15:03 14 ноября

Госдума РФ подготовила ответ на американские меры против RT

В Государственной Думе РФ сегодня рассматривается вопрос об ответных мерах в связи с регистрацией RT и информационного агентства Sputnik в качестве иностранных агентов в США. Напомним, что американский Минюст внёс российские СМИ в список «иноагентов», что приводит к необходимости открывать для американских проверяющих ведомств личные данные журналистов, а также всякий раз упоминать о том, что трансляция ведётся на средства зарубежного государства.

В нижней палате парламента отмечают, что теперь и в России закон об «иностранных агентах» готовы распространить на средства массовой информации. Представители 4-х парламентских фракций согласовали необходимые поправки в закон «О СМИ». Теперь, если закон будет поддержан, СМИ, которые в России работают с использованием иностранного капитала, а также зарегистрированы за пределами РФ, получат статус «иноагентов».

Госдума РФ подготовила ответ на американские меры против RT



В Думе отметили, что СМИ-«иностранные агенты» будут обязаны маркировать свою продукцию соответствующим знаком, что прописано в соответствующем законе. Статус СМИ-«иноагентов» будет регистрироваться министерством юстиции Российской Федерации.

Напомним, что, регистрируя RT в качестве «иностранного агента», в США заявили, что это нормальная практика и она никак не связана с нарушением принципа свободы слова. Интересно, что скажут в США на ответ со стороны России, когда американские СМИ обяжут отчитываться, на что конкретно им выделяются средства при осуществлении медиадеятельности в РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 12:32
    Самое страшное если их обяжут крутить выступления Вольфовича wassatРаз прихлопнуть рука не поднимается.
    210окв
    1. 79807420129 Сегодня, 12:34
      Интересно, что скажут в США на ответ со стороны России, когда американские СМИ обяжут отчитываться, на что конкретно им выделяются средства при осуществлении медиадеятельности в РФ.

      Что они скажут?Они будут визжать,будь то их режут о свободе слова. yes
      79807420129
      1. Чёрный Сегодня, 12:39
        Раньше нужно было ответь готовить.....и отвечать моментально и зеркально...
        Чёрный
        1. sogdy Сегодня, 13:24
          Цитата: Чёрный
          Раньше нужно было ответь готовить.....и отвечать моментально и зеркально...

          1) раньше чего?
          2) а в чем Ваша уверенность, что "моментально" таки нужный момент, если к этому приготовились "оппоненты"?
          3) и в чем таки смысл так любимой Вами и так предсказуемой "зеркальности"?
          4) прыгаете в кастрюле?
          sogdy
      2. Варяг_0711 Сегодня, 12:40
        Да и пусть их, пусть визжат. Чем больше всякая шелупонь будет визжать, тем виднее будет "ху из ху". По мне так, чем больше визга на Западе и от наших "либералов" тем лучше, значит все правильно делаем.
        Я вообще бы все эти иноСМИ прикрыл бы к чертям собачьим, нечего им тут воду мутить.
        И вообще ответы должны быть зеркальными. Подождем очередной высылки американских "дипломатов". А то, засиделись в России, "великая Америка" ждет своих "героев" домой...
        Варяг_0711
        1. dorz Сегодня, 12:52
          Интересно, что скажут в США на ответ со стороны России

          Нужно было давно это сделать, а не разглагольствовать кто что скажет.
          dorz
          1. Ныробский Сегодня, 14:23
            Цитата: dorz
            Интересно, что скажут в США на ответ со стороны России

            Нужно было давно это сделать, а не разглагольствовать кто что скажет.

            Ну если вы такой прозорливый, так подскажите, на какой американских чих у нас уже должны лежать готовые ответы. Тут с утра не знаешь, что к вечеру будет, а вы на год вперёд раскладку требуете.
            Ныробский
      3. Partyzan Сегодня, 13:00
        Цитата: 79807420129
        Что они скажут?Они будут визжать,будь то их режут о свободе слова.

        Partyzan
      4. с-т Petrov Сегодня, 13:14
        Что они скажут?Они будут визжать,будь то их режут о свободе слова.


        возвращение суверенитета в информационном пространстве дорого стоит.
        с-т Petrov
    2. Ярик Сегодня, 12:35
      В США это сделали только в отношении медиа РФ. Вот и нам надо так сделать, демонстративно, только в отношении ВСЕХ медиа полосатых.
      Ярик
      1. destination Сегодня, 12:39
        Кишка тонка у нас-всё ведь у них там,всё что нажито непосильным трудом... laughing
        destination
    3. Венд Сегодня, 12:35
      Интересно, что скажут в США на ответ со стороны России, когда американские СМИ обяжут отчитываться, на что конкретно им выделяются средства при осуществлении медиадеятельности в РФ.
      Вероятно начнется визг, а нас за что? Мы честные laughing
      Венд
      1. gml Сегодня, 12:38
        Вероятно начнется визг, а нас за что
        Ну пока только ваш и слышен.
        gml
        1. Венд Сегодня, 12:49
          Цитата: gml
          Вероятно начнется визг, а нас за что
          Ну пока только ваш и слышен.

          laughing laughing laughingА вы забавный!
          Венд
      2. stalkerwalker Сегодня, 13:05
        Цитата: Венд
        Вероятно начнется визг, а нас за что? Мы честные

        Ага... Как это было в войне дипломатии....
        stalkerwalker
    4. Балу Сегодня, 12:42
      Цитата: 210окв
      Самое страшное если их обяжут крутить выступления Вольфовича wassatРаз прихлопнуть рука не поднимается.

