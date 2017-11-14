15:04 14 ноября

Делегация США привезла в Израиль новый вариант соглашения по зонам деэскалации в Сирии

Ближневосточные СМИ вышли с материалом о том, что все заявления о том, что во Вьетнаме президенты США и России «толком не обсудили сирийский вопрос», являются несостоятельными. Главным аргументом называется то, что после одобрения Владимиром Путиным и Дональдом Трампом совместного заявления по урегулированию конфликта в САР американская делегация направилась в Израиль. Основная цель, как заявлено, - переговоры с израильскими властями о поддержке договора о зонах деэскалации в Сирии.

Израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщает о том, что американские спецпредставители привезли в Израиль документ, ранее подписанный Россией, США и Иорданией. В документе прописаны пункты реализации программы по упомянутым зонам деэскалации в различных провинциях Сирии. Обновлённое соглашение было подписано 12 ноября.

Делегация США привезла в Израиль новый вариант соглашения по зонам деэскалации в Сирии



Израилю предлагается поучаствовать в вопросе урегулирования конфликта и поддержать создание так называемой буферной зоны (зоны безопасности) на сирийско-израильской границе. В частности, предлагается, чтобы эта зона была полностью свободна от каких-либо вооружённых формирований. На радиостанции утверждают, что если Израиль поддержит такого рода идею, то Россия, США и Иордания обязуются договориться о том, чтобы близ границы с Израилем в Сирии не было проиранских сил. Речь в первую очередь о группировке «Хизбалла», которую в Израиле относят к террористическим.

Ранее в Израиле предложения по созданию зон деэскалации Израиль отвергал, заявляя, что это «противоречит интересам страны с точки зрения безопасности». Подпишут ли обновлённый документ израильские власти теперь?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 13:34
    А чего в Израиль привезли?С этим в очередь в Кремль..
    210окв
    1. Ami du peuple Сегодня, 13:39
      Цитата: 210окв
      А чего в Израиль привезли?
      Хотите немного конспирологии? Jude-массоны правят миром. bully
      Ami du peuple
      1. destination Сегодня, 13:48
        Так и есть...
        destination
    2. Арон Заави Сегодня, 14:03
      Цитата: 210окв
      А чего в Израиль привезли?С этим в очередь в Кремль..

      Так это совместное предложение от Москвы и Вашингтона.
      Арон Заави
  2. Стройбат запаса Сегодня, 13:43
    А что такое США и Израиль в Сирии? Агрессоры и не более того. Так что им рекомендуется закрыть поддувало и линять по домам.
    Стройбат запаса
    1. Krasnodar Сегодня, 13:49
      Цитата: Стройбат запаса
      А что такое США и Израиль в Сирии? Агрессоры и не более того. Так что им рекомендуется закрыть поддувало и линять по домам.

      Не знаю, как США, а у Израиля граница с Сирией общая и состояние войны (которую начала Сирия, в числе других арабских стран) в 1948 году
      Krasnodar
      1. Ami du peuple Сегодня, 14:30
        Цитата: Krasnodar

        ..а у Израиля граница с Сирией общая и состояние войны (которую начала Сирия, в числе других арабских стран) в 1948 году
        Естественно же, арабы виноваты в том, что Израиль себе Голаны отжал, а палестинцев превратил в изгоев. Спровоцировали арабцы мирных еврейцев..
        Ami du peuple
        1. Krasnodar Сегодня, 14:46
          Цитата: Ami du peuple
          Цитата: Krasnodar

          ..а у Израиля граница с Сирией общая и состояние войны (которую начала Сирия, в числе других арабских стран) в 1948 году
          Естественно же, арабы виноваты в том, что Израиль себе Голаны отжал, а палестинцев превратил в изгоев. Спровоцировали арабцы мирных еврейцев..

          Арабы начали громить еврейских поселенцев ещё в 20-е годы прошлого века. Инициатором был муфтий Иерусалима Хадж Амин Эль Хусейни - личный друг Гитлера, создатель мусульманского батальона СС.
          Голаны Израиль занял в 1967 - до этого сирийцы оттуда обстреливали еврейские поселения. В начале шестидневной войны интенсивность обстрелов достигла своего пика - поэтому Израиль бынужден их взять штурмом.
          А вообще - посмотрите на мирных арабов, которые веками режут друг другу голову :))
          И если Вы думаете, что те же сирийцы являются друзьями РФ - Вы оч сильно ошибаетесь
          Krasnodar
          1. ватник Сегодня, 14:56
            Цитата: Krasnodar
            А вообще - посмотрите на мирных арабов, которые веками режут друг другу голову :))

            Интересно следуя твоей логике Krasnodar раз евреям периодически "режут" головы и христиане и мусульмане то это значит что евреи ВРАГИ ВСЕХ основных религиозных течений на Земле lol
            ватник
            1. Krasnodar Сегодня, 15:03
              Цитата: ватник
              Цитата: Krasnodar
              А вообще - посмотрите на мирных арабов, которые веками режут друг другу голову :))

              Интересно следуя твоей логике Krasnodar раз евреям периодически "режут" головы и христиане и мусульмане то это значит что евреи ВРАГИ ВСЕХ основных религиозных течений на Земле lol

              С мусульманами это конфликт за землю, религиозная составляющая присутствует, но она далеко не основная.
              С евреями в христианских странах история была другая - их просто грабили :)
              Krasnodar
          2. ватник Сегодня, 15:02
            Цитата: Krasnodar
            Арабы начали громить еврейских поселенцев ещё в 20-е годы прошлого века. Инициатором был муфтий Иерусалима Хадж Амин Эль Хусейни - личный друг Гитлера, создатель мусульманского батальона СС.

