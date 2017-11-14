В ВРУ увидели "зраду" в дате празднования православного Рождества

Только три из 15-ти поместных православных церквей мира отмечают Рождество 7 января. Все остальные празднуют именно 25 декабря. То есть говорить, что именно 7 января Рождество православное нельзя в принципе, ведь большинство православных церквей празднуют Рождество накануне Нового года, а не после. Еще в 1923 году Всеправославный Собор в Константинополе решил, что православные мира будут праздновать Рождество Христово, согласно с более точным Григорианским календарем. И только страны, которые находились под значительным влиянием Советского Союза, не согласились тогда выполнять решения Собора.

Как известно, правонаследником СССР стала Российская Федерация, которая аннексировала наш Крым и оккупировала значительные территории украинского Донбасса. Россия никогда не воспринимала европейские стремления независимой Украины. А одно из таких стремлений — к возвращению к общехристианским ценностям, на которых построена европейская цивилизация.