      В любом случае наша ответка должна прилетать быстрее мухи, а не со скоростью черепахи.
      Какие санкции фашингтонский обком планирует ввести? Мы готовы? Или опять будем тянуть и ло-ло-ло типа: мы не такие, вот они такие, а мы не-а, не такие мы.... мы вежливые и культурные, а они такие... а мы не такие. am
      Балу
      1. sogdy Сегодня, 13:33
        Цитата: Балу
        В любом случае наша ответка должна прилетать быстрее мухи, а не со скоростью черепахи.

        Ващета, тогда, когда это наиболее выгодно нам и наименее им.
        sogdy
    5. штольц Сегодня, 13:39
      Что-то сомневаюсь я в дееспособности этой Думы, народ там собрался странный и сомнительный, о Жириновском не будем, он итак уже всем надоел, но выросла достойная смена: Поклонская, Яровая и прочие смешные клоуны, способные только воздух сотрясать, но не более. Уверен, что опять всё будет, как всегда, т.е. никак.
      штольц
  2. gml Сегодня, 12:45
    А вот очень интересно, Бригадный генерал Фудастан был уволен (в Иране), может чего то и услышим по этому поводу?
    gml
  3. Литвинов Сегодня, 12:48
    Цитата: Балу
    Цитата: 210окв
    Самое страшное если их обяжут крутить выступления Вольфовича wassatРаз прихлопнуть рука не поднимается.

    В любом случае наша ответка должна прилетать быстрее мухи, а не со скоростью черепахи.
    Какие санкции фашингтонский обком планирует ввести? Мы готовы? Или опять будем тянуть и ло-ло-ло типа: мы не такие, вот они такие, а мы не-а, не такие мы.... мы вежливые и культурные, а они такие... а мы не такие. am

    Согласен с Вами. Только ответка должна быть такой, чтоб зубы вылетали. Так доходчивее.
    Литвинов
  4. sir_obs Сегодня, 12:56
    Нужно постоянно анонсировать ответы на новые санкции америки, даже на гипотетические будущие
    Они еще не объявили, а мы уже готовы дать ответ на еще не объявленные. Вот это будет правильно. А то всем янут с ответом до тех пор, пока не забудется на что солственно отвечаем.
    sir_obs
  5. iliitchitch Сегодня, 12:59
    Ещё бы и гадюшники типа "ельцын-центра" профильтровать не мешало , и всякие "сообщества" поморов-каряков-алеутов , "потомков" самураев-викингов и прочих мушкетёров . А то они там интенсивно национальную самоидентичность ищут возле границ , не на свои кровные , разумеется .
    iliitchitch
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:21
      типа "ельцын-центра"


      не понимаю чего все носятся с этим центром. Заменить мишуру на стенах и стендах дело 1 суток. Будет потом Центр ВВП. А далее либо в аренду начнут сдавать либо перепрофилируют. Все это бред

      Закрыть центр или эхо москвы - актеров меньше не станет. Будет плохо если умные вместо этих начнут работать на новых станциях и передачах
      с-т Petrov
  6. unignm Сегодня, 13:03
    пока подумают, решат кого можно наказать пол года пройдёт. спорим дождь в списочек агентов не занесут
    unignm
  7. _Jack_ Сегодня, 13:06
    Какие именно штатовские СМИ признают иноагентами?
    _Jack_
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:26
      РБК, Лента.Ру, Ридус - да все что в топе - везде есть инокапитал. А где его нет - то наверное стоит лучше покапать и он обязательно будет.

      Городские порталы вот матрасы повыкупали пару лет назад. В общем там этих ярлыков если понавесить - народ в шоке будет с массовости и масштабности по промывке мозгов.

      Считаю пора. Главное сделать как надо, а не как в прошлый раз когда приняли закон, а ни одного ярлыка я так и не увидел
      с-т Petrov
  8. BAI Сегодня, 13:26
    СМИ-«иностранные агенты» будут обязаны маркировать свою продукцию соответствующим знаком

    Вот чтобы для себя понимать: какая маркировка продукции у радиостанции, например, у "Дождя" или "Голоса Америки"?
    BAI
  9. kartalovkolya Сегодня, 13:29
    Хороший повод провести полную зачистку самых активных и подлых врагов и диверсантов из СМИ США , в открытую ведущих подрывную деятельность в России! Жаль только немножко поздновато,а нужно было это сделать,как только враждебные нам СМИ подняли "вонь" о влиянии России на выборы президента США!
    kartalovkolya
    1. sogdy Сегодня, 13:37
      Цитата: kartalovkolya
      как только враждебные нам СМИ подняли "вонь" о влиянии России на выборы президента США!

      А в чем цимес?
      sogdy
  10. Комментарий был удален.
  11. Лена Петрова Сегодня, 14:03
    Пусть признают пока - инагентами. Но сразу оговорить, что в случае дальнейших наездов, - всё закроем вообще, и отправим домой.
    Лена Петрова
  12. eugraphus Сегодня, 14:11
    Повозмущались за высылку российских дипломатов. Но успокоили себя, мол это еще Обама. Как же за это наказывать Трампа. Ответка какая то растянувшаяся и невнятная. Повозмущались насчёт обысков. Прошло, потому что подошло снятие флагов. Так и не придумали чем ответить, а тут новые пакости с РТи. Ну и очередное выражения озабоченности. А им на эту озабоченность - ПЛЮВАТЬ
    eugraphus
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