10:06 16 ноября

А как там в роли наших «братьев»?

Несмотря на то, что некоторые наши читатели уже в открытую обвиняют нас в украинофобии и антиукраинстве, мы все-таки продолжим размышления на тему того, что сегодня происходит внутри украинских голов. И делаем это не для украинцев, понятное дело, а для россиян. На Украине нас почти не читают, а вот понимание для россиян — это важная составляющая. Хотя бы для того, чтобы у нас не было очередного культурного и интеллектуального шока в случае майдана-3 или Одессы-2.

А как там в роли наших «братьев»?


В том, что подобное случится, если у нас и были сомнения, то с каждым днем они, подобно дыму, улетучиваются. По крайней мере, украинцы для этого делают довольно много.


Свои выводы мы делаем не на основании заявлений сидящих на высоких постах деятелей или экспертов разного толка. Нас больше всего интересовал самый нижний уровень иерархической лестницы Украины. Те, кто сегодня-завтра пойдут служить в АТО, ремонтировать танки и отправлять СМС с допомогой славным воинам ВСУ.

Все, с кем мы общались на простом житейском уровне, совершенно по-разному воспринимали наши вопросы и, соответственно, давали ответы. Кто-то воспринимал это как информационную войну, в которой просто необходимо победить. Кто-то, наоборот, как пиар-кампанию авторов на "горячей" теме. Для кого-то тема просто "умерла" и ответом тогда, в лучшем случае, было "да пошли они, эти политики". В худшем — известные маршруты, определяемые предлогами «в», «к» и «на».

Тем не менее, определенное количество информации было собрано и усвоено, из чего родилась эта тема.

Сегодня тема "созрела". А проблема, о которой пойдет речь, стала уже глобальной для Украины, да и для нас с вами. Сегодня Украина точно такая же страна, как и все прочие. Украина уже далеко не Россия и даже не добрый сосед. Проблема Донбасса с каждым днем становится реальной угрозой войны. Об этом нам говорят дончане. Об этом говорят достаточно многие граждане Украины. И угроза эта не в межгосударственных отношениях двух наших стран. Угроза в поколении, которое сейчас "правит бал" на Украине. Угроза в тех, чисто человеческих отношениях, что всегда существуют между простыми людьми.

В комментариях к любой статье об Украине вы обязательно найдете примерно такой: "Автор, надоело уже об этой недостране. Пусть живут как хотят. Убивают друг друга, промышленность уничтожают, землю свою уникальную продают, ложатся под США или Евросоюз. Надоели своим постоянным нытьем и обвинениями".

Даже граждане Украины пишут примерно так же. "Устали, телевизор не смотрим. Выживаем"...

Выживание, собственно, убило политизированность в головах. Те, кто сохранился со времен СССР и не особо подвержен пропаганде, увы, но количество людей в этой категории за постмайданное время существенно сократилось. Категория тех, кому за 45-50 стала аполитичной. 9 из 10 прямо говорят о том, что не верят никому. И поддерживать на выборах не будут никого.

А ведь именно эта категория избирателей составляет основную массу тех, кто пойдет на выборы. Более молодые "мальчишки и девчонки" чаще игнорируют такие мероприятия. Они решают политические вопросы более радикальным способом. Промаршировать с факелами. Поорать на майдане. Перевернуть пару-тройку автомобилей... Этим больше нравится сам процесс "революции".

Естественно, теперь уже в силу профессии, мы общаемся и с этой категорией. И тоже делаем кое-какие выводы. Выводы собственные, основанные на личных разговорах, на встречах, на участии в информационных "междусобойчиках" по Интернету. Никаких официальных данных мы не использовали.

Итак, что же из себя представляет в политическом плане украинская молодежь? Те, кто уже не застал Советский Союз и у кого представление о России, об истории Украины, об устройстве мира сформировано уже в период украинской государственности.

Процентов 35-40 молодых людей четко настроены на эмиграцию. И сбегут из страны при первой же возможности. Причем, место будущей жизни совершенно не важно. Главное, получить всё и сразу. И желательно без проблем. Эта категория совершенно аполитична, как и родители, и смотрят на мир исключительно "пузом". "Хочу туда, где хорошо кормят". В не самой сытой стране это и нормально, и оправдано.