            Это обычные иудейско-мусульманские разборки которые длятся ВЕКАМИ и в них нет ничего странного.
            Иудеи убивают мусульман в ответ мусульмане убивают иудеев и так было и будет всегда.
            Тем более вы израильские евреи сами своими руками подогреваете к себе ненависть в регионе Ближнего Востока тем что оккупировали арабскую Палестину Голанские высоты да и вообще государство Израиль СОЗДАНО ИСКУССТВЕННО ПО РЕШЕНИЮ ООН на землях где арабы жили веками.
            ватник
          3. Ami du peuple Сегодня, 15:04
            Цитата: Krasnodar
            И если Вы думаете, что те же сирийцы являются друзьями РФ - Вы оч сильно ошибаетесь
            Я еще более буду сильно ошибаться, если посчитаю, что израильтяне - верные друзья РФ. Арабов хоть можно просчитать, в отличии от..
            Ami du peuple
  3. штольц Сегодня, 13:47
    Цитата: 210окв
    А чего в Израиль привезли?

    Чтобы разрешение получить на дальнейшие действия у богомизбранного народа, Кремль в этой очереди первый с конца.
    штольц
    1. voyaka uh Сегодня, 13:52
      Шойгу же уже приезжал.
      Балакал с Либерманом. У Кремля есть вся информация,
      ничего нового не прибавилось.
      voyaka uh
    2. XXXIII Сегодня, 14:04
      Нет, все не так, им предлагают подписать или самим топом разберется, штаты не собираются быть охранником сыновей Адама и Евы..... laughing Выбора у них нет или эскалация продолжится, по Израильской финансовой привлекательности это больно ударит, деньги тут важней..... hi
      XXXIII
    3. Арон Заави Сегодня, 14:05
      Цитата: штольц

      Чтобы разрешение получить на дальнейшие действия у богомизбранного народа, Кремль в этой очереди первый с конца.

      Скорее информация к размышлению евреям от народа - богоносца .
      Арон Заави
    4. Berkut24 Сегодня, 14:58
      у богомизбранного народа

      на Боге зарабатывающего...
      Berkut24
  4. iliitchitch Сегодня, 13:54
    Ясен пень , израиль против . Необходимое , но ещё недостаточное , условие его существования - это грызня вокруг всех со всеми . Вот теоретически , на БВ наступил мир ... И в десятке стран зададутся вопросом :"А ,собственно,какого ..? ". И направят взоры на израиль . Однако , диалектика .
    iliitchitch
    1. Арон Заави Сегодня, 14:07
      Цитата: iliitchitch
      Ясен пень , израиль против . Необходимое , но ещё недостаточное , условие его существования - это грызня вокруг всех со всеми . Вот теоретически , на БВ наступил мир ... И в десятке стран зададутся вопросом :"А ,собственно,какого ..? ". И направят взоры на израиль . Однако , диалектика .

      А чего не в сотне? Блин, как вы географию сдавали. Ирина Александровна,вечная ей память, таких учеников по пять раз заставляла пересдавать.
      Арон Заави
  5. Livonetc Сегодня, 13:55
    Цитата: штольц
    Цитата: 210окв
    А чего в Израиль привезли?

    Чтобы разрешение получить на дальнейшие действия у богомизбранного народа, Кремль в этой очереди первый с конца.

    Про очередь на мой взгляд неверно.
    Она другой направленности.
    "По количеству своих визитов в Россию Нетаньяху может дать фору многим западным лидерам. Только за последние два года, с момента начала российской военной операции в Сирии, премьер-министр Израиля побывал в России пять раз."
    Livonetc
  6. Евродав Сегодня, 14:27
    Цитата: Ami du peuple
    Цитата: 210окв
    А чего в Израиль привезли?
    Хотите немного конспирологии? Jude-массоны правят миром. bully

    Где ж тут конспирология? Только не всем миром, а тем, где толерасты, заднеприводные и прочая шваль!
    Евродав
  7. Евродав Сегодня, 14:32
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: iliitchitch
    Ясен пень , израиль против . Необходимое , но ещё недостаточное , условие его существования - это грызня вокруг всех со всеми . Вот теоретически , на БВ наступил мир ... И в десятке стран зададутся вопросом :"А ,собственно,какого ..? ". И направят взоры на израиль . Однако , диалектика .

    А чего не в сотне? Блин, как вы географию сдавали. Ирина Александровна,вечная ей память, таких учеников по пять раз заставляла пересдавать.

    Может и в сотне, он просто скромничает... Вы не нервничайте, Аарон, еврей из Израиля!
    Евродав
  8. alta Сегодня, 14:34
    Цитата: Стройбат запаса
    А что такое США и Израиль в Сирии? Агрессоры и не более того. Так что им рекомендуется закрыть поддувало и линять по домам.

    По меньшей мере 53 человека погибли в результате авианалета на рынок города аль-Атареб. Этот населенный пункт, расположенный в зоне деэскалации на севере Сирии, контролируется противниками сирийского режима.

    Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что на рынка взорвались три ракеты. Правозащитники признали: невозможно установить, несут ли ответственность за бомбардировку российские или сирийские ВВС.
    alta
  9. Berkut24 Сегодня, 14:56
    Блин, нашли миротворца...
    Berkut24
  10. Radikal Сегодня, 14:58
    Делегация США привезла в Израиль новый вариант соглашения по зонам деэскалации в Сирии
    Я так понимаю "соглашение" по этим зонам - это план раздела Сирии... sad
    Radikal
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