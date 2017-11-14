Делегация США привезла в Израиль новый вариант соглашения по зонам деэскалации в Сирии

Ближневосточные СМИ вышли с материалом о том, что все заявления о том, что во Вьетнаме президенты США и России «толком не обсудили сирийский вопрос», являются несостоятельными. Главным аргументом называется то, что после одобрения Владимиром Путиным и Дональдом Трампом совместного заявления по урегулированию конфликта в САР американская делегация направилась в Израиль. Основная цель, как заявлено, - переговоры с израильскими властями о поддержке договора о зонах деэскалации в Сирии.Израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщает о том, что американские спецпредставители привезли в Израиль документ, ранее подписанный Россией, США и Иорданией. В документе прописаны пункты реализации программы по упомянутым зонам деэскалации в различных провинциях Сирии. Обновлённое соглашение было подписано 12 ноября.Израилю предлагается поучаствовать в вопросе урегулирования конфликта и поддержать создание так называемой буферной зоны (зоны безопасности) на сирийско-израильской границе. В частности, предлагается, чтобы эта зона была полностью свободна от каких-либо вооружённых формирований. На радиостанции утверждают, что если Израиль поддержит такого рода идею, то Россия, США и Иордания обязуются договориться о том, чтобы близ границы с Израилем в Сирии не было проиранских сил. Речь в первую очередь о группировке «Хизбалла», которую в Израиле относят к террористическим.Ранее в Израиле предложения по созданию зон деэскалации Израиль отвергал, заявляя, что это «противоречит интересам страны с точки зрения безопасности». Подпишут ли обновлённый документ израильские власти теперь?