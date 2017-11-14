15:03 14 ноября

Американская армия продолжает воевать с «русскими танками»

В Национальном учебном центре армии США Форт-Ирвин, дислоцированном в калифорнийской пустыне Мохаве, американские войска снова сражаются с «русскими танками» и боевыми машинами пехоты, сообщает Вестник Мордовии.

Американская армия продолжает воевать с «русскими танками»


Однако если в годы первой холодной войны против американских войск выступала настоящая техника, произведенная в СССР или странах Варшавского договора, то сейчас на полигоне - жалкие пародии на базе американской техники.


Что-то очень странное на базе М-113

«Конечно, и раньше здесь были имитации вражеской техники, выполненные на основе легкого М-551 "Шеридан". Но, надо отдать должное умельцам, некоторые ходовые модели, изготовленные американцами, очень сильно напоминали настоящие советские танки», – пишет автор материала Лев Романов.

Ходовой макет Т-80УД

По мере выработки ресурса настоящих Т-72 и макетов на основе «Шериданов» американцам приходилось всё больше задействовать М1. На них стали крепить блоки, имитирующие динамическую защиту, устанавливали макеты прожектора «Луна» и пр.

В настоящее время, «то ли из-за экономии средств, то ли из-за элементарной лени, "Абрамсы" подверглись минимальной маскировке под технику потенциального противника: впереди на башне – пара пластин с очень похожими на пластиковые мыльницы коробками», отмечает автор.

Пародия на Т-80

Сзади башни видны закрепленные пустые бочки, которые должны изображать оборудование для подводного вождения Т-80.

Сзади видны обычные бочки

«Все это сделано, как говорится, без души, больше для галочки. Хоть и говорят о второй холодной войне, но пока, похоже, американские военные не верят, что им всерьез придется столкнуться с Российской армией», – заключает издание.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 17

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  1. jjj Сегодня, 13:15
    Все идет по наклонной. Для уровня сегодняшних американских полководцев и данные пепелацы выглядят совсем по-русски. Полагаю, что раньше надо было полагаться на живой глаз, а теперь на объектив. А железяке какая разница
    jjj
    1. The_Lancet Сегодня, 13:24
      «Все это сделано, как говорится, без души, больше для галочки. Хоть и говорят о второй холодной войне, но пока, похоже, американские военные не верят, что им всерьез придется столкнуться с Российской армией»

      Издание глупость написало.Такие танки стоят на вооружении только российской армии?В общем нет.Их почти раздавали всем желающим в восточных странах.У каждого племени в Африке есть советские танки laughing .Это как АК 47 только в мире техники - есть у любого неандертальца
      The_Lancet
    2. 210окв Сегодня, 13:25
      Может им просто сесть за комп и..А там "WOT"..Бейтесь сколь хотите .Можно об монитор..
      Цитата: jjj
      Все идет по наклонной. Для уровня сегодняшних американских полководцев и данные пепелацы выглядят совсем по-русски. Полагаю, что раньше надо было полагаться на живой глаз, а теперь на объектив. А железяке какая разница
      210окв
      1. Ami du peuple Сегодня, 13:32
        В WoT 72-х нет. пусть американцы картошкиных попросят, чтоб добавили. и будет полноценный стимулятор.
        а уж, имея деньги, с купленной голдой заваншотят все российские танки.
        смех один...
        Ami du peuple
      2. Дедкастарый Сегодня, 13:38
        просто удивляет,что "темнейший", всё равно их "партнёрами" называет...кому вот это надо? да враги уже,по всем фронтам,и исходить из этого нужно. тогда и народ поймёт,что квартплата в треть пенсии,нужна для обороны,зачем душой кривить?народ тупым считают что ли.( и олигархов своих раздень,до нашего уровня-совет ВВП )- а то они на Минина и Пожарского не тянут ни хрена.
        Дедкастарый
  2. destination Сегодня, 13:17
    А вот не вижу повода для насмешек,нам тоже надо учиться с ними воевать...В мою бытность на службе государевой мы по 7 десятков тревог учебных играли на-дню...Учились,понимаешь...Научились,в итоге,всёжь-были готовы противостоять в меру сил Армаде НАТОвской......
    destination
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:49
      Цитата: destination
      .В мою бытность на службе государевой мы по 7 десятков тревог учебных играли на-дню...Учились,понимаешь

      в мою службу,в ГСВГ,каждая "тревога" заставляла естество сжиматься до неимоверных размеров,потому как провокации постоянно были,и мы жили всегда в "режиме ожидания",вплоть до того доходило, что боекомлект набивали после учебных стрельб до упора,чего говорят не было раньше,-"рожки" пустые сдавали. "тревоги" выморозили" однозначно, работали как роботы уже, теперь сам удивляюсь, а уж 40 лет прошло. теперь понимаю,что боеспособнее армии в европе-небыло,мы реально держали за "яйки" всех...эх...
      Дедкастарый
      1. destination Сегодня, 13:52
        Вот именно-эх......Меня ночью разбуди-я имени своего не вспомню,а как действовать в той или иной ситуации-на раз... hi
        destination
  3. Чёрная вода Сегодня, 13:19
    у меня случай был .....короче макеты победили )))))....гринго будьте аккуратнее с названиями макетов !
    Чёрная вода
  4. лаврентий павлович Сегодня, 13:21
    Наверное кино снимают о победе над Россией и медали за храбрость раздают. А еще интересно, что на это скажут наши либерасты.
    лаврентий павлович
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:10
      Цитата: лаврентий павлович
      Наверное кино снимают о победе над Россией и медали за храбрость раздают. А еще интересно, что на это скажут наши либерасты.

      дак ты воскресни,и наведи порядок!
      Дедкастарый
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:39
    ...Американская армия продолжает воевать с «русскими танками»..
    "World of Tanks" им в помощь!
    Сибирский цирюльник
  6. Großer Feldherr Сегодня, 13:47
    Кстати "шеридан mod.t-72" выглядит действительо круто, чего о его о оригинале никак не скажешь winked
    Großer Feldherr
  7. Canecat Сегодня, 13:54
    Ну воюют... а с чьими танками им еще воевать? Куда не глянь, в любом конфликте, америкосы воевали в странах, которые закупали наше оружие. Оружие Карл... но не люди. Если бы они хотели войны с Россией, им за штурвалы и рычаги нужно было бы сажать русских.
    Canecat
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:07
      Цитата: Canecat
      Ну воюют... а с чьими танками им еще воевать?

      а ведь Canecat влупил в самую точку,никто не говорил ранее насколько я помню, задумайтесь,Весь Мир воюет двумя (ДВУМЯ ! КАРЛ-для продвинутых) абрам ,и т--72,ну и 64, и прочее,исходя из местных условий...а так то,Реально! Весь мир воюет на Наших танках. drinks
      Дедкастарый
  8. voyaka uh Сегодня, 14:01
    Так они отрабатывают маневрирования. Без стрельб. Ведь на танках
    "противника" их танкисты. Когда отрабатывают стрельбы, есть
    старые Т-55, Т-62 в качестве мишеней.
    Я видел такие "мишени" Т-54 у нас. Бедняги безответные, изурудованы в решето
    voyaka uh
    1. Дедкастарый Сегодня, 14:13
      Цитата: voyaka uh
      Я видел такие "мишени" Т-54 у нас. Бедняги безответные, изурудованы в решето

      ответный поклон от "абрама"...
      Дедкастарый
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