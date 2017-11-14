Госдума РФ подготовила ответ на американские меры против RT

В Государственной Думе РФ сегодня рассматривается вопрос об ответных мерах в связи с регистрацией RT и информационного агентства Sputnik в качестве иностранных агентов в США. Напомним, что американский Минюст внёс российские СМИ в список «иноагентов», что приводит к необходимости открывать для американских проверяющих ведомств личные данные журналистов, а также всякий раз упоминать о том, что трансляция ведётся на средства зарубежного государства.В нижней палате парламента отмечают, что теперь и в России закон об «иностранных агентах» готовы распространить на средства массовой информации. Представители 4-х парламентских фракций согласовали необходимые поправки в закон «О СМИ». Теперь, если закон будет поддержан, СМИ, которые в России работают с использованием иностранного капитала, а также зарегистрированы за пределами РФ, получат статус «иноагентов».В Думе отметили, что СМИ-«иностранные агенты» будут обязаны маркировать свою продукцию соответствующим знаком, что прописано в соответствующем законе. Статус СМИ-«иноагентов» будет регистрироваться министерством юстиции Российской Федерации.Напомним, что, регистрируя RT в качестве «иностранного агента», в США заявили, что это нормальная практика и она никак не связана с нарушением принципа свободы слова. Интересно, что скажут в США на ответ со стороны России, когда американские СМИ обяжут отчитываться, на что конкретно им выделяются средства при осуществлении медиадеятельности в РФ.