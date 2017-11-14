В ВРУ увидели "зраду" в дате празднования православного Рождества
В Верховную раду Украины внесён законопроект, который (сложно поверить) увязывает закон о декоммунизации и десоветизации с датой празднования православного Рождества. Авторы законопроекта считают, что Украина не должна отмечать праздник Рождества Христова 7 января, так как эта дата «перешла в украинский календарь из календаря Советского Союза». О том, где именно в советском календаре нынешние украинские парламентарии видели праздник Рождества, не сообщается.
Информационный портал «ПолитНавигатор» приводит заявление одного из соавторов законодательной инициативы №5496 – Евгения Рыбчинского. Рыбчинский является зампредом комитета ВРУ по делам ветеранов «АТО».
Рыбчинский, представлявший сначала "Блок Петра Порошенко", потом межфракционное объединение "Воля народа":
Рыбчинский продолжает:
На каких, интересно, "общехристианских" ценностях построена европейская цивилизация? - На сожжении на кострах и продаже индульгенций?
Учитывая все последние украинские события, таким депутатам как Рыбчинский нужно отмечать рождество Иуды и обязательно внести его в партийный календарь.
Информационный портал «ПолитНавигатор» приводит заявление одного из соавторов законодательной инициативы №5496 – Евгения Рыбчинского. Рыбчинский является зампредом комитета ВРУ по делам ветеранов «АТО».
Рыбчинский, представлявший сначала "Блок Петра Порошенко", потом межфракционное объединение "Воля народа":
Только три из 15-ти поместных православных церквей мира отмечают Рождество 7 января. Все остальные празднуют именно 25 декабря. То есть говорить, что именно 7 января Рождество православное нельзя в принципе, ведь большинство православных церквей празднуют Рождество накануне Нового года, а не после. Еще в 1923 году Всеправославный Собор в Константинополе решил, что православные мира будут праздновать Рождество Христово, согласно с более точным Григорианским календарем. И только страны, которые находились под значительным влиянием Советского Союза, не согласились тогда выполнять решения Собора.
Рыбчинский продолжает:
Как известно, правонаследником СССР стала Российская Федерация, которая аннексировала наш Крым и оккупировала значительные территории украинского Донбасса. Россия никогда не воспринимала европейские стремления независимой Украины. А одно из таких стремлений — к возвращению к общехристианским ценностям, на которых построена европейская цивилизация.
На каких, интересно, "общехристианских" ценностях построена европейская цивилизация? - На сожжении на кострах и продаже индульгенций?
Учитывая все последние украинские события, таким депутатам как Рыбчинский нужно отмечать рождество Иуды и обязательно внести его в партийный календарь.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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