или лояльно относятся к украинским работникам. Сложно живет простой народ соседней страны. Тяжело живет. Потому пусть у нас малость "откормятся". Осмотрятся. Потом приедут на Украину и расскажут о том вранье, что о нас пишут и говорят в украинских СМИ.Да и своими низкими запросами украинцы делают наши предприятия конкурентоспособными на мировом рынке. С одной стороны, готовые профессионалы, которым практически не требуется обучение, а с другой стороны, не требуют высоких зарплат и, следовательно, обеспечивают низкую себестоимость продукции. Уедут украинцы и на их место придут россияне. Потребуют более высокую зарплату и тем самым снизят конкурентоспособность продукции! И вот вам, как результат — очередной рост цен.Думаем, вы читали такие "опусы экономистов".Ладно о зарплатах россиян, которые действительно понижаются от присутствия серьезной конкуренции на рынке труда. Это неисчерпаемая тема. А вот о конкурентоспособности стоит поговорить. Так ли хорошо то, о чем выше написали? Не напоминает Советский Союз? Какую часть себестоимости продукции составляет заработная плата работника? Это основы экономики для первоклассников. Может по старинке? Модернизировать производство, внедрить самые современные технологии, уменьшить дополнительные расходы?Для украинца сегодня есть только один бог — Гривна! Из чего она трансформируется, наплевать. Из рубля, доллара, евро, злотого... Главное — добыть! Главное — содержать семью, а, следовательно, страну. Есть возможность получать гривну дома — хорошо. Нет — вперед в "заробитчане". Вези валюту и обеспечивай войну, "реформы", борьбу с российским влиянием и прочие революционные мероприятия. Ты раб государства и должен приносить прибыль этому государству.А, скажете, это и россиян касается в какой-то степени. Да, но нам ехать никуда пока не надо. И, говоря о рабских взаимоотношениях человека и государства, неважно в принципе, что мы имеем в виду, Украину или Россию.Но, как сказал нам один из собеседников, «сколько гривен не напечатай, без доллара или рубля они бумага». Соответственно, добыча полезного ископаемого гривны через рубль или доллар — вполне себе задача государственного и частного уровня.И вот тут возникает интересная мысль. А может ли раб дружить с хозяином? Или быть "братом"? Может ли раб, который должен любыми путями заработать и принести хозяину денег, стать "другом" тому, кто ему это позволяет делать? Увы, не может. Существует неразрешимое противоречие между этими людьми. Оба хотят заработать и оба недовольны прибылями другого.Мы долго говорим и пишем, что Украину используют. Россия, США, Западная Европа, Китай... Всё зависит от политической ориентации того, кто говорит. Но так ли это? А может, всё с точностью до наоборот? Может это Украина использует мир вокруг себя? Почему обостряются отношения с соседями? Просто потому, что приходит время платить по счетам. А платить украинцы ой как не любят. "Спишите долг! Вы вон Кубе списали!". И опять о "братстве"...Мы думаем, что ровно тоже самое вскоре услышат и европейцы с американцами. Проценты по долгу надо платить. И каждый год всё больше и больше. А платить нечем. Значит, новые долги. И, в конце концов, появятся европейские и американские "москаляки", которых просто необходимо "на гиляку"...Иначе просто не выживут «братья-украинцы».Мы долго говорили о поколении врагов, которое появится "скоро". И вот это "скоро" наступило. Это поколение теперь и есть на Украине главная политическая сила. Их не переделать. Их не перевоспитать. Они не уйдут.Необходимо четко понимать, что той Украины, которую мы все ещё помним, уже нет и никогда не будет.Есть пародия на современную Прибалтику и Польшу. Причем агрессивная и мерзкая пародия. Есть коварный враг, который сегодня нас использует, но завтра, с удовольствием, вонзит нож в нашу спину.Это очень сложно понять нормальному человеку, но мы постараемся кое-что сделать в этом направлении. И в этом нам помогут два бывших выпускника исторического факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко, один из которых настолько сильно «любит» Россию, что любезно согласился предоставить все необходимые документы и провести консультации на тему «Почему Россия враг Украины».Под документами, если кто не понял, мы имеем в виду учебную и методическую литературу, на основании которой сегодня воспитывают украинских патриотов. И успешно воспитывают, кстати.В целом, как мы считаем, пришла пора если не похоронить, то серьезно переосмыслить миф о некоторых «братских народах». Кстати, это не только Украины касается.