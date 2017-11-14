15:04 14 ноября

В ВРУ увидели "зраду" в дате празднования православного Рождества

В Верховную раду Украины внесён законопроект, который (сложно поверить) увязывает закон о декоммунизации и десоветизации с датой празднования православного Рождества. Авторы законопроекта считают, что Украина не должна отмечать праздник Рождества Христова 7 января, так как эта дата «перешла в украинский календарь из календаря Советского Союза». О том, где именно в советском календаре нынешние украинские парламентарии видели праздник Рождества, не сообщается.

Информационный портал «ПолитНавигатор» приводит заявление одного из соавторов законодательной инициативы №5496 – Евгения Рыбчинского. Рыбчинский является зампредом комитета ВРУ по делам ветеранов «АТО».

Рыбчинский, представлявший сначала "Блок Петра Порошенко", потом межфракционное объединение "Воля народа":
Только три из 15-ти поместных православных церквей мира отмечают Рождество 7 января. Все остальные празднуют именно 25 декабря. То есть говорить, что именно 7 января Рождество православное нельзя в принципе, ведь большинство православных церквей празднуют Рождество накануне Нового года, а не после. Еще в 1923 году Всеправославный Собор в Константинополе решил, что православные мира будут праздновать Рождество Христово, согласно с более точным Григорианским календарем. И только страны, которые находились под значительным влиянием Советского Союза, не согласились тогда выполнять решения Собора.





Рыбчинский продолжает:
Как известно, правонаследником СССР стала Российская Федерация, которая аннексировала наш Крым и оккупировала значительные территории украинского Донбасса. Россия никогда не воспринимала европейские стремления независимой Украины. А одно из таких стремлений — к возвращению к общехристианским ценностям, на которых построена европейская цивилизация.


На каких, интересно, "общехристианских" ценностях построена европейская цивилизация? - На сожжении на кострах и продаже индульгенций?

Учитывая все последние украинские события, таким депутатам как Рыбчинский нужно отмечать рождество Иуды и обязательно внести его в партийный календарь.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 13:55
    Вот именно-пусть отмечают рождество Иуды.Это их герой.
    210окв
    1. Anarchist Сегодня, 13:59
      Что за константинопольская собрание? Русская Православная Церковь является правопреемником Византийской!
      Рождество - 7нваря!
      Даёшь Старый Новый год - с 13 по 14 января!
      Anarchist
      1. Чёрный Сегодня, 14:07
        Скоро останутся только праздники: голодомор, годовщина небесной сотни, или подорвавшихся по синьке всушников. Вот и все свята. А еще открытие новых павильонов с конфетами рошэн. laughing
        Чёрный
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:25
          а что еще от них ожидать,так что попутного ветра в горбатую спину этим выкрестам.(такими темпами скоро забудут как их звать).
          Ратник с пулеметом
      2. 79807420129 Сегодня, 14:17
        Цитата: Anarchist
        Даёшь Старый Новый год - с 13 по 14 января!

        Саня! drinks hi А лучше отмечать с 0 часов 1 января до 15 января laughing good drinks hi
        79807420129
    2. Клебер Сегодня, 14:01
      В ночь на 25 декабря Рождество Христово отмечает не только католическая церковь, но и протестанты, а также православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта
      Клебер
      1. Димка75 Сегодня, 14:40
        То авторам статьи неведомо. Броский заголовок и вброс на вентилятор.
        Авторы законопроекта хотят сделать рождественские 2 выходных - 25 декабря в дополнение к 7 января.
        Димка75
        1. Клебер Сегодня, 14:47
          Сомневаюсь, а вот подстроится под Рождество в ЕС и США больше на истинную цель смахивает.
          Клебер
    3. Чёрный Сегодня, 14:05
      Удивительно, как это этот свинарник еще не добрался до периодической таблицы. Там же зрада зрадная - франций есть, германий есть, полоний и то есть, и о ужас - рутений. А украиния нету. wassat
      Чёрный
      1. Сергей-svs Сегодня, 14:40
        Цитата: Чёрный
        Удивительно, как это этот свинарник еще не добрался до периодической таблицы. Там же зрада зрадная - франций есть, германий есть, полоний и то есть, и о ужас - рутений. А украиния нету.

        Да и вообще периодическую таблицу кто составил - "ахрессор" Менделеев! А потомки протоукров ей до сих пор пользуются, а это уже зрада-зрадная! yes И куда только СБУ смотрит?! laughing
        Сергей-svs
    4. Венд Сегодня, 14:09
      На сожжении на кострах и продаже индульгенций?
      А еще на крестовых походах, уничтожение славян.
      Венд
  2. Витас Сегодня, 13:57
    Будем ходить по домам и кто празднует, то расстреливать, как пособников России? ЗА Старый Новый Год забыли, надо тоже запретить!
    Витас
  3. Комментарий был удален.
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:06
      они же конченные. что вы удивляетесь.
      с-т Petrov
  4. Ferdinant Сегодня, 14:23
    Вместо того,что б войну прекращать они еще дрова в этот костер подбрасывают или это правительство в самом деле ликвидационная команда?
    Ferdinant
    1. Клебер Сегодня, 14:48
      Судя по их действиям - да.
      Клебер
  5. олег ватник Сегодня, 14:26
    Вот так переписывают историю
    олег ватник
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