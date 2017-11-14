Американская армия продолжает воевать с «русскими танками»
В Национальном учебном центре армии США Форт-Ирвин, дислоцированном в калифорнийской пустыне Мохаве, американские войска снова сражаются с «русскими танками» и боевыми машинами пехоты, сообщает Вестник Мордовии.
Однако если в годы первой холодной войны против американских войск выступала настоящая техника, произведенная в СССР или странах Варшавского договора, то сейчас на полигоне - жалкие пародии на базе американской техники.
«Конечно, и раньше здесь были имитации вражеской техники, выполненные на основе легкого М-551 "Шеридан". Но, надо отдать должное умельцам, некоторые ходовые модели, изготовленные американцами, очень сильно напоминали настоящие советские танки», – пишет автор материала Лев Романов.
По мере выработки ресурса настоящих Т-72 и макетов на основе «Шериданов» американцам приходилось всё больше задействовать М1. На них стали крепить блоки, имитирующие динамическую защиту, устанавливали макеты прожектора «Луна» и пр.
В настоящее время, «то ли из-за экономии средств, то ли из-за элементарной лени, "Абрамсы" подверглись минимальной маскировке под технику потенциального противника: впереди на башне – пара пластин с очень похожими на пластиковые мыльницы коробками», отмечает автор.
Сзади башни видны закрепленные пустые бочки, которые должны изображать оборудование для подводного вождения Т-80.
«Все это сделано, как говорится, без души, больше для галочки. Хоть и говорят о второй холодной войне, но пока, похоже, американские военные не верят, что им всерьез придется столкнуться с Российской армией», – заключает издание.
Однако если в годы первой холодной войны против американских войск выступала настоящая техника, произведенная в СССР или странах Варшавского договора, то сейчас на полигоне - жалкие пародии на базе американской техники.
Что-то очень странное на базе М-113
«Конечно, и раньше здесь были имитации вражеской техники, выполненные на основе легкого М-551 "Шеридан". Но, надо отдать должное умельцам, некоторые ходовые модели, изготовленные американцами, очень сильно напоминали настоящие советские танки», – пишет автор материала Лев Романов.
Ходовой макет Т-80УД
По мере выработки ресурса настоящих Т-72 и макетов на основе «Шериданов» американцам приходилось всё больше задействовать М1. На них стали крепить блоки, имитирующие динамическую защиту, устанавливали макеты прожектора «Луна» и пр.
В настоящее время, «то ли из-за экономии средств, то ли из-за элементарной лени, "Абрамсы" подверглись минимальной маскировке под технику потенциального противника: впереди на башне – пара пластин с очень похожими на пластиковые мыльницы коробками», отмечает автор.
Пародия на Т-80
Сзади башни видны закрепленные пустые бочки, которые должны изображать оборудование для подводного вождения Т-80.
Сзади видны обычные бочки
«Все это сделано, как говорится, без души, больше для галочки. Хоть и говорят о второй холодной войне, но пока, похоже, американские военные не верят, что им всерьез придется столкнуться с Российской армией», – заключает издание.
Использованы фотографии: Отвага2004
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