Следующая группа не особо ушла от первой. Небольшая, но существующая в политических реалиях Украины группа пофигистов. Они уже поняли, что просто так ничего не происходит. За всё надо платить. А платить не хочется. Они заранее "состарились". "Живи как хочешь и будь что будет". Кривая всё равно куда-нибудь вывезет.

Процентов 10-15 составляют "миролюбивые реформаторы". Они понимают, что страну необходимо реформировать, но делать это необходимо через улучшение законов, через подъем экономики, через развитие собственной страны. В принципе, эта категория должна была составить костяк "революционеров". Но они не бойцы. Они драться и перекрикивать оппонента не умеют.

Ну и наконец, самая большая категория молодежи Украины. Те самые радикалы, которые активно участвуют во всех революционных событиях. Они с детства усвоили, на уровне подсознания знают, что главный враг — Россия. Им не требуются доказательства этой вражды, а те, кто пытается рассказывать правду о современной России автоматически становятся врагами нации. Если хотите, их личными врагами.

Они идут добровольцами в АТО. Они составляют костяк радикальных организаций. Они четко "заточены" на врага. Про Россию разговор уже был. Но врагом в глазах этих молодых людей может стать любое государство, которое перестанет поддерживать их революцию. На сегодня это Польша, Венгрия, Германия. Эти страны "предали идеалы майдана" и "имеют многовековые связи с имперской Россией". А главное, "эти страны всегда старались угнетать вольных украинцев".

Наверное, после решения США все-таки не давать денег на хунту, американцы тоже превратятся во врагов...

Кстати, тут необходимо развеять ещё один миф, который бытует в России. Основу этой категории составляют вовсе не "западенцы". Нет, это чаще всего студенты вузов и прочих учебных заведений. Причем из центральной и южной Украины. Для западной Украины наоборот, характерны сепаратистские настроения "крымского" образца. Отделиться от этого "дурдома" и присоединиться к европейской стране. Желательно, чтобы за это им ничего не было. Чтобы не били их, как бьют сегодня Донбасс. Знаете, этакая мечта современного Обломова. Жить хорошо и ничего не делать.

В комментариях к статьям есть ещё одна тема, встречающаяся постоянно. "Мы братские народы. У большинства россиян родственники на Украине. А вы своими статьями хотите их рассорить. Мы должны дождаться смены власти в Киеве и всё станет по-прежнему"...

Признаемся, в какой-то период мы тоже считали наши народы братскими. Вбито это было в нас в советской школе. Да так глубоко вбито, что стало частью мировоззрения.

Однако, с течением времени стали возникать простые вопросы. За четыре постмайданных года покажите нам хоть одно доказательство нашей "братскости". Одно! Мы можем привести сотни примеров того, что нас, россиян, призывают помнить о братском народе. Оплатить дурость младшего "брата". Но вот доказательств с украинской стороны нет!

Братья тем и отличаются от знакомых, друзей, что их не выбирают. Они просто есть. А что мы видим в отношении нас с украинской стороны? О "братстве" вспоминают ровно тогда, когда жрать нечего. Вот в следующем году мы точно снова станем "братьями". Просто потому, что за "братство" украинцы надеются купить очередной договор о транзите нефти и газа. Мы будем такими "братьями", что на наших политических шоу целоваться в десны будут участники с обеих сторон.

Есть у человека, как у организма, такие "братья". Много и разных. Только называются они по-другому. Странно, но с этими "братьями" мы боремся. Убиваем их всеми доступными и недоступными способами. Даже нанося вред собственному здоровью.

Родственные связи? А есть ли в России человек, у которого сохранились все родственные связи на Украине? Есть ли человек, который не услышал или не прочитал о себе гневные слова? Да такие, от которых волосы дыбом вставали. Есть ли человек, который не "копался в себе"? "А может и правда что-то мы плохое украинцам сделали?". Сомневаемся, но допускаем, конечно.

И потом, почему наше "братство" сопровождается такой антироссийской истерией? Почему "братья" всем миром собирают "на сброю" деньги для своих солдат, которые "воюют с российско-сепаратистскими войсками на Донбассе"? Почему в приграничных областях России чуть ли не еженедельно ФСБ вылавливает очередных "шпыгунов"? Почему спецы в "постоянном напряге" от реальной возможности терактов со стороны Украины? Почему недавно, в одной из украинских соцсетей мы прочитали "воспоминания поджигателя тайги"?

Человек якобы работал в Красноярском крае и поджигал тайгу. В свободное от трудовых будней на агрессора время. Понятно, что скорее всего, это фейковое сообщение. Написавший это вообще с территории Украины не выезжал. Или выезжал, но не поджигал. Тайга и так горит сама, как с помощью человека, так и без. Или действительно, выезжал и поджигал.

Но кто его заставил написать такое? И как отреагируют на такой подвиг другие "заробитчане"? Это точно "брат" писал? И лайки ему ставили "братья" русских?

Вот так, плавно, мы выходим на ещё одну тему, о которой часто пишут. Тему этих самых "заробитчан". Всегда поражает способность нашего человека придумывать вопрос. Потом самому на него отвечать и при этом ещё и спорить. Тихо сам с собою...

Большинство граждан России достаточно положительно или лояльно относятся к украинским работникам. Сложно живет простой народ соседней страны. Тяжело живет. Потому пусть у нас малость "откормятся". Осмотрятся. Потом приедут на Украину и расскажут о том вранье, что о нас пишут и говорят в украинских СМИ.

Да и своими низкими запросами украинцы делают наши предприятия конкурентоспособными на мировом рынке. С одной стороны, готовые профессионалы, которым практически не требуется обучение, а с другой стороны, не требуют высоких зарплат и, следовательно, обеспечивают низкую себестоимость продукции. Уедут украинцы и на их место придут россияне. Потребуют более высокую зарплату и тем самым снизят конкурентоспособность продукции! И вот вам, как результат — очередной рост цен.

Думаем, вы читали такие "опусы экономистов".

Ладно о зарплатах россиян, которые действительно понижаются от присутствия серьезной конкуренции на рынке труда. Это неисчерпаемая тема. А вот о конкурентоспособности стоит поговорить. Так ли хорошо то, о чем выше написали? Не напоминает Советский Союз? Какую часть себестоимости продукции составляет заработная плата работника? Это основы экономики для первоклассников. Может по старинке? Модернизировать производство, внедрить самые современные технологии, уменьшить дополнительные расходы?

Для украинца сегодня есть только один бог — Гривна! Из чего она трансформируется, наплевать. Из рубля, доллара, евро, злотого... Главное — добыть! Главное — содержать семью, а, следовательно, страну. Есть возможность получать гривну дома — хорошо. Нет — вперед в "заробитчане". Вези валюту и обеспечивай войну, "реформы", борьбу с российским влиянием и прочие революционные мероприятия. Ты раб государства и должен приносить прибыль этому государству.

А, скажете, это и россиян касается в какой-то степени. Да, но нам ехать никуда пока не надо. И, говоря о рабских взаимоотношениях человека и государства, неважно в принципе, что мы имеем в виду, Украину или Россию.

Но, как сказал нам один из собеседников, «сколько гривен не напечатай, без доллара или рубля они бумага». Соответственно, добыча полезного ископаемого гривны через рубль или доллар — вполне себе задача государственного и частного уровня.

И вот тут возникает интересная мысль. А может ли раб дружить с хозяином? Или быть "братом"? Может ли раб, который должен любыми путями заработать и принести хозяину денег, стать "другом" тому, кто ему это позволяет делать? Увы, не может. Существует неразрешимое противоречие между этими людьми. Оба хотят заработать и оба недовольны прибылями другого.

Мы долго говорим и пишем, что Украину используют. Россия, США, Западная Европа, Китай... Всё зависит от политической ориентации того, кто говорит. Но так ли это? А может, всё с точностью до наоборот? Может это Украина использует мир вокруг себя? Почему обостряются отношения с соседями? Просто потому, что приходит время платить по счетам. А платить украинцы ой как не любят. "Спишите долг! Вы вон Кубе списали!". И опять о "братстве"...

Мы думаем, что ровно тоже самое вскоре услышат и европейцы с американцами. Проценты по долгу надо платить. И каждый год всё больше и больше. А платить нечем. Значит, новые долги. И, в конце концов, появятся европейские и американские "москаляки", которых просто необходимо "на гиляку"...

Иначе просто не выживут «братья-украинцы».

Мы долго говорили о поколении врагов, которое появится "скоро". И вот это "скоро" наступило. Это поколение теперь и есть на Украине главная политическая сила. Их не переделать. Их не перевоспитать. Они не уйдут.

Необходимо четко понимать, что той Украины, которую мы все ещё помним, уже нет и никогда не будет.

Есть пародия на современную Прибалтику и Польшу. Причем агрессивная и мерзкая пародия. Есть коварный враг, который сегодня нас использует, но завтра, с удовольствием, вонзит нож в нашу спину.

Это очень сложно понять нормальному человеку, но мы постараемся кое-что сделать в этом направлении. И в этом нам помогут два бывших выпускника исторического факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко, один из которых настолько сильно «любит» Россию, что любезно согласился предоставить все необходимые документы и провести консультации на тему «Почему Россия враг Украины».

Под документами, если кто не понял, мы имеем в виду учебную и методическую литературу, на основании которой сегодня воспитывают украинских патриотов. И успешно воспитывают, кстати.

В целом, как мы считаем, пришла пора если не похоронить, то серьезно переосмыслить миф о некоторых «братских народах». Кстати, это не только Украины касается.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:31
    Рома, там молодежи, если снова начнется бойня, готовой сбежать из укроины не 30 а все90 процентов! !!Многие не бегут сейчас из за того что элементарно нету денег, держат больные родители, под "колпаком " у нациков и сбу, но если завтра массовый призыв, поверь все это будет пох--рено, и к нам такие табуны ломанут -на границе не удержишь.
    Геркулесыч
    1. василий50 Сегодня, 06:56
      Автор указал следствие, а вот причина мне кажется в том что правительство РОССИИ вкладывала средства во всю Украину. Это ЕС и США покупали олигархов Украины и нынешних апологетов нацистской власти, которые не только властвуют но и в пене от усердия обосновывают право украинцев на любую подлость.
      На окраине очень уж хотели много чего но вот ни талантов да и умения откровенно маловато, а хочется, вот таких и нашли представители ЕС и США. Вот с остальными чуть сложней, все их претензии выражаются только в том что им лично никто не заплатил ни за дружбу ни за братство ни с народом РОССИИ, ни с государством РОССИЯ. От того и обиды и перечисления плюшек от ЕС и США, про то что кого то учат бесплатно, кому-то помогли сколотить состояние, а вот РОССИЯ взяла и стала помогать всем. Всему народу на Украине. Ну как такое можно пережить?. Всех под одну гребёнку, даже самых самых самых.
      Такие *обиды* во всех *бывших* братскими, а не только НА Украине.
      василий50
      1. Татьяна Сегодня, 07:17
        Чрезвычайно интересная статья!
        Жду продолжения.
        Татьяна
    2. Комментарий был удален.
    3. horhe48 Сегодня, 09:36
      Да нет.26 лет усиленной промывки мозгов и внедрения на государственном уровне пробандеровского национализма даром не проходят.Раньше надо было об этом думать и меры принимать.А у нас очень плохо работают МИД,разведка и совершенно никудышные аналитики.Кто послами в Киеве Работал?"Златоуст" ельцинского безвременья Черномырдин,"могильщик"пенсионного и социального обеспечения россиян Зурабов. Чем они там занимались одному богу,да ещё наверное "узкому кругу ограниченных лиц" известно.Вот и наработали...А ведь этих деятелей кто-то продвигал,назначал,инструктировал,получал донесения,"аналитические" якобы записки и т.д.Всё упустили Украину.Теперь и надолго-это враг.И надеяться,на то,что они там вдруг чего-то, с какого-то перепугу осознают,это очень напоминает близорукую убеждённость политруков РККА начала ВОВ,которые разъясняли красноармейцам,что немецкие солдаты-де сплошь рабочие и крестьяне,а потому они не сегодня-завтра восстанут против капиталистов-угнетателей и не то массово сдадутся в плен,не то сами повернут оружие против Гитлера.
      horhe48
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:38
    Их не переделать. Их не перевоспитать. Они не уйдут.

    Полностью согласен с авторами. Поезд ушел и не стоит надеяться, что этот поезд вернется. Поэтому пора прекратить жевать сопли и стенать о трудностях "братского народа", который по ночам не спит все думает как вернуться под крыло России. С той стороны кроме махровой русофобии, угроз и пакостей давно ни чего другого не приходит.
    rotmistr60
  3. vlad007 Сегодня, 06:56
    Надо быть прагматиками и тогда отношения с любыми народами будут простыми и понятными.
    vlad007
  4. savage1976 Сегодня, 06:58
    Совершенно согласен, сам родом из УССР, но тогда это была страна, а в этом хохлопстане ни друзей ни родственников знать не хочу, пусть сами с собой развлекаются как хотят. И детей научу не знать эту утопию и не иметь дел.
    savage1976
  5. Одиссей Сегодня, 07:08
    Авторы вместо развеивания мифов создают новые мифы.О каких,вообще,братских народах идет речь ?
    Концепция братских народов была создана и успешно действовала в СССР.Это производная от коммунистической идеологии.
    Суть ее в том,что братские народы объединились в одну большую семью для строительства коммунизма.
    Ясно,что как только началась "перестройка" и переход к капитализму сама эта идея просто исчезла,а бывшие "братские народы" стали с энтузиазмом резать друг друга. О чем же пишут авторы? Какое ,вообще,может быть "братство" при капитализме.? Что у нас даже этнически Русский олигарх является братом для Русского бомжа ?
    Это какой-то эльфизм,который может быть применен только для манипуляции сознанием масс. В реальном политике никто такими категориями не мыслит.
    Далее авторы очень много времени уделяют состоянию сознания Украинских граждан,это интересно,но совершенно вторично.Украина после 2014 года это просто территория подконтрольная США.Это и есть главный определяющий фактор для их сознания. Как им приказано жить так они и живут,и соответственно так они и думают.
    Авторы же всерьез предполагают,что Украинцы хоть в какой-либо смысле являются субъектами своей собственной судьбы,вплоть до утверждений,что они ,де,могут не платить по долгам Западу.Только вот примеры такой "самостоятельности" почему то они не приводят.
    У них получается,что Украина это такое само-по-себе враждебное государство и нам надо с этим смириться и научиться с этим жить.Это, скажем прямо -пораженческие настроения,которые совершенно не отвечают на главный вопрос-как выбить американцев с Украины (или с части Украины) и тем самым сделать ее как минимум нейтральным к нам государством.
    Одиссей
    1. domokl Сегодня, 07:44
      Странно...А вот я, когда включаю какое-нибудь политическое шоу на российском телевидении, всегда слышу слова о братском народе...Из разных уст, но слышу..У меня другое телевидение? И президент России тоже самое говорит. У нас разные президенты?
      А вот американцев, которых надо выбить, я почему-то на Украине не вижу. Инструкторы что-ли? Или Рада из граждан США состоит? И на майдане американцы куролесили? Украинские националисты родом из Невады? Кого выбивать необходимо?
      Если бы то, что вы пишете было верно, то США сейчас стояло бы на наших границах и в ус не дуло. И плевать бы они хотели на все наши возмущения. Со статуи Свободы...Как они это делают в Прибалтике и Польше
      domokl
  6. inkass_98 Сегодня, 07:38
    Здесь наоборот наиболее лояльно настроенный к небратьям сайт. Насчет украинофобии рекомендую зайти на http://peremogi.livejournal.com/.
    Вот там настоящий напалм. Народ подобрался злой и бескомпромиссный.
    По существу статьи: при отсутствии наличия финансирования русофобии количество реальных русофобов упадет до кучки ниаболее отмороженных маргиналов типа Корчинского, Яроша, Билецкого и иже с ними. Все остальные, в том числе и молодежь, резко и стремительно переобуются в воздухе, не забывая при этом ругать Россию, что так долго не приходила их освободить. Сущность украинства не меняется.
    Поэтому я считаю, что именно эту идею надо выжигать каленым железом, никакого украинства быть не должно. Пока в головах населения Руины не закрепится накрепко идея о единстве трех ветвей славян, живущих на территории бывшего СССР, толку не будет. Причем это же касается и белорусов.
    Да, язык как средство общения селян - пожалуйста, у нас до недавнего времени половина колхозов на суржике разговаривала, никому это не мешало. Сейчас, правда, такого почти нет, только старики еще могут когда-никогда на нем пообщаться, средний возраст и молодежь только на русском говорят.
    inkass_98
    1. domokl Сегодня, 07:50
      Цитата: inkass_98
      при отсутствии наличия финансирования русофобии количество реальных русофобов упадет до кучки ниаболее отмороженных маргиналов

      Ошибаетесь. Причем как и большинство наших граждан. Радикалы всего лишь яркое проявление, продукт долгого воспитания и формирования украинства. Вот как тут обойтись одной статьей?...
      Для россиян многое просто не афишируется. Мы многое не знаем или знаем на уровне-"выкопали Черное море". А там всё гораздо глубже.И страшнее.
      domokl
      1. inkass_98 Сегодня, 08:13
        Да не ошибаюсь я. Про бытовую русофобию я отлично знаю еще с советских времен, потому и писал про искоренения украинства как факт. У жены родственники есть вна б/У, ее дядька военный пенсионер, осел во Владимире-Волынском, женился на местной рагулихе, потомство нажил. Вот и приезжали они всем стадом в гости на Кубань. Показали себя во всей западенской красе.
        Так что только полная ликвидация местечкового самосознания, никакой "нации" укроариев. Только это долгий процесс, гораздо дольше, чем украинизация русских. Теперь "деревню из девушки" так просто не вытравишь.
        inkass_98
        1. domokl Сегодня, 09:27
          Цитата: inkass_98
          . Про бытовую русофобию я отлично знаю еще с советских времен,

          Я не про бытовую русофобию...Это вопрос не столь важный. То, что вам показали родственники ерунда...Главное как раз в воспитании. Даже так, в воспитании в ходе образования
          domokl
    2. EvilLion Сегодня, 08:37
      На перемогах народ уже давно превратился в таких же x_0_x_л_0_B только со знаком минус. С таким же знанием матчасти.
      EvilLion
  7. IrbenWolf Сегодня, 08:13
    Необходимо четко понимать, что той Украины, которую мы все ещё помним, уже нет и никогда не будет.

    Если из лояльной Украины середины 90-ых так быстро выросла нынешняя - нелояльная, быть может не стоит быть столь категоричным? Вероятно и обратный процесс тоже должен занимать время. Если он России нужен. Американцам он был нужен и они 20 лет медленно ломали связи. А у вас все "молодецким наскоком".

    Можно, "целоваться в десны" со Средней Азией, но она продается еще быстрее, но Европейцев интересует не она - европейцев интересует только Украина и... Сибирь. Остальные части Великой России в понимании западной цивилизации - требуха.

    Вы же в своих высказываниях уподобляетесь И.В.Бунше из известного фильма: "Забирайте! Государство не обеднеет! Я то думал..." Так вот, кричу я вам:"Так никаких волостей не напасешься!"
    IrbenWolf
    1. Сан Саныч Сегодня, 09:15
      Вы правы, авторы таких статей и те, кто разделяют их взгляды, подобны этому Бунше из кинофильма "Иван Васильевич меняют профессию".
      Сан Саныч
    2. domokl Сегодня, 09:29
      Цитата: IrbenWolf
      Если из лояльной Украины середины 90-ых так быстро выросла нынешняя - нелояльная, быть может не стоит быть столь категоричным?

      Она не быстро выросла, а вырастала довольно долго. Просто мы предпочитаем об этом не знать. А между тем, материалов множество в открытых источниках.
      domokl
      1. Ромей Сегодня, 09:46
        Я понял к чему клонят авторы. Вся суть этой позиции - позиция страуса: засунем голову в песок и проблема рассосется, мол отгородимся стальным забором, аналогом стены Яценюка за которой живут ужасные бандеры, обрежем по живому многочисленные родственные связи и пр. Новороссия? Да какая там Новороссия? Там все хохлы, хатаскрайники. Кстати эта концепция вполне вписывается в официальную кремлевскую: забыть про все остальное, если кремлинам хотя бы неофициально позволят оставить за собой Крым. Короткая у вас память, граждане. Вспомните 2014 год когда всю Новороссию потрясали многотысячные (причем стихийные, а не по разнарядке как у ЕдРа) митинги с недвусмысленными лозунгами. Когда многие части ВСУ и МВД готовы были перейти на нашу сторону... И все это было предано ради поистине сакральных счетов в офшорах, а теперь задним числом с помощью пишущей братии уже четвертый год ищут себе оправдание за преступление перед русским народом. Некрасиво.
        Ромей
      2. Сан Саныч Сегодня, 09:53
        Цитата: domokl
        Цитата: IrbenWolf
        Если из лояльной Украины середины 90-ых так быстро выросла нынешняя - нелояльная, быть может не стоит быть столь категоричным?

        Она не быстро выросла, а вырастала довольно долго. Просто мы предпочитаем об этом не знать. А между тем, материалов множество в открытых источниках.

        Предлагаете смириться? А заодно еще может и Донбасс на произвол судьбы бросить, отдать на откуп этим укронацистам, и ждать, когда базы НАТО появятся рядом с Воронежом и около Ростова-на-Дону?
        Сан Саныч
  8. vladimirvn Сегодня, 08:53
    Время или великие потрясения, лишь могут сблизить нас. На сегодня, пропасть между нами увеличивается с каждым днем. Психология капитализма с волчьим оскалом, не способствует укреплению родственных связей.
    vladimirvn
  9. сибиряк1965 Сегодня, 08:59
    Пошли они ВСЕ на .....
    сибиряк1965
  10. Бригадир Сегодня, 09:18
    Та Украина, которую мы знали во времена СССР уже давно мутировала из красивой девушки с венком из ромашек на голове, в злобного монтра - оборотня с окровавленной мордой, нападающего на всех, кто не согласен с ним.
    Надо просто забыть ту девушку, её уже нет, умерла... Остался только злобный монстр. Вот из этого и надо сегодня исходить.
    А если называть в ТВ и политике "простой украинский народ" братьями, то не стоит забывать, что эти "братья" или скакали на майдане, или, по-крайней мере, сейчас, ничего не делают для борьбы с этим монстром, а только ждут, когда Россия им чего-нибудь подкинет на халяву, чтобы пережить очередную зиму, и всё...
    В таком случае тамбовский волк брат таким братьям. И незачем их жалеть, они сами выбрали свою судьбу, вот пусть теперь и расплачиваются за свой выбор. Это их "демократия".
    А кто жалеет их "бедных детишек", может посмотреть в сетях про напиток с чудным украинским названием "Кровь кремлевских младенцев", на лагеря подготовки этих "детишек" и тому подобное. А когда эти детишки вырастут, они будут полностью готовы к другой крови, юго-восточной, например... И вот тогда тот, кто жалел их сегодня, взвоет завтра, коря себя за сегодняшнюю глупость!
    Если ты не самоубийца, то должен понимать одну простую мысль - нельзя заботиться о тех детях, которые завтра вырастут и пойдут убивать твоих!
    Сегодня надо просто понять, что Украина вовсе не является другом России, о чем там прямо и открыто говорят, и поэтому нам надо поступать с ней именно, как со злобным и непредсказуемым недругом, без всяких розовых соплей на тему дружбы...
    Бригадир
  11. BAI Сегодня, 09:30
    Процентов 35-40 молодых людей четко настроены на эмиграцию.

    Хотеть уехать и реально ухать - 2 разные вещи.
    BAI
  12. Нонна Сегодня, 09:40
    Статья очень важная и полезная, потому-что надоели стенания по ТВ пропагандистов про братский народ. Как и постоянные заверения Путина в любви к украинцам. Украинство - человеконенавистническое националистическое агрессивное сектанство, исскуственно выведенный бройлер из худших представителей рода человеческого. Я против гастарбайтеров с Украины, они демпингуют на рынке труда, как и среднеазиаты. Они занимают места россиян.Все, что связано с гастарбайтерами - это теневой коррупционный бизнес, помогающий удерживать простой народ в узде и наша власть кровно заинтересована в этом - поэтому и постоянные мантры о братском народе.
    Нонна